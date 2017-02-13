Проект "Капитаны", часть чётвёртая: обвиняемый Катаргин А.В. ПАМЯТЬ ДЕВИЧЬЯ, ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ В старинной формуле «Хлеба и зрелищ» отсутствие первого компонента с успехом можно заменить обилием второго. В Сером доме решили отметить 25-летие городской администрации. К сожалению, парадный пафос мероприятия заранее обрекает его на глянцевую ложь. Да и как может быть иначе, если три первых главы ЗАТО – Кретов, Воротников и Катаргин – вынуждены были оставить пост в результате мазутных скандалов? В начале ХХI века ваш корреспондент написал довольно большой материал, посвящённый трансформациям органов местного самоуправления. Печатался он в газете «Новая Девятка» довольно скромным тиражом, т.е. почти наверняка мало известен ширнармассам. Править текст я не стану – за одним лишь исключением. Наш сегодняшний герой вынужден был покинуть Красноярск-26, имея за плечами персональное уголовное дело от щедрот ФСБ. Да, он в итоге не сел, но закрыто дело было много позже по, как говорят юристы, не реабилитирующим основаниям. Но настоящим памятником ему должны стать сотни миллионов бюджетных рублей, бездарно пущенных по ветру или разворованных с 1998 по 2004 год. … Продолжение. Начало – здесь . ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН 24 мая 1997 года Максим Глазунов писал в «СГ-26»: «Я долго не мог понять, что в принципе есть позиция средства массовой информации. И однажды понял, что все СМИ по-своему правы и честны, покуда они работают в интересах сво­ей аудитории, покуда не предают ее в угоду тем, от кого зависимы в силу экономических, поли­тических либо любых иных причин. Это - глав­ное». Примерно так же думала уже изрядная часть горожан. Красноярск-26 был готов при­нять и поверить в перемены. Вообще, соци­альная обстановка в городе на тот момент складывалась весьма напряженная, вполне в духе Серого дома, на крыше коего флаг демократической России был обмотан колючей проволо­кой - чтоб не украли. Свобода свободой, а кор­мить народ при переходе к рынку никто не обе­щал. В конце мая, на безденежье, выразило недоверие директору ГХК Лебедеву собрание профсоюзных комитетов его предприятия. Так что, когда глава «Хозторга» принял решение баллотироваться на пост мэра, это не было ни самонадеянностью, ни легкомыслием. За ним уже стояли «СГ-26» и - немного более за­вуалировано - редакция Людмилы Кротовой. Впервые в истории города судьба его оказалась в зависи­мости от местных СМИ. «Четвертая власть» ре­ально становилась таковой. Информационная атака на головы избира­телей готовилась загодя. Первое обширное интервью будущего мэра появилось в «Сегодняшней» в сентябре 1997 года, за три месяца до начала процедуры голосования. В нем Катаргин излагал взгляды и позиции, довольно осторожные: «Нет легких де­нег, деньги все тяжелые. Рисковать можно только на определенный процент - 25, 30 про­центов. Нельзя на кон, как в картах, ставить всё и... проиграть. Я никогда не рисковал и всегда считал, что нельзя заработать сразу много. Если помалу и подолгу - это и будет много». Очевидно, что переход от своих денег к бюджетным (читай: ничьим) внес в мировосприятие Андрея Васильевича определенные сдвиги. Теперь он сетует на консервативность Красноярска-2б и занят проектами глобально­го уровня, типа кондитерской фабрики. И я уж не говорю про его знаменитое распределение средств по Программе развития ЗАТО, где 50% денег заведомо пропадут, но другие 50% обязаны наверняка оправдать все расходы. Хотя... не будем забегать вперёд. Со своей стороны Серый дом решил дви­нуть во власть первого вице-мэра Александра Дектярёва. Накануне выборов муниципальная пресса опубликовала результаты социологического опроса, из которых следовало, что лидеры кам­пании идут почти голова в голову. Супротив 40-процентного электората администрации сфор­мировалась 32-процентная армия избирателей Катаргина. Легкий раздрай на низовом уровне бюджетополучателей успел вылиться в скандал с выговором директору 103-й школы Елене Дубровс­кой. Выговор этот был торже­ственно снят уже новыми руководителями города. И все-таки перелом в ходе выборов наме­тился после публикации в «СГ-26» материала Владимира Пичугина, посвящённого распределению в Нашгороде жилья по т.