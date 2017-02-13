Отдел "Запад" ГУСБ МВД РФ угодил под совсекретное дело. Петербургские тайны Суд Санкт-Петербурга арестовал подполковника полиции по делу о мошенничестве. Вечером 9 февраля при въезде в Россию со стороны Белоруссии сотрудники ФСБ задержали представителя другого силового ведомства – почти что коллегу. Подполковник Виталий Федосов, старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела «Запад» Главного управления собственной безопасности МВД РФ, проходит по таинственному делу с грифом «Совершенно секретно» и был спешно объявлен в федеральный розыск. Два по сто В центре особого внимания отдел «Запад» оказался в декабре 2016 года, когда был арестован глава подразделения полковник Юрий Тимченко. Ему инкриминировали получение взятки в 100 миллионов рублей – в благодарность за помощь в деле компании «Деловые линии» (1,6 миллиарда неуплаченных налогов) и снятие ареста со счетов. Не исключено, однако, что Тимченко был не прямым получателем взятки, а только посредником, деньги же предназначались кому-то в СКР. Пока что в отношении Тимченко возбуждено дело по ст. 290 УК РФ («получение взятки в особо крупном размере»). Но если подозрение о посредничестве подтвердится, может быть переквалифицировано по статье о мошенничестве. Примерно тогда же два доверенных лица Виталия Федосова были задержаны за попытку получить взятку в том же размере, 100 миллионов рублей, от фигурантов дела о незаконной игорной деятельности – за помощь в освобождении из «Крестов». Из-за этой серии коррупционных скандалов замначальника отдела «Запад» полковник Александр Дьячук подал рапорт на увольнение, его примеру последовал и Федосов. Правда, перед тем как уйти со службы, подполковник решил «выбрать» все неиспользованные отпуска – до 4 апреля он все еще считается сотрудником органов безопасности. Примечательно, что в итоге сотрудники ФСБ задержали полковника не при попытке покинуть территорию РФ, а на въезде в страну. Несчастливый день Отдыхал Виталий Федосов за границей, причем летал через Минск, а до границы из аэропорта добирался на такси. Очевидно, о появлении подполковника знали. Дело завели утром 9 февраля, сразу же объявив в федеральный розыск, днем Федосов сошел с трапа самолета, а в 18.00 того же дня оперативники управления «М» уже приняли его на пропускном пункте Долосцы в Псковской области. Задержанного под конвоем доставили в Санкт-Петербург – по адресу Мойка, 86, в здание, где располагается Следственный комитет. Уголовное дело против подполковника отдела Запад» возбуждено по одной из самых популярных статей Уголовного кодекса: ч.3 ст. 159, «мошенничество в крупном размере». 10 февраля Петербургский городской суд избрал подполковнику Федосову меру пресечения в виде двухмесячного пребывания в СИЗО – то есть, до 8 апреля. Обвинение предъявлено по статье 159 ч. 3 УК РФ в связи с хищением 105 тысяч рублей. О чем конкретно идет речь, неизвестно: дело расследуется под грифом «Совершенно секретно», что в первую очередь наводит мысль о нарушении государственной тайны. Питерская «Фонтанка», ссылаясь на источники в органах, добавляет интриги: по данным издания, «чуть позже дело потянется наверх – в Москву». Уголовное дело возбуждено в 3-м отделе (преступления сотрудников правоохранительных органов) 2-го управления СК Санкт-Петербурга, а коллеги Федосова не под запись сообщают, что, вероятно, обнаружились факты фальсификации донесений агентуры и доказательств в отношении сотрудников полиции и/или присвоения вознаграждения агентам. Однако все эти нарушения могут оказаться всего лишь ниточкой, за которую еще предстоит потянуть, распутывая клубок. Оперативность, с которой Федосова задержали и переправили в Санкт-Петербург, подтверждает предположения о том, что подполковник является если не основным фигурантом, то по крайней мере ключевым свидетелем в некой серьезной истории. «Взяток не даем» ООО «Деловые линии» – одна из крупнейших транспортных компаний страны. Занимается грузоперевозками, предоставлением услуг по хранению и складской