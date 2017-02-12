Проект "Капитаны", часть третья. Сергей Воротников и Ко. ПАМЯТЬ ДЕВИЧЬЯ, ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ В старинной формуле «Хлеба и зрелищ» отсутствие первого компонента с успехом можно заменить обилием второго. В Сером доме решили отметить 25-летие городской администрации. К сожалению, парадный пафос мероприятия заранее обрекает его на глянцевую ложь. Да и как может быть иначе, если три первых главы ЗАТО – Кретов, Воротников и Катаргин – вынуждены были оставить пост в результате мазутных скандалов? В начале ХХI века ваш корреспондент написал довольно большой материал, посвящённый трансформациям органов местного самоуправления. Печатался он в газете «Новая Девятка» довольно скромным тиражом, т.е. почти наверняка мало известен ширнармассам. Давайте вместе вспомним, о чём там говорилось? Править текст я не стану. Ну, может, если уж сильно захочется вставить какой-то сиюминутный комментарий))) Продолжение. Начало – здесь и здесь . КАПКАН Вместе с появлением в Сером доме само­стоятельно действующей администрации и первого мэра Железногорск познакомился с новой для себя стороною жизни - коррупционными скандалами. Нет, и ранее тихое бо­лото Соцгорода сотрясали кухонные шепотки о проворовавшихся начальниках УРСа, о взя­точниках в «режиме» и т.п. Но открыто про возможность воровства в высших эшелонах городского управления заговорили именно теперь. И едва ли не основной причиной тому стали отвратительные отношения между двумя ветвями власти. Депутаты только и ждали, пока Кретов допустит сколько-нибудь серь­езную ошибку. И дождались. Спору нет, Красноярск-26 внешне выгля­дел по-прежнему неплохо. Например, с 1 ян­варя 1993 года в городе введено было бесплат­ное пользование телефонами-автоматами. Ну чем не развитой социализм? И всё же, за па­радным фасадом скрывался глубочайший системный кризис. Стремительное ухудшение экономического положения ЗАТО подчёркивала даже демография. Количество появив­шихся на свет младенцев сократилось за год более чем на сотню, а число умерших железногорцев почти на столько же выросло. И неудивительно. Бензиновый кризис привел к тому, что на срочные вызовы несколько раз не смогли выехать милиция и «скорая помощь». В связи с чем глава администрации ещё летом 1992 года принял решение о создании в ЗАТО тактического резерва ГСМ. А теперь внимание. Пока мэр и председатель ГС, сидя чуть ли не в соседних кабинетах, занимались оживленной «деловой» перепиской, решением топливной проблемы вплотную занялся зам Кретова С.С.Воротников. Фирме «Фитос» была выделена немалая ссуда, целых 24 миллиона рублей. Коммерсанты приобрели для города бензин - и тут «выяснилось», что его негде хранить. По договоренности со СПАО СХС и в/ч 32139 были задействованы их ёмкости. Тысячу тонн бензина город закачал «Сибхимстрою», 400 тонн - «летчикам». Это и другие ре­шения городского головы вызвали в Совете бурю возмущения. Начались проверки. «Фи­тос» не сумел вернуть заёмные деньги вовре­мя. А тут еще интерес к финансовой деятель­ности мэрии выказало КРУ Минфина по Крас­ноярскому краю. И тогда выяснилось вдруг, что генерал-майор Солодовниченко получен­ное топливо отдавать городу не собирается. Ибо свои отношения с военными админист­рация не удосужилась почему-то оформить хоть каким-нибудь договором. И заплакали бюджетные денежки горючими слезами. Естественно, политические противники Кретова не могли пройти мимо подобной истории. Постановлением от 25 февраля 1993 года и.о. главы Крас­ноярского края освободил В.П.