н. «кадровому вопросу». Особого секрета для горожан опубликованные сведения, конечно, не представляли, но сам факт превращения кухонных сплетен в газетную статью железногорцев потряс. И, несмотря на сильные морозы, накрывшие ЗАТО в январе 1998 года, Катаргин был-таки избран главой ад­министрации. История города перевернула очередную страницу. ЧАСТЬ ДЕВЯТАЯ. «НЭП, ГРАЖДАНЕ, НЭП!» Накануне 8 марта 1998 года по Железногорску бегали медведи. Имели ли они какое-либо родственное отношение к гербу города, установить ныне не представляется воз­можным. Ожидаемые горожанами перемены также не заставили себя ждать. Новая администрация спешила реализовать свои планы. 11 марта 1998 года городской Совет «с целью привлечения дополнительных денежных средств в бюджет города, для увеличения инвестиций в развитие экономики города, развитие конверсионных производств, поддержки перспективных на­правлений развития производства и переработ­ки, наукоемких технологий и коммуникаций, создания новых рабочих мест и обеспечения социальных гарантий населению ЗАТО, на основании законодательных актов РФ, по пред­ложению администрации города»... уфф! - ОБРАЗОВАЛ ИНВЕСТИЦИОННУЮ ЗОНУ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА. ДОСЬЕ Андрей Васильевич КАТАРГИН. Родился в 1961 году в г. Кире Кировской области. В 1978 года закончил среднюю шко­лу с золотой медалью и поступил в Пермский университет на физический факультет. Закончил ПГУ с красным дипломом. Два года проработал на кафедре экспериментальной физи­ки. В 1986 году приехал в Железногорск, где был принят на ра­боту в ОКБ КИПиА ГХК. В 1990 году создал свое малое предприятие. От производства клавиш для компьютеров перешёл к оптовой торговле товарами народного потребления и ГСМ, железнодорожным перевозкам, производству майонеза, колбасы и т.д. К 1997 году в подчинении у директора Катаргина трудилось 350 человек. Месячный оборот АО «Хозторг» до­стиг 6 млрд неденоминированных рублей. В январе 1998 года Катаргин избран главой администрации ЗАТО г. Железно­горск. ГРОЗНЫЙ ГОД Жаль, что средства массовой информации Красноярска-26 не удосужились известить жителей города об экономических итогах первого года пребывания у власти нового мэра. Говорили больше о достижениях. О том, что за год введено в эксплуатацию 11.600 кв.м. жилья плюс 10 коттеджей (1.100 кв.м). О том, что Се­рый дом улучшил жилищные условия 253-м се­мьям, 444 семьи получили жилищные субси­дии, 28 семей по программе помощи выезжа­ющим из ЗАТО перебрались в Красноярск, три в Новосибирск и 22 - в Санкт-Петербург. (А уж что потом творилось в Питере с нашими земляками – и не вышепчешь! Но – не буду больше, не буду… - Э.Б.) А ещё - в мае 1998 года школы №91 и 103, Дво­рец творчества и детский комбинат №68 были признаны лучшими в крае. Этим же летом в Железногорске был запущен еще один экономичес­кий эксперимент. 28 июня на линию вышли пер­вые коммерческие автобусы. (Большая часть го­рожан, привыкших ездить «зайцем», отнеслась к их появлению, мягко говоря, прохладно.) Кста­ти, за 1998 год 146 муниципальных автобусов пе­ревезли 29,7 миллионов пассажиров. Запомни­те этот показатель, мы еще к нему вернёмся. 27 октября городской Совет утвердил ме­роприятия по перспективному теплоснабжению города. Они предусматривали в 2000-м году проведение реконструкции котельной №1 и ис­пользование котельной №2 как базового источника теплоснабжения города, а в 2001-м году конверсию-реконструкцию оставшегося реак­тора. Через два года срок проведения этих ме­роприятий депутаты продлят аж до 2005 года... Предприятия-участники инвестиционной зоны перечислили за год во внебюджетный фонд «Город» 2,6 миллиона рублей. На радостях ад­министрация создала муниципальный Фонд поддержки малого предпринимательства и снабдила его скромным начальным капита­лом. Вообще, железногорские коммерсанты пос­ле долгого бесправия стали, наконец, выходить на авансцену. Ведь новая команда администра­торов