обработке грузов. Дело о налоговых нарушениях связано с недоплатой в бюджет более чем миллиарда рублей. Как считает следствие, в 2011-2014 годах компания занизила прибыль в размере 2,8 миллиарда, а в декларацию внесла вычеты по НДС на 500 с лишним миллионов рублей. Счета компании на время расследования были арестованы. Предложение закрыть дело в обмен на 100 миллионов рублей поступило «Деловым линиям» от предпринимателя Константина Марченкова и юриста Сергея Зиновенко, которых называют людьми Тимченко. «Деловые линии», однако, предпочли отстаивать свою позицию законными методами, а о провокации со стороны 17-го отдела (т.е., «Запада») сообщили в ФСБ. Дальнейшие события разворачивались уже с участием спецслужбы. Марченкова и Зинченко задержали 8 декабря, когда представитель «Деловых линий» вручал им муляж – пакет с первым траншем в 50 миллионов рублей. В тот же вечер в кабинете Юрия Тимченко был проведен обыск, а сам он задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки в особо крупном размере должностным лицом», Марченков и Зиновенко обвиняются в посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Константин Марченков заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. В ночь на 9 декабря обыски прошли также дома и на работе у подполковника Виталия Федосова, по этому делу он проходит как свидетель. Казино, и не одно Еще одно уголовное дело, в котором отметились Юрий Тимченко и Виталий Федосов, касается организации в Санкт-Петербурге сети подпольных игорных домов. Главный фигурант этого дела, предприниматель Николай Полковников, нелегальные казино открывал в партнерстве с высокопоставленными силовиками. Правда, цели, как выясняется, компаньоны преследовали разные. Основной (и официальный) вид деятельности Николая Полковникова – алкогольный бизнес. Идею о получении дополнительного дохода от сети подпольных игровых залов ему якобы подбросил полковник Федосов, передав просьбу через общего знакомого. Уверенный в том, что получил полицейское прикрытие, Полковников действительно открыл три игровых зала. А «партнеры» через некоторое время сдали его своим же коллегам, пояснив, что намеревались в подпольных казино вести оперативную работу. Причем Полковникову, которого обвинили в организации преступного сообщества, по бумагам приписали девять казино вместо трех. В настоящее время расследование продолжается, но Николай Полковников выпущен из СИЗО. Из Петербурга в Москву и обратно Виталию Федосову 40 лет, он уроженец Казахстана, выпускник философского факультета университета в Алма-Ате. Юридическое образование получал в Санкт-Петербурге, окончил юрфак СПбГУ. Работал сначала в отделе экономической безопасности УМВД по Петроградскому району, затем перешел в оперативное сопровождение в составе прибывшей из Москвы бригадой Следкома, занимавшейся противодействием рейдерству. Некоторое время работал в Москве, затем вновь вернулся в северную столицу – в отдел «Запад», где стал, как говорят, доверенным лицом начальника отдела полковника Юрия Тимченко. И Тимченко, и Федосов поддерживали также доверительные отношения с начальником Службы собственной безопасности СКР Михаилом Максименко, также выходцем из Санкт-Петербурга. А Максименко, который сейчас находится под арестом, в свою очередь был довольно тесно знаком с Бадри Шенгелия, которого в Петербурге называли «звездой рейдерства», а более мягко – «специалистом по слияниям и поглощениям». Называли, поскольку Бадри Шенгелия выехал в Грузию, где получил гражданство, и на берега Невы возвращаться не собирается. «Силовики себя ведут беспредельно», – приводит его слова «Фонтанка». Справка Отдел «Запад» – 17-й отдел ГУУСБ МВД РФ был образован после реформирования окружных подразделений МВД и курирует работу всех региональных управлений ГУ МВД РФ на территории Северо-Западного федерального округа. К этому же отделу относилась ранее личная охрана министра МВД – ныне подразделение собственной безопасности по Северо-западному федеральному округу. Управление «М» ФСБ РФ осуществляет контроль за правоохранительной системой, в первую очередь за деятельностью МВД РФ. versia.ru .