МП "ГЖКУ" переходит, наконец, в контратаку. Мы уже вам рассказывали о том, как уволенный в прошлом году за саботаж директор третьего ЖЭКа возглавил частную фирму «ЖилКом» и принялся сманивать многоквартирные дома от МП «ГЖКУ» в своё управление. Поскольку процесс убеждения жителей в необходимости такого шага давался Игорю Михайлову чересчур легко, перед Александром Харкевичем замаячила вполне реальная перспектива утраты заметной части доходов. Некоторое время он пребывал в явной растерянности, но теперь, кажется, в Сером доме решили дать отпор захватчику. Выглядит это примерно так: ***