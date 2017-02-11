Проект "Капитаны", часть вторая. ПАМЯТЬ ДЕВИЧЬЯ, ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ В старинной формуле «Хлеба и зрелищ» отсутствие первого компонента с успехом можно заменить обилием второго. В Сером доме решили отметить 25-летие городской администрации. К сожалению, парадный пафос мероприятия заранее обрекает его на глянцевую ложь. Да и как может быть иначе, если три первых главы ЗАТО – Кретов, Воротников и Катаргин – вынуждены были оставить пост в результате мазутных скандалов? В начале ХХI века ваш корреспондент написал довольно большой материал, посвящённый трансформациям органов местного самоуправления. Печатался он в газете «Новая Девятка» довольно скромным тиражом, т.е. почти наверняка мало известен ширнармассам. Давайте вместе вспомним, о чём там говорилось? Править текст я не стану. Ну, может, если уж сильно захочется вставить какой-то сиюминутный комментарий))) Продолжение. Начало – здесь . ЧАСТЬ ШЕСТАЯ. ВОДОРАЗДЕЛ В соответствии с новым Законом «О местном самоуп­равлении» законодательная и исполнительная ветви власти оказались разделены. 30 марта 1990 года депутаты голосуют за назначение нового председа­теля исполкома городского Совета Железногорска. Вспоминает И.Ф.Чуприна: «Меня вызвали Ромашов с Панусом (первый директор СПАО «Сибхимстрой» - Авт.), говорят: «Твоя канди­датура будет проходной». До этого ни в партий­ных органах, ни в советских я не работал, был хозяйственником. А в исполкоме все-таки по-другому. Первым из вопросов мне пришлось решать кадровый. Это удалось сделать довольно легко. Трудность возникла лишь по должности зама по образованию и медицине - депутаты почему-то были против кандидатуры Л.Н.Томских. Я собрал директоров школ и сказал: «Да­вайте сами решайте!» Просидели больше двух часов, но достойного среди себя они не нашли. Тогда я назначил О.А.Решетникова, сессия ут­вердила его с первого же захода. Правда, Л.Р.Замятина, руководитель комиссии, стала возражать и даже подала заявление об отстав­ке. Вместо неё назначили Светлану Катаргину». Интересно, правда? А теперь, дорогие мои детишечки, давайте взглянем на нынешнюю твердыню исполнительной власти. Благо, это несложно - те или иные ее подразделения обнаруживаются по всему городу. То это гороно, то УСЗН, то депар­тамент ГО и ЧС. Столичные проверки регуляр­но обращают внимание на перерасход средств, затраченных на зарплату чиновников. Зато в 1990 году вся административная мощь исполкома сосредотачивалась в руках всего 54 штатных единиц. Этого, конечно, было маловато. И потому в июне 1991 года аппарат ИК был несколько модер­низирован: объединены отделы ТНП и торгов­ли, расформирован кадровый отдел, создан отдел по работе с молодежью. А уже два года спустя штаты бывшего исполкома, превратившегося в администрацию, были увеличены до 200 чело­век. Настали действительно другие времена. НА ВОЛЬНЫХ ХЛЕБАХ В 1991-м году Красноярск-26 бурлил, как и вся страна. На НПО ПМ требовали убрать окружающую ЗАТО колю­чую проволоку. 1 мая в городе прошёл митинг, резолюцию коего рассмотрел на сессии и «при­нял к сведению» горсовет. Там говорилось в ча­стности о том, что «Глубокий кризис экономи­ки, значительное (в три и более раза) повыше­ние цен, пустые прилавки магазинов привели к резкому снижению жизненного уровня и обни­щанию трудящихся». Нынешнему поколению трудно себе все это представить полностью, да и старшие товарищи успели кое-что позабыть. В годы, именуемые «застойными», снаб­жение Нашгорода осуществлялось по т.н. «нарядам с красной полосой». Бумаги сии реализовывались по всей стране и, главное - в ПЕР­ВУЮ очередь. Обеспеченность детскими сада­ми в Красноярске-26 на момент распада СССР составляла почти 130%, плавательными бассей­нами -170%, школами -120%. Профицит бюд­жета позволял железногорцам почти ни в чем себе не отказывать. От душевных щедрот город­ской власти Москва дала «добро» даже на стро­ительство церкви. И, тем не менее, основные приметы системного кризиса социализма были уже налицо. Перспективное планирование становилось невозможным. План социально-экономического развития города стали утверждать по полугодиям. Но при всём при этом исполком обязан был четко и ритмично работать с сельхозпредприятиями края и страны на предмет поставок продоволь­ствия. Он должен был разработать масштабную программу приватизации и развития предпри­нимательства. И обеспечить земельными уча­стками всех желающих иметь сад-огород. И ввести в 1991 году в эксплуатацию 52,1 тысячи кв. метров жилья (годом ранее было введено 65.000 кв.