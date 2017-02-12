|Невыносимая боль расставания
|Суббота, 11 Февраль 2017
|
МП "ГЖКУ" переходит, наконец, в контратаку.
Мы уже вам рассказывали о том, как уволенный в прошлом году за саботаж директор третьего ЖЭКа возглавил частную фирму «ЖилКом» и принялся сманивать многоквартирные дома от МП «ГЖКУ» в своё управление. Поскольку процесс убеждения жителей в необходимости такого шага давался Игорю Михайлову чересчур легко, перед Александром Харкевичем замаячила вполне реальная перспектива утраты заметной части доходов. Некоторое время он пребывал в явной растерянности, но теперь, кажется, в Сером доме решили дать отпор захватчику. Выглядит это примерно так:
***
|След. >
Перед публикацией комментарий проходит проверку.
В комментарии к материалу разрешено выражать свое отношение к тексту или событию в пристойной форме. В случае появления ненормативной лексики, перерастания комментирования в оскорбления и т.д., комментарии будет удаляться.
Если вы заметили сообщение с нарушением, нажмите возле него на кнопку с зеленым гоблином.
Давайте не будем сами себе злобными Буртинами