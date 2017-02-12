На коррупционной карте России Хакасия ничем не выделяется. Хакасия коррупционная: Какой конфликт? Просто интересы Вместе учились, вместе шли по жизни. Один помогал другому, в том числе с работой, карьерой. Женились - а тут уж, святое дело, и жен пристроили куда надо. Это не считая других родственников. Друзья должны помогать… На первый взгляд - обычная ситуация. Но почему-то в советское время это называли семейственностью, кумовством. Сейчас выдумали новое выражение — конфликт интересов. Оно появилось в Федеральном законе от 25.12.2008 N 273-ФЗ (ред. от 03.07.2016) "О противодействии коррупции" (ст. 10). Конфликт интересов - ситуация, при которой личная заинтересованность должностного лица влияет или может повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное исполнение им служебных обязанностей. То есть попросту это лицо имеет возможность получать доходы в виде денег, имущества, услуг имущественного характера, результатов выполненных работ или каких-либо выгод от лица, связанного с ним имущественными, корпоративными или иными близкими отношениями (родители, супруги, дети, братья, сестры и т.д.). ИА "Хакасия" уже писало о таком не раз: руководитель аппарата правительства Лариса Карамчаков и ее вторая половинка, подчиненный и руководитель "МФЦ Хакасии" Виталий Горючкин. Или зампредседателя парламента Хакасии Светлана Могилина и ее благоверный, экс-чиновник администрации Усть-Абаканского района Владимир Обижаев. Последний случай: председатель Избиркома Хакасии Александр Чуманин и его подруга жизни Владислава Шлюндт. Прямо семейные подряды получаются. Как выяснилось, Владислава Андреевна возглавляет участковую избирательную комиссию №2 в Абакане. В состав комиссии она рекомендована собранием избирателей по месту работы. А трудится г-жа Шлюндт, напомним, в Федеральном казначействе по республике. По странному стечению обстоятельств там же до недавнего времени работал заместителем руководителя и Вячеслав Гитер — давний друг Александра Чуманина. Вячеслав Гитер вошел в состав регионального Избиркома от партии «Справедливая Россия» с правом решающего голоса. Все здесь переплелось в клубок, захватило щупальцами словно спрут. Сейчас г-н Гитер проходит по делу о мошенничестве по закупкам медоборудования. Следователи считают, что будучи сотрудником казначейства он сливал брату, Александру Гитеру, тайные банковские данные. Территориальный менеджер "Р-Фарм" Александр Гитер сейчас в СИЗО. Указанный ФЗ «О противодействии коррупции» не содержит запрета на работу одного супруга в подчинении другого даже для госслужащих. К слову, мог же теоретически тот же г-н Чуманин, как глава Избиркома, воздействовать на свою супругу (председателя участковой избирательной комиссии) в плане получения необходимых результатов голосования. Однако ограничение прав работников, в том числе и запрет на совместную службу все же был возможен, но только если это прямо указано в федеральном законе. И такой закон был (сейчас утратил силу) — это Федеральный закон от 31.07.1995 № 119-ФЗ «Об основах государственной службы Российской Федерации» (с изм. на 27.05.2003). «Гражданин не может быть принят на государственную службу и находиться на государственной службе в случае близкого родства или свойства (родители, супруги, братья, сестры, сыновья, дочери, а также братья, сестры, родители и дети супругов) с государственным служащим, если их государственная служба связана с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому» (п.5 ч.3 ст. 21). Таким образом, только в отношении государственных служащих действующее российское законодательство предусматривало ограничение на совместную службу родственников или свойственников. С введением в действие Трудового кодекса РФ проблема совместной работы родственников и свояков перешла из категории правовых в социально-психологическую. Есть еще одна любопытная статья (№6) закона " О противодействии коррупции". В ней говорится, что профилактика коррупции осуществляется путем формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению. Опять же, смеем ли мы утверждать, что поведение перечисленных выше семейных пар именно коррупционное? Теоретически да, когда речь идет, к примеру, о широком применении на выборах в Хакасии административного ресурса и победе нужного власти кандидата. Сплошь и рядом. Еще пример - глава министерства по регулированию контрактной системы в сфере закупок Елена Ольховская, племянница главы республики. Нет ли тут конфликта интересов? Вот где развернуться бы проверяющим из прокуратуры. Или отстранять от должности родственницу Виктор Зимина — это уж слишком даже для надзорного ведомства? Не потому ли в Хакасии отмечен глубокий кризис власти, доверие к которой падает с геометрической прогрессией. Вспомним, сколько избирателей не пришло на выборы в Госдуму 13 сентября 2016 года. Ведомство г-на Чуманина подсчитало — проголосовало немногим более 39,31%, или 155 тыс. 617 избирателей из общего числа электората республики — 396 тыс. 242. Это по одномандатным округам, по партийным спискам чуток больше. Теперь можно спрогнозировать, сколько избирателей придут на выборы главы Хакасии в сентябре 2018 года. После всех коррупционных скандалов в республике, в которых замешаны подчиненные губернатора. Сможет ли житель Хакасии поверить, что от него что-то зависит, когда кругом у власти семейные пары, кумовство и коррупция? P.S. Коррупционер - тот, кто так или иначе использует полномочия, полученные им от государства, то есть как бы «прикрывается» государством. Тем самым коррупция - прямой удар по престижу, авторитету государства, причем в самых разных смыслах и отношениях. 19rus.info . *** "Медицинский" картель заработал более 600 млн рублей В Хакасии прокуратура провела проверку исполнения законодательства при закупке медицинского оборудования. Установлено, что в 2016 году директором ООО «Аквадез» Рукосуевым и руководителями нескольких аффилированных юридических лиц, занимавшихся поставками медицинских изделий, в том числе для медицинских организаций Хакасии, заключались устные антиконкурентные соглашения. Целью этих соглашений являлось поддержание цен и обеспечение победы на торгах заранее определенных участников картеля. По результатам торгов заключались контракты на поставку медицинского оборудования и препаратов за счет средств разных уровней бюджета. После проведенных по такой схеме закупок медицинских товаров (оборудования, изделий, лекарственных препаратов) Рукосуев и неустановленные лица, являющиеся представителями аффилированных юридических лиц, извлекли доход в особо крупном размере в сумме более 600 млн рублей. Материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для дачи правовой оценки. По итогах их рассмотрения в отношении 37-летнего директора ООО «Аквадез» Евгения Рукосуева и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции путем заключения между хозяйствующими субъектами-конкурентами ограничивающих конкуренцию соглашений (картеля), запрещенного в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации, если это деяние повлекло извлечение дохода в особо крупном размере). Рукосуеву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время ведется предварительное следствие с целью установления всех фактических обстоятельств совершения преступления, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. По информации ИА "Хакасия" , вместе с руководителем администрации главы региона Владимиром Бызовым по подозрению в мошенничестве отправлены в СИЗО руководитель подведомственного министерству закупок РХ Центра закупок Игорь Арокин, его заместитель Инга Мелузова, начальник отдела закупок лекарственных средств Светлана Казаченко, а также директор фирмы-однодневки «Тэла» Дмитрий Лашков, территориальный менеджер АО «Р-Фарм» Александр Гитер, учредитель ООО «Современные диагностические системы» Петр Козарь. Арестован также руководитель ООО «Аквадез» Евгений Рукосуев, секретарша Бызова Екатерина Ковалева. Все они, как считает следствие, закупали медпрепараты для нужд лечебных учреждений по завышенным ценам. 19rus.info .