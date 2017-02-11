Вечные ценности. Никак Глядя на монумент Королёва, трудно поверить в спутники и космос. Шутки шутками, а постамент памятника у ЗАГСа снова разрушается. Последний раз его чинило АО "ИСС". Передайте Тестоедову: у Королёва отваливается голова. Рассказать про это друзьям в: Добавить комментарий След. > [Назад]