м.). И так далее. Меж тем заколючинское изобилие уж-жас-но раздражало голодающие окрестности. «Красноярский комсомолец» то и дело публи­ковал гневные статьи о зажравшейся военщи­не. Особо отмороженные «демократы» по но­чам пугали сотрудниц КПП-1, а однажды поби­ли стекла в нашем междугородном автобусе. Короче, на железногорскую миску с кашей на­шлось много желающих с ложками. И вот однажды снабжение Нашгорода было передано Красноярскому краю. Наконец-то пришла пора свести счеты с благополучным соседом! У УРСа (управление рабочего снаб­жения, если кто не знает) мгновенно начались проблемы. То есть, ни самое лучшее, ни в пер­вую очередь взять уже не получалось. Хуже того, в новых условиях можно было не отова­риться вовсе. Так, ни с того ни с сего, жутчайшим дефицитом стало вдруг подсолнечное мас­ло. Его в магазинах просто сметали с полок, и дефицит восполнить не удавалось. А железные горцы к такому не привыкли. И потому исполнительная власть кинулась затыкать прорыв. Решение проблемы было найдено в отно­сительно благополучном - в продовольствен­ном смысле - Краснодарском крае. Тамошние власти предложили Чуприне построить базу для заготовки продуктов, их консервации и проч. Эту идею поддержал ГлавУРС, одобрил министр. Оставалось выбить финское холодиль­ное оборудование, и три города системы ЗАТО - Северск, Зеленогорск и будущий Моксфорд - час­тично избавились бы от головной боли. Но... страна вступила в очередной кризис, всё пошло прахом. «Даже сегодня, - говорит И.Чуприна, - мы потребляем мяса в 2 раза меньше, чем в те годы. Молока почти в два раза меньше. Саха­ра - в два с лишним. Подсолнечного масла теперь полно, но и его потребляет город более чем в два раза меньше». В СТОРОНЕ ОТ ПОЛИТИКИ Параллельно с этими заботами на испол­ком легли и другие обязанности. Организовывались новые отделы, но - в рамках существующего штата. И даже менее того. Председатель ИК одну ставку всегда оставлял незаполненной, дабы за счет экономии поощрять своих работ­ников рублём (оклады у них были невысокие). Вся тогдашняя власть - плюс горкомы КПСС и ВЛКСМ - прекрасно умещалась в одном здании на площади Ленина. Пять кабинетов на верхнем этаже тороватый председатель исполкома даже сдавал в аренду. Когда в середине 1991 года прижимистая Москва вдруг расщедрилась на три дополнительные ставки для исполкома, Чуприна сотоварищи очень удивились. Им предлагалось создать городскую службу занятости. Это в Со­ветском-то Союзе, где за «уклонение от обще­ственно полезного труда» можно было загре­меть в места не столь отдаленные! Как нобелев­ский лауреат И.Бродский, например. И, тем не менее, два десятка безработных эта служба все-таки сумела в городе обнаружить. В последний год своего существования ис­полком, как мог, чурался политики. «Сессия единогласно решила нам не мешать, - вспоминает И.Чуприна. - Надо отдать должное и демократам, и этим, иногда они заходили, но что­бы мешать, такого не было. Только один раз Батухтин возмутился и поехал в Красноярск - жаловаться на нас». Впрочем, были, конечно, и закулисные интриги. Скажем, высшие посты в Железногорске по негласно установленному порядку распределялись прежде следующим образом. Первым секретарем горкома КПСС был представитель ГХК. Вторым - Сибхимстроя. Исполнительная же власть черпала кадры из НПО ПМ. Поэтому, когда исполком возглавил выдвиженец строи­телей, многие на НПО и особенно, как говорят, директор мехзавода А.Е.