Кретова от занимаемой должности «согласно поданному заявлению» (мэр-демократ просто не имел права покинуть свой пост никак иначе). На проходившей в Железногорске в марте яр­марке закрытых городов «Сибконверсия» в качестве временного хозяина ЗАТО выступал уже Сергей Воротников. Окончательно властные полномочия перешли к нему 5 мая, после пер­вых «демократических» выборов главы администрации. ДОСЬЕ Сергей Сергеевич ВОРОТНИКОВ. Родился в 1951 году в г. Юрюзань Челябинской области. Выс­шее образование получил, окончив в 1973 году Челябинский политехнический институт. Специальность: «Электрические сети и системы». По окончании вуза приехал в Железногорск. Ин­женер-электрик, инженер-энергетик, старший инженер, на­чальник участка, главный инженер УММ, главный энергетик управления строительства СХС. В 1992-1993 гг. - зам главы ад­министрации Красноярска-26. В мае 1993 года избран главой ад­министрации. В 1994 году стал депутатом Законодательного Со­брания края. В 1997 году - вице-губернатор Красноярского края. В настоящее время проживает в г. Москве и рабо­тает советником в аппарате правительства РФ. Отец двоих детей от первого брака. ЧАСТЬ ВОСЬМАЯ. «ЭПОХА С.С.» Новый мэр энергично и рьяно приступил к исполнению своих обязанностей. Кое-что в разваливающемся на глазах городском хозяйстве он еще мог исправить, кое-что было уже сверх его возможностей. На первых порах до­рогу ему указывали депутаты. Еще в апреле 1993 года горсовет утвердил ряд направлений развития Железногорска, в т.ч. Программу приватизации муниципальных и государствен­ных предприятий. В мутной водице приватизационных тен­деров не только зародились первые крупные состояния Красноярска-26, но и окрепла ни­кому ранее не ведомая организованная преступность. Основные фигуранты по делу «трёх хохлов» были еще живы, наслаждались ничем не ограниченной свободой и не ощущали ни малейшего беспокойства от свежеиспеченной Программы по борьбе с преступностью. Несколькими годами позже примерно такое же положение сложится в Нашгороде и с нарко­манией. Наркотики и план борьбы с ними будут существовать параллельно, почти не пере­секаясь. В новую программу по обеспечению капиталь­ного строительства вошло только самое необходимое: теплотрасса до Сосновоборска, реконструкция очистных сооружений, школа и детсад в 4-м микрорайоне, стоматология, пси­хиатрическая клиника, жилые дома. Прежние расходы бюджету Красноярска-26 было уже не потянуть. И все-таки, читаем в воспоминани­ях И.И.Власенко, «команде Воротникова уда­лось удержать экономическую ситуацию, на­сколько это было возможно, не дать разру­шиться сложившейся годами инфраструктуре. Они решали некоторые социальные и финан­совые вопросы, добиваясь в Минфине поло­женных городу дотаций. Но многие вопросы не находили должного решения, в т.ч. рост безработицы, сокращение и ликвидация пред­приятий». Можно лишь гадать, как сложились бы судьбы первого «всенародно избранного» и самого Железногорска, если бы не октябрь­ский кризис 1993 года. Очевидно было, что, поддерживая кандидатуру мало кому известно­го в городе и насквозь аполитичного вице-мэра, и коммунисты, и демократы из ГС на­деялись управлять им, словно марионеткой. Однако подписанный Борисом Ельциным указ «О реформе представительных органов влас­ти...» выбил почву из-под ног местных Сове­тов. Железногорские депутаты поступили, как было велено: сложили полномочия и ра­зошлись по домам. Вся тяжесть ответственности за город легла на исполнительную власть. И все-таки воспоследовавший 1994-й год в рамках нашего исследования можно услов­но именовать годом Реставрации. Люди осведомленные, казалось, могли вздохнуть облегчённо - развал