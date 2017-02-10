Железногорск

25-летию городской администрации посвящается. ПАМЯТЬ ДЕВИЧЬЯ, ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ В старинной формуле «Хлеба и зрелищ» отсутствие первого компонента с успехом можно заменить обилием второго. В Сером доме решили весело отметить 25-летие городской администрации. К сожалению, парадный пафос мероприятия заранее обрекает его на глянцевую ложь. Да и как может быть иначе, если три первых главы ЗАТО – Кретов, Воротников и Катаргин – вынуждены были оставить пост в результате мазутных скандалов? «О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Данное правило не действует на территории бывшего Соцгорода, к сожалению. Сиятельные покойники автоматически переводятся у нас в статус ангелов. Вечера памяти, слезоточивые книги воспоминаний… Да и живые жулики по прошествии нескольких лет словно бы получают общественное прощение. Это тем более просто, что т.н. элита никогда их и не осуждала за воровство, отлично понимая: сегодня попался ты, а завтра могу попасться я. Короче говоря, очередное пиар-мероприятие «партии жуликов и воров» изначально рассчитано на пропаганду этики негодяев и дальнейшее растление электоральных масс. Вряд ли какое-то из заколючинских СМИ станет сегодня напоминать публике о том, что же на самом деле происходило в Нашгороде четверть века назад. Это же так скучно! А сопли в сиропе пользуются такой популярностью у адептов секты зомбоящичка… В начале ХХI века ваш корреспондент написал довольно большой материал, посвящённый трансформациям органов местного самоуправления. Печатался он в газете «Новая Девятка» довольно скромным тиражом, т.е. почти наверняка мало известен ширнармассам. Давайте вместе вспомним, о чём там говорилось? Править текст я не стану. Ну, может, если уж сильно захочется вставить какой-то сиюминутный комментарий))) КАПИТАНЫ ЧЕРНОВИК ЛЕКЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ Сбор материалов о жизни и работе первых (не в смысле - Первых) руководителей города нужно начинать практически с нуля. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ Пятьдесят лет назад, дорогие мои детишечки, страна, в которой мы с вами живем, называлась Союзом Советских Социалистических Республик. Это была, натурально, супердержава. Она могла себе позволить гонять подводные лодки под Северным полюсом, бесплатно ка­тать в космос вьетнамских братьев, а так­же строить архитектурные памятники по­круче египетских пирамид. Кто не понял - я говорю о городах системы ЗАТО. Куя (интересно, есть ли такое слово в русском языке?) ядерный щит Родины, советский народ на голом месте возводил город за городом, на страх агрессорам. Пять лет спустя после окончания второй мировой пришел черед «почтового ящика 9», сиречь, ГХК. Но это так, вводная. 17 марта 1954г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР указанное выше белое пятно на карте Красноярско­го края получило собственное имя - Красноярск-26 (в секретных бумагах - Железногорск) и, соответственно, статус горо­да. Именно поэтому его сорокалетие мы с вами бурно отмечали в 1994-м году. А вот почему пятидесятилетие Нашгорода пало не на 2004-й год, как подсказывает арифметика, а на 2000-й, спрашивайте не у меня. Тайна сия целиком в руках Се­рого дома. Как бы там ни было, первые годы су­ществования п/я 9 административная власть в нем принадлежала строителям. Про этих людей все три городские газе­ты то и дело публикуют обширнейшие мемуары, так что мы с вами начнем нашу историю именно с 1954-го года. И обна­ружим, что «девятка» уже имеет 5 школ ёмкостью в 1.760 лоботрясов, 40.000 квадратных метров жилья, кинотеатр «Спартак», детсад, баню, столовую и три внутриквартальные котельные. Послед­ние, дорогие мои детишечки, ударно отапливали Нашгород в действительно суровые сибирские зимы (до минус 50!) полвека назад. Это уже потом их демонти­ровали и вручили согревательные функ­ции ГХК. Любопытно, не правда ли: с чего начинали, к тому и приходим? ЧАСТЬ ВТОРАЯ. «ВЛАСТЬ СОВЕТОВ. БЕСПЛАТНЫХ» 17 июня 1954 года в Красноярске-26 прошли первые выборы городского Сове­та депутатов трудящихся. Было избрано 139 человек очень пестрого социального соста­ва: 23 рабочих, 21 служащий, 40 инженер­но-технических работников, 9 военных, 16 представителей партхозактива, 5 учителей и 9 врачей. 