Митрофанов, перенес­ли это болезненно. Хотя до открытой борьбы не дошло. Меж тем забот у Чуприны все прибавля­лось. Достаточно вспомнить первый, павлов­ский обмен денег с его варварскими сроками и всесоюзной истерикой. А создание Дома престарелых? А кооператоры с арендаторами? Даже тихие коммунальщики в новых условиях требовали иного к себе отношения. «Мы раз­работали Положение о заключении контракта с руководителями муниципальных предприятий, - вспоминает председатель ИК. - До того они были совершенно бесправны. Кстати, тог­да же я предложил В.С.Ануфриеву (ныне ди­ректор «КрасРемСтроя» и депутат ГС - Авт.) стать моим замом по хозяйству. Он отказался. Базаю предложил (да-да, отставной директор «Энергоуправления» - Авт.), он тоже отказал­ся. А дел было очень много. Я себе поставил задачу: не прекратить работу с первыми лица­ми. И здесь очень большую помощь мне ока­зывали Панус и М.Ф.Решетнёв. Раз или два в квартал мы собирались и обсуждали перспективные вопросы развития города. Продолжа­ли строить жильё. Но все уже чувствовали, что реальная власть уходит в Серый дом. Руково­дители начали от себя потихоньку отталкивать все вопросы, убирать из титулов объекты соцкультбыта и т.д.» ДОСЬЕ И.Ф.ЧУПРИНА родился в 1940 году на Кубани, в Павловском районе Краснодарского края. После школы-десятилетки уехал в Ростов, где поступил в автодорожный техникум. В 1960 году был направлен на «площадку Штефана». 23 года проработал на ДОКе (механик, начальник цеха, главный инженер заво­да), 10 лет в управлении строительства (прошел путь от заместителя главного инженера до замес­тителя начальника строительства). Заочно окончил Красноярский технологический институт. Пять раз избирался депутатом горсовета. После работы в исполкоме вернулся на стройку. В 1997 году возглавил Департамент службы занятости населения. Женат на однокласснице. Двое детей - оба окончили строи­тельный институт, три внука и внучка. КАДРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ Августовский путч 1991 года Чуприна встретил на родной Кубани, куда уехал в отпуск. И потому вернулся он через несколько дней уже в другую страну и другой город. Депутаты-демократы провели в Железногорске молниеносную кадровую революцию. Предгорсовета Ромашов, с коим председателю ИК «работалось душа в душу», был обвинён в трусости и 29 августа покорно ушёл в отставку. КПСС была объявлена вне закона, кабинеты горкома партии опечатали сургучом. Городской Совет возглавил В.А.Сафронов. «Ситуация резко изменилась, - вспоминает Иван Филиппович. - С Сафроновым мы сильно не ругались, но было уже не то. Я знал, что он будет обсуждать наши вопросы с демократами...» Распад СССР в конце 1991г. совпал с оче­редной трансформацией исполнительной вла­сти. Вместо исполкомов, этих пережитков зас­тоя, велено было создавать прогрессивные и современные администрации. Но принципа единоначалия в них Москва все-таки не отменила. Стало быть, начались выборы. В итоге к единому мнению городскому Совету прийти не удалось. 51 депутат проголосовал за то, чтобы кресло руководителя администрации занял В.Кретов. 54 человека отдали свои голоса В.Сафронову. 66 голосов досталось И.Чуприне. Абсолютного большинства не получил никто. И на утверждение в край решено было отправить все три кандидатуры. Губернатор же Вепрев, естественно, отдал предпочтение В.П.Кретову - лидеру заколючинских демократов и главе ГРИНа. Иного решения на тот момент и быть не могло. Так что 10-й сессии ГС осталось лишь констатировать факт: В Красноярске-26 появился ПЕРВЫЙ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ. ДОСЬЕ Владимир Петрович КРЕТОВ (1939-2001гг). Уроженец г. Лубны Полтавской области. Высшее об­разование получил в Новосибирском электротехни­ческом институте. В 1964 году пришел на НПО ПМ. С 1991 по 1993 гг. - депутат городского и краевого Советов. 