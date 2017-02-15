Нет у нас никакой иной власти, кроме "Норникеля" и "Русала". Режим черного неба Опоры этого режима — предприятия олигархов Дерипаски и Мельниченко. Красноярцам предлагается не выходить без дела на улицу и дышать в режиме экономии. С 19 часов 9 февраля до 19 часов понедельника, 13 февраля, в Красноярске вновь объявлен режим черного неба. Стандартные рекомендации на этот период от властей известны: по возможности уехать из города, но поскольку всему миллиону горожан не разъехаться — ​ меньше выходить на улицу, помещения не проветривать, чаще мыть полы, промывать нос и горло физраствором. Ночью 10 февраля вышел на балкон: ни уличных фонарей, ни земли, ни неба, ни соседних зданий было не разглядеть. Но отлично виделось то, что осталось вместо воздуха, — ​ пылевая химическая масса шевелилась, колебалась под слабым ветром, шла волнами. А наутро депутаты и члены правительства края собрались в очередной раз обсудить перманентную экологическую катастрофу в Красноярске. Впрочем, власти этот термин не употребляют. Они мыслят конструктивно и полемизируют о «стратегических мерах по улучшению экологической ситуации в городе Красноярске». Что тут бесконечно из года в год обсуждать — ​ непонятно. Стратегических мер может быть всего две — ​ потому что Красноярск травят из двух источников. По вкладу это: а) Красноярский алюминиевый завод (КрАЗ), б) угольные ТЭЦ. Активы Дерипаски и Мельниченко соответственно. Режим черного неба — ​ это или ветер с востока, т.е. с КрАЗа, или штиль, когда выбросы скапливаются в городской котловине. КрАЗ необходимо закрыть. Или вынести из города. Или снизить производство до проектной мощности и коренным образом модернизировать. ТЭЦ перевести на газ. Ну или не так радикально: можно просто не топить бурыми канско-ачинскими углями, можно перейти на бездымное сжигание угля при высоких температурах, можно получать газ из угля и пустить далее его на отопление, а полученный кокс — ​ в металлургию. А можно вообще отапливать весь город, лишь утилизируя то тепло КрАЗа, что сейчас газами он выбрасывает в атмосферу. Технологий полно. Они всем спецам известны, только красноярское начальство не в курсе. Всё, два решения по двум активам — ​ одному заводу и трем ТЭЦ. И обсуждать больше нечего. Но так только кажется. Заседание открыл председатель Комитета по природным ресурсам и экологии Заксобрания края Александр Симановский. Цитирую его по пресс-релизу Заксобрания: «Сегодня одним из основных загрязнителей воздуха в городе является транспорт. Можно ли ограничить его количество? Думаю, что это возможно, используя опыт Пекина. В китайской столице автомобили, регистрационные номера которых заканчиваются на четную цифру, могут выезжать только в четный день, и, наоборот, на нечетную — ​ в нечетный. Но это должно быть прописано на законодательном уровне». Никому не почудилась заинтересованность депутата в том, чтобы навести тень на плетень, вывести КрАЗ и ТЭЦ из-под санкций, а обрушить их на народ? Нет? Вот еще цитата из этого пресс-релиза. «Мониторинг и исследования воздуха не остановят выбросы в атмосферу, — ​ сказал депутат Владимир Рейнгард. — ​ Как топил народ печки бурым углем, от которого гораздо больше загрязнений, чем от каменного, так и будет. Все Емельяново (11-тысячный поселок близ Красноярска. — ​ А. Т.) зимой топится бурым углем, и роза ветров весь этот смог тянет […]. А что творится с городским транспортом? Как правило, покупают подержанные автобусы на дизельном топливе, от которых дым идет коромыслом». Депутат Сергей Толмачев предложил провести отдельное заседание, посвященное загрязнению атмосферного воздуха автомобильным транспортом. Спора нет, автомобилисты тоже загрязняют. Но и по официальным данным, автомобилисты гадят вдвое меньше предприятий. В госдокладе Минприроды о состоянии окружающей среды в 2015 году (новее нет) сказано, что на одного красноярца в городе тогда падало 0,2 тонны загрязняющих веществ, а всего в тот год выбросили в воздух 195 тыс. тонн. Из них 129 тыс. — ​ предприятия. И 66 тыс. — ​ автомобили. И главное. Наши авто — ​ не депутатское дело. Каждая машина позволяет хоть изредка бежать от черного неба, да и вообще перевозит людей или грузы, принося пользу кому-то. А какая