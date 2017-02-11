|Вечные ценности. Никак
|Пятница, 10 Февраль 2017
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Глядя на монумент Королёва, трудно поверить в спутники и космос.
Шутки шутками, а постамент памятника у ЗАГСа снова разрушается.
Последний раз его чинило АО "ИСС".
Передайте Тестоедову: у Королёва отваливается голова.
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