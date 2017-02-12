|Память девичья, дистиллированная
|Суббота, 11 Февраль 2017
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Проект "Капитаны", часть третья. Сергей Воротников и Ко.
ПАМЯТЬ ДЕВИЧЬЯ, ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
В старинной формуле «Хлеба и зрелищ» отсутствие первого компонента с успехом можно заменить обилием второго.
В Сером доме решили отметить 25-летие городской администрации. К сожалению, парадный пафос мероприятия заранее обрекает его на глянцевую ложь. Да и как может быть иначе, если три первых главы ЗАТО – Кретов, Воротников и Катаргин – вынуждены были оставить пост в результате мазутных скандалов?
В начале ХХI века ваш корреспондент написал довольно большой материал, посвящённый трансформациям органов местного самоуправления. Печатался он в газете «Новая Девятка» довольно скромным тиражом, т.е. почти наверняка мало известен ширнармассам. Давайте вместе вспомним, о чём там говорилось? Править текст я не стану. Ну, может, если уж сильно захочется вставить какой-то сиюминутный комментарий)))
Продолжение. Начало – здесь и здесь.
КАПКАН
Вместе с появлением в Сером доме самостоятельно действующей администрации и первого мэра Железногорск познакомился с новой для себя стороною жизни - коррупционными скандалами. Нет, и ранее тихое болото Соцгорода сотрясали кухонные шепотки о проворовавшихся начальниках УРСа, о взяточниках в «режиме» и т.п. Но открыто про возможность воровства в высших эшелонах городского управления заговорили именно теперь. И едва ли не основной причиной тому стали отвратительные отношения между двумя ветвями власти. Депутаты только и ждали, пока Кретов допустит сколько-нибудь серьезную ошибку. И дождались.
Спору нет, Красноярск-26 внешне выглядел по-прежнему неплохо. Например, с 1 января 1993 года в городе введено было бесплатное пользование телефонами-автоматами. Ну чем не развитой социализм? И всё же, за парадным фасадом скрывался глубочайший системный кризис. Стремительное ухудшение экономического положения ЗАТО подчёркивала даже демография. Количество появившихся на свет младенцев сократилось за год более чем на сотню, а число умерших железногорцев почти на столько же выросло. И неудивительно. Бензиновый кризис привел к тому, что на срочные вызовы несколько раз не смогли выехать милиция и «скорая помощь». В связи с чем глава администрации ещё летом 1992 года принял решение о создании в ЗАТО тактического резерва ГСМ.
А теперь внимание.
Пока мэр и председатель ГС, сидя чуть ли не в соседних кабинетах, занимались оживленной «деловой» перепиской, решением топливной проблемы вплотную занялся зам Кретова С.С.Воротников. Фирме «Фитос» была выделена немалая ссуда, целых 24 миллиона рублей. Коммерсанты приобрели для города бензин - и тут «выяснилось», что его негде хранить. По договоренности со СПАО СХС и в/ч 32139 были задействованы их ёмкости. Тысячу тонн бензина город закачал «Сибхимстрою», 400 тонн - «летчикам».
Это и другие решения городского головы вызвали в Совете бурю возмущения. Начались проверки. «Фитос» не сумел вернуть заёмные деньги вовремя. А тут еще интерес к финансовой деятельности мэрии выказало КРУ Минфина по Красноярскому краю. И тогда выяснилось вдруг, что генерал-майор Солодовниченко полученное топливо отдавать городу не собирается. Ибо свои отношения с военными администрация не удосужилась почему-то оформить хоть каким-нибудь договором. И заплакали бюджетные денежки горючими слезами.
Естественно, политические противники Кретова не могли пройти мимо подобной истории. Постановлением от 25 февраля 1993 года и.о. главы Красноярского края освободил В.П.Кретова от занимаемой должности «согласно поданному заявлению» (мэр-демократ просто не имел права покинуть свой пост никак иначе). На проходившей в Железногорске в марте ярмарке закрытых городов «Сибконверсия» в качестве временного хозяина ЗАТО выступал уже Сергей Воротников. Окончательно властные полномочия перешли к нему 5 мая, после первых «демократических» выборов главы администрации.
