Любовь к чужому добру от государственного поста не зависит. Трампа попросили забрать у Путина «присвоенный» чемпионский перстень Супербоула. Как это? 5 февраля бостонская команда «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграла Супербоул. Незадолго до этого владелец команды Роберт Крафт напомнил, что все еще надеется вернуть свой чемпионский перстень, который, по его словам, «присвоил» российский лидер Владимир Путин. Крафт намекнул, что помочь в этом может новый президент США Дональд Трамп — известно, что он поклонник «патриотов». «Медуза» вспоминает, как получилось, что американский миллиардер уже десять лет переживает о своем «подарке» Путину… Инцидент с перстнем произошел летом 2005 года, когда Крафт в составе большой делегации американских бизнесменов приехал к Путину в Константиновский дворец под Петербургом. На руке у Крафта был чемпионский перстень 39-го Супербоула, который его команда завоевала в феврале того же года (с тех пор «Нью-Ингленд Пэтриотс» выиграли еще два титула Национальной футбольной лиги). Золотое кольцо инкрустировано 124 бриллиантами, его оценивают в 25 тысяч долларов. Версии того, как именно кольцо оказалось в руках у Путина, расходятся. По словам корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, американец «подошел к Владимиру Путину и, стесняясь, что-то сунул ему в руку». Крафт же заявлял , что президент сам обратил внимание на внушительный перстень. В этот момент, по словам американца, Путин произнес: «Таким кольцом и убить можно». И небрежно положил перстень в карман. На репортаж в российской газете обратили внимание американские СМИ, которые начали задаваться вопросом, хотел ли в действительности Крафт отдавать Путину кольцо. Сам миллиардер решил сразу же развеять слухи и выступил с заявлением, что добровольно подарил перстень российскому президенту. На этом конфликт посчитали исчерпанным. Восемь лет спустя, в 2013 году, Крафт внезапно рассказал новую версию событий, согласно которой он не только не планировал отдавать Путину кольцо, но и пытался его вернуть. Миллиардер утверждал, что даже обратился в Белый дом, где ему ответили , что «в интересах американо-советских (цитата по Крафту — прим. „Медузы“) отношений вам лучше рассматривать это как подарок». В ответ представитель Кремля Дмитрий Песков заявил , что сам видел, как Крафт подарил Путину кольцо. Российский президент, по словам Пескова, даже был готов купить новое кольцо взамен подаренного. Теперь Крафт снова заявил , что скучает по своему перстню. Он даже готов заказать новое кольцо с именем Путина: «Возможно, наш новый президент [Дональд Трамп] передаст его при встрече». Трамп и Крафт — хорошие друзья, президент отдельно упомянул миллиардера на торжественном вечере после инаугурации. На предложение Крафта по поводу кольца новая администрация Белого дома и Кремль пока никак не отреагировали. meduza.io . *** Бутики, спа и чаевые В Эстонии разгорается скандал вокруг расходов бывшего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса. За последние девять месяцев расходы по кредитным картам канцелярии президента превысили 90 000 евро. Среди трат - покупки в бутиках, билеты на концерты или платежи в спа-центре. В среду в передаче Pealtnägija на ETV были обнародованы выписки с кредитных карт президентской канцелярии, в которых можно найти много интересных и вызывающих вопросы статей расхода. Так, если в 2011 году годовой оборот кредитных карт президентской канцелярии составлял около 33 000 евро, то с 2012 по 2014 год — уже по 60 000 каждый год. Директором канцелярии в это время являлся Сийм Райе. В 2015 году расход увеличился до 75 000, а за первые десять месяцев 2016 года, в конце президентского срока, и вовсе достиг вовсе 94 000 евро. Директором канцелярии тогда являлся Ало Хейнсалу. На что тратились деньги? Самые большие расходы связаны с размещением в отелях во время рабочих визитов. Дороже всего обошлось размещение в Швейцарии, где президент несколько лет подряд принимал участие в экономическом форуме мировых лидеров. Так, в 2015 его проживание в отеле Turm Victoria в Даосе обошлось в 21 000 евро, а в 2016 году в том же отеле уже более 24 000 евро, из которых 19 284 евро составили расходы на номер для президентской четы. Большие суммы осели и в некоторых ресторанах по всему миру: от азиатской до греческой кухни, от гамбургеров до винных имений и устричных баров в Нью-Йорке и ресторана At-mosphere Lifestyle в самом высоком в мире здания в Дубае. Самые большие счета достигали 2000 евро. Примечательно, что как минимум в Америке Ильвес не скупился на чаевые. Во время государственного визита в Румынию за президентский счет в отеле Hilton откупоривалась одна бутылка вина за другой. По словам экс-руководителя протокольного отдела президентской канцелярии Пирет Рейнтамм Бенно, никакого отдельного праздника в отеле не было, но, насколько президент помнит, был организован официальный обед с местным министром по развитию информационных технологий. Удивительным