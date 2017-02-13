Гомеопатический скандал всколыхнул российскую медицину. «Лечиться у гомеопата или бабки-заговорщицы — ваше право, просто не надо тратить на это бюджетные деньги» Интервью с ученым, уволенным за меморандум о лженаучности гомеопатии. Вокруг статуса гомеопатии в России развернулся крупный скандал. В начале февраля комиссия по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований при президиуме РАН опубликовала меморандум, классифицирующий гомеопатическую медицину как псевдонаучную практику и рекомендующий пациентам отказаться от использования гомеопатических препаратов, а государству — свернуть программы поддержки гомеопатии. Текст меморандума выражал мнение членов комиссии и, разумеется, не являлся обязательным к исполнению. Однако за его публикацией последовала ожесточенная дискуссия с организационными выводами. В действиях ученых многие увидели желание «запретить гомеопатию» — и в интернете множатся истории чудесного исцеления гомеопатическими препаратами. Замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева выступила в поддержку гомеопатов, заявив, что этот метод имеет международное признание. Ведущий научный сотрудник Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Денис Рощин, участвовавший в создании меморандума РАН о лженаучности гомеопатии, был уволен из института 7 февраля 2017 года. Корреспондент «Новой» поговорила с Рощиным о его оценках ситуации, сложившейся вокруг меморандума. — В заявлении об увольнении, попавшем в СМИ, написано «по собственному желанию», но нет вашей подписи, получается, сами вы не увольнялись? — Нет, не увольнялся, мне позвонили из отдела кадров и сообщили, что я уволен, заявление прислали по электронной почте. Я уже говорил, что не собираюсь делать из этого какой-то скандал, может, и хорошо, что так получилось. — Вам как-то объяснили причину увольнения? — Вполне прямо объяснили — участие в подготовке меморандума о лженаучности гомеопатии. Я не думаю, что это были какие-то целенаправленные указания «сверху» или происки какой-то компании, занимающейся производством гомеопатических препаратов, но определенные опасения «перейти дорогу» данному лобби в медицинской среде сейчас существуют. Просто в цивилизованном обществе разногласия, возникающие в ходе научной деятельности, решаются путем научных диспутов, дискуссий на научных конференциях, публикаций статей или документов с противоположным мнением, в конце концов, а у нас просто увольнением. — Какие последствия для гомеопатии в России повлечет за собой публикация меморандума? — Меморандум не является юридическим документом, соответственно, никаких законодательных последствий, ограничительных мер он иметь не будет. Фактически это своеобразная научная статья, большое междисциплинарное исследование, в котором участвовали в том числе специалисты в области доказательной, экспериментальной и клинической медицины. Цель меморандума — анализ представленных сторонниками гомеопатии доказательств эффективности, что и сделано в первой части. В результате этого анализа авторами не найдено подтверждений фармакологической эффективности. Безусловно, есть эффект плацебо, есть психотерапевтический эффект, это все нельзя отметать. Однако имеющиеся научные данные не могут подтвердить наличие у гомеопатических препаратов реального клинического эффекта, а значит, нельзя прописывать их пациентам, которые приходят к врачу за эффективными лекарствами. — То есть, по мнению авторов меморандума, следует запретить гомеопатию как лженауку? — Почему запретить? Просто это должен быть осознанный выбор человека, если он хочет за свои деньги лечиться у гомеопата, знахаря, бабки-заговорщицы, это его право. Но тратить бюджетные деньги на такие препараты и вводить людей в заблуждение не следует. Многие пациенты не разбираются в этом самостоятельно. Врач в государственной поликлинике выписывает им пять лекарств, они идут в аптеку и покупают, не зная даже, что там гомеопатия, а что лекарства. В меморандуме не идет речь о том, чтобы запретить, пусть продают в аптеках. Речь идет о том, чтобы маркировать эти препараты, чтобы люди точно знали, что они покупают. — Какой отклик у людей получил этот меморандум? — Я слышал много критики от людей, которые в основном формулируют свои аргументы: «А вот я пользуюсь, мне помогает». Но с точки зрения науки это ничего не значит. Каждый имеет право выбирать способы лечения, но в государственной медицине, оплачиваемой из бюджета, нельзя ставить рядом фармакологически эффективные препараты с доказанным действием и гомеопатию. novayagazeta. *** Жена губернатора Красноярского края Наталья Толоконская - доктор медицинских наук, заслуженный врач Росси - высказала свое отношение к гомеопатии, которую на прошлой неделе комиссия Российской академии наук объявила лженаукой. Толоконская считает гомеопатию безвредной и безопасной, одним из наиболее прогрессивным направлением мировой биорегулярной медицины. Об этом она написала в на своей странице в Instagram. А все происходящее вокруг этой темы первая леди края назвала провокацией. «Поражаюсь, что творится в информационном пространстве! И это не проблема гомеопатии, это проблема людей, причастных к данной провокации. Люди совсем перестали слушать друг друга». aif.ru . *** Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко полагает, что официальная медицина должна регламентировать применение гомеопатии, не прибегая к радикальным мерам. Комментируя предложение комиссии РАН отказаться от использования гомеопатии в лечебных целях на телеканале «Россия 1», он призвал официальную медицину руководствоваться принципом «не навреди» и досконально разобраться в этом вопросе. «Медицинское сообщество должно это оценить со всех сторон… где-то навести порядок с маркировкой, где-то, может, поумерить пыл и раж коллег, исповедующих гомеопатию. Но самое главное - не рубить с плеча, не прекращать все, что было», - считает Геннадий Онищенко. По его мнению, обращение к проблеме использования гомеопатии позволит навести порядок на полках аптек, а также найти правильные решения, учитывающие интересы всех сторон, прежде всего пациентов. Опубликованный комиссии РАН меморандум - вполне вменяемый документ, он не предлагает ничего запретить и закрыть, отметил депутат. Он указал на отсутствие научных данных, подтверждающих бесполезность гомеопатии, отметив при этом, что вера врачу - важный аспект лечения. «Человек на основании закона о защите прав потребителей вправе выбрать», - добавил Геннадий Онищенко. medvestnik.ru . *** Обвинительный вердикт РАН был встречен неоднозначно и в профессиональной среде, и в органах государственной власти. В ФАС решение Комиссии поддержали, назвав его выверенным и давно ожидаемым. Однако замминистра здравоохранения Татьяна Яковлева заявила, что «гомеопатия признается официально Всемирной организацией здравоохранения». «Минздравом России гомеопатия тоже признана. Если прием ведет специалист, не знающий гомеопатии, который не прошел специализацию и обучение, вот тогда это лженаука», – заметила Т.Яковлева, предложив обсудить скандальный меморандум в присутствии самих гомеопатов в рамках работы специальной комиссии. Взвешенную позицию заняла и председатель Общественного совета при Минздраве Наталья Аксенова. «Я ни в коем случае не могу сказать, что мнение РАН недействительно, хочу только отметить, что в решении такого вопроса нужно быть осторожным и осмотрительным. Тысячи пациентов в течение многих лет лечились у гомеопатов, у пациентов есть своя вера в этих докторов. Я полагаю, что в медицинском сообществе должно пройти обсуждение. Сказать пациентам, что гомеопатии не существует, полагаю, это преждевременно, – цитирует Н.Аксенову life.ru. По мнению Н.Аксеновой, дискуссия по данному вопросу может быть проведена на слушаниях в Общественном совете при Минздраве с участием представителей РАН и самих практикующих гомеопатов. Выпад со стороны РАН попытался парировать профессор кафедры гомеопатии РУДН, заместитель главврача Московского гомеопатического центра Леонид Космодемьянский. «Правда заключается в том, что тот меморандум, который я видел, свидетельствует, что, к сожалению, комиссия по лженауке распространяет лженаучные знания — потому что ни одной ссылки на научные исследования, подтверждающие влияние сверхмалых концентраций, там не приведено», – отметил он в интервью «Газете.Ru», посоветовав оппонентам обратиться к работам академиков Елены Бурлаковой и Александра Коновалова. Еще одним аргументом (или невольным и не менее масштабным разоблачением) стала озвученная профессором информация о количестве успешных диссертационных защит по гомеопатии. По словам Л.Космодемьянского, за 20 лет официального распространения гомеопатии в практическом здравоохранении в России процедуру защиты прошли около 200 диссертаций в нескольких десятках научных институтов. Педагог ставит вопрос ребром: «Получается, у нас ВАК лженаукой занималась все это время?» В свою очередь директор Института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович напоминает, что слово «гомеопатия» является «зонтичным брендом», обнимающим ряд самостоятельных методик, и подводить под общий знаменатель «гомеопатию больших разведений» и лечение растительными ингредиентами попросту некорректно. «Газета.ru» приводит мнение еще одного научного сотрудника РУДН, пожелавшего остаться неназванным: «По сути, это похоже на ситуацию в тридцатые годы, когда лженауками объявляли генетику и кибернетику. Маразм какой-то. А группа экспертов при правительстве уже есть и уже давала заключение на эту тему». Директор МБПЧ Александр Брод: «По данным DSM Group, в 2016 году продажи гомеопатических препаратов достигли минимальных объемов за последние 5 лет по причине целенаправленной критики их эффективности, что говорит о серьезной борьбе интересов на аптечном рынке. От ученых, экспертов ждут объективных оценок, а не обслуживания бизнес-интересов». pravorf.org . *** Во время съёмок телевизионной передачи "Время покажет" ведущая, доктор медицинских наук Елена Малышева вышла из себя во время разговора с одним из приглашённых гостей в студии. Программа была посвящена плюсам и минусам гомеопатии. Герой рассказывал о том, что его ребёнок вылечился благодаря гомеопатии, в ответ Малышева заявила о 12 детях, умерших из-за лечения гриппа гомеопатическими препаратами. Противостояние между оппонентами настолько обострилось, что звёздный доктор пообещала, что "сейчас стукнет его по голове". После этого Малышева решительно направилась к стороннику гомеопатии, однако путь ей преградил ведущий программы Анатолий Кузичев. argumentiru.com .