ДОСЬЕ
Сергей Сергеевич ВОРОТНИКОВ. Родился в 1951 году в г. Юрюзань Челябинской области. Высшее образование получил, окончив в 1973 году Челябинский политехнический институт. Специальность: «Электрические сети и системы». По окончании вуза приехал в Железногорск. Инженер-электрик, инженер-энергетик, старший инженер, начальник участка, главный инженер УММ, главный энергетик управления строительства СХС. В 1992-1993 гг. - зам главы администрации Красноярска-26. В мае 1993 года избран главой администрации. В 1994 году стал депутатом Законодательного Собрания края. В 1997 году - вице-губернатор Красноярского края. В настоящее время проживает в г. Москве и работает советником в аппарате правительства РФ. Отец двоих детей от первого брака.
ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ.
«ЭПОХА С.С.»
Новый мэр энергично и рьяно приступил к исполнению своих обязанностей. Кое-что в разваливающемся на глазах городском хозяйстве он еще мог исправить, кое-что было уже сверх его возможностей. На первых порах дорогу ему указывали депутаты. Еще в апреле 1993 года горсовет утвердил ряд направлений развития Железногорска, в т.ч. Программу приватизации муниципальных и государственных предприятий.
В мутной водице приватизационных тендеров не только зародились первые крупные состояния Красноярска-26, но и окрепла никому ранее не ведомая организованная преступность. Основные фигуранты по делу «трёх хохлов» были еще живы, наслаждались ничем не ограниченной свободой и не ощущали ни малейшего беспокойства от свежеиспеченной Программы по борьбе с преступностью. Несколькими годами позже примерно такое же положение сложится в Нашгороде и с наркоманией. Наркотики и план борьбы с ними будут существовать параллельно, почти не пересекаясь.
В новую программу по обеспечению капитального строительства вошло только самое необходимое: теплотрасса до Сосновоборска, реконструкция очистных сооружений, школа и детсад в 4-м микрорайоне, стоматология, психиатрическая клиника, жилые дома. Прежние расходы бюджету Красноярска-26 было уже не потянуть. И все-таки, читаем в воспоминаниях И.И.Власенко, «команде Воротникова удалось удержать экономическую ситуацию, насколько это было возможно, не дать разрушиться сложившейся годами инфраструктуре. Они решали некоторые социальные и финансовые вопросы, добиваясь в Минфине положенных городу дотаций. Но многие вопросы не находили должного решения, в т.ч. рост безработицы, сокращение и ликвидация предприятий».
Можно лишь гадать, как сложились бы судьбы первого «всенародно избранного» и самого Железногорска, если бы не октябрьский кризис 1993 года. Очевидно было, что, поддерживая кандидатуру мало кому известного в городе и насквозь аполитичного вице-мэра, и коммунисты, и демократы из ГС надеялись управлять им, словно марионеткой. Однако подписанный Борисом Ельциным указ «О реформе представительных органов власти...» выбил почву из-под ног местных Советов. Железногорские депутаты поступили, как было велено: сложили полномочия и разошлись по домам. Вся тяжесть ответственности за город легла на исполнительную власть.
И все-таки воспоследовавший 1994-й год в рамках нашего исследования можно условно именовать годом Реставрации. Люди осведомленные, казалось, могли вздохнуть облегчённо - развал муниципальных предприятий был остановлен. К 40-летию своему Нашгород приближался на волне некоего административного оптимизма: в Серый дом наконец-то вернулся Хозяин! А тут еще и сам Борис Николаич ясным соколом пал с небес на бывшую свалку по дороге на Ленинградский проспект и, заглянувши на ГХК, пообещал, что все у нас будет хорошо.
К слову. По итогам президентского визита в Заколючинск команда сопровождения сообщила, что за последние два года их нигде так тепло не принимали…
Обманутые призраком стабилизации горожане на главной площадке празднования Дня города отрывались под «Кар-Мэн» вполне искренне. И дальнейшая жизнь - по крайней мере, внешне - не обманывала их ожиданий. К 1 сентября в Железногорске открылись школа №106 и Детский диагностико-реабилитационный комплекс. Правда, в кругах посвящённых последнее событие сопровождалось невнятными намёками на некие экономические безобразия. А в парадном фотоальбоме «Атомград» доморощенные остряки очень скоро нашли объект для насмешек - пресловутое фото овчарки возле афиши Театра оперетты с ярко выраженным половым признаком.
Но ведь это еще ни о чем таком не говорило, правда?
«КТО ЗА ВАМИ СТОИТ?»