4 февраля 1992 года был назначен главой администрации Железногорска. Год спустя снят с должности. Далее трудился в коммерческих структурах. *** Ну вот, пожалуй, и все. Чуприне работу в Сером доме больше не предлагали. Он вернул­ся на стройку и работал там до тех пор, покуда его должность не была сокращена. Затем посту­пило предложение возглавить департамент службы занятости населения. Там Иван Филип­пович трудится по сей день. «Власть затягива­ет, - говорит он. - Конечно, мне больно было уходить. Тем более, что за меня проголосова­ли депутаты, намечены были какие-то работы. Я бы добил вопрос по Кубани до конца... Но драться я не стал. Надо уметь перешагнуть че­рез себя, потому что жизнь резко меняется. Вот это здание (нынешнее здание службы занятос­ти, бывший детский сад - Авт.) дважды горе­ло. А мы тогда размещались в подвале. И я ска­зал Катаргину: «Я это здание отремонтирую для себя, а через 10-15 лет, если оно снова понадо­бится для наших внуков, здесь нужно будет только снести две перегородки. А если отдать здание коммерсантам, мы его потеряем». Видит Бог, у Чуприны были основания так говорить. ЧАСТЬ СЕДЬМАЯ. РАСЦВЕТ ДЕМОКРАТИИ Что представлял собой Атомград образца 1992 года? Население - 99.924 человека. На 1.115 новорожденных приходилось 730 умер­ших. Баланс еще положительный. Политическая жизнь по-прежнему бурлит, частично оч­нувшиеся от нокдауна коммунисты не прочь взять реванш. Хотя делается это довольно странным образом. Вспоминает тогдашний председатель горсовета В.А.Сафронов: «Часто в ГС раздавались анонимные звон­ки с угрозами в адрес демократов. Однажды мне через секретаря передали пакет с порош­ком, потом выяснилось, что это цемент. Пакет сопровождала записка: «Если вы, демократы, добровольно не покинете руководящие посты, то такой радиоактивный порошок рассыпем по всем детским садам». (Бен Ладен с его сибир­ской язвой - просто жалкий плагиатор. - Авт.) А однажды кто-то изодрал в клочья трёхцвет­ный флаг на крыше администрации. Несмотря на то, что доморощенный террорист поранил там руки, найти его не удалось. С тех пор глав­ный флаг Железногорска охраняется сигнали­зацией и колючей проволокой». Что флаг? Само название Заколючинска подвергается в эти годы общественному суду. Привычное наименование «Красноярск-26», оказывается, напрочь не соответствует нормам и требованиям картографии. А предложенный взамен «Железногорск» народу не по душе: в Иркутской области Железногорск, в Курской области Железногорск, и вообще, куда ни глянь - всюду Железногорски. Их в стране уже штук шесть! Опросы на горячую тему проводят все кому не лень. Конкурсы названий выдают на-гора все более и более нелепые буквосоче­тания. В итоге малый Совет (годом ранее он был выделен из недр 180-голового «большо­го» ГС - Авт.) останавливается на имени «Северо-Красноярск». К счастью, продавить это решение депутаты не успеют… А еще на город накатывает первая волна приватизации. В 1991 году ГС принял программу и «Положение о приватизации коммунальной и государственной собственности на террито­рии Красноярска-26». Тогда же была создана соответствующая уполномоченная комиссия из 12 человек. На начальном этапе (ноябрь 1991г. - декабрь 1992г.) в Железногорске ре­шили пустить с молотка мелочёвку. Власть предложила трудовым коллективам и отдель­ным гражданам «включить потенциал челове­ческой активности» на поле т.н. бытовки. При­ватизации подлежали парикмахерские, швейные ателье и проч. Железные горцы, в том числе и не самые законопослушные, с ра­достью откликнулись на это предложение. В самые кратчайшие сроки коммунальный сек­тор бытовых услуг был полностью разрушен. «При реализации решения о разгосударств­лении, - читаем в воспоминаниях И.И.Власенко, - были допущены большие искажения, что привело к развалу отдельных предприятий». В конце апреля 1992 года в Железногорске ре­гистрируются первые договоры на приватиза­цию жилья. Скоро, очень скоро вкус квартир­ных махинаций распробуют не только чинов­ники, но и вульгарные бандиты, и закрутит, зак­ружится воровская карусель! В мае в городе прошел первый фестиваль творчества инвали­дов (до переходящих в мордобой разборок в ГОИ еще целая куча времени). В июле создан Центр занятости населения, а 3 октября Красноярск-26 впервые отметил День пожилых лю­дей. Потом пришёл ноябрь с его приватизаци­онными чеками. Самые страшные сказки постепенно становились в Соцгороде былью. КТО В ЛЕС, КТО ПО ДРОВА Вновь дадим слово В.