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Среда, 15 Февраль 2017

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ПОЕЗД В ОГНЕ: ТИТАНЫ ИСТОРИИ

После недавнего гневного спича депутата Госдумы Натарова о необходимости ликвидации фонда капитальных ремонтов читать следующий текст адептам соколов Жириновского будет нелегко. Но надо.

ЛОКОМОТИВУ КАПРЕМОНТА НУЖНО МНОГО УСЛОВИЙ

Сегодня состоялось заседание комитета по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (председатель Алексей Кулеш). Депутаты рассмотрели вопрос о реализации Закона края «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края» и об исполнении постановления Законодательного Собрания с аналогичным названием.

Напомним, это постановление было принято 31 марта 2016 года на сессии. Тогда депутаты предыдущего созыва заслушали информацию правительства региона о реализации закона о капитальном ремонте в многоквартирных домах. По итогам обсуждения сессия приняла документ, в котором, в частности, отмечается несоблюдение сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории края. Органам местного самоуправления муниципальных образований указывается на крайне низкий уровень их участия в процессе организации проведения капремонта. Правительству края рекомендовано разработать комплекс мероприятий по опережающему проведению капитального ремонта лифтового хозяйства в многоквартирных домах.

Помимо этого правительству края были даны некоторые рекомендации, например:

— усилить контроль за соблюдением сроков проведения капитального ремонта многоквартирных домов на территории края;

— усилить взаимодействие всех участников процесса организации капитального ремонта многоквартирных домов;

— продолжить работу по совершенствованию нормативной правовой базы с учетом замечаний, выявленных при реализации закона края о капитальном ремонте в многоквартирных домах.

Свои рекомендации получил и Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Ему, например, было рекомендовано не допускать нарушения сроков проведения капремонта; продолжить работу по повышению уровня сбора взносов на капитальный ремонт; продолжить информационно-разъяснительную работу по вопросам реализации региональной программы капремонта.

Министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства края Николай Глушков в своем докладе отметил, что прежний состав комитета очень заинтересованно подходил к теме капитального ремонта. Постановление очень точно привязано к ситуации. По соблюдению сроков капитального ремонта министерство проводит еженедельный мониториниг. Ведется регулярный контроль за реализацией краткосрочных планов, в том числе проводятся выездные проверки, мониторинг организации и проведения Региональным фондом конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, создана рабочая группа по капремонту. Продолжается работа по совершенствованию нормативно-правовой базы с учетом опыта реализации закона о капитальном ремонте многоквартирных домов. Что касается опережающего ремонта лифтового хозяйства, было заменено 96 лифтов в 24 домах.

Николай Глушков отдельно остановился на прозвучавших недавно в СМИ обвинениях в фальсификации отчетов по выполнению программы капремонта в крае. Министр с критикой не согласился: «Никто не искажал показатели, на территории Российской Федерации план 2015 года имеет право выполняться два года, в 2015 и 2016 годах, соответственно, план 2016 года исполняется в 2016 и 2017 годах. Напомню вам, что в 2015 году мы ввели всего лишь 5 домов из 140, в 2016 году из 470 домов ввели чуть больше ста, 370 домов перешли в программу 2017 года. В 2017 году они будут сделаны».

Министр не удержался от образного сравнения программы капремонта с локомотивом, которому нужно создать много условий, чтобы он начал двигаться вперед и набирать скорость.

Председатель комитета Алексей Кулеш в своем вопросе докладчику выразил сомнения в эффективности подхода к отбору подрядных организаций для выполнения капремонта. По его мнению, расценки занижены, а ответственность велика, поэтому крупные организации не хотят участвовать в конкурсах, квалификация тех, кто приходит, невысока. Николай Глушков объяснил, что деньги населения должны быть максимально защищены. В сметах закладывается минимальный уровень рентабельности. Сомнения Алексея Кулеша поддержал и депутат Александр Новиков. Он привел пример одного из северных районов края, где торги по 4 лотам не состоялись, потому что стоимость работ по ним была явно занижена.

Второй докладчик, генеральный директор Регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов на территории края Нина Авдеева проинформировала депутатов о том, как исполняются Фондом рекомендации Законодательного Собрания. Если говорить коротко, региональная программа подразумевает проведение ремонтов в 14 645 многоквартирных домах. В отношении уровня сбора взносов на капитальный ремонт наблюдается положительная динамика: за 2016 год уровень сбора взносов на капитальный ремонт составил 82,5%. В целом на счете регионального оператора собрано взносов на капитальный ремонт на сумму более 5 млрд рублей. Средства уже распределены между домами и на них запланирован ремонт. Ведется работа по подготовке проектно-сметной документации и на домах, где ПСД разработана и согласована с собственниками, проводятся конкурсные процедуры или строительно-монтажные работы по капитальному ремонту. Проводится работа по формированию краткосрочных планов на 2018-2019 годы. По итогам проведенных процедур сформирован реестр квалифицированных подрядных организаций для проведения капитального ремонта, в который вошло 9 проектных организаций; 42 подрядные организации на выполнение строительно-монтажных работ; 16 специализированных организаций, осуществляющих ремонт или замену лифтов.