В мае 1995 года в Железногорске вышел первый номер «Сегодняшней Газеты-26». Мне кажется, что значение этого события в истории города трудно переоценить. Полутора лет единоначалия вполне хватило Воротникову для того, чтобы изжить в окрестностях площади Ленина всякое инакомыслие. («Власть портит людей. Но ведь власть - это не только дать команду, но и отвечать за свои действия!» - говорит И.Ф.Чуприна.) Нет, где-то на периферии общественной жизни болтался некий Общественный Совет п/р В.Малышева, лез к мэру со своим «мнением», но Сергей Сергеевич, уже ощущавший себя не капитаном, но флагманом, отмахивался от самозванцев, точно от мух. Хотя, признаться, на первых порах, ради соблюдения приличий, он и сам создавал некую «коллегию» по типу Малого Совета, только без права голоса. Куда она потом делась, история не сообщает.
А между тем поговорить мэру с оппозицией уже было о чем. К примеру, администрация начала работу с США на предмет составления технико-экономического обоснования замещающих мощностей, т.е. пресловутого теплоисточника. «Эта работа находится в завершающей стадии», - разъяснял тогда мэр Воротников журналистам. Кроме того, аж с 1993 года строительство городских очистных сооружений осуществлялось исключительно на деньги местного бюджета. И это, понятное дело, обязывало. Надо полагать, именно позиция «Отвечаю за всё!» и привела к тому, что однажды Серый дом публично заявил, что не имеет права тратить деньги на создание рабочих мест. Мол, проблему эту должны решать градообразующие предприятия. Те в ответ насупились и ускоренными темпами стали спихивать муниципалитету свою «социалку».
Однако глобальными вопросами сиюминутные проблемы Красноярска-26 не ограничивались. Жители деревянных домов на ул. Комсомольской заваливали чиновников жалобами на состояние жилья. «В ближайшее время будет произведено комиссионное обследование ваших домов», - отвечал мэр, как бы намекая, что капремонт не за горами. Руководитель КУМИ, а потом и Горпищекомбината Г.Пташкин уверенной рукою вносил в городское хозяйство хаос и раздрай. Приходил постепенно в запустение ПКиО. На поддержку частного предпринимательства в 1995 году из запланированных 1,5 млрд неденоминированных рублей фактически истрачено было всего 200 млн, а в 1996-м и вовсе ни копейки. Мелких коммерсантов бесперечь будировало состояние центрального рынка, кочующего по городу, словно цыганский табор. Дело «трех хохлов» перешло из громко-кровавой в следственную фазу, а в служебном кабинете прокурора Колегова обнаружились «жучки». В сентябре 1995 году обманутые железногорские вкладчики финансовых пирамид объединились в Союз и попытались вернуть свои денежки.
Грозный СиСи на суде с «Сегодняшней газетой».
Словом, оппозиции для самоосознания не хватало не столько вождя, сколько рупора. И спрос родил предложение: «СГ-26» стала - безотчётно на первых порах - цепляться к власти. Народу это понравилось.
В октябре 1996 года Госдума приняла Закон «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления». В соответствии с этой бумагой 22 декабря в Железногорске был избран новый городской Совет из 15 человек. Особых надежд избиратели на него не возлагали - во втором туре голосования явка составила всего 22%. Тем не менее, изрядную часть депутатов составили члены бывшего Общественного Совета, оппозиционно настроенные персонально к Воротникову. На счастье последнего, средь них не оказалось А.Базая. Незаконно уволенный директор МУП «Энергоуправление» при активной «помощи» прокурора Кринберга в ГС не прошёл. И хотя Борис Беллер, избранный - с учётом голоса НЕдепутата Воротникова - председателем горсовета, как мог, сглаживал острые углы, оппозиция по-прежнему жаждала яркого и публичного реванша. И, естественно, дождалась.
Новую пощечину исполнительная власть Красноярска-26 получила на референдуме по принятию Устава ЗАТО. Проект Воротникова, в котором предлагалось навсегда объединить посты главы местного самоуправления и председателя горсовета, был с триумфом провален. А там и понеслось.
ПРО МАЗУТ, НЕМНОЖЕЧКО НЕРВНО
Специалисты уверяют, что нынешний дефицит тепла был предопределен волюнтаристскими решениями администрации Воротникова. Возможно. Во всяком случае, едва не замерзший под Новый 1996-й год Девятый квартал во весь рост поставил перед Нашгородом проблему снабжения ЗАТО топливом. И тогда, недолго думая, мэр Воротников решил пойти по пути своего предшественника, Владимира Кретова, т.е. создать в городе стратегический резерв мазута. Контроль за исполнением этого решения был возложен на Марину Федоровну КОМАРОВУ, действовать предстояло супер-профессионалам из МУП «Коммерческо-сбытовая компания».
