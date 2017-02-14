Сенатор-единоросс Франц Клинцевич - крупный геополитик. За «Русь» не вступились Сенатор и «патриот» СовФеда Франц Клинцевич «разгромил» центр реабилитации инвалидов войны «Русь». Теперь калекам идти некуда. Центра восстановительной терапии (ЦВТ) имени Лиходея – «Русь» заявило о прекращении работы. Инвалидам-колясочникам и героям боевых действий в первую чеченскую пришлось уезжать в тот же день. Перед этим терроризировали центр правоохранительные органы. «Решение администрации стало трагедией для всех нас. Но еще страшнее были позор и унижение воинов-инвалидов, в которых еще вчера так нуждалась страна», - заявила супруга спецназовца, который стал инвалидом в ходе боевых действий против чеченских террористов. Не помогли и переговоры руководством Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы (ОООИВА). Вместе с ними были спецназовцы, которые воевали в Чечне, и бывшие сотрудники ФСБ, лишившиеся ног. Но давил на закрытие центр «Русь» более серьезный человек – сенатор Клинцевич, о котором мы много еще чего расскажем. В итоге «Русь» брали штурмом разбиты двери, и разгромлены многие помещения. Сенатор без стыда и совести? За проблемами «Руси» стоит никто иной как бывший депутат Госдумы от «Единой России», а ныне сенатор от Смоленской области Франц Клинцевич. В декабре 2016 года оказалось, что центру реабилитации инвалидов войны больше не достанутся бюджетные средства, на которые лечились сотни и тысячи военных получивших серьезнейшие травмы. Деньги уходили на «Русь» не неподъемные – 270 млн рублей. Более того, денег хватало, но их решили распределить между ветеранскими организациями, которые не занимаются реабилитацией. Тогда руководитель «Руси» Валей Сайфуллин назвал ситуацию «медленным геноцидом» военных-инвалидов. Может больше стране, и таким «патриотам» не нужны герои защищавшие свою родину? Может Францу Адамовичу наплевать? Нет, Францу Адамовичу не просто не наплевать, он намеренно пытался «разгромить» центр. Почему, человек учащий россиян патриотизму, за объективами камер творит такое? Причина – месть. В «Русь» поступают по рекомендации врачей воины-интернационалисты и их жены, которые проходят реабилитационный курс бесплатно. Но Клинцевич, не имея при себе никаких справок, прихватив с собой друзей, с которыми решил по полной отдохнуть в «Руси». А инвалиды войн подождут, правильно? Фактически, Клинцевич махая своей депутатской корочкой пришел и сказал, что будет отдыхать со своими женами, нет, товарищами… Испугавшись «тогда корочки», но придя в себя, в 2015 году «Инвалиды войны» все-таки обратились в суд прося законные 285 тысяч за отдых. Но Клинцевич все равно не хотел платить. Это не смотря, что в 2015 году Клинцевич заработал 5,1 млн рублей и задекларировал земельный участок 7000 кв.м. Казалось бы, заплати Франц Адамович, ведь для инвалидов войны деньги пойдут и на зарплату персоналу. Но, вместо этого депутат Госдумы в «Руси» организовал «серию проверок из различных ведомств». Наведывались в «Русь» 17 различных комиссий! Под маской патриота? Удивительно, но Клинцевич тоже был военным и даже служил в Афганистане, только вот об этом Франц Адамович не любит рассказывать. Почему? И почему Клинцевич фактически разгромил тогда «Русь»? Возможно об этом скажет сама биография «патриота». Ведь Клинцевич был там в качестве «старшего инструктора политотдела по специальной пропаганде». Некоторые Афганцы поговаривают, что Франц Адамович кроме того, что вел пропаганду, доносил на сослуживцев. Так, может, брешут? Может Франц Адамович там с автоматом бегал и «духов» уничтожал? А теперь слово сенатору. В 2014 году, в интервью ему задали вопрос: «Как участник боевых действий в Афганистане можете вспомнить случай, который сильно врезался в память?». И ветеран вспомнил: «Помню, пришел к нам тогда во взвод старший лейтенант Брехов, молодой, только-только приехал из Союза. Я взял его в качестве сопровождающего и пошел в исламский комитет. Каждый раз я говорил своим бойцам, если через полчаса никто не выйдет и не скажет, что у нас все хорошо, начинайте