96 из них принадлежали к сильному полу, а 43, соответственно - к пре­красному. Сравнивая первый железногорский ГС с нынешним, мы с вами и начнем делать выводы о том, как и в какую сторо­ну видоизменяется наша власть. Еще более заметны изменения в численном составе ГС. В период расцве­та Советской власти в Железногорске представительный орган насчитывал аж 250 депутатов, и это при том, что населе­ние Железной Горы тогда едва превыша­ло 72 тысячи человек. К слову сказать, жуткие рассказы нынешних демократов о «засилье КПСС» фактическим материалом подтверждаются слабо. Более по­ловины народных избранников были беспартийными и, опять-таки, рабочими. Но - тсс! - не отвлекайтесь. В составе первого городского Совета, «для руководства культурным и хозяй­ственным строительством», был создан исполнительный комитет. Его руководите­лями сессия избрала: Волкова В.И. (пред­седатель), Рогова К.Д. и Бабанина С.М. (заместители председателя), Казанцева B.C. (секретарь). Ещё девять человек, в основном руководители городских пред­приятий и организаций, стали членами исполкома. Вот этот момент и следует нам с вами отметить в качестве зарождения ис­полнительной власти в Железногорске. Хотя, подчеркиваю, в то время она полно­стью подчинялась депутатам и без их раз­решения даже чихнуть не могла. Ну, теоретически, по крайней мере. При исполкоме организовали шесть отделов: финансовый, народного образо­вания, торговли, здравоохранения, соцобеспечения и культуры. Если сравнить эту структуру с нынешней схемой построения администрации ЗАТО, мы увидим не так уж много изменений. 50 лет назад и речи не могло быть о создании Управления це­нообразования или, там, Департамента общественной безопасности. Эти функции полностью исполняло государство. Хоро­шо или плохо, но исполняло. Ещё - отде­лы стали управлениями, да численный состав управленцев все растет и растет. Больше, пожалуй, никаких принципиальных различий отыскать нам не удастся. Не следует думать, что новообразованная власть вот так сразу ухватилась за вож­жи. Еще несколько лет фактически уп­равляли городом строители. Тем не менее, ГС создал целых восемь постоянных депу­татских комиссий: бюджетно-финансовую, по сельскому хозяйству, по здравоохране­нию, народного образования, по торгов­ле, по культурно-просветительской рабо­те (освещение библиотек тут ни при чем), по коммунальному хозяйству и благоуст­ройству. Они мало-помалу входили в роль, хотя условия для этого складывались не самые лучшие: после военных и строите­лей главенствующие позиции в Красноярске-2б стал занимать ГХК. Зато нам сейчас невооруженным глазом видно, на какое направление нынешний городской Совет махнул рукой, деля с администрацией сферы влияния. А вот ранешние депутаты счи­тали своей вотчиной ВЕСЬ город. В октябре 1954 года сессия ГС утвердила первый бюджет Железногорска. Доходная его часть составила 37.641.900 рублей, а расходная - 3.399.300. Столь чудовищ­ный, по нынешним меркам, профицит и позволял Нашгороду расти ударными тем­пами еще много лет. Поэтому нелепо было бы сравнивать финансовые возможности Нашгорода в далеком прошлом и теперь. Ре­альное наполнение этих цифр лично мне представить сложно, пришлось обратить­ся за помощью к старшему поколению. И вот - для сравнения: водка типа «сучок» в 1954 году стоила 21 рубль 20 копеек, пальто женское можно было купить за 57 рублей, а коробок спичек за пятачок. Какая-то там колбаса, по воспоминаниям очевидцев, стоила 2 р. 20 коп., хлеб 18 коп., а яйца - 5 коп. штучка. «В кино ходили с ними», - ут­верждает моя деревенская маменька. Сиречь, натуральный расчет имел место. ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. «30 ЛЕТ ПРОЦВЕТАНИЯ» В 1956-м году, в соответствии с решением правительства, горсовет принял от ГХК ряд предприятий - кинотеатр «Ро­дина», промкомбинат, парк культуры и отдыха, музыкальную школу, три бани, прачечные, фотографии и парикмахерские. В апреле открылась городская мас­совая библиотека. И лишь после всего это­го, в августе, в Нашгороде была сформи­рована партийная организация КПСС. Гранитный Ильич на главной площади по­явился еще через 4 года. Месяцем позже состоялась первая комсомольская конфе­ренция. Кстати, в 1956 году отряд строителей Красноярска-26 пополнили две с полови­ной тысячи комсомольцев (а также и не ­комсомольцев) из Московской и Ленин­градской областей. И перед хозяйственны­ми руководителями была поставлена зада­ча: переселить рабочих из землянок и ба­раков! Сколько можно-то, в самом деле? 5 марта 1957 года председателем испол­кома ГС был избран М. А.Черемушкин, до того заведовавший краевым отделом коммунального хозяйства. С тех пор Со­вет ввел в практику отчет исполкома на каждой своей сессии. Отчитываться уже было о чем: в городе появились первые хозрасчетные предприятия - автотранс­портная и ремстройконторы. Немного? Так ведь и Москва не сразу строилась. Через год в Нашгороде открылся Дво­рец пионеров, на базе трех совхозов воз­ник «Енисей», было заполнено городское озеро. Зимой впервые зажглись новогодние елки на пл. Ленина, у к/т «Родина» и на Майке. Короче, наехавшему в Железногорск 9 октября 1959 года Никите Хрущеву уже было на что посмотреть. В городе имелось 276.000 кв.м. жилья (сравните с 1954-м!). Правда, львиная его доля принадлежа­ла ГХК. Было также 11 скважин водоснабже­ния, однако содержание железа в воде пе­рекрывало норматив почти в десять раз. Очистные сооружения города имели мощность 230.000 куб. метров - но в канализа­цию сбрасывалось аж 280.000 кубов. Наконец, в городе начисто отсутствовало го­рячее водоснабжение. Короче, направле­ния дальнейшей работы предприятий ИК были очевидны. А силы его составляли 8 хозрасчетных и 5 бюджетных организаций общей численностью 1.252 человека. Как видим, с тех пор исполнительная власть Железногорска нарастила изрядные мускулы! Следующие четверть века в истории исполнительной власти Атомграда можно смело именовать эпохой созидания. В 1963-м М.А.Черемушкин ушел на пенсию по со­стоянию здоровья. Его заменил бывший 2-й секретарь ГК КПСС А.Я.Балакчин, три меся­ца спустя погибший в авиакатастрофе. Затем опустевшее кресло занял комсомольский работник Б.А.Гедройц. Его в 1970 году сменил Г.Б.Нефедьев, оставивший пост секретаря парткома ГХК. К этому моменту Нашгород уже вполне мог претендовать на звание од­ного из культурных монстров края. На терри­тории ЗАТО располагались: театр оперетты, театр кукол, три музыкальных школы, семь клубов, восемь библиотек, Дом культуры ГХК, три кинотеатра, книжный магазин «Гренада», ПКиО, загородные базы отдыха и т.д. (вот что такое - профицит бюджета!). Но при всём при том депутаты ГС исполняли свои обязанности без отрыва от произ­водства. Тонкий намёк… В 1972 году председателем ИК был из­бран 2-й секретарь ГК КПСС И.И.Власенко. Он руководил городским хозяйством долгих 17 лет. При нем Нашгород отметил первый свой юбилей, 25-летний. Тогда же было учреждено звание «Почетный граж­данин города». Впервые им награждён был министр среднего машиностроения Е.П.Славский, а затем пошли простые смерт­ные: бригадир столяров СХС В.П.Амелин, токарь НПО ПМ Р.А.Балюкин, бригадир слесарей МСУ-53 В.В.Бормашев и проч. А жизнь шла своим чередом. В 1985 году депутаты подвели итоги работы города в 11-ой пятилетке: введено в эксплуатацию 169.000 кв. метров жилья и 60 объектов соцкультбыта. В том числе: 3 школы, 3 детских сада, 2 универ­сама, по 6 магазинов и столовых, трансаген­тство, детская библиотека, станция юных техников, профтехучилище и т.п. Вошла в строй кольцевая транзитная теплотрасса со станцией перекачки. Был выстроен мемо­риал на площади Победы. Расширена на 4.000 номеров АТС. Более 50% выпускни­ков школ города поступили в вузы... А по стране тем временем уже шла Перестрой­ка. В Москве поняли вдруг, что одними спутниками и оружейными плутонием лю­дей не накормишь и дома не обогреешь. ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. «ОБВАЛ» Талоны и профсоюзное распределе­ние промтоваров избалованным УРСом горожанам не пришлись по вкусу. И пере­мены были не за горами. В январе 1987 года промышленные предприятия города и ряд контор УКБП были переведены на новые условия хозяйствования. Юный капита­лизм робко прохаживался вдоль колючки. В городе появились первые шесть коопе­ративов, в их числе «Монитор» Андрея Катаргина. Вскоре Железногорск обзавелся и пер­вым «демократически избранным» Сове­том из 270 (!) человек. Он поставил перед предприятиями задачу обеспечить на каж­дый рубль зарплаты выпуск товаров на­родного потребления и услуг на тот же рубль. Пока же показатель сей у НПО ПМ составлял 29 копеек, у Химзавода - 9, а у Сибхимстроя - и вовсе полкопейки. А это означает, дорогие мои детишечки, что тра­тить свои денежки людям было некуда, потому что остальная страна (ничего себе оборотик!?) жила не в пример хуже. Думаю, не стоит говорить, о том, что планы спасе­ния в одиночку так и остались на бумаге? В августе 1989 года И.И.Власенко подал заявление об уходе на пенсию по состоянию здоровья. За заслуги перед городом депу­таты присвоили ему звание «Почетный гражданин города». А отлаженный меха­низм замещения одного чиновника другим вдруг дал сбой. Тайное голосование не вы­явило абсолютного претендента на освобо­дившееся кресло. Только через два месяца его занял А.А.Ромашов, на долю которого и выпали критические дни ГКЧП. Это было очень интересное время. С 1 января в городских автобусах исчезли кондукторы. В марте на ГХК был создан цех сложной бытовой техники (помните супермодные в ту пору агрегаты от корейской фирмы «Kim»?). В апреле в Железногорске состоялся первый благо­творительный концерт. К слову, благотворительность из импортно­го почти ругательства становилась привычным явлением повседнев­ности. Своего рода благотворитель­ностью можно было считать и введенную в Красноярске-26 торговлю промтоварами по «при­глашениям». Полки магазинов стремительно пустели, скандалы, а то и драки в многочасовых очере­дях более никого не удивляли. Короче, кризис был налицо. И вот в этот критический момент в Сером доме власти начался раздрай. Вернее, командные высоты начали штурмовать ранее никому не известные люди. Вспоминает зам. председателя Законо­дательного Собрания края А.А.РОМАШОВ: «В стране уже не хватало денег, а у ГХК были очень большие планы. Для реализации проекта завода по регенерации ядерного топ­лива нам нужно было около 4.000 рабочих. Запуска РТ мы ожидали где-то в 1995-м году, да и кроме него появлялись конверсионные направления. Так что в городе требовалось построить примерно 300-400 тысяч квадрат­ных метров жилья. (В 1989 году в Железногорске было введено в строй лишь 60.000 кв. м. - Авт.) Я был депутатом городского Совета, а как заместитель генерального директора ГХК осуществлял функции генерального застрой­щика. Через комбинат шло 70-80% жилья и примерно столько же объектов соцкультбыта. Поэтому нам было абсолютно не всё равно, кто станет председателем исполкома. И когда Иван Иосифович объявил о своей от­ставке в связи с 60-летием, мы решили уго­ворить его уйти в декабре, когда подойдет срок очередных выборов. Но он категоричес­ки отказался. Это было его право. Начинались очень сложные времена - напряженный политичес­кий момент, проблемы с финансированием... Он ушел добровольно и, кстати, впервые вот так - в зените славы, такого раньше не было. И город к его отставке оказался не готов. Власть тогда формировал горком партии (КПСС - Авт.), он тоже оказался не готов. Начались выдвижения кандидатур, и комбинат посчи­тал, что мы не можем стоять в стороне. Мы решили, что мне надо идти туда для того, что­бы продолжать реализацию наших проектов, чтобы интересы ГХК не пострадали от случайного выбора власти. Выборы происходили на альтернативной основе. Ходили мы, четверо соискателей, по коллективам: первый зам. председателя ИК Коробейников В.Н., И.Ф.Чуприна, Балясин Алексей и я. Во второй тур вышли мы с Балясиным, набрав наибольшее количество голосов. После чего ситуация приобрела некую интригу: мой соперник исчез из города. Как оказалось, он поехал отдыхать куда-то... Вто­рой тур голосования состоялся 10 октября, и я стал председателем исполкома. Но ничего, в принципе, для меня не изменилось - пришлось заниматься реализацией собственных планов, только уже со стороны площади Ленина. На­пример, ГХК сдавал в эксплуатