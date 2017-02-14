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Красиво жить не запретишь Печатать E-mail
Понедельник, 13 Февраль 2017

Почему банку "ВТБ" не нравятся рейтинговые агентства.

Банк в себе

Российский ВТБ не стал публиковать рейтинг, который ему присвоило рейтинговое агентство АКРА. Оказалось, что менеджменту кредитной организации не понравился тот уровень, на котором аналитики её оценили.

В этом нет ничего удивительного, ВТБ уже не в первый раз отказывается от рейтингов по такой же причине. Не нравится, судя по всему, банку, и когда СМИ публикуют данные о зарплате президента ВТБ Андрея Костина. Госкорпорации после этого впору взять на вооружение девиз: «Непрозрачность!».

Подъем самооценки

Для любой компании, особенно ведущей международный бизнес, крайне необходим высокий рейтинг. А уж для банка тем более, ибо рейтинг – это оценка его платежеспособности. От него, например, зависит на каких условиях кредитная организация сможет разместить облигации, то есть взять деньги в долг. А у многих весомых игроков на финансовом рынке есть строгие правила: работать только с теми банками, чьи рейтинги находятся на определенных уровнях. Если еще проще, то можно сравнить с отелями. Тот, кто хочет остановиться в хорошей гостинице, никогда не выберет две или три звезды. Именно поэтому у люксовых отелей этих звезд несколько больше.

В конце концов иметь высокий рейтинг – это престижно, это солидно. А уж для госбанка – дело чести. По всей видимости, именно этим объясняется то, что ВТБ отказался публиковать рейтинг, который ему присвоило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). Банк по условием договора имел право это сделать. И теперь общественность вряд ли узнает, что такого аналитики написали о ВТБ. СМИ выяснили, что они могли недостаточно лестно отозваться о банке, что и не устроило его топ-менеджмент. Вероятно, банкиры, в отличие от АКРА, сочли положение дел в ВТБ гораздо лучше. Все может быть, возможно, банк и прав. Но стоит заметить, что у госкорпорации и рейтинговых агентств, вообще, отношения довольно сложные.

Свет мой, агентство, скажи

Начало 2014-го года. Еще ничто не предвещает кризис, в котором вскоре окажется страна в целом и банки в частности. Международное рейтинговое агентство «Фитч» понижает рейтинг ВТБ. Банку это очень не нравится. Там заявляют, что уже несколько лет не покупают услуги этого агентства. «Фитч» отвечает, что сделало оценку бесплатно и по собственной инициативе. Тогда вокруг России еще не сложилась та крайне неблагоприятная политическая обстановка, поэтому не было повода обвинять агентство в предвзятости и желании навредить российской организации. Тем более, что агентство уважительно сообщило, что не может не оценивать такой системно значащий банк. В ВТБ в свою очередь заявили, что иностранные аналитики не имеют полной информации о банке, и их предположения не соответствуют реальности. В итоге «Фитч» отозвало свои рейтинги ВТБ.

Ныне в России действует закон о рейтинговых агентствах, согласно которому преимущество отдается российским аналитическим компаниям. И вот какая получилась штука: ВТБ не нравится, как его оценивают иностранные агентства. Но и отечественным компаниям тоже не доверяет. Судя по имеющейся информации и те и другие, по мнению госбанка, занижают рейтинги. То есть угодить ВТБ пока не получается никому. Что рождает два предположения. Либо аналитики действительно не могут оценить все достоинства банка. Либо же рейтинговые агентства выступают в роли зеркала, на которое пеняет ВТБ.

Безграничный лимит возможностей

А с другой стороны, если внимательно изучить информационное пространство, то в голову проникает шальная мысль: «А нужен ли вообще ВТБ рейтинг?». Против российских компаний действуют финансовые санкции, международный рынок капитала, для которого рейтинг является важнейшим показателем, все равно закрыт. А в России и так все знают, что ВТБ – один из самых крупных госбанков, а его глава Андрей Костин – один из самых могущественных банкиров и вообще людей страны. Он на словах твердо стоит на страже интересов Родины, и в интервью западным журналистам защищает от нападок президента. Еще он может вступиться за певца блатных песен, которого подозревают в крупном мошенничестве. И после ходатайства Костина суд снимает с исполнителя домашний арест.

