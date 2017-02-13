Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск. НОВАЯ МИФОЛОГИЯ Совершенно не бережёт себя «молодой и энергичный» номер два. Условия задачи: «Традиционное ежемесячное общение Главы ЗАТО г.Железногорск с населением состоялось 8 февраля. К Вадиму Медведеву обратились за помощью девять железногорцев. На то, чтобы выслушать каждого, разобраться в их проблемах и главное – принять выверенное решение, ушло около четырех часов. Граждане в основном просили помочь в решении жилищных проблем. По некоторым вопросам железногорцы получили разъяснения в ходе приема. Вопросы же, требующие более детального рассмотрения и изучения, адресованы исполнителям согласно компетенции». Я понимаю, конечно, что никак не по четыре часа на каждого клиента ухлопал г-н Чебурашкин, хотя из текста следует именно это. Вопрос в другом. Сколько времени нужно, чтобы отписать жалобу заместителю? ПОКАЗАТЕЛИ ТРАВМАТИЗМА Горно-химический комбинат держит себя в рамках допустимого. По итогам года ГХК выполнил установленный Генеральной инспекцией ГК «Росатом» показатель по недопущению увеличения случаев производственного травматизма - LTIFR. Данный показатель применяется дополнительно, чтобы была возможность сравнивать эффективность международных кампаний в сопоставимых цифрах. На 2016 год показатель LTIFR был установлен на уровне 0,27. Расчетный коэффициент по итогам года составил 0,23. ГОЛЬ НА ВЫДУМКИ ХИТРА Новые «Экспрессы» довыведут на орбиту своим ходом. Генеральный график работ по созданию телекоммуникационных спутников «Экспресс-80» и «Экспресс-103» утверждён 6 февраля в Москве. Особенностью проекта является то, что впервые в российской космонавтике при парном запуске спутников среднего класса будет применена технология довыведения с использованием их собственных электрореактивных двигателей. Это связано с тем, что суммарная масса космических аппаратов превышает энергетические возможности ракеты-носителя «Протон-М» и разгонного блока «Бриз-М». «ЕНИСЕЙ» УТОНУЛ Ещё одним банком в Нашгороде стало меньше. На минувшей неделе одним смертоносным ударом завершила Москва историю банка «Енисей». Он якобы проводил высокорискованную кредитную политику, связанную с размещением денежных средств в низкокачественные активы, а также не создавал резервы и не предоставлял необходимую отчётность. По мнению mk , в ближайшее время на рынок труда выйдут от 100 до 200 человек, причём и в тех регионах, где есть отделения и офисы банка – Железногорске, Москве и Томске. ГДЕ БЫ НИ РАБОТАТЬ… Вадим Медведев съездил в Дивногорск и получил порцию ц/у. Без нашего мальчика расширенное заседание т.н. ассоциации глав местного самоуправления центральной группы городов и районов Красноярского края пройти никак не могло, вы же понимаете. Медведев рассказал краевому «министру финансов» о том, как хорошо сработал в 2016 году. А тот в ответ отметил рост недоимки по налогам в ЗАТО на 14,1 млн рублей и указал, что ставка земельного налога (0,9%) в Нашгороде является самой низкой в регионе. Ждём повышения, стало быть. Господам слугам народным приготовиться. ЭКОЛОГИЯ В КУБЕ ГХК занял второе место на конкурсе ГК «Росатом». Специальный релиз цитируем: «Конкурс «Экологически образцовая организация атомной отрасли» проводится с 2013 года. В этот раз в нём принимали участие 48 предприятий и организаций. Оценивая работу ГХК в деле совершенствования природоохранной деятельности, конкурсная комиссия особо отметила обеспечение экологической безопасности на предприятии». Интересно, что ещё она могла отметить на мероприятии с таким названием? СТИПУХА ОТ ПУТИНА Шесть специалистов АО «ИСС» отмечены президентом России. По итогам работы в 2016 году президентская стипендия назначена им за выдающиеся достижения в создании инновационных технологий спутникостроения и в разработке современных, конкурентоспособных космических аппаратов связи и телевещания, навигации и геодезии. Более никаких подробностей не приводится. ФЕМИДА НОН-СТОП Трудовые споры в городском суде немного поулеглись. Нельзя сказать, впрочем, что они исчезли совсем. Покойный «Спецстрой», например, вёл сразу четыре аналогичных процесса , а кроме него со своими работниками разбирались ООО «Автошкола « Зебра », ОАО « ЗПК », ООО « Вермикулит », ФГУП « ГХК » и его «дочка», ООО «ПРЭХ ГХК ». Однако в целом таких дел явно было меньше обычного. Зато в споры с клиентами вступили сразу три строительных фирмы: ООО «СК « ЭкономЖилСтрой », ЗАО «Фирма « Культбытстрой » и ООО «ФСК « Монолитинвест ». Краевой военкомат чего-то требовал от гр. Грищенко В.