Уже через год выяснилось, что, помимо объективных сложностей, вопрос сей имеет и криминальную составляющую. Весной 1997 года «СГ-26» опубликовала экономическое расследование «Кисельные берега мазутных рек», в котором администрация и КСК фактически обвинялись в расхищении четвертой части целевого кредита, выделенного на закупку топлива для котельных. После легко объяснимых колебаний Совет вознамерился разобраться в сути произошедшего. Существенным подспорьем для такого решения стало скоропостижное исчезновение мэра. Накануне 1 апреля 1997 года Воротников перешел на работу в краевую администрацию.
Под давлением депутатов в отношении директора МУП «КСК» было даже возбуждено уголовное дело, однако схема поставок мазута в город осталась прежней. Если не ошибаюсь, она не претерпела принципиальных изменений по сей день. Зачем же ломать механизм, способный чудесным образом превращать ГСМ в живые деньги? Правда, число организаций, уполномоченных работать с бюджетным мазутом, резко сократилось. Но это и ёжику понятно, отчего.
Насколько в этот момент обострились отношения двух ветвей власти, говорит хотя бы такой факт. На одной из летних сессий ГС 1997 года начальник УКСа администрации не представил депутатам титулы на строительство на том основании, что... не получил на это разрешения от М.Комаровой, исполнявшей обязанности главы администрации после С.С. Исполнительную власть швыряло из крайности в крайность - от полного подчинения Совету до полного единоначалия. Чтобы переносить такую качку, нужно было обладать ОЧЕНЬ крепким здоровьем.
Не только Борис Ельцин отметился в Красноярске-26 в те годы.
Кстати, именно 1-го апреля Нашгород получил официальное имя «Железногорск». Не очень удачное предзнаменование, правда? И действительно, г-же и.о. только и оставалось потом, что отбиваться от скандалов, следовавших один за другим. В результате нервы финансистки были издёрганы настолько, что она покинула Серый дом наутро после победы на мэрских выборах Андрея КАТАРГИНА и даже не удосужилась сдать дела преемнику. А чиновники замерли в тревожном ожидании: новый глава был из числа коммерсантов, пострадавших в «мазутном деле».
Сейчас трудно судить, по какой причине столь эффектно рухнуло в Железногорске правление команды Воротникова. То ли там все и вправду держалось исключительно на личности С.С, а Комарова ношу сию уже не потянула, то ли само общество отказало им в доверии. Кто знает? Но не прошло и месяца, как оставшиеся без присмотра депутаты пошли вразнос. На сессии 26 апреля 1997 года они отказались утверждать исполнение бюджета за минувший год и вывели главу администрации как официальное лицо из состава Совета. Пришел, мол, и на нашей улице праздник!
Нет ни малейших сомнений в том, что расшалившийся депутатский корпус сожрал бы и саму Марьфёдоровну, да вот беда - Воротников покинул Красноярск-2б так стремительно, что у оппозиции не оказалось подготовленной кандидатуры на замену. Пауза и Комарова в должности «и.о.» устроили всех. Кроме, разве, телебригады Ирины Паздниковой. Указанием свыше ей строго-настрого заказано было соваться на «информационное поле» г-жи Кротовой.
Впрочем, спасти ситуацию, пожалуй, уже не удалось бы никому. АО «Редакция «Канал-12» определенно сделала для себя в отношении существующей исполнительной власти выводы негативного свойства. И всего через несколько месяцев подняла на знамёна Катаргина.
ИТОГИ: ЦИФРЫ И НИЧЕГО КРОМЕ
Дабы у читателя не сложилось мнения, будто я задним числом пинаю дохлую собаку, вот вам объективная - экономическая - картина происходившего в Нашгороде в 1997 году.
Объём федеральных дотаций в бюджет Красноярска-26 составил 319.712 млн неденоминированных рублей. Было введено в строй 19,5 тысяч кв.м. жилья. В январе открылось КПП-За. В мае на краевом конкурсе на лучший эскиз герба и флага победили работы В.Григорьева, бывшего главного художника Железногорска. Работы для него в городе уже давно не было по причинам «политического» свойства. Так он и умрёт потом, не дождавшись официального признания от Законодательного Собрания края - благодаря интригам г-на Воротникова…
Количество жителей города за год уменьшилось на 328 человек, число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза. Официально объявленная безработица к июню 1997 года вышла на отметку 5,7% (более 3.000 человек), скрытая - 11%. За год предпринимательскую деятельность в Нашгороде прекратили 600 человек.
