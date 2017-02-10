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Железногорск
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Цыганская парадигма Печатать E-mail
Четверг, 09 Февраль 2017

Позолоти ручку, красавец - всю правду тебе расскажу!
 
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История Железногорска
10.02.1981
открылся первый магазин «Дары природы» по ул. Парковой, 16

10.02.1995
открыто отделение неотложной социальной помощи (ОНСП) – структурное подразделение школы-комплекса N 180 (ДДРК)

по материалам библиотеки им.Горького
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г Железногорск, Красноярский край
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