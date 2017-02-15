|C чувством Deep Satisfaction
|Вторник, 14 Февраль 2017
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Ну ладно бы ещё ветхозаветные совки. Но молодняк-то?
Картиночку в жанре «Братцы, я Ленина видел!!!» преподнёс сегодня публике «ВКонтактик». Просто поразительно, насколько быстро утрачивает Нашгород всякое представление об элементарном чувстве собственного достоинства, когда на кону стоит это самое глубокое удовлетворение…
Давным-давно (но точно не в прошлую пятницу) Пётр Гаврилов давал интервью Коленьке Панченко, который тогда трудился у мадам Кротовой в кроваво-алой студии, не принадлежащей ещё Горно-химическому комбинату. Журналист в какой-то момент настолько пережал с неприкрытым подхалимажем, что гендиректор не удержался и c коварной улыбкой произнёс нечто вроде: «Любая лесть, Николай Юрьевич, в конечном итоге достигает своей цели».
Так что ждём появления редактора «Молнии» в штате УСО ГХК. Если Николай Алексеевич отпустит, конечно.
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Давайте не будем сами себе злобными Буртинами