приступила к реализации своих предвы­борных обещаний. А там немаловажную роль играл как раз частный бизнес. Катаргин с самого начала не скрывал, что не собирается вкладывать деньги строго в муниципальные предприятия. И вот - статьи и телесюжеты о «но­вых производствах» перехлестнули ограду Зоны и хлынули в край. Но в то же время... Город старел на глазах. Число получателей государственных пенсий в Железногорске уверенно приближалось к 24-м тысячам. Несмотря на налоговые послабления, более 6.000 работ­ников НПО ПМ трудились по сокращенной неде­ле. Среднемесячная зарплата в Нашгороде соста­вила 1.347 рублей. Заметим, что за год она вы­росла меньше, чем на две сотни «деревянных». А ведь это был не просто год, но год Дефолта. Самые хорошие деньги по традиции выплачива­лись управленцам - 2.203 рубля. Хуже всех, по той же традиции, жили работники культуры (794 руб.). Примечательно здесь вот что: годом рань­ше те и другие имели в месяц соответственно 1.275 и 629 рублей. Как видим, чиновники стали полу­чать почти в два раза больше, зато в сфере куль­туры прибавка жалованья уложилась в несчаст­ные 165 рублей. Что, конечно же, не может нико­го удивлять. Нечего удивляться и тому, что число только ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ в ЗАТО преступлений выросло за год на 8,1%. Там, где экономят на культуре, приходится увеличивать штаты тю­ремных надзирателей. ... К концу года произошло снижение уров­ня РЕГИСТРИРУЕМОЙ безработицы с 5,7 до 3,1%, но на одну вакансию претендовали уже 16 человек. После августовского обвала рубля особо капризничать при выборе работы не приходилось. А задолженность по выплатам пособий безработным достигла 2,7 млн рублей. Так что задача создания новых рабочих мест и сохранения прежних была очевидной. В связи с этим в рамках действующей инвестиционной зоны налоговые льготы на 33 с лишним милли­она рублей были предоставлены градообразу­ющим предприятиям. Им стало полегче. СТРАСТИ ПО БЮДЖЕТУ Балансовый убыток городского хозяйства в 1998 году составил 109,6 млн рублей (годом ранее - 49,5 млн). Предприятия частной и смешанной форм собственности за год снизили выпуск про­дукции - в отпускных ценах - на 12-13%. Доходы Железногорска состави­ли всего 77,8% от плана. Годом ранее процент этот был куда выше - 92,7. Тут, конечно, во мно­гом вина кризиса и Минфина, но не только их. Уровень бюджетных расходов за год, разу­меется, тоже снизился - почти на четверть. На 15% вырос в доходной части бюджета объём взаимозачетов. Калмыцкий оператор «Модус» к этому моменту работал уже практически со всеми бюджетополучателями Нашгорода, де­монстрируя поистине чудеса коммерческой смекалки. Так что даже отмена взаимозачётов в октябре 1999 года уже не могла полностью осво­бодить от него городскую казну. Невольное уважение вы­зывает динамика изменений в графе «Админи­стративные расходы». В 1997 году аппарат Серого дома обошелся городу в 10,2 млн руб. За год эта цифра выросла до 13,8 млн. Война войной, а обед по расписанию. Но ежели вы думаете, что этим аппетиты управленцев и ограничились, то вы здорово ошибаетесь. Уже в 1999 году расходы на содержание железногорских чиновников подскочили к 21,4 млн рублей, а в 2000-м году превысили 29 миллионов! Примерно такими же темпами росла и стоимость депутатского корпу­са. Соответствуют ли эти деньги эффективнос­ти управления Нашгородом, судите сами. Октябрь-ноябрь 2001 года, газета «Новая Девятка». Архивные материалы предоставлены МУП «МВЦ». Р.S. Практически вся "команда Катаргина" предпочла в итоге убраться из Нашгорода как можно дальше. Вице-мэра Якушина (он есть на фото выше) не смогли остановить даже государственные границы. Неудавшийся преемник Катаргина Анатолий Тубольцев, проигравши выборы, отступил в краевой центр. Сергей Воротников перебрался на ПМЖ в Нерезиновую после мазутного скандала. Вадим Медведев сделал попытку всего через год после переизбрания соскочить в Красноярск, на зарплату депутата Законодательного Собрания. Лично мне в этой практике видится нечто общее, воля ваша. Такой вахтовый метод управления территорией. Набил защёчные мешки - пора бежать, пока не отняли.