Сафронову: «В на­чале 92-го возникли проблемы с наличными деньгами. Морально наш народ не был готов к этому. Однажды прихожу утром на работу, а возле администрации - пикетчики. Мы сроч­но создали комиссию, из бюджета выделили средства в фонд оперативной поддержки ма­лоимущих». Увы, полумерами и экстренным латанием дыр было уже не обойтись. Дело зашло слишком далеко. Гайдаровские рефор­мы степным пожаром шли по стране. Очеред­ная сессия горсовета отметила: «Социально-экономическое положе­ние города по основным сферам жизнедея­тельности продолжает ухудшаться, что под­тверждается: - негативными явлениями денежного об­ращения, - дефицитом городского бюджета, - спадом производства, - необеспеченностью населения рабочими местами, занятости молодежи и подростков, - ростом преступности, - необеспеченностью продовольственны­ми и промышленными товарами, значительным ростом цен на них, - негативными явлениями в системе здравоохранения и народного образования, - снижением темпов строительства жилья и объектов соцкультбыта, - сложностью в оплате труда работников бюджетных организаций и учреждений, - слабым использованием законов РФ, указов президента и постановлений правительства». Извините за обширную цитату, но давай­те посмотрим, какие из перечисленных про­блем удалось-таки решить властям Железногорска с тех пор. Ну, загибайте пальцы. Снаб­жение города пром- и продтоварами. Спаси­бо рынку, заполнил пустоту. Это раз. Два... Хм. Всё? Да, пожалуй, всё. Чем же занимался Серый дом в период правления первого Главы Администрации? «Кретов первым приказом уволил всех, а за­тем штаты резко полезли вверх», - вспоминает И.Чуприна. «Администрация хотела вла­ствовать единолично, - продолжает В.Сафронов. - Она занималась не городским хозяй­ством, а тем, что каждый документ, вышедший из городского Совета, подвергала анализу и писала на него протест. Не стало управляемо­сти городским хозяйством. Со стороны главы администрации постоянно высказывалось неуважение в адрес Совета, хотя он сам вышел оттуда. Мне кажется, это была не его работа. Кретов очень много работал при подготовке закона о ЗАТО и немало сделал полезного. Но подобралась команда, которая не смогла уп­равлять городом, и все пошло на развал». Владимир Петрович Кретов в одном из немногочисленных интервью объяснял ситуацию иначе: «Я пришёл во власть не для того, чтобы красоваться или пользоваться какими-то благами этой власти. (Действительно, оче­видцы в один голос говорят о дешевеньких сандаликах главы ЗАТО - Авт.) Я как белая ворона в этот дом зашёл. Знал, что со всех сторон будет неприятие. Но я прекрасно понимал, что кто-то же должен начать. За либерализацией цен повалились постановления, за­коны, которые помножили на ноль наши за­мыслы. В итоге я понял бесполезность, бес­смысленность каких-то созидательных дей­ствий в этой Системе. Я принял решение об уходе через несколько месяцев после того, как стал мэром. Сразу уйти мне не дали. Я ходил на работу, как на аркане. А ушёл через год». Вот так. Но вернемся к сухим строчкам официальных документов. Сессия ГС в нояб­ре 1992 года забраковала предложенную адми­нистрацией и малым Советом программу дей­ствий с формулировкой «как не отвечающую требованиям времени». Любопытно, что такое решение приняли депутаты и демократи­ческого, и коммунистического толка. Похоже, Кретов действительно не справился с чисто управленческими задачами. Разросшийся до 200 человек чиновничий аппарат сыграл с ли­дером «ГРИНа» в игру «Убить дракона» - и выиграл. Частичное подтверждение этой мыс­ли мне удалось получить позднее, в 1997 году, когда свою кандидатуру на роль мэра выдви­нул А.П.Дектярев. Кто-то из директоров му­ниципальных предприятий сказал о нем: «Не потянет. Нас ведь время от времени нужно за горло брать. А он слишком мягкий». Короче говоря, по итогам 1992г. депута­ты констатировали: в Железногорске введе­но в строй всего 25,8 кв. метров жилья. Непродуманно проводится коммерциализация торговли и сферы услуг. Предприятия город­ского хозяйства ощущают большой недостаток оборотных средств. Товарный голод в тор­говле. Опережающими темпами растет безра­ботица. Спад в системе бытового обслуживания. Из 41 детского дошкольного учреждения закрыто 9 и подготовлено к закрытию 6. С на­чала года цены на товары первой необходи­мости возросли в 10-20 раз, а зарплата - все­го в три. И так далее, и тому подобное. Продолжение следует.