польза Красноярску от столь любимого депутатами КрАЗа? Поинтересуйтесь ничтожными цифрами: сколько он платит налогов? По официальным данным, в 2015 году КрАЗ заплатил около 600 млн руб. налога на прибыль. Большая часть этой суммы идет в бюджет субъекта Федерации… Затея с автомобильными номерами заведомо провоцирует к ее нарушению, да и неисполнима. Уже поэтому она вредна. А почему не вспомнить иной китайский опыт? Вывода промышленности за пределы городов? А такие алюминиевые заводы, как в Красноярске, коптящие по допотопной, вековой уже, технологии Содерберга, Китай закрыл вовсе. Полностью. Все. Или вспомнить опыт Шанхая — ​ использование беспилотников, которые пробивают инверсионный слой атмосферы, удерживающий смог. Вот, кстати, о той дымке, что запирает в городе смог, не давая выбросам рассеиваться. Это третий источник черного неба, и с ним могла бы быть связана третья мера, но она не стратегическая, а обусловлена первыми двумя. Речь о Красноярской ГЭС (тоже владения Дерипаски). Благодаря преступной ошибке проектировщиков Енисей перестал замерзать на протяжении 300 км, и здесь благодаря большой разнице температур между текущими водами и окружающим пространством постоянно висит туман, накапливающий яды. ГЭС обеспечивает КрАЗ электричеством. Городу дают ток ТЭЦ. Если власти решатся закрыть КрАЗ и ТЭЦ, от гидростанции можно запитать город — ​ чтобы хоть не зря гадила. Если же ТЭЦ перевести на газ, а КрАЗ похоронить, то и нужда в источнике электричества для него отпадет, реку можно освободить. Беда, однако, в том, что власти в принципе не берутся обсуждать никакие меры, если они затрагивают интересы Дерипаски и Мельниченко. Депутаты, конечно, не первые придумали не говорить про тех, про кого нельзя говорить. Мели о чем угодно — ​ глобальном потеплении, пожарах в тайге, сложном рельефе местности, климатических особенностях, только не замечай в комнате слона. Это ритуал. Местный губернатор Толоконский несет про морозную погоду и дым из печей частного сектора, его жена советует разгонять черное небо силой чистых мыслей. Спикер Заксобрания Усс сетует на градостроительную политику, не учитывающую розу ветров и влияние на нее высоток. Вице-премьер Лапшин поминает Сибирский (Азиатский) антициклон и вертикальные воздушные потоки с направлением вниз. Скоро услышим дискуссии, как заставить ветры дуть иначе и сгладить отроги Саян. Только не поминай статусные фигуры умолчания! Сплава никеля с алюминием не существовало в природе до начала нулевых. Пока в Красноярском крае не заложили традицию выбирать Заксобрание преимущественно из «тупоконечников» и «остроконечников» — ​ одних отправляет защищать народные интересы «Норникель», других — ​ «Русал». Кто алюминиевый по пояс, кто медно-никелевый, но они вместе. Тем временем краевые Минздрав и Роспотребнадзор запустили проект адаптации подрастающего поколения к смогу. К меди, кадмию, бензапирену, всему тому, что составляет местную химию воздуха. Для снижения токсической нагрузки и повышения устойчивости для детсадов разработан спецкомплекс питания. В прошлом году только официально режим черного неба вводился 24 раза. Если считать в днях — ​ это 58 суток. В госдокладе Минприроды о состоянии окружающей среды отмечена «тенденция роста уровня заболеваемости населения по злокачественным новообразованиям (среднегодовой темп 4,99%)». Это — ​ по региону. Причем если в целом по онкологии в 2015-м по сравнению с 2014-м произошло снижение, то рак трахеи, бронхов, легкого вырос с 37,6 случая на 100 тыс.человек до 43,1. Непосредственно в Красноярске уровень впервые выявленного рака, «обусловленного воздействием факторов окружающей среды» (случаев на 100 тыс. населения) повысился с 372,5 в 2014 году до 400,2 в 2015 году. Рост болезней системы кровообращения (случаев на 1 тыс.) за год — ​ с 32,1 до 34,4. Болезней эндокринной системы (на 1 тыс. человек) с 14,4 до 16,3, а у детей до 14 лет — ​ с 17,2 до 19,4. Справка «Новой» Мельниченко владеет крупнейшим в России производителем минеральных удобрений «Еврохим», крупнейшей в России угольной компанией «СУЭК», электроэнергетической компанией «СГК». Журнал Forbes оценивает состояние Мельниченко в 13,4 млрд долларов, он занимает 139-е место в мировом рейтинге самых богатых людей и 11-е — в России. Знаменит своей яхтой. По неподтвержденным