муниципальных предпри­ятий был остановлен. К 40-летию своему Нашгород приближался на волне некоего ад­министративного оптимизма: в Серый дом наконец-то вернулся Хозяин! А тут еще и сам Борис Николаич ясным соколом пал с небес на бывшую свалку по дороге на Ленинградский проспект и, заглянувши на ГХК, пообещал, что все у нас будет хорошо. К слову. По итогам президентского визита в Заколючинск коман­да сопровождения сообщила, что за после­дние два года их нигде так тепло не прини­мали… Обманутые призраком стабилизации го­рожане на главной площадке празднования Дня города отрывались под «Кар-Мэн» впол­не искренне. И дальнейшая жизнь - по край­ней мере, внешне - не обманывала их ожи­даний. К 1 сентября в Железногорске откры­лись школа №106 и Детский диагностико-реабилитационный комплекс. Правда, в кругах посвящённых последнее событие сопровож­далось невнятными намёками на некие экономические безобразия. А в парадном фото­альбоме «Атомград» доморощенные остряки очень скоро нашли объект для насмешек - пресловутое фото овчарки возле афиши Театра опе­ретты с ярко выраженным половым признаком. Но ведь это еще ни о чем таком не говорило, правда? «КТО ЗА ВАМИ СТОИТ?» В мае 1995 года в Железногорске вышел первый номер «Сегодняшней Газеты-26». Мне кажется, что значение этого события в истории города трудно переоценить. Полу­тора лет единоначалия вполне хватило Во­ротникову для того, чтобы изжить в окрест­ностях площади Ленина всякое инакомыслие. («Власть портит людей. Но ведь власть - это не только дать команду, но и отвечать за свои действия!» - говорит И.Ф.Чуприна.) Нет, где-то на периферии общественной жизни болтался некий Общественный Совет п/р В.Малышева, лез к мэру со своим «мне­нием», но Сергей Сергеевич, уже ощущав­ший себя не капитаном, но флагманом, от­махивался от самозванцев, точно от мух. Хотя, признаться, на первых порах, ради со­блюдения приличий, он и сам создавал не­кую «коллегию» по типу Малого Совета, только без права голоса. Куда она потом делась, история не сообщает. А между тем поговорить мэру с оппози­цией уже было о чем. К примеру, админист­рация начала работу с США на предмет состав­ления технико-экономического обоснования замещающих мощностей, т.е. пресловутого теплоисточника. «Эта работа находится в завершающей стадии», - разъяснял тогда мэр Воротников журналистам. Кроме того, аж с 1993 года стро­ительство городских очистных сооружений осуществлялось исключи­тельно на деньги местного бюджета. И это, понятное дело, обязывало. Надо полагать, именно позиция «Отвечаю за всё!» и привела к тому, что однажды Серый дом публично зая­вил, что не имеет права тратить деньги на со­здание рабочих мест. Мол, проблему эту дол­жны решать градообразующие предприятия. Те в ответ насупились и ускоренными темпа­ми стали спихивать муниципалитету свою «социалку». Однако глобальными вопросами сиюминут­ные проблемы Красноярска-26 не ограничивались. Жители деревянных домов на ул. Комсомольской заваливали чиновников жалобами на состояние жилья. «В бли­жайшее время будет произведено комисси­онное обследование ваших домов», - отвечал мэр, как бы намекая, что капремонт не за го­рами. Руководитель КУМИ, а потом и Горпищекомбината Г.