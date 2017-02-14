Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. НЕ ЗАРАСТЁТ НАРОДНАЯ ТРОПА Восьмого февраля сотрудниками дорожно-патрульной службы в районе дома №4 по улице Красноярской при проверке документов у водителя 1988 г.р. было обнаружено и изъято подозрительное вещество. Химическим исследованием установлено, что это – наркотик массой 0,214 грамма, т.е. налицо «значительный размер». Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 228 УК РФ «Хранение наркотических средств». Максимальная санкция по ней – трёхлетняя отсидка. КРАСИВО ЖИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ Девятого февраля следственным отделом горУВД в ходе расследования уголовного дела по фактам мошенничества, был возбуждён дополнительный эпизод по ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупных размерах») в отношении 38-летнего генерального директора общества с ограниченной ответственностью. Подозреваемый в целях личного обогащения под предлогом развития бизнеса производил займы крупных сумм, оформляя их передачу расписками. С последующих займов он частично выплачивал проценты, а основные суммы тратил на личные нужды, в том числе - заграничные туры. Таким образом, с июля 2011 года по июнь 2016-го тороватый коммерс получил с 30-летнего предпринимателя 5,5 млн рублей. Правоохранителями выявлено шесть аналогичных фактов, общий ущерб составляет около 20 миллионов. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО 78-летний мужчина и 84-летняя женщина заявили в МУМВД, что из их квартиры по пр. Курчатова украдены деньги и золотые украшения. Дело было так. Днём к ним пришёл незнакомец и стал требовать бабла. После отказа ударил хозяев, забрал золотые серьги и 1.500 рублей и был таков. В ходе опроса жильцов в одной из квартир был обнаружен гражданин 1991 г.р., схожий по описанию с налётчиком. Во время проверки, пытаясь скрыть улики, сей Робин Гуд проглотил золотые серёжки. Как выяснилось, полгода как освободился из мест лишения свободы, а тут ему сильно захотелось выпить. Злоумышленнику грозит до семи лет лишения свободы, он помещён в изолятор временного содержания. *** В ходе оперативно-розыскных мероприятий милиполиция задержала 20-летнего ранее судимого безработного, причастного к садовым кражам. Проверкой установлено, что с октября 2016 года по январь 2017-го он хорьковал в кооперативах №№24 и 36, присваивая в основном садовый электро- и бензоинструмент. Статья не очень тяжёлая, но подозреваемый отправлен в ИВС и там его крутят на причастность к аналогичным преступлениям, так что пятью годами принудительного отдыхе он может и не отделаться. ЗАПАС ТЯНЕТ НЕ КАРМАН Седьмого февраля, в ходе проведения проверки правил хранения частного охотничьего оружия, в одном из домов в посёлке Новый Путь у гражданина 1950 года рождения были изъяты патроны к нарезному оружию калибра 7,62 мм. По данному факту проводится процессуальная проверка, а в горУВД напоминают, что за незаконные приобретение, передачу, сбыт, хранение, перевозку или ношение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств можно приземлиться на срок до четырёх лет. СОБАЧНИКИ, АУ! Отделом дознания МУМВД расследуется дело по факту жестокого обращения с животным, повлекшим его гибель. 25 декабря 2016 года, около 20 часов 20 минут, во дворе дома №5 по улице Восточной нанесением ударов ножом была убита беспородная собака по кличке Джек. Очевидцев просят позвонить по тел. 76-57-78, 76-57-72. БЕСПОКОЙНЫЙ КОЛЛЕКТИВ В августе-сентябре 2016 года трое граждан 1995, 1997 и 1998 годов рождения на улицах города совершили ряд краж чужого имущества. Со двора дома №5 по улице Октябрьской они угнали и разобрали автомобиль «ВАЗ-2105». В различных районах города преступниками были также похищены три импортных мопеда. В январе суд приговорил их к трём годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. ОХОТА НА ДОРОГАХ Утром 14 февраля Госавтоинспекция проведёт в Нашгороде профилактическое мероприятие «Детское удерживающее устройство» вблизи дошкольных и школьных образовательных учреждений. В 2016 году было выявлено более 500 административных правонарушений по данному факту. Если кто позабыл, нарушение требований к перевозке детей влечёт наложение административного штрафа в сумме 3000 рублей. *** Пара картиночек с места ДТП. Неурожайная неделя выдалась: *** СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ РАЗВОДЯТ РУКАМИ ФССП