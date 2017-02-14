Попросили написать про девальвацию и сколько она нам будет стоить... УЛУЧШЕНИЙ НЕ ОЖИДАЕТСЯ Что такое сильный рубль и почему он никому не нужен ни в России, ни за её пределами? О ЧЁМ НЕ РАССКАЖЕТ ПЕРВЫЙ КАНАЛ На днях в Москве полимилиция свинтила десять участников согласованного пикета валютных ипотечников. К данной группе населения правоохранители относятся с известной опаской не из-за многочисленности, а по причине полной их отмороженности. Люди, бравшие кредит на строительство жилья при цене доллара в тридцать рублей, после Крымнаша неожиданно для себя оказались должны банкам в два с лишним раза больше. Никаких надежд как-то разрулить ситуацию у них нет. Готовые кадры для массовых беспорядков и – если глядеть шире – для революции. Восьмого числа человек сорок валютных ипотечников проникли в Дом правительства и потребовали на разговор министра финансов. «Равнодушие и бездействие чиновников, два года игнорирующих проблему валютных займов, оскорбляет гражданские чувства, а ситуация, сложившаяся после девальвации рубля, неизбежно ведет к банкротству и потере жилья», - сказано было в заявлении инициативной группы. Так что же это такое – валюта, какое отношение она имеет к рублю, и почему весь мир сегодня вертится вокруг колебания курсов рубля и доллара с евро, давайте попробуем разобраться вместе… Народ постарше ещё помнит, наверняка, донельзя обидное всякому истинному патриоту изречение Салтыкова-Щедрина «То не беда, если за рубль дают полрубля; а то будет беда, когда за рубль станут давать в морду». Её почти забыли в Советском Союзе с его нерушимыми 65 копейками за доллар, с одной стороны, и расстрельной статьёй Уголовного кодекса за спекуляцию валютой – с другой. Но потом в страну вернулся рынок, и весьма заметная часть населения стала активно интересоваться валютным курсом. И неспроста. Если отбросить версию о кознях надмирового жидомасонского правительства, то нам с вами придётся предположить, что зависимость отечественной экономики от мировых, я извиняюсь, трендов является объективной реальностью, и, стало быть, ежедневно изменяющиеся соотношения валют что-то важное для каждого россиянина всё-таки да означают. Даже если в вашем кошельке никогда не гостила хотя бы двухдолларовая бумажка, а зарплатку вам выдают полусотенными купюрами – чтоб казалась побольше. «В текущем году российский рубль ждет 10% девальвация, нефть при этом будет стоить в пределах 50-60 долларов за баррель», - сообщает «Макроэкономический прогноз по ситуации в России и мире в 2017 году» Национального рейтингового агентства. Естественный вопрос напрашивается: это хорошо или плохо? ЗАГОЛОВОК НЕ ПОДОБРАТЬ. НЕТ СЛОВ Непреходящей популярностью в интернете пользуется ролик, в котором Владимир Путин объясняет беспросветно тёмным отечественным журналистам, как устроена международная торговля. Если мы продаём за границу товара на сто долларов при цене доллара в тридцать рублей, говорит он, то получаем за него три тысячи рублей. Но если рубль падает вдвое, то при сохранении прежнего объёма продаж профит наш увеличивается в два раза на абсолютно ровном месте. А это очень выгодно, вы же понимаете? - Да, да, очень выгодно, мы же понимаете, - послушно машут головами столпы информационного рынка. На самом деле всё устроено несколько по-другому, иначе с какой бы радости осенью и зимой 2014-2015 годов российский минфин просадил чудовищные запасы золотовалютных резервов для сдерживания обвального падения рубля? Разумеется, салтыковское «давать в морду» здесь ни при чём. Но почему же сегодня в Кремле вдруг заговорили о том, что постепенное повышение цены на нефть входит в клинч со слишком дорогим рублём? Это ведь кажется не очень логичным? По мнению минфина, рубль действительно слишком дорогой, и это мешает наполнять бюджет. «Правильная» его цена должна лежит где-то в пределах 65 р. за доллар. «Скорее всего, в феврале мы увидим некоторое ослабление российской валюты в связи с выходом на рынок Центробанка для покупок в рамках временного бюджетного правила, - уверен Станислав Новиков, управляющий директор «БКС Ультима». - Рынок получил сигнал, что чересчур сильный рубль является некомфортным для властей, поэтому в феврале американская валюта может находиться на уровне 60-62 рублей за доллар». «Пусть и относительно дешёвая, но достаточно стабильная нефть будет формировать предпосылки для дальнейшего укрепления рубля к доллару, - вторит ему Алексей Антонов, аналитик «Алор Брокер». - Закрепление доллара в районе отметки 59 рублей таит риск вмешательства в торги Центробанка. Минфин уже заявил