Ну ладно бы ещё ветхозаветные совки. Но молодняк-то?

Картиночку в жанре «Братцы, я Ленина видел!!!» преподнёс сегодня публике «ВКонтактик». Просто поразительно, насколько быстро утрачивает Нашгород всякое представление об элементарном чувстве собственного достоинства, когда на кону стоит это самое глубокое удовлетворение…

Давным-давно (но точно не в прошлую пятницу) Пётр Гаврилов давал интервью Коленьке Панченко, который тогда трудился у мадам Кротовой в кроваво-алой студии, не принадлежащей ещё Горно-химическому комбинату. Журналист в какой-то момент настолько пережал с неприкрытым подхалимажем, что гендиректор не удержался и c коварной улыбкой произнёс нечто вроде: «Любая лесть, Николай Юрьевич, в конечном итоге достигает своей цели».