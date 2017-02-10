Железногорск

Еще один высокопоставленный сотрудник ФСБ попал под колпак. «Все начиналось как "борьба с режимом"» Журналист Znak.com слетала в Эстонию, чтобы поговорить с представителем «Шалтай-Болтая» об арестах и связях с ФСБ. Мне написал представитель хакерской группировки «Шалтай-Болтай». Спросил, хочу ли я встретиться лично, и предложил немедленно вылететь в Эстонию. Я задала наводящие вопросы и поняла, что он — тот, за кого себя выдает. На месте мой собеседник пообещал предоставить подтверждение. «Давайте встретимся лично, но прямо сейчас. Прилетайте в Прибалтику вечерним рейсом. Эстония», — сказал он… Мужчина на пороге представляется Александром. Мы разговариваем прямо в номере. В качестве доказательства того, что он действительно связан с группировкой хакеров, Александр показывает мне скрины моей старой переписки с «Шалтай-Болтаем» (в свое время я делала интервью с ними). — Почему вы приняли решение сбросить маску? Раньше вы давали интервью в крипточатах. — После ареста Льюиса, Владимира Аникеева, многое стало непонятно. — Что именно? — Сперва он нам написал, что его арестовали на три дня, а потом отпустили, забрав паспорт, и сказали сидеть в Москве. — То есть после задержания в ноябре он выходил на связь? — Да. Он написал, сказал, что его держали три дня и отпустили, но не отдали телефон и паспорт. Но он смог выходить на связь. Более того, у нас был алгоритм выработан на пожарный случай. Если, к примеру, он попадает куда-то в беду, он пишет какие-то слова. Например, называет меня «Шурик». Этого не произошло. — А мог кто-то с его аккаунта писать? — Мог. Но я задавал наводящие вопросы, как зовут его собаку, кто топил его собаку по имени Альвонс в Паттайе на Новый год. — Вернемся к исчезновению Льюиса. — Была еще странность. Перед посадкой он прислал мне селфи из Пулково. Это уже было подозрительно. Хотя я решил, что он просто расслабился. Потом он исчез со связи. — А дальше? — Потом я узнал из третьих рук, что произошла неприятность, его задержали. Потом он сам мне написал, используя защищенный канал. Не мессенджер, а защищенный канал. Сказал, что произошла неприятность, но вмешались серьезные люди. Он не говорил, кто конкретно, но сказал, что вопрос решен. Но я с ним много лет общался, последние годы — довольно близко. У него изменилось поведение резко, стало, как у человека, пережившего травму мозга. Я задался вопросом: «Ты под контролем или нет?» И попросил его сделать фотографию из «Жан-Жака» на Таганке. Он ответил, что согласен, хотя ранее говорил, что у него простуда и не выходит из квартиры. Я попросил его прислать селфи из «Жан-Жака». Часа через два он шлет мне фото оттуда. Все совпадает. Я прошу: сфотографируй чек. Он присылает фото чека, там два кофе, столик номер такой-то, официант такая-то. Я набрал «Жан-Жак», попросил официантку к телефону. Что-то ей наплел, спросил. Был ли за тем столиком один человек, так как два кофе за 10 минут выглядит подозрительно. Она ответила, что был один человек. И тут я понял, что, хотя мы были друзья, но на просьбу поехать куда-то и прислать копию чека — Аникеев должен был меня послать. — Далее? — Далее он мне сказал, что ситуация идет своим ходом, получено предложение продолжать проект в ином формате. Но, мол, вы, я и Константин (Тепляков, арестован — прим. Znak.com), должны приехать в Москву. Константина, возможно, Владимир просил иногда помочь. — И зачем вам надо было ехать в Москву? — В «целях безопасности». Было сказано, что проект может продолжаться, но, как говорил Аникеев — или кто от его имени писал, — приезжайте в целях вашей же безопасности. Да, еще... Аникеев — или кто это был — говорил, что его зацепили по просьбе украинских спецслужб. По его версии, некий высокопоставленный покровитель просил его что-то узнать про украинских товарищей. И якобы он так наследил, что его задержали в России по просьбе Украины. Причем он возвращаться должен был на Украину! Что, мол, он так насолил Украине, что его задержали на вылете в Минск из Пулково! — Когда поняли, что Аникеев арестован? — Быстро понял. Понял, что идет оперативная игра спецслужб. Но в это время Теплякова тоже Аникеев зовет в Россию, так как у Теплякова нет денег. Тот соглашается. Параллельно зовут меня. «Аникеев» пишет, что есть новый куратор, будут деньги, но