о готовности к возобновлению интервенций на рынке с целью пополнения валютных запасов и «устранения рисков роста волатильности». Это означает, что Минфин и ЦБ готовятся к возобновлению практики накаливания рынка рублёвой ликвидностью с целью сбить чрезмерный рост национальной валюты. С одной стороны, это противоречит действующей с конца 2014 года политике рыночного формирования курса, с другой — выбирать министерству и регулятору особо не приходится. При текущих ценах на нефть и газ доллар должен стоить как минимум 63-64 рубля для обеспечения достаточно высоких темпов пополнения казны за счёт экспорта энергоресурсов». Сергей Мельников, главный аналитик «GLOBAL FX», развивает тему: «Укрепление рубля сильно ударило по конкурентоспособности наших экспортно-ориентированных компаний. Как следствие, их доходы (а главное — налоговые поступления в бюджет) сократились. В итоге от роста рубля выиграло, скорее, население: импортные товары стали чуть доступнее. При этом правительство продолжает оперировать бюджетом с дефицитом в 1,7 трлн рублей. Скорее всего, наша валюта начнёт планомерно снижать свой курс, и в итоге доллар надолго закрепится выше отметки 60 рублей». НА ВСТРЕЧНЫХ КУРСАХ Минфин собирается каждый день обменивать 6,3 млрд рублей на валюту — это порядка $100 миллионов. Сами понимаете, чем ниже при этом курс рубля, тем выгоднее данные операции для российского бюджета. Непатриотично, конечно, но здесь немного другие принципы диктуют манеру поведения. Экономика России не в том положении сейчас, чтобы отказываться от спекулятивных фокусов. По данным Центробанка, внешний государственный долг составил в прошлом сентябре 42% от ВВП. За время действия санкций он существенно вырос (в марте 2014 года – 33%), несмотря на то, что общая сумма сократилась почти на $200 млрд. Почему? Да потому что ещё больше съёжился внутренний валовой продукт страны из-за экономического спада и… девальвации рубля. Показатели 2016 года стали самыми высокими в этом смысле за последние 12 лет. Прошу внимания: 40 процентов выручки от экспорта товаров и услуг уходит у нас на выплаты по внешнему долгу (до санкций было 39%). То есть, почти 200 миллиардов баксов мы выплатили западным державам, но нагрузка данного долга на экономику отнюдь не сократилась, а выросла. В такой ситуации разговоры о введении в России продуктовых карточек уже не кажутся анекдотом. Отдельные эксперты полагают, однако, что делается это отнюдь не в интересах малоимущих, а ради поддержки сельхозпроизводителей. Впрочем, продуктовые карточка вставшей с колен Россиюшки - это тема для отдельного разговора. А мы вернёмся к управляемой девальвации. После начала ежедневных интервенций минфина Центробанк почему-то прекратил публиковать текущие отчёты, и его тут же заподозрили в том, что он сам активно продает валюту министерству финансов для сдерживания курса рубля. Фактически торгует сам с собой, что называется. Если вам это кажется бредом, то вы просто плохо понимаете, как нынче у нас всё устроено. «Идея-фикс российского мегарегулятора – уровень инфляции в 4%, - говорит Глеб Задоя, руководитель департамента компании «АНАЛИТИКА Онлайн». - Глава ЦБ ясно дала понять, что не отступится от своих долгосрочных планов по снижению этого показателя. В Банке России готовы пожертвовать ростом экономики, ростом зарплат населения во имя достижения важнейшей цели. Нестабильность экономики и высокая волатильность рубля вызваны в большей степени нашей зависимостью от цен на нефть. При относительно высокой инфляции мы жили долгие годы и достаточно хорошо, а вот при низких ценах справляемся не очень. Поэтому, может быть Центробанку стоило бы сконцентрироваться на создании условий для несырьевого роста экономики, а стабильность сама придёт?» Такие смешные они, эти экономисты! Итак, в феврале в России вступило в силу «временное бюджетное правило», которое призвано хоть как-то снизить дефицит бюджета. Центробанк скупает валюту, чтобы направить нефтяные доходы на пополнение резервных фондов. «Бесконечно финансировать дефицит за счёт проедания резервов, которые изрядно похудели с 2014 года, неразумно. Лучше несколько ослабить рубль», - полагает советник брокера «Открытие» Сергей Хестанов. Ширнармассам в связи с практически объявленной девальвацией надо готовиться к новому росту розничных цен. Импортные товары, которые в больших городах занимают 40–45% потребительской корзины, подорожают пропорционально ослаблению рубля. Отечественные поднимутся в цене меньше, но и они явно не подешевеют. Какой же дурак откажется от возможности переписать ценники вслед за соседом? Вот вам и вся бюджетная арифметика. Куда ни кинь, всюду Салтыков-Щедрин.