О реализации краткосрочных планов в 2016 году информация следующая. Планируемые показатели — 213 МКД, фактическое выполнение — 236 МКД. Планируемый объем выполнения в 2017 году — 503 МКД. В рамках информационно-разъяснительной работы организованы выездные мероприятия, встречи с представителями органов власти, активистами, собственниками, в том числе в течение года Фондом осуществлено распространение 50 тыс. экземпляров брошюры «Азбука капитального ремонта». Информация размещалась в СМИ, в том числе в районных газетах края и на сайте Фонда. Фондом также разработаны предложения по внесению изменений в федеральное законодательство, регламентирующее вопросы организации капитального ремонта в субъектах Российской Федерации. Например, предлагается утвердить единую методику определения предельной стоимости работ по капремонту в многоквартирных домах, в том числе являющихся объектами культурного наследия, а также предельной стоимости работ по замене и восстановлению несущих строительных конструкций и инженерных сетей. Сегодня это большая проблема, как и недопуск в квартиры и в помещения общего пользования при проведении капитального ремонта. Подготовлено предложение об установлении административной ответственности за это, а также порядок действий регионального оператора в части изменения состава и объема услуг при недопуске в помещение.

В обсуждении информации приняли участие многие депутаты — Егор Бондаренко, Юрий Ефимов, Сергей Толмачев, Елена Пензина, Александр Глисков, Павел Семизоров, Вячеслав Каминский, Илья Зайцев. Егор Бондаренко поднял вопрос о том, как в Железногорске сохранить лепные украшения фасадов домов при проведении капремонта. Елена Пензина спросила у Нины Авдеевой, сколько аукционов на подготовку проектно-сметной документации сорвалось. Выяснилось, что из 950 сорвалось 49, то есть по 49 домам сроки подготовки документации будут сдвинуты. Сергей Толмачев попросил уточнить, как Фонд работает с общественным мнением, ведь 50 тысяч брошюр — это всего лишь три книжечки на один многоквартирный дом. По словам Нины Авдеевой, общественное мнение сильно зависит от того, выполнен ли уже ремонт в доме. Там, где выполнен, мнение положительное, и наоборот. Александр Глисков раскритиковал законодательные инициативы Фонда: они сводятся, по словам депутата, к тому, чтобы граждан лишить права подписи или оштрафовать. Он также высказался и о порядке очередности в ремонте: «Самые убитые дома у вас не попадают в программу, потому что нет собираемости, виды работ по укреплению несущих конструкций не входят в программу капремонта. Будет ли движение в этом направлении?» Нина Авдеева ответила, что нужны методические рекомендации на федеральном уровне, за какие деньги и какая может быть предельная стоимость этих работ.

Депутаты также поинтересовались численностью работников Фонда и уровнем средней заработной платы в нем, а также зарплатой руководителя. По словам Нины Иосифовны, средняя зарплата чуть больше сорока тысяч, а численность — 82 человека. На вопрос о ее зарплате генеральный директор ответила уклончиво.

Вячеслав Каминский поставил вопрос о необходимости господдержки при организации капитального ремонта небольших деревянных домов в районах края (в них живут самые слабозащищенные граждане), а также дифференцированного подхода к размеру оплаты взноса на капремонт. Он предложил обсудить эту проблему на заседании рабочей группы.

Депутаты приняли информацию к сведению и решили заслушать вопрос об исполнении постановления на сессии Законодательного Собрания.

Председатель комитета Алексей Кулеш подвел итоги обсуждения: «Сегодня мы занимаемся тем, чем никогда в истории Российской Федерации никто не занимался. Программа капитального ремонта многоквартирных жилых домов — колоссальная по своей наполненности и амбициозности, и выполнить ее, конечно, будет очень важно. На сегодняшний день сделаны первые шаги по исполнению этой программы, и, на мой взгляд, мы видим, что есть существенные недоработки и упущения. Они, конечно же, устранимы, они достаточно дорогостоящие, и я надеюсь, что в ближайшие годы мы найдем источники финансирования и отрегулируем систему управления этими проектами. На эти недостатки мы указали и Фонду капитального ремонта, и министерству строительства и ЖКХ. Надеюсь, что они учтут наши замечания в своей работе, и программа 2017 года будет выполнена уже более эффективно, чем программа 2016 года».

sobranie.info.

 
 
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