предупреждает о массовой рассылке мошеннических писем о наличии судебной задолженности, содержащих ссылки на вредоносный код. Текст письма может выглядеть следующим образом: «Добрый день, Федеральная служба судебных приставов РФ извещает вас о необходимости срочного погашения вашего долга до 11.02.2017. В случае невозврата долга будет произведена процедура ареста и изъятия имущества неплательщика. Подробную информацию о судебном решении по вашей задолженности вы сможете найти в постановлении: http://fssprus.ru/documents/2017/02/d2123bdd0c... С наилучшими пожеланиями, ФССП России. Это письмо было сформировано автоматически, отвечать на него не нужно. По любым вопросам вы можете обращаться по телефону горячей линии 8 800 250 39 32 (звонок бесплатный) либо через личный кабинет на сайте http://fssprus.ru» . При переходе по ссылке пассажиру предлагается загрузить архивный файл с вирусом, «который может не детектироваться современными антивирусными средствами». В случае заражения компьютера, ФССП рекомендует жаловаться в правоохранительные органы. ТАИНСТВЕННАЯ ПРОКУРАТУРА По результатам многочисленных проверок 2016 года «око государево» сообщает о результативных мероприятиях в Железногорске «в отношении налогоплательщиков, имеющих задолженность по налогам и сборам», а также выявлении необоснованного начисления налогов и непринятии мер по установлению налогооблагаемого имущества. Кроме того, в Нашгороде был вскрыт факт осуществления организацией деятельности по выдаче микрозаймов после исключения её из реестра микрофинансовых организаций. Виновные лица привлечены к административной ответственности по ст. 14.56 КоАП РФ, противоправная деятельность пресечена в суде. Контроль за муниципальными регламентами по предоставлению участков из земель сельскохозяйственного назначения в собственность, аренду либо пользование позволил опротестовать такой документ в Нашгороде «в связи с несоответствием перечня истребуемых документов положениям части 2 статьи 39.17 Земельного кодекса». Сверх того прокуратура настояла на исключении из нормативных правовых актов Серого дома, регулирующих вопросы распоряжения муниципальным имуществом, неких коррупциогенных факторов. Подробностей, как всегда, нет никаких. ПИФ-ПАФ, ОЙ-ЁЙ-ЁЙ Седьмого февраля в рамках служебной подготовки в тире МУМВД прошли учебные стрельбы. Полицейские выполняли норматив по скоростной стрельбе из табельного ПМ по ограниченной неподвижной цели. По итогам занятий сотрудникам поставлена общая оценка «удовлетворительно». С «неудачниками» были проведены дополнительные занятия, рапортует мвд.рф . СЛЕДСТВЕННЫЙ КОНКУРС Руководитель ГСУ по Красноярскому краю Игорь Напалков поздравил победителей соревнований «Лучший сотрудник итогам работы за 2016 год». В номинации «Лучший руководитель межрайонных следственных отделов и следственных отделов» второе место присуждено руководителю следственного отдела по ЗАТО город Железногорск подполковнику юстиции Аннушкину Андрею Владимировичу. В номинации «Лучший следователь межрайонных следственных отделов» второй стала старший следователь СО по ЗАТО Железногорск подполковник Астахова Нина Александровна. ТРЕВОГУ НЕ ПРОСПАЛИ В пять тридцать утра девятого февраля на Северной был объявлен сбор личного состава по сигналу учебной тревоги. Руководство «проверило внешний вид полицейских, их экипировку, содержимое «тревожных» чемоданов. По отдельной вводной отрабатывались мероприятия по обороне здания Управления, выполнялись нормативы противохимической обороны». Судя по прилагающемуся фото, ничего хорошего от жизни там не ждут. «БОРЬБА С АЛКОГОЛЕМ» Восьмого февраля в МУМВД старший инспектор по исполнению административного законодательства капитан Инна Горбунова довела до местных СМИ информацию о работе по выявлению в 2016 – 2017 годах нарушений в сфере производства и оборота спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Таковых насчитали ровным счётом тридцать три, в том числе: - незаконная продажа товаров, свободная реализация которых запрещена или ограничена – 21, - нарушение иных правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции – 5, - продажа алкогольной продукции несовершеннолетним – 4, - осуществление предпринимательской деятельности без специального разрешения (лицензии) – 2. Вынесено 33 постановления о наложении административного штрафа на сумму 150 200 рублей. Изъятая алкогольная и спиртосодержащая продукция направлена на уничтожение». Зелёный змий почти совсем-совсем побеждён, таким образом.