есть условие, чтобы все сидели в Москве и все было под контролем. Я отказался. Тогда мы в онлайне договорились, что я покидаю проект. После этого он сменил все пароли от соцсетей «Шалтая-Болтая». Он говорил, что «специальные погоны» говорят, что все будет хорошо, но их условие — надо приехать. Меня такой вариант не устраивал, и я сказал, что выхожу из проекта. У кого сейчас пароли — у Аникеева или ФСБ — не знаю. — Зачем Аникеев вообще поехал в Россию? — Как говорил Аникеев, у него были партнеры, с которыми ему надо было встречаться. Он говорил, что были попытки высокопоставленных лиц, которые нас уже поймали, но хотят с нами сотрудничать. До этого была информация, что несколько служб уже за нами охотятся, в том числе военная контрразведка после публикаций о Минобороны. Я говорил Аникееву, что это не надо делать. Но он сказал, что все под контролем. Они не понимают шуток, в отличие от гражданских. Так вот, Аникеев сказал, что нас всех вычислила ФСБ, но предложила познакомиться. — «ФСБ» это был Сергей Михайлов? — Имени мне не было названо. Сказано было, что это высокий чин. — И Аникеев полетел в Россию встречаться с неким высокопоставленным силовиком? — Он летел не только на эту встречу, но и по своим переговорам. А вот силовики, которые сказали, мол, ребята, мы вас нашли, но, если что, вы нам поможете, появились раньше. — Задолго до ареста Аникеева? — За полгода где-то. — Далее? — Аникеев нервничал, когда летал в Россию, но, увы, нужны были деньги. По словам Аникеева после первой встречи с высокопоставленным ФСБшником, тот ему сказал, где вы, мол, останавливаетесь. Аникеев сказал, что в «Англетере». А тот ему сказал, что это небезопасно, так как за ним гоняется военная контрразведка. — Когда вы начали эту игру, вы же знали, что она небезопасна? У вас был покровитель, который вас страховал? — Авиакатастрофа происходит, когда есть стечение обстоятельств. Ошибка экипажа, техническая неисправность, еще факторы — и все вместе в одно время. Так случилось и в этот раз. — Были ли у «Шалтая» высокопоставленные покровители до этого силовика? — Вы можете завтра же начать такой же проект. — Меня заблокируют. — Нас же заблокировали в «Твиттере». Но мы сразу сделали дубль-аккаунт. — Хотите сказать, не было покровителей? Даже через старые каналы Аникеева? — Были, наверное, старые каналы. Но я о них ничего не знаю. — Что вы думаете про дело о госизмене сотрудника ЦИБ ФСБ Михайлова? Мы видим, что сейчас это дело стараются разделить с делом «Шалтая». Они связаны? — Возможно, Михайлов был тем самым сотрудником, про которого говорил Аникеев. Но оказалось, что за самим этим силовиком — возможно, Михайловым, — тоже следили. И тут непонятно далее. То ли за ним следили и эпизод с «Шалтаем» стал поводом, то ли наоборот. — Как технически был устроен проект «Шалтай-Болтай»? — Я лично ни разу не пробовал никого взламывать. Можно действовать проще: зайти на хакерский форум и нанять людей. — Нанимался подрядчик? — Мои предположения, что Аникеев с кем-то начал дружить и давал много заказов. Он придумал всю фишку. Он получил материал от других людей, так как он не хакер. Тепляков понимает больше. — Ваша роль? — Редактор и аналитик того, что мне давали. В целом 98% было правды в том, что мне давали. — Ваш личный план? Остаться в Прибалтике, просить политического убежища? — Скорее всего, да. — Есть еще люди в проекте, которых не арестовали? — Без комментариев. — Как вы считаете, кто стоит за взломом серверов почты Демпартии США? — Я считаю, что едва ли за этим взломом стоят официальные лица. Скорее, это самодеятельность. Мне кажется, что «доброжелатель» типа Пригожина, Малофеева, кого угодно, мог это сделать. — Вопрос, скорее, философский. Вы больше борцы с режимом или бизнесмены? — Все начиналось с борьбы с режимом. Нехорошая сторона была, что в какой-то момент — не хочу переводить стрелки на Аникеева, — когда идет много денег, это людей портит. — Есть ли у проекта будущее? Остались ли вскрытые, но не опубликованные массивы данных? — Я думаю, после такого финала для этого проекта смысла нет. Каких-то массивов тоже не осталось. Но я думаю, что кто-нибудь поднимет упавшее знамя. Это явление будет продолжаться, таково мое мнение. znak.com . *** В информационной безопасности дел хватит на всех Как стало известно “Ъ”, арестованный в декабре замглавы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергей Михайлов оказался не единственным попавшим под следствие высокопоставленным сотрудником подразделения. Заместитель начальника ЦИБ ФСБ Дмитрий Правиков стал фигурантом расследования по подозрению в получении взятки, рассказал “Ъ” источник, близкий к ФСБ, и подтвердили два топ-менеджера на IT-рынке. «Претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой»,— уточняет один из них. В центре общественных связей, ЦИБ и управлении собственной безопасности ФСБ не ответили на запросы “Ъ”. Дмитрий Правиков по телефону отказался отвечать на вопросы. Как ранее сообщал “Ъ” , проблемы у сотрудников ЦИБ ФСБ начались в конце прошлого года. Следственное управление ФСБ, по неофициальным данным, несколько месяцев ведет расследование уголовного дела по подозрению в нарушении ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), обвиняемыми по которому проходят еще один замначальника ЦИБ Сергей Михайлов, сотрудник ЦИБ Дмитрий Докучаев, глава отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов и человек, личность которого “Ъ” пока не известна. По словам источников “Ъ”, дела о госизмене и коррупции процессуально не связаны. Некоторые СМИ связали аресты сотрудников ФСБ с уголовным преследованием хакерской группировки «Шалтай-Болтай», несколько лет взламывавшей почтовые ящики и аккаунты чиновников и бизнесменов. Согласно открытым данным, Дмитрий Правиков работал в ЦИБ как минимум с 2005 года. Двое собеседников “Ъ” уточняют, что он несколько лет возглавлял управление информационных технологий (УИТ) ЦИБ. В публиковавшемся приказе ФСБ от 2002 года говорится, что УИТ — «ведущее экспертное подразделение», которое в том числе обеспечивает доступ к информации в компьютерах, определяет назначение и функциональные возможности программного обеспечения и компьютерных устройств, а также выявляет действия, произведенные с компьютером и информацией в нем. Точная структура ЦИБ неизвестна. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что оперативное управление и УИТ, которые возглавляли соответственно Сергей Михайлов и Дмитрий Правиков, фактически и являются основными подразделениями центра. Первое расследовало киберпреступления, а второе занималось технической экспертизой. Сейчас в обоих сменилось руководство. Ранее стало известно, что временно исполняющим обязанности начальника оперативного управления назначен Жахонгир Юлдашев. По словам источника, близкого к ФСБ, временно исполняющим обязанности начальника УИТ стал Алексей Грачев. Дмитрий Правиков — «легенда в сфере информационной безопасности», отмечает один из собеседников “Ъ” на IT-рынке. «Он написал статьи и книги, по которым многие учились, но в последние годы был непубличным человеком»,— говорит он. Господин Правиков кандидат технических наук, доцент кафедры «Защита информации» МГТУ им. Н. Э. Баумана и автор нескольких десятков научных работ в области информационной безопасности. В пресс-службе МГТУ имени Баумана сообщили, что господин Правиков был приглашенным лектором, но не привлекался к этой работе с мая 2016 года. Один из собеседников “Ъ” утверждает, что расследование в отношении Дмитрия Правикова последовало за конфликтом с руководством. В октябре–ноябре 2016 года господин Правиков «собрался увольняться и переходить в “восьмерку” (Центр защиты информации и специальной связи ФСБ; ЦЗИ; 8-й центр.— “Ъ”), из-за чего у него возник прямой конфликт с начальством», говорит источник. По его словам, планы по переходу господина Правикова в ЦЗИ совпали с реорганизацией, в ходе которой УИТ намеревались передать из ЦИБ в ЦЗИ. «После слияния с частью ФАПСИ в 2003 году в ФСБ появился ряд дублирующих подразделений»,— поясняет он. ЦИБ создавался внутри ФСБ генералом Борисом Мирошниковым, в то время как ЦЗИ сначала был структурой ФАПСИ. Другой источник “Ъ” подтверждает, что из-за частичного пересечения функций ЦИБ и ЦЗИ давно конкурируют, потому планируемая передача УИТ «вызвала напряженность» и породила слухи о полном упразднении ЦИБ и передаче его функций в ЦЗИ, «хотя такое развитие событий маловероятно». С последним согласен и главный редактор Agentura.ru Андрей Солдатов. «ЦИБ входит в службу контрразведки ФСБ, которую возглавляет Владислав Меньщиков. Это очень сильный и влиятельный начальник с мандатом от президента, он так просто свой центр не отдаст. Вероятно, происходящее в ЦИБ — зачистка под новых людей»,— констатирует он. kommersant.