СПАО СХС задолжало бюджету города около 150 млрд (без пени), а своим работникам не платило добрых шесть месяцев. Долги ГХК были еще выше - порядка 257 млрд. Подавляющее число предприятий ЗАТО работало с убытком (в общей сумме - 83.287 млн рублей). Объём произведенной продукции по разделу промышленности упал на 8,2%, а у Горпищекомбината - аж на целую треть.
За год зарплата в городе выросла в среднем на 17%, а у строителей, работников народного образования и культуры она даже уменьшилась. Естественно, в таких условиях высоким уровнем доходов населения Железногорск похвастаться не мог. Зато естественным образом прибавлялось число нетрудоспособных его жителей, нуждавшихся в социальной поддержке. За год эта цифра подпрыгнула на 10%, составив пять с лишним тысяч человек.
Более 30% пенсионеров получали пенсию ниже уровня малообеспеченности. Объём розничного товарооборота снизился на 15,6%, в госторговле на 6,2%, в частной - на 17,5%. Реализация платных услуг в сопоставимых ценах потеряла 8,5%. Бюджетное недофинансирование ощутили на себе:
- жилищно-коммунальное хозяйство на 8%;
- сельское хозяйство на 42,5% (!);
- социальная политика на 15%.
В то же время, по данным Счётной палаты РФ, администрация ЗАТО ухитрилась допустить перерасход по статье «Госуправление» на 17,8%. Если в 1994-м году оклад главы администрации Железногорска исчислялся по формуле 274.000 неденоминированных рублей + районный коэффициент + 50% премии, то три года спустя циферки сильно изменились. Уже к 1.230.006 «старым» рублям нужно было прибавить 30%-ную стажевую надбавку и 30% районного коэффициента.
Таким образом, месячный фонд зарплаты мэра составлял теперь 1.968.010 рублей (плюс годовая надбавка в 15.744.077 руб.), а фонд оплаты труда администрации уверенно приближался к 4 миллиардам. Общие же расходы города на содержание растущей армии чиновников составили 8,473 миллиарда рублей.
В первых рядах протеста – В.Ю.Фомаиди. Тогда случалось, да.
Ещё смешнее получилось со штатами. В 1994 году Воротников издал Постановление о сокращении аппарата Серого дома на 32 человека (помните, при Кретове их стало 200?). Тем не менее, в 1997 году численность работников администрации выросла до 206 человек. Так что неудивительно было открытие Счётной палаты: превышение фонда заработной платы по Серому дому уложилось в 907 млн неденоминированных рублей. А вся городская недоимка по платежам в бюджет - всего 7,7 млрд!
Ради выявления резервов пополнения денежного мешка Красноярска-26 налоговая инспекция однажды провела инвентаризацию льгот, предоставленных местными властями всевозможным предприятиям и организациям. По итогам проверки ГНИ пришла к выводу: за счёт налоговых скидок в 1997 году бюджет Железногорска недополучил 2,4 млрд рублей. Само по себе это, конечно, ещё ни о чём таком не говорит. Но если присмотреться ближе, мы увидим странные вещи. Так, по целевому сбору на содержание муниципальной милиции льгот удостоились 149 предприятий (на сумму 254 млн рублей), что составило 75,8% от фактического поступления средств. А по сбору на нужды образовательных учреждений 74 предприятия вполне легально недодали городу 653 млн рублей или 22,5 от положенных поступлений.
Анализ заключенных КУМИ договоров на аренду муниципального имущества показал, что из 313 договоров по 86-ти арендаторам были предоставлены льготы, причем в 42 случаях счастливцы были полностью освобождены от арендной платы (например, МСФ «Пентар» и ГХК), а в оставшихся случаях получили 50-процентную скидку (МП «Радиоимпульс», ООО «Аквилон» и т.д.). Точно этого мало, в заключительной части отчёта ГНИ подчеркивала, что «по ряду налогов льготы действуют с 01.11.94г.» (можно сказать - традиция сложилась).
Свыше 20% предприятий за это время успели выйти на уровень годовой прибыли от 26 млн до 1,5 млрд рублей - и всё равно продолжали в Сером доме числиться сирыми и убогими. А уж по какой такой причине, поди теперь, разберись...
Вот вам и овеществлённые результаты курса «стабилизации по С.С.». А ведь это я вам ещё из природной скромности не напоминаю про нашумевший «квартирный скандал», про федеральную программу выезда из ЗАТО и прочие шалости команды Воротникова.
Продолжение следует.
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