Даже в Государственной Думе РФ ещё встречаются недовольные. «Это препятствует выполнению наших обязанностей» Депутаты Госдумы выступают против идеи приравнять встречи c избирателями к митингам. Скоро депутатам Госдумы предстоит пройти очередную проверку на лояльность — высказаться по поводу законопроекта, который прямо ущемляет их права. Единоросс Ирина Белых предложила поправки в закон о статусе депутатов, которые приравняют встречи депутатов с избирателями к собраниям, митингам, демонстрациям и шествиям — то есть их нужно будет заранее согласовывать с властями. Законопроект Белых простой. Предлагается во все законы, где упоминаются встречи депутатов с избирателями, внести такую фразу: «Проведение встреч депутата с избирателями в форме публичных мероприятий осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Это значит — нужно подавать уведомление в уполномоченный орган, указывать место и время встречи. И есть серьезный шанс получить отказ, если в руководстве муниципалитета или субъекта РФ по каким-то причинам решат, что мероприятие неуместно. Как известно, такие отказы органы власти выносят регулярно. В каждом случае администрация обязана предложить альтернативное место для проведения мероприятия, но обычно альтернатива для нежелательного мероприятия — окраина города. Единственная сомнительная «поблажка» законопроекта — депутатам разрешат уведомлять о проведении мероприятия за 7-10 дней, а не за 10-15, как обычным гражданам. Под новую норму попадут все депутаты — от муниципальных до депутатов Госдумы. Сейчас федеральный закон обязывает, например, депутатов Госдумы и членов Совета федерации, проводить встречи с избирателями не реже, чем раз в полгода. О таких встречах население должно информироваться через СМИ. В пояснительной записке к новому законопроекту говорится, что ситуация требует дополнительного регулирования, «в том числе в целях соблюдения общественного порядка, обеспечения безопасности участников публичных мероприятий и иных граждан, бесперебойного функционирования общественного транспорта, иных организаций, обеспечивающих нормальную жизнь любого населенного пункта в Российской Федерации». По логике, под новую норму не должны попадать встречи с избирателями, например, в актовых залах или на предприятиях. Но в законе о митингах не уточняется, например, что собрание — это обязательно встреча на открытом воздухе. Это просто «совместное присутствие граждан в специально отведенном или приспособленном для этого месте для коллективного обсуждения каких-либо общественно значимых вопросов». То есть теоретически, по нашему мнению, под регулирование могут попасть и встречи в помещениях. Неофициально в думе говорят, что законопроект появился как реакция на действия депутата от КПРФ Валерия Рашкина, который в конце 2015 года без уведомления собрал на Болотной площади митинг, назвав его встречей с избирателями. На законопроект пока не поступило отзывов, но к инициативе присоединился еще один соавтор — рядовой единоросс Николай Антошкин. Если вскоре у проекта закона появятся более влиятельные соавторы, это будет означать, что он получил поддержку внутри «Единой России». Параллельно депутаты от ЛДПР внесли альтернативный законопроект. Он тоже предлагает рассматривать встречи с избирателями через призму закона о митингах, но исключает необходимость согласования встреч. «Можно вообще никуда не ехать и ни с кем не встречаться» Депутат-единоросс от Асбестовского одномандатного округа Максим Иванов рассказал Znak.com, что поводом для появления законопроекта послужила ситуация, когда один из депутатов под видом встречи с избирателями провел несанкционированный митинг. «Но нужно искать какой-то компромисс, — считает он. — Если мы будет согласовывать все наши встречи с избирателями, то можно вообще никуда не ехать и ни с кем не встречаться — больше половины времени уйдет на все согласования. Тем более в муниципалитетах, где у нас с местной властью не особо складываются взаимоотношения, такие встречи нам могут просто не согласовать. Это препятствует выполнению