Страховой агент - профессия во всех смыслах опасная. Полиция Железногорска для галочки фабрикует дела? В редакцию KrasNews.com обратилась жительница Железногорска Жанна Дагаева. Женщина одна воспитывает двоих детей – у нее нет ни мужа, ни родителей. А недавно она лишилась работы из-за уголовного дела, которое из пустяка раздула местная полиция. Жанна рассказала нам историю, надеясь, что на работу своих подчиненных обратит внимание начальник ГУ МВД России по Красноярскому краю Александр Речицкий. По словам Жанны Дагаевой, год назад между ней и местной жительницей, гражданкой Медведевой произошел конфликт. «Я работала страховым агентом. 4 января 2016 г. ко мне обратилась женщина. Это были праздники, поэтому позвонила она мне лично и попросила выписать страховку. Я сначала ей отказала, но она сказала, что у нее умирает отец, надо срочно переписать машину, а без страховки не переписывают. Договорились о встрече, она приехала вечером, привезла все документы, я ей выписала страховой полис. Но у нее не хватило 165 рублей. Она сказала, что по ее расчетам ОСАГО должно стоить меньше – в 4 тысячи должна была уложиться (потом со следователем мы считали – никак у нее не могло получиться 4 тысячи). Когда она поняла, что денег не хватает, она начала меня обвинять, что я пытаюсь на ней навариться и всячески меня оскорбляла. Я ей сказала, чтоб она уходила. Направляясь к выходу, она попыталась позвонить, при этом у нее упала сумка и вывалились из нее вещи. Я, естественно, на эмоциях говорю: «Собирайте быстрее!». Она медленно собирала. Я взяла и ее вещи выкинула в коридор. Она собрала и ушла. Всё. Через час ко мне приходит участковый и сообщает: «На вас поступило заявление, что вы избили гражданку Медведеву и совершили открытое хищение у нее тысячи рублей». Причем, если бы она не сказала про 1000 рублей, никакого уголовного дела возбудить бы не смогли. Началось следствие. «Потерпевшая» заявила, что я ее била по голове, у нее сотрясение мозга. Судмедэкспертиза показала, что никаких побоев ей нанесено не было. Ей предложили предъявить медицинскую карточку – она почему-то не предъявила. Сначала мне предъявили «грабеж с применением насилия», а это до 7 лет лишения свободы, потом применение насилия убрали, остался только «грабеж» - открытое хищение вот этой тысячи. По словам г-ки Медведевой, купюра у нее случайно выпала, а я ее схватила. Это ложь. Следователь дважды приостанавливал дело из-за недостатка улик. Ей возвращали, дело возобновляли. В итоге правоохранительные органы только на основании ее слов возбудили уголовное дело, продвинули его в суд и, в конце концов, суд вынес мне обвинительный вердикт – полгода испытательных работ условно с отсрочкой 8 месяцев». Женщина возмущена тем, что правоохранительные органы и суд абсолютно без улик, голословно, обвинили и осудили ее за то, что она не совершала. Причем изначально, не разобравшись, раздували незначительную ссору в «грабеж с применением насилия». Вопиющая некомпетентность – следствие по такому пустяковому делу длилось целый год. Похоже, что Железногорск сверхблагополучный город, где полиция может позволить себе по году расследовать подобные преступления. Адвокат Альвер Юсупов: «В отношении приговора, вынесенного Дагаевой Ж.В. 30.01.2017 г. Железногорским городским судом, сторона зашита уже высказалась в апелляционной жалобе, поданной в судебную коллегию по уголовным делам Красноярского краевого суда. По моему мнению, ни малейших доказательств, подтверждающих причастность Дагаевой Ж.В. к инкриминированному ей преступлению, предусмотренному ч. 1 ст. 161 УК РФ, предварительным следствием и стороной обвинения суду представлено не было. К глубокому сожалению, суд первой инстанции положил в основу обвинения показания исключительно заинтересованных лиц – самой потерпевшей Медведевой К.В. и ее родителей, причем показания последних основывались только на пояснениях потерпевшей, так как их самих на месте происшествия не было. При этом судом были фактически проигнорированы показания сына Дагаевой Ж.В. Черенова М.В. – непосредственного свидетеля конфликта, произошедшего между потерпевшей Медведевой К.В. и подсудимой Дагаевой Ж.В., который последовательно утверждал, что в момент конфликта его мать никакой денежной купюры номиналом в 1 000 руб. с пола не поднимала и, соответственно, в свою пользу не обращала. По мнению защиты, если исходить из позиции заинтересованности и факта родственных отношений допрошенных по делу свидетелей с той и с другой стороны, в целях полной объективности, суду первой инстанции следовало бы в этой связи не принимать во внимание показания как родителей потерпевшей Медведевой К.В., так и сына подсудимой Дагаевой Ж.В. Но тогда суду было бы не на чем постановить обвинительный приговор, в связи с чем достоверными были признаны исключительно показания потерпевшей и ее родителей, то есть лиц, однозначно заинтересованных в неблагоприятном для Дагаевой Ж.В. исходе дела. Конституция РФ требует трактовать все неразрешимые сомнения в пользу обвиняемого, приговор суда не может строиться на предположениях. К сожалению, в рассматриваемом случае этого не произошло, вероятнее всего, суду первой инстанции было проще при фактическом отсутствии доказательств вины вынести по делу обвинительный приговор, назначив подсудимой Дагаевой Ж.В. минимальное наказание, не связанное с реальным лишением свободы. При этом показания потерпевшей Медведевой К.В. приняты как достоверные целиком и полностью, и не дано малейшей оценки тому, что показания последней о том, что в ходе конфликта Дагаева Ж.В. 5 (пять)!!! раз ударила ее кулаком в область головы, были полностью опровергнуты заключением проведенной по делу судебно-медицинской экспертизы и не обнаружившей у Медведевой К.В. каких-либо телесных повреждений вообще, в том числе даже сотрясения головного мозга! Страшно представить, если бы и в этой части показания Медведевой К.В. были приняты органами предварительного следствия как достаточные, ведь тогда бы и обвинение Дагаевой Ж.В. было предъявлено более тяжкое, равно, как и возможное наказание. Впрочем, попытка направить уголовное дело в суд по обвинению Дагаевой Ж.В. в совершении преступления, предусмотренного не ч.1 ст. 161 УК РФ, а п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ органами предварительного следствия предпринималась и лишь по указанию надзирающего прокурора ее обвинение было переквалифицировано на менее тяжкую статью УК РФ. В ходе расследования дела следователь, убедившись в отсутствии доказательств вины Дагаевой Ж.В. в грабеже, выносила постановление о прекращении ее уголовного преследования в этом за отсутствием состава преступления, однако вышестоящее руководство не допустило этого и отменило постановление, как незаконное, обязав направить дело в суд. Как дело было рассмотрено судом - уже известно». Жанна Дагаева в своем видеообращении просит начальника ГУ МВД России по Красноярскому краю Александра Речицкого обратить пристальное внимание на свои кадры, на уровень их компетенции и личной заинтересованности в осуждении человека. Женщина будет добиваться через суд признания своей невиновности. Из-за этого уголовного дела она лишилась работы, на ее биографии может остаться пятно. krasnews.com .