Пташкин уверенной рукою вносил в городское хозяйство хаос и раздрай. Приходил постепенно в запустение ПКиО. На поддержку частного предпринимательства в 1995 году из запланированных 1,5 млрд неденоминированных рублей фактически истрачено было всего 200 млн, а в 1996-м и вовсе ни копейки. Мелких коммерсантов бесперечь будировало состояние центрального рынка, кочующего по городу, словно цыганский та­бор. Дело «трех хохлов» перешло из громко-кровавой в следственную фазу, а в служеб­ном кабинете прокурора Колегова обнаружи­лись «жучки». В сентябре 1995 году обманутые железногорские вкладчики финансовых пи­рамид объединились в Союз и попытались вернуть свои денежки. Грозный СиСи на суде с «Сегодняшней газетой». Словом, оппозиции для самоосознания не хватало не столько вождя, сколько рупора. И спрос родил предложение: «СГ-26» стала - безотчётно на пер­вых порах - цепляться к власти. Народу это понравилось. В октябре 1996 года Госдума приняла Закон «Об обеспечении конституционных прав граждан РФ избирать и быть избранными в органы местного самоуправления». В соответствии с этой бумагой 22 декабря в Железногорске был избран новый городской Совет из 15 человек. Особых надежд избиратели на него не возлагали - во втором туре голосо­вания явка составила всего 22%. Тем не ме­нее, изрядную часть депутатов составили чле­ны бывшего Общественного Совета, оппози­ционно настроенные персонально к Воротникову. На счастье последнего, средь них не оказалось А.Базая. Незаконно уволенный директор МУП «Энергоуправление» при ак­тивной «помощи» прокурора Кринберга в ГС не прошёл. И хотя Борис Беллер, избранный - с учётом голоса НЕдепутата Воротникова - председателем горсовета, как мог, сглаживал ост­рые углы, оппозиция по-прежнему жаждала яркого и публичного реванша. И, естествен­но, дождалась. Новую пощечину исполнительная власть Красноярска-26 получила на референдуме по принятию Устава ЗАТО. Проект Воротникова, в котором предлагалось навсегда объединить посты главы местного самоуправления и пред­седателя горсовета, был с триумфом провален. А там и понеслось. ПРО МАЗУТ, НЕМНОЖЕЧКО НЕРВНО Специалисты уверяют, что нынешний де­фицит тепла был предопределен волюнтаристскими решениями администрации Воротнико­ва. Возможно. Во всяком случае, едва не замер­зший под Новый 1996-й год Девятый квартал во весь рост поставил перед Нашгородом проблему снабжения ЗАТО топливом. И тогда, недолго думая, мэр Воротников решил пойти по пути своего предшественника, Владимира Кретова, т.е. создать в городе стратегический резерв мазу­та. Контроль за исполнением этого решения был возложен на Марину Федоровну КОМАРОВУ, действовать предстояло супер-профессионалам из МУП «Коммерческо-сбытовая компа­ния». Уже через год выяснилось, что, помимо объективных сложностей, вопрос сей имеет и криминальную составляющую. Весной 1997 года «СГ-26» опубликовала экономическое расследование «Кисельные берега мазутных рек», в котором администрация и КСК фактически обвинялись в расхищении четвертой части целевого кредита, выделенного на за­купку топлива для котельных. После легко объяснимых колебаний Совет вознамерился разобраться в сути произошедшего. Суще­ственным подспорьем для такого решения стало скоропостижное исчезновение мэра. Накануне 1 апреля 1997 года Воротников перешел на работу в краевую администрацию. Под давлением депутатов в отношении директо­ра МУП «КСК» было даже возбуждено уголов­ное дело, однако схема поставок мазута в го­род осталась прежней. Если не ошибаюсь, она не претерпела принципиальных изменений по сей день. Зачем же ломать механизм, спо­собный чудесным образом превращать ГСМ в живые деньги? Правда, число организа­ций, уполномоченных работать с бюджетным мазутом, резко сократилось. Но это и ёжику понятно, отчего. Насколько в этот момент обострились отношения двух ветвей власти, говорит хотя бы такой факт. На одной из летних сессий ГС 1997 года начальник УКСа администрации не представил депутатам титулы на строитель­ство на том основании, что... не получил на это разрешения от М.Комаровой, исполняв­шей обязанности главы администрации пос­ле С.