операцию по нашему возвращению живыми или мертвыми. Сказал и Брехову. У нас исключительно хорошо прошли переговоры, мы заболтались за чаем, и я просто пропустил время. Прошло буквально 35 минут, вышел я с переводчиком и руководителями банды, смотрю, мои бойцы приготовились к штурму. Оказывается, Брехов уже дал команду по захвату этого исламского комитета. Командиры банды очень подозрительно на меня посмотрели, кое-как успокоил их, сели в машины и уехали», - вспоминал Клинцевич . В общем ходил Франц Адамович в исламский комитет и разговаривал. А самый запоминающийся случай у него, как задержался на переговорах. Но после этого Клинцевич гордо называет себя «афганцем». «Клин Клином вышибают» Сыну своему Андрею Франц Адамович тоже подобрал «теплое местечко» он с ноября 2015 года глава департамента по реализации общественных проектов аппарата полномочного представителя, куратор военно-патриотических программ «Молодой гвардии Единой России». Есть у Франца Адамовича и супруга – Лариса, она также была пристроена в качестве помощником депутата Государственной думы Руслана Ямадаева, пока его не убили… Так чем же все-таки занимался Франц Адамович в Госдуме? Например, 18 июля 2016 года политик обеспокоился игрой Pokemon Go: «Ощущение, что дьявол пришел через этот механизм и пытается просто развалить нас изнутри духовно. Но я понимаю, что это сферу контролировать сегодня крайне тяжело. Создается впечатление, что это навязано извне людьми, которые точно понимают, что пройдет год-второй и последствия будут необратимы»! И можно было бы не замечать Франца Адамовича в серой массе депутатов Госдумы. Ну пристраивает детей, зарабатывает по 5 млн рублей, борется с покемонами. Обыкновенный российский депутат. Но фактическое уничтожение центра по реабилитации инвалидов-войны этому есть название – использование личного положения и отсутствие совести. За это конечно не сажают. Но что такой человек будет делать в Совете Федерации? Неужели ему сойдет это с рук? moscow-post.com . *** Франц Клинцевич заявил, что действия украинских военных на Донбассе напоминают ему 40-е годы прошлого века. По словам сенатора, занимаясь мародерством и захватывая дома мирных жителей на подконтрольной Киеву территории региона, бойцы ВСУ ведут себя подобно оккупационной армии. «Для них весь Донбасс – чужая, враждебная территория, и они это даже не пытаются скрыть», - цитирует Клинцевича РИА Новости . Сенатор выразил сомнение в том, что Киеву удастся процесс реинтеграции Донбасса. «По крайней мере, для этого очень многое должно поменяться, прежде всего, в самой Украине», - отметил он. km.ru . *** 14 февраля в конференц-зале «Сибирской медиагруппы» в Барнауле состоится пресс-конференция Франца Клинцевича, первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности. В качестве основной темы беседы с журналистами анонсирована «Роль России в мировых конфликтах». В том числе будут обсуждаться тенденция создания военных баз России за рубежом и расширение мирового присутствия. Также он озвучит прогноз изменения градуса мировой напряженности вокруг России, к каким изменениям в отношениях приведет новая администрация Белого дома и какие возможны события в случае выполнения или невыполнения минских соглашений. Еще до начала мероприятия Клинцевич поделился своим видением международной ситуации и роли РФ в ней. «Сегодня наша страна все чаше становится мишенью для нападок, обвинений и провокаций. Наша позиция - отстаивание национальных интересов и построение многополярного сбалансированного мира, где будут учитываться интересы всех народов, а не только «золотого миллиарда». Мы продолжим создание военных баз России за рубежом - это важный этап расширения нашего мирового присутствия», - подчеркнул политик. Справка «МК» Франц Клинцевич родился 15 июня 1957 года. С 1975 года его деятельность была связана с советскими вооруженными силами. Служил в воздушно-десантных войсках, участвовал в военных действиях в афганской войне. В Госдуму РФ впервые был избран в декабре 1999 года. С 30 сентября 2015 года - первый заместитель председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации. mk.