При этом ВТБ, хоть и является публичной компанией, иногда оказывается впереди других госкорпораций по непрозрачности. Речь идет о зарплате руководителя. Строго говоря, этот аспект не считается обязательным атрибутом публичности. Но в стране с недавних пор руководители госкомпаний публикуют информацию о зарплатах топ-менеджеров. Кроме того, есть журнал Форбс, который ежегодно публикует рейтинг их доходов. Так вот, в последнем списке Андрей Костин хоть и занял третье место, но конкретных данных о его вознаграждении журнал не опубликовал. И лишь недавно выяснилось, что это было решением главного редактора Николая Ускова. А чуть раньше журналисты издания, якобы, написали письмо владельцу Форбс Александру Федотову, потому что заподозрили, что он вмешивается в редакционную политику. Именно потому, что сумма доходов Костина не появилась в журнале. Причем он был единственным из 25 топ-менеджеров, у которого в этой графе стоял прочерк. Какой еще, спрашивается, рейтинг нужен банку с таким внушительным реноме?

Мерило по-русски

Ну а если кому-то и понадобится рейтинг, то почему бы не воспользоваться для этого заявлением самого Андрея Костина. На форуме в Давосе он на вопрос о будущих прибылях банка сообщил, что ВТБ не составит труда заработать 100 миллиардов рублей. Причем банкир употребил следующее выражение: «В легкую 100, в легкую». Кажется, это будет прекрасным мерилом банка. Рейтинг «В легкую». Или можно делать как международные рейтинговые агентства, которые еще используют значки «+» и «-» (например АА+ или ВВ-). Тогда, если все у ВТБ получится, то присвоить рейтинг «В легкую+». А если что-то пойдет не так и банк не получит искомую прибыль, то тогда, допустим, «Не прокатило-». Доля шутки в этом, безусловно, есть.

versia.ru.

***

На предыдущей торговой сессии капитализация ВТБ снизилась на 0,39%, закрытие прошло на отметке 0,06843 руб. Бумаги выглядели так же, как весь российский рынок в целом. Акции ВТБ торгуются ниже восходящего трендового канала, ниже 262 скользящей средней. Серьезных попыток со стороны покупатели возобновить рост не было. Впрочем, еще один отскок к трендовой линии сопротивления или несколько выше, к скользящей средней еще вполне возможен. В целом же, целью выступает ключевая поддержка 6,6 копеек. Это нижняя граница долгосрочного треугольника, в рамках которого бумага пребывает с 2015 года. Учитывая то, что продавцы постепенно поджимают котировки к поддержке, не стоит удивляться пробою этой линии. В случае роста волатильности, лучше ориентироваться на более долгосрочный график.

bcs-express.ru.

***

Глава ВТБ Костин: кризис в России не ощущается, а кредитовать малый бизнес бессмысленно

13.10.2015

Для чего нужен госбанк? Чтоб из него украл миллиарды госбанкир. А для чего нужна страна Россия? Чтобы создала госбанк, положив в него бюджетные деньги так, чтобы госбанкиру было легко выполнить свою миссию.

««Если сегодня малый и средний бизнес не востребован в стране, нет поля деятельности для них, то какой смысл их кредитовать? Будут невозвратные долги. Есть потребление, есть спрос — будут деньги, нет потребления и спроса — зачем дешевыми деньгами заливать экономику?» — сказал глава ВТБ Андрей Костин, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!». В России кризис не ощущается, добавил Костин. По мнению главы ВТБ, высокие процентные ставки не являются большой проблемой для банковского сектора и экономики страны» (rbc.ru).

Хорошо было бы вообще оставить в России только Роснефть и ВТБ. Остальное закрыть нахрен. Тогда можно вести нормальный бизнес, который "востребован в стране". Кредитовать закупки оборудования с откатом в 10% за кредит и в 20% с цены оборудования. Повторять операцию, пока не закончатся деньги. После чего получить бюджетных денег на "докапитализацию" и снова продолжать операцию. Никакой кризис не ощущается.

navalny.com.
 
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