С. Исполнительную власть швыряло из крайности в крайность - от полного подчи­нения Совету до полного единоначалия. Что­бы переносить такую качку, нужно было обладать ОЧЕНЬ крепким здоровьем. Не только Борис Ельцин отметился в Красноярске-26 в те годы. Кстати, именно 1-го апреля Нашгород получил официальное имя «Железногорск». Не очень удачное предзнаменование, правда? И действительно, г-же и.о. только и оставалось потом, что отбиваться от скандалов, следовавших один за другим. В результате нервы финансистки были издёрганы настолько, что она покинула Серый дом наутро после победы на мэрских выборах Андрея КАТАРГИНА и даже не удосужилась сдать дела преемнику. А чиновники замерли в тревожном ожидании: новый глава был из числа коммерсантов, пострадавших в «мазутном деле». Сейчас трудно судить, по какой причи­не столь эффектно рухнуло в Железногорске правление команды Воротнико­ва. То ли там все и вправду держалось исключительно на личности С.С, а Комарова ношу сию уже не потяну­ла, то ли само общество отказало им в доверии. Кто знает? Но не прошло и месяца, как оставшиеся без присмотра депутаты пошли вразнос. На сессии 26 апреля 1997 года они отказались утвер­ждать исполнение бюджета за минув­ший год и вывели главу администра­ции как официальное лицо из состава Совета. Пришел, мол, и на нашей улице праздник! Нет ни малейших сомнений в том, что рас­шалившийся депутатский корпус сожрал бы и саму Марьфёдоровну, да вот беда - Воротников покинул Красноярск-2б так стремительно, что у оппозиции не оказалось подготовленной кандидатуры на замену. Пауза и Комарова в должности «и.о.» устроили всех. Кроме, разве, телебригады Ирины Паздниковой. Указанием свыше ей строго-настрого заказано было со­ваться на «информационное поле» г-жи Кро­товой. Впрочем, спасти ситуацию, пожалуй, уже не удалось бы никому. АО «Редакция «Канал-12» определенно сделала для себя в отношении существующей исполнительной власти выводы негативного свойства. И всего через несколько месяцев подняла на знамёна Катаргина. ИТОГИ: ЦИФРЫ И НИЧЕГО КРОМЕ Дабы у читателя не сложилось мнения, будто я задним числом пинаю дохлую собаку, вот вам объективная - экономическая - карти­на происходившего в Нашгороде в 1997 году. Объём федеральных дотаций в бюджет Красноярска-26 составил 319.712 млн неденоминированных рублей. Было введено в строй 19,5 тысяч кв.м. жилья. В январе откры­лось КПП-За. В мае на краевом конкурсе на луч­ший эскиз герба и флага победили работы В.Григорьева, бывшего главного художника Железногорска. Работы для него в городе уже давно не было по причинам «политического» свойства. Так он и умрёт потом, не дождавшись официального признания от Законодательно­го Собрания края - благодаря интригам г-на Во­ротникова… Количество жителей города за год умень­шилось на 328 человек, число умерших превысило число родившихся в 1,5 раза. Официаль­но объявленная безработица к июню 1997 года вышла на отметку 5,7% (более 3.000 человек), скрытая - 11%. За год предпринимательскую деятельность в Нашгороде прекратили 600 че­ловек. СПАО СХС задолжало бюджету города около 150 млрд (без пени), а своим работни­кам не платило добрых шесть месяцев. Долги ГХК были еще выше - порядка 257 млрд. Подавляющее число предприятий ЗАТО работало с убытком (в общей сумме - 83.287 млн рублей). Объём произведенной продукции по разделу промышленности упал на 8,2%, а у Горпищекомбината - аж на целую треть. За год зарплата в городе выросла в среднем на 17%, а у строи­телей, работников народного образования и культуры она даже уменьшилась. Естественно, в таких условиях высоким уровнем доходов населения Железногорск