наших обязанностей как депутатов и, по сути, противоречит закону о депутатской деятельности. Я согласен с тем, что бардака быть не должно, но так мы совсем до абсурда можем договориться», — считает он. Депутат отмечает, что желающий провести митинг всегда сможет найти лазейку, но на остальных депутатов инициатива Ирины Белых может отразиться негативно. «Но пока понимания, как это положение урегулировать, нет», — добавил он. Представитель Свердловского одномандатного округа Андрей Альшевских («Единая Россия») отметил, что пока законопроект Ирины Белых ни на фракции, ни в комитетах не обсуждали. «Лично я противник того, чтобы вводить всякие ограничения и чтобы я как депутат, прежде чем провести прием или встречу с избирателями, должен был согласовывать это с органами власти. Уже много чего в законе предусмотрено, надо добиваться того, чтобы ранее предусмотренные законодательством меры исполнялись. И тогда подобные инициативы вноситься не будут», — считает он. Альшевских отметил, что инициатива может быть использована самими депутатами, которые не горят желанием встречаться с избирателями. «Может быть, его вводят таким образом, чтобы был повод сказать людям, что депутат с ними встречаться не будет, потому что муниципальная администрация ему не разрешила. Можно ведь и так трактовать. Хочется послушать, что коллегой двигало, когда она эту инициативу вносила», — добавил Альшевских, отметив, что оставляет за собой право голосовать по этому вопросу как посчитает нужным. «Случается, что тебя “берут в заложники”» Депутат Госдумы РФ от Курганской области Александр Ильтяков признался Znak.com, что пока ничего не знает об этом законопроекте, но изучит его и затем примет решение, как проголосовать. Однако свою позицию по этому вопросу он высказал уже сегодня. «Сбор людей специально митинговать — это одно, на это нужно получить разрешение. А что касается встреч с избирателями, разговоров с ними, если это собирается предусмотреть данный законопроект, то, конечно, это будет нарушение свобод и прав граждан. Такой законопроект, по моему мнению, никогда не пройдет», — считает Ильтяков. Парламентарий признал, что «порой депутат Госдумы, пользуясь своим положением и неприкосновенностью, может действовать вопреки закону», и, если новый закон преследует цель не допустить этого, то Ильтяков с ним согласен. «Неважно, кто — пусть это будет депутат Государственной думы — но если он, используя свое имя и положение, проводит митинг, то в любом случае попадает под закон, что он должен заранее зарегистрировать это действие», — считает народный избранник. У самого Ильтякова, который часто ездит по районам Курганской области, встречи, как правило, проходят на предприятиях либо на их территориях. «На улице мы встречались с людьми на сельхозпредприятии в Притобольном районе — ну, нет помещения, где встретиться. И руководитель предприятия позволяет провести встречу на своей территории. Но эти встречи обозначаются, и эту площадку я должен согласовать», — привел он пример. Впрочем, и в незапланированных встречах с избирателями на улицах депутат ничего страшного не видит. Случается, по его словам, «когда тебя берут в заложники». «Был такой случай, когда валютные ипотечные заемщики, порядка 50 человек, обступили меня при выходе из Государственной Думы и начали требовать от меня решения вопроса. С одной стороны, неловкая ситуация. Но ты избранник народа, и коль назвался груздем — полезай в корзину, поэтому будь добр — ответь», — говорит Ильтяков. Представитель «Справедливой России» Александр Бурков уверен, что инициатива Белых — политический вопрос, который почти наверняка будет Госдумой решен положительно. «Это будет работать на защиту от оппозиции в период избирательной кампании. На первом этапе у нас оппозицию выдавили из телевизора, теперь оппозицию выдавливают с улицы. Если у партии власти есть доступ для общения с избирателями в госучреждениях или на предприятиях, то оппозиционные депутаты — даже действующие, в период кампании такой возможности не имеют». Бурков напоминает, что норма о