Беглый сотрудник ФСБ стал героем документального фильма. Полковнику все пишут Корреспондент ЦУРа Сергей Канев опознал героя фильма «Холодная война Путина». Это находящийся в федеральном розыске бывший начальник отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Волгоградской области полковник Петр Самарский по прозвищу Чекист-невидимка, дважды сбежавший от своих коллег. Старший сын Самарского Николай подтвердил, что в немецком фильме снят его отец… Герой из России 8 февраля телеканал ZDF в вечернем эфире показал 44-минутный документальный фильм режиссёра Эгмонта Коха (Egmont R. Koch) «Холодная война Путина» ( Putins Kalter Krieg ). Главным героем выступил «бывший сотрудник ФСБ Игорь», который «20 лет служил российскому государству, потом впал в немилость и сбежал за границу» и «теперь из-за мук совести решил рассказать о тайных операциях ФСБ в Европе». Фсбшнику закрыли лицо (использовали даже накладную бороду) и изменили голос. «Игорь» сообщил, что проходил службу в отделе по борьбе с терроризмом и хорошо знаком с методами работы ФСБ. По его словам, чеченские агенты ФСБ уже давно обосновались в таких крупных городах, как Лондон, Париж, Брюссель, Гамбург. Сам он тоже принимал участие в отправке агентов в Евросоюз: «Если бы я был главой немецкого ведомства по защите конституции, я бы сказал своим сотрудникам, чтобы они обратили гораздо более пристальное внимание на молодых спортсменов из Чечни, прибывших в страну в качестве беженцев и теперь неприметно здесь проживающих. Для некоторых из этих спортсменов мы сфабриковали документы. Мой департамент принимал в этом участие. Мы изготавливали фальшивые справки о наличии судимости, о полицейских расследованиях и так далее, чтобы они могли получить убежище на Западе. Так они могли предоставить доказательства того, что являются жертвами политического преследования». В фильме использованы кадры встречи в Кремле Путина и Кадырова, из интервью с президентом Федеральной службы защиты конституции (аналог ФСБ), c соавтором книги «ФСБ взрывает Россию» Юрием Фельштинским и с прокремлевскими активистами, которые под видом жителей Германии стоят на площадях с портретами Кадырова и требуют отмены санкций. Кроме того фигурирует «смотрящий от Кадырова» в Германии, чемпион-многоборец Тимур Дугазаев. В интервью он признался, что присматривает за земляками и докладывает о неблагонадежных руководству Чечни. Фильм в Германии вызвал полемику. Die Welt усомнилась в личности «Игоря»: неизвестно, почему он покинул Россию и почему именно сейчас решил обратиться к общественности. Режиссёр Эгмонт Кох сообщил, что общался с «Игорем» более 15 часов «как под камеру, так и без видеозаписи» и у него «есть все необходимые документы, подтверждающие, что “Игорь” действительно являлся сотрудником ФСБ». В качестве важного доказательства было показано фото «Игоря» в форме сотрудника ФСБ. Этот китель с медалями мне хорошо знаком. Игорь, он же Петр Еще в «Новой газете» я долго работал по делу бывшего начальника отдела по борьбе с терроризмом и экстремизмом УФСБ по Волгоградской области полковника Петра Самарского, которого дважды объявляли в федеральный розыск. Я не раз летал в Волгоград, встречался с руководством местного УФСБ, сослуживцами Самарского, его матерью и друзьями, общался по телефону с самим беглым чекистом и переписывался в интернете. Так вот, докладываю: «Игорь» из фильма — полковник Петр Самарский. На Лубянке Самарского знал каждый. За свои похождения он даже получил прозвище Чекист-невидимка. Все началось в 2008 году, когда 37-летнему полковнику неожиданно предложили уйти на пенсию. С решением своего непосредственного руководителя — начальника УФСБ по Волгоградской области генерала Сергея Кокорина Самарский не согласился и отправил президенту Медведеву письмо, а затем подал на генерала исковое заявление в Московский гарнизонный военный суд. В письме опальный полковник сообщил, что генерал Кокорин торгует удостоверениями совета ветеранов при УФСБ, а также заселяет в ведомственные квартиры своих друзей и любовниц. В ответ на Самарского завели два уголовных дела по статьям УК «мошенничество в особо крупных размерах» и «получение взятки». По версии следствия, полковник Самарский на территории Волгоградской области создал преступную группу, которая вымогала у коммерсантов денежные средства. 22 мая 2009 года в аэропорту «Домодедово» полковника задержали сотрудники волгоградского УФСБ и на автомобиле повезли на родину. А дальше, согласно официальной версии, Самарский совершил побег из кафе «Айсберг» на 469 км трассы М-6 (территория Тамбовской области), пока коллеги спали. Позже в телефонном разговоре со мной Самарский рассказал: «Никакого побега не было. Ребята сами отпустили меня с условием, что я заберу все судебные иски на генерала Кокорина. Но я в Москву не поехал». А вскоре в Волгограде на АЗС скоропостижно скончался сотрудник ОСБ УФСБ Андрей Хондожко, отпустивший полковника или заснувший в кафе. Самарского объявили в федеральный розыск. Правда, не как подозреваемого в преступлении, а как сбежавшего из психбольницы пациента. «Это обычный прием наших “старших братьев”, — рассказал знакомый оперативник из столичного главка МВД. — Если они не хотят рассекречивать номер и подробности уголовного дела, то вносят беглеца в розыскную базу, как сбежавшего из психушки. И таких “пациентов” там пара сотен». Руководство УФСБ по Волгоградской области мне долго пыталось внушить, что беглый начальник отдела по борьбе с терроризмом получал многочисленные выговоры и взыскания и жаловался на плохое здоровье. Хотя мать Самарского предъявила мне пачку почетных грамот от генерала Кокорина и тогдашнего руководства ФСБ. К примеру, в 2006 году Николай Патрушев, директор ФСБ «за высокий профессионализм» наградил Самарского наручными часами категории «делюкс». Сослуживцы же не отрицали, что Самарский «курировал» дюжину бизнесменов, а конфликт с генералом Кокориным связали с симпатичной сотрудницей ФСБ Ириной К., по которой «оба сохли». Еще они сообщили, что для улучшения показателей сами устраивали схроны с оружием и взрывчаткой, а после их «обнаружения» победно рапортовали наверх. Так, в 2007 году в городе Волжском они «обнаружили» тайник с оружием, пластитом и взрывателями. На следующий день Патрушев заявил, что террористы планировали взорвать Волжскую ГЭС. Сам пришёл Прошло три года и по Волгограду поползли слухи, что беглеца давно нет в живых. Мать Самарского выступила с открытым обращением уже к президенту Путину и потребовала провести тщательное расследование по факту исчезновения сына. Но 1 мая 2012 года заметно похудевший Петр Самарский неожиданно пришел в следственное управление Волгограда и написал явку с повинной. Как выяснилось, сначала он скрывался на съемной квартире в центре города, а потом на охотничьей базе у своего друга-бизнесмена. Причем к нему приходили в гости коллеги из ФСБ и знакомые женщины. Так, одна из них мне рассказала, как «Петя учил незаметно уходить от наружки и упаковывать сотовый телефон в фольгу, чтобы не пробивался сигнал». После скандальной истории с Самарским генерала Кокорина отправили на пенсию. Вслед за генералом пришлось уволиться и сотруднице Ирине, из-за которой якобы и началась вся история. В следственном изоляторе на территории в\ч 28338 Самарский активно занимался спортом и усиленно изучал иностранные языки. Во время свиданий с посетителями он старался общаться только на английском языке, чем немало раздражал дежурных вертухаев. 28 ноября 2012 года Самарский совершил побег прямо из кабинета следователя и его снова объявили в федеральный розыск. А за две недели до побега он прислал мне письмо на имя директора ФСБ Александра Бортникова, которое я передал в приемную. В письме он просил остановить его незаконное преследование и о медицинской помощи. Беги, Мила, беги Помощь в осуществлении дерзкого плана полковнику оказала бизнесвумен из Волгограда Людмила Лызлова (после этого была объявлена в федеральный розыск). В свое время Самарский помог ей защитить бизнес от наездов местных ментов и бандитов, а затем содействовал в закрытии уголовного дела по обвинению в мошенничестве. За месяц до побега Самарского Лызлова переоформила свой туристический бизнес на подругу и учредила две дайвинг-фирмы в Бирме. По некоторым данным, она вывезла полковника за границу в багажном отсеке туристического автобуса. Потом ходили слухи, что в Таиланде они обучают российских туристов подводной охоте. Попутно поисками полковника занимается и его бывшая жена: находясь под стражей, Самарский каким-то образом продал квартиру в центре Волгограда (220 кв. м), машину и оставил без наследства старшего сына Николая. Этих подробностей в фильме «Холодная война Путина», в котором неуловимый Самарский выступал под псевдонимом «Игорь» и давал советы главе германской контрразведки, вы не найдете. Я написал режиссеру фильма Эгмонту Коху, но он не ответил на вопросы, где снималось кино и как на него вышел Чекист-невидимка. Впрочем, не только я обратил внимание на то, что в одном из эпизодов на столе стоит украинская минеральная вода «Слобідська». Сын Самарского Николай, лишенный наследства, по моей просьбе посмотрел фильм и подтвердил, что это его отец. По его мнению, отец может скрываться в Германии. Он рассказал, что полтора года назад в Волгограде его с бабушкой вызывали опознать тело Лызловой (она сама из Магадана и родственников в городе у нее нет). Он пожаловался, что у него регулярно проходят обыски (последний был летом) и изымают компьютеры. Понятыми, по его словам, являются люди, которых он потом видит в форме на допросах (разведбеседах) в ФСБ. Я позвонил в ЦОС ФСБ за комментариями, но сотрудники отказались говорить на эту тему. Мог ли начальник отдела по борьбе с терроризмом УФСБ по Волгоградской области засылать чеченцев в Европу? Я задал этот вопрос осведомленному недавно еще действующему сотруднику ФСБ, И получил ответ: «Вполне. УФСБ Волгограда — самостоятельный субъект и может вести свою агентурную работу. Самарский еще не все сказал: вот, например, много проституток уезжающих в ЕС и Дубаи, завербовали. Правда, до 2008 года, когда еще служил Самарский, задача раскачать ситуацию в ЕС не ставилась. Скорее, для общего сбора информации и последующих вербовочных подходов. Потом многих под себя забрал Кадыров и они перестали выходить на связь. Некоторых, совсем немного, передали в СВР. Кстати, у волгоградских и астраханских фсбшников были сильные позиции в чеченской диаспоре, поскольку там было много наркоманов. Даже отделы ФСБ в Дмитрове или в Мытищах стараются завербовать людей, общающихся с иностранцами или бывающих за границей. И ведут их долгие годы». medium.com .