по­хвастаться не мог. Зато естественным образом прибавлялось число нетрудоспособных его жителей, нуждавшихся в социальной поддер­жке. За год эта цифра подпрыгнула на 10%, составив пять с лишним тысяч человек. Более 30% пенсионеров получали пенсию ниже уров­ня малообеспеченности. Объём розничного то­варооборота снизился на 15,6%, в госторговле на 6,2%, в частной - на 17,5%. Реализация платных услуг в сопоставимых ценах потеряла 8,5%. Бюджетное недофинансирование ощути­ли на себе: - жилищно-коммунальное хозяйство на 8%; - сельское хозяйство на 42,5% (!); - социальная политика на 15%. В то же время, по данным Счётной палаты РФ, администрация ЗАТО ухитрилась допустить перерасход по статье «Госуправление» на 17,8%. Если в 1994-м году оклад главы адми­нистрации Железногорска исчислялся по фор­муле 274.000 неденоминированных рублей + районный коэффициент + 50% премии, то три года спустя циферки сильно изменились. Уже к 1.230.006 «старым» рублям нужно было при­бавить 30%-ную стажевую надбавку и 30% рай­онного коэффициента. Таким образом, месяч­ный фонд зарплаты мэра составлял теперь 1.968.010 рублей (плюс годовая надбавка в 15.744.077 руб.), а фонд оплаты труда админи­страции уверенно приближался к 4 милли­ардам. Общие же расходы города на содержа­ние растущей армии чиновников составили 8,473 миллиарда рублей. В первых рядах протеста – В.Ю.Фомаиди. Тогда случалось, да. Ещё смешнее получилось со штатами. В 1994 году Воротников издал Постановление о сокращении аппарата Серого дома на 32 чело­века (помните, при Кретове их стало 200?). Тем не менее, в 1997 году численность работников ад­министрации выросла до 206 человек. Так что неудивительно было открытие Счётной палаты: превышение фонда заработной платы по Серому дому уложилось в 907 млн неденоми­нированных рублей. А вся городская недоимка по платежам в бюджет - всего 7,7 млрд! Ради выявления резервов пополнения де­нежного мешка Красноярска-26 налоговая инспекция однажды провела инвентаризацию льгот, предоставленных местными властями все­возможным предприятиям и организациям. По итогам проверки ГНИ пришла к выводу: за счёт налоговых скидок в 1997 году бюджет Железногорска недополучил 2,4 млрд рублей. Само по себе это, конечно, ещё ни о чём таком не говорит. Но если присмотреться ближе, мы увидим стран­ные вещи. Так, по целевому сбору на содержа­ние муниципальной милиции льгот удостоились 149 предприятий (на сумму 254 млн рублей), что составило 75,8% от фактического поступления средств. А по сбору на нужды образовательных учреждений 74 предприятия вполне легально недодали городу 653 млн рублей или 22,5 от положенных поступлений. Анализ заключенных КУМИ договоров на аренду муниципального имущества показал, что из 313 договоров по 86-ти арендаторам были предоставлены льготы, причем в 42 случаях счастливцы были полностью освобожде­ны от арендной платы (например, МСФ «Пентар» и ГХК), а в оставшихся случаях получили 50-процентную скидку (МП «Радиоимпульс», ООО «Ак­вилон» и т.д.). Точно этого мало, в заключитель­ной части отчёта ГНИ подчеркивала, что «по ряду налогов льготы действуют с 01.11.94г.» (можно сказать - традиция сложилась). Свыше 20% предприятий за это время успели вый­ти на уровень годовой прибыли от 26 млн до 1,5 млрд рублей - и всё равно продолжали в Сером доме числиться сирыми и убогими. А уж по какой такой причине, поди теперь, разбе­рись... Вот вам и овеществлённые результаты курса «стабилизации по С.С.». А ведь это я вам ещё из природной скромности не напоминаю про нашумевший «квартирный скандал», про федеральную программу выезда из ЗАТО и прочие шалости команды Воротникова. Продолжение следует.