образом в счете оказался и спа-массаж. "Совершенно исключено, чтобы канцелярия оплачивала чей-то массаж или что-то в этом роде. Я думаю, что, поскольку речь идет об отеле, то это могла быть прическа супруги президента в центре красоты при отеле или макияж перед государственным ужином. Так что возможно, работник отеля просто ошибся с этой строкой расходов", — сказала Рейнтамм Бенно. Из документов следует, что в апреле 2012 года президент, находясь в Варшаве, потратил 1270 евро в бутике Versace, 60 евро в Calvin Klein, 250 евро еще в одном магазине одежды и 260 евро в магазине чемоданов Samsonite. Выяснилось однако, что ситуация была вызвана не приступом шопоголизма, а тем, что авиакомпания United Airlines потеряла багаж Ильвеса, несмотря на то, что тот пользовался VIP-услугой. Следующий курьезный случай произошел в 2015 году, когда в течение одного визита в США Ильвес два раза перепутал рабочую и личную карты. Сначала он приобрел в Сан-Франциско солнечные очки за 108 евро, а затем сувенирную тарелку за 60 евро в Вашингтоне. Последнюю сделку удалось аннулировать, а стоимость очков он возместил канцелярии месяц спустя. Кредитная карта использовалась и для снятия наличных денег. Самая большая сумма была в четыре захода снята осенью 2013 года в Бухаресте и оставила в общей сложности 1087 евро. В канцелярии объяснили, что наличные были необходимы для того, чтобы оплатить местным мелкие услуги, такие как плетение венков и фотографирование. Бывший директор канцелярии Ало Хейнсалу сказал, что не видит в этом проблемы. "Я все же доверяю своим коллегам в достаточной степени и считаю, что если было необходимо сделать это исключение, то это было действительно необходимо. Устанавливать в этом отношении какие-то специальные правила просто не казалось целесообразным", — отметил он. В сентябре 2011 года 899,58 евро было потрачено на покупку четырех билетов на концерт группы молодости Ильвеса Steely Dan в Нью-Йорке. Тогда президент находился в США на Генеральной Ассамблее ООН. По словам бывшего директора канцелярии Сийма Райе, очевидно, что посещение концерта являлось важной частью программы. "Либо на концерте состоялась какая-то встреча, либо было необходимо посетить этот концерт. Зачастую невежливо отказываться от приглашения, даже если ему сопутствуют небольшие расходы", — сказал он. Pealtnägija выяснила, что этот концерт президент посетил в компании одного из работников канцелярии и двух телохранителей. Несмотря на то, что подавляющая часть расходов по кредитной карте сделаны за границей, в Эстонии деньги тоже тратились. Так, президент расплатился служебной кредиткой в нескольких ресторанах, кафе, барах, цветочном магазине, но все суммы были маленькими и колебались от нескольких до нескольких десятков евро. Сам президент через своего представителя дал лаконичный комментарий: "Служебные и частые расходы президента разделены". Как работает "народный аудит" Тема использования кредитной карты является для обычно достаточно прозрачного эстонского госаппарата неудобной. Это ярко иллюстрирует процесс работы над передачей, который начался еще в октябре. В конце ноября советник по связям с общественностью президентской канцелярии Таави Линнамяэ на очередной запрос журналистов назвал Pealtnägija "народным аудитором", но все же прислал столь долгожданную детальную выписку с кредитных карт за последние пять лет. Примечательно, что конце года президент Тоомас Хендрик Ильвес в своем интервью ETV, помимо прочего, подчекрнул необходимость прозрачности в отчетности публичного сектора. По словам Сийма Райе, кредитными картами пользовались те, кто должен был оперативно действовать в определенных ситуациях при обслуживании президента. У самого президента служебной кредитной карты нет, но его расходы находящейся на государственном балансе кредитной картой обычно оплачивают порученцы или работники протокольного отдела. Принимая во внимание, что речь идет о трех кредитных картах, обороты впечатляют, а лимиты по сравнению с другими госучреждениями вне конкуренции. Например, лимит на карте порученца доходил до 25 000 евро. Как и у всех других учреждений, у канцелярии есть официально установленный порядок пользования кредитными картами, но по сути речь идет о четырех общих пунктах, суть которых сводится к тому, что тратить необходимо разумно и предоставлять в отношении всех трат документы. Райе подчеркнул, что расходы совершались в соответствии с необходимостью. "Возьмем, к примеру, Давос. Это очень важное международное мероприятие. То, что президента Эстонии регулярно туда приглашали, на самом деле уже очень большое дело", — сказал Хейнсалу и подчеркнул, что найти в горах ночлег вообще непросто. "Я хорошо это запомнил, так как в этом смысле эти суммы были, действительно, очень большими. Однако не стоит забывать про контекст: программа очень насыщенная, логистика затруднена, и именно там, где происходит мероприятие, цены на самом деле немыслимые. Ничего не поделаешь", — подытожил он. ru.delfi .