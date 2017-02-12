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Железногорск
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Невыносимая боль расставания Печатать E-mail
Суббота, 11 Февраль 2017

МП "ГЖКУ" переходит, наконец, в контратаку.

Мы уже вам рассказывали о том, как уволенный в прошлом году за саботаж директор третьего ЖЭКа возглавил частную фирму «ЖилКом» и принялся сманивать многоквартирные дома от МП «ГЖКУ» в своё управление. Поскольку процесс убеждения жителей в необходимости такого шага давался Игорю Михайлову чересчур легко, перед Александром Харкевичем замаячила вполне реальная перспектива утраты заметной части доходов. Некоторое время он пребывал в явной растерянности, но теперь, кажется, в Сером доме решили дать отпор захватчику. Выглядит это примерно так:

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***

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11.02.1955
утверждены первые правила регистрации собак

11.02.1961
Указом Президиума ВС СССР произведены первые награждения в городе(работников МСЧ-51)

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