данным, ее стоимость составляет 300 млн долл. Это одна из самых крупных яхт в мире. ​ Forbes оценивает состояние Дерипаски в 5,52 млрд долл. По данным журнала за 2016 год, он занимал 41-e место среди миллиардеров России и 854-е — ​ в списке миллиардеров мира. Также известен своей яхтой Quenn K. Она входит в 100 самых крупных яхт мира и стоит, по некоторым подсчетам, 80 млн евро. novayagazeta. *** В Среднесибирском УГМС сообщили, что неблагоприятные метеоусловия продержатся в городе как минимум до вечера 16 февраля. По данным сайта krasecology.ru , в течение последней недели все городские посты наблюдений фиксировали превышение предельно допустимой концентрации в воздухе диоксида азота (от 1,7 до 9,2 раз). В Черемушках отмечалось 6-кратное превышение ПДК оксида азота, в Солнечном – более чем трехкратное превышение ПДК диоксида серы. newslab.ru . *** 07.09.2016 Наталья Толоконская вернулась 31 августа в Инстаграм, чтобы окончательно расправиться с остаточной репутацией мужа. Напомню, как Наталья Петровна полтора месяца назад его покидала. 17 июля она опубликовала фото свежих фруктов на фоне водной глади Енисея и написала: «Доброе утро, страна! День всегда начинается с чистой воды и фруктов!!!» Тут же появились многочисленные комментарии горожан, сводимые к одному: жаль, что не с чистого воздуха. Над Красноярском стоял привычный в безветренные дни и недели удушающий смог. Не знаю, с чего красноярцы решили, что их проблемы интересны губернаторше, но понять их можно: куда они только уже ни обращались, ища защиты от перманентной экологической катастрофы. Меж тем это зона ответственности мужа Натальи Петровны. Ему, однако, не до экологии, а его чиновники хамят. В телеэфире один из них, Дмитрий Еханин, исполнявший обязанности министра природных ресурсов, заявил: «Заводские запахи уже настолько устоялись на территории традиционных мест, что граждане уже должны были к ним привыкнуть». В те дни и недели, когда объявляется режим «черного неба», красноярцам рекомендуют покидать город. Если это невозможно, то — не открывать окна, промывать нос и горло физраствором, чаще мыть пол, меньше выходить на улицу, а коли пришлось — использовать респираторы типа «лепесток». Наталья Петровна в тот день разнервничавшимся красноярцам дала еще один совет: думать о смоге позитивно. «Когда в голове чистых мыслей станет больше, грязевый воздух перестанет быть опасным! Могу научить как врач! Это моя зона ответственности и компетентности! Неуязвимость — самая яркая примета здоровья!!!» Красноярцы уже через несколько часов опубликовали в Сети петицию к президенту, требуя уволить губернатора: «Толоконский Виктор Александрович никак не проявляет интерес к проблемам населения! А его жена к тому же еще и глумится в социальных сетях над жителями края. Чего стоит фраза «Это не небо черное, а ваши мысли». Три алюминиевые войны 90-х со многими десятками жертв, уничтожение в Красноярске независимой прессы и оболванивание местного населения, изгнание из власти местных управленцев, сотни уголовных дел, инфаркты и самоубийства, вой в тюремных камерах; инфернальный Норильск, дышащий серой, прозрачные дети, что живут только тем, что им врачи или они сами пускают иглой по венам химию; отравленные Ачинск, Саяногорск, Новокузнецк; Братск и Красноярск, дышащие формальдегидом, бензапиреном, фторидами, диоксидом азота и его же оксидом, пятиокисью ванадия, соединениями свинца, хромом шестивалентным, цинком, алюминием и еще десятками химвеществ; никогда не пустующие детские койки в онкодиспансерах с постоянно обновляемым личным составом, сводящие с ума вечные очереди к этим койкам, закрытое из-за переполнения самое большое в азиатской России кладбище Бадалык в Красноярске… Всё это было и есть сейчас только, получается, для того, чтобы веселые металлурги из Сибири (семьи и холостые компании москвичей Потанина, Прохорова, Клишаса, Зеленина и т.д.) озолотили французское село Куршевель, дали ему биографию и судьбу. Чтобы сделали себе состояния горнолыжные инструкторы и тамошние фотографы, снимавшие нимф из России через каждые их два шага. Чтобы воспрянули итальянские Порто-Черво и Версилия. Чтобы «Челси» решил свои финансовые проблемы. И чтобы мадам Толоконская своим незамутненным оптимизмом троллила больной миллионный город под ванильным небом. novayagazeta.