предварительном согласовании митингов привела к тому, что органы власти фактически запрещают их, ссылаясь на «заявления от других организаций на то же время в том же месте». «Митинг она там в последний момент не проводит, а нас не пускают, в отличие от лояльных местной власти организаций. И здесь будет так же — будут говорить, можно провести народному депутату собрание в конкретном дворе или нет. И будет ли он после этого народным — неизвестно никому», — считает депутат. znak.com . *** «Сейчас в Государственную думу внесен законопроект, приравнивающий встречи депутатов к политической демонстрации. И если этот вопрос внесли в Думу, то как не будет? У меня резко отрицательное отношение к этому. Теперь препятствия решили создавать с точки зрения бюрократии, то есть бюрократические препоны для того, чтобы депутат не пришел на встречу с избирателями. Нам есть с чем пойти к избирателям. Видимо, этим законом некоторых депутатов пытаются уберечь от стыда. В то же время к вопросу о времени, проведенном в регионах, — нас обвиняют в том, что мы отрываемся от народа, так не мы отрываемся — нас отрывают, намеренно отрывают от народа», — считает депутат от КПРФ Вера Ганзя. regnum.ru . *** Денис Парфёнов (КПРФ), выступая от фракции на пленарном заседании, раскритиковал законопроект, который приравнивает встречи депутатов с избирателями к митингам. Речь идет о законопроекте, который был внесен Ириной Белых (ЕР). «Каналы обратной связи между властью и обществом слабы и недостаточны. Власти, к сожалению, всячески блокирует возможности влияния общественного мнения на процесс принятия решений. Даже безобидные акции жёстко подавляются или загоняются в рамки», — заявил Парфёнов. Он также сказал: «Поражает, как страстно желают отдельные наши коллеги ограничить депутатов в правах. Казалось бы, встречаться с избирателями – это самое существо депутатской работы, как политика, как общественника, как представителя интересов своих избирателей. Однако многие думают иначе». По его словам, встречи – одна из немногих форм прямой связи высшего законодательного органа с народом. На встречах депутат отчитывается о своей работе, дает возможность высказаться и задать вопросы. По мнению Парфенова, причина появления закона в том, что чиновники боятся за свои кресла, боятся навлечь на себя гнев вышестоящего начальника, потому что депутат часто «сдвигает тяжелую ситуацию с мертвой точки». Он привел примеры. «Когда начинались трагические события на Украине в 2014 году КПРФ провела массовую встречу с избирателями у посольства США и выступила против инициированного из-за рубежа кровопролития на Украине», — отметил Парфенов. По его словам, еще одна встреча - встреча КПРФ с рабочими Главмосстроя в Москве способствовала тому, что им выплатили задолженность по зарплате. Парфенов считает, что запретами и ограничениями на встречи с избирателями чиновники проводят губительную политику. «Представители высшего законодательного органа будут спрашивать у исполнительной власти разрешение исполнять свои представительские функции — это унизительно и для депутатов и избирателей», — подчеркнул Парфёнов. Парфенова поддержал Алексей Диденко (ЛДПР). Он заявил, что ЛДПР против репрессивных инициатив. Диденко положительно оценил то, что Госдума седьмого созыва приняла меры, укрепляющие дисциплину в парламенте и повышению имиджа Госдумы. Но, заявил он, законом о встречах с избирателями депутаты могут сами себе нанести удар: «Встреча депутатов с избирателями — это не публичная массовая акция, это не для сотрясения воздуха и не для пиара, это наша работа». «Когда принимаются меры по запрету автопробегов, запрету пикетов — это далеко не те меры, которые развивают демократию и привлекают граждан к активной общественной жизни», -добавил он. По словам Алексея Диденко, каждый выход лидера ЛДПР Владимира Жириновского, которого тут же окружают люди, становится встречей с гражданами. «Так что, если закон будет принят, мы должны будем подать заявление о бессрочной встрече с гражданами лидера фракции», — отметил Диденко. Информ-24 .