В., МП «Гортеплоэнерго» взывало к совести гр. Тонкова Н.Л., М.А.Гапеевцева требовала от ГХК пересмотра размера пенсии, а Е.А.Гуляев – денег от Пожидаева С.П. Нескучно было, короче говоря. С КЕМ ВЫ, МАСТЕРА ИСКУССТВ? Вадим Медведев благословил начинающих журнализдов. «Девять школьников Нашгорода, участников фестиваля «АтомСфера», будут писать материалы для электронной газеты «Rosatom’sCOOL», которая намерена освещать самые яркие события из жизни «атомных» городов России. Юные журналисты рассказали о своих планах Главе ЗАТО г.Железногорск. Вадим Медведев предложил главному редактору муниципальной газеты взять над юнкорами шефство. Также на встрече прозвучало предложение о том, чтобы на базе приемной Общественного совета ГК «Росатом» создать клуб юных журналистов, где опытные и известные в городе представители разных средств массовой информации смогут делиться с ребятами знаниями и секретами мастерства». «Ну, пропал дом!» (с). ПЕЙЗАНАМ ПОСТАВЛЕНО НА ВИД Депутат Гаврилов направил запрос прокурору Красноярского края. В декабре, оказывается, «Единая Россия» проводила всероссийскую декаду приёма граждан, в ходе которой на приём к директору ГХК угодила жительница с. Высотино. Её многоквартирный дом ещё в 2010 году был признан аварийным, однако местная администрация переселить полсотни жильцов по сей день не собралась. Депутат Заксобрания направил запрос на имя прокурора, тот вынес представление местному самоуправлению. «Теперь необходимо, чтобы власти выполнили законные требования жильцов и прокуратуры», - резюмирует sibghk.ru . КЕМ ГОРДИТСЯ АКАДЕМИЯ Медаль алтайскому пожарному вручил лично министр МЧС. Определённо, налицо новелла в жанре пресс-релизов: «Сибирская пожарно-спасательная академия гордится своим выпускником Иваном Бобреневым. Старший лейтенант внутренней службы Бобренев удостоен ведомственной медали «За отвагу на пожаре». Выпускник Академии 2014 года проходит службу в Алтайском крае в должности начальника караула пожарно-спасательной части. В декабре 2016 года он принимал участие в ликвидации крупного пожара на производственном предприятии…» Очень перспективное направление служебной литературы, на мой взгляд. БУМАЖНАЯ РАБОТА - 2 Пётр Пимашков оказал неоценимую услугу Красноярску-26. О визите депутата Госдумы от «Единой России» в Нашгород мы уже упоминали, но тут выяснилось, что «особая роль в парламентской деятельности Пимашкова - это Железногорск, поиск возможностей для дополнительного финансирования ЗАТО. Он сообщил, что направил запрос министру здравоохранения Веронике Скворцовой о финансировании КБ-51 в 2017 году. Парламентарий считает, что жители ЗАТО не должны испытывать дискомфорт в получении медицинских услуг». Преклоняюсь, граждане. Безумству храбрых, практически. *** Кстати, о медицине. За минувшую неделю в ЗАТО Железногорск были зафиксированы сальмонеллёз у школьника, 22 случая прочих острых кишечных инфекций (в т.ч. 14 заболевших детей), три подозрения на ВГА, два носительства анти-ВГС, три педикулёза, две чесотки, туберкулёз лёгких и 13 случаев пневмонии. Ребятишки добавили в общую копилку скарлатину, три энтеробиоза, аскаридоз, педикулёз и 11 пневмоний. На 51% выросли показатели ОРВИ и гриппа. «Санитарные врачи направили главе администрации ЗАТО письмо с предложением ввести карантин по всему городу. Однако такое решение пока не принято, не отменены и культурно-массовые мероприятия - в частности, акция «Лыжня России», – напоминает gig26.ru . Плюс четыре человека пострадали от укусов животных, среди них – один ребёнок. *** За неделю в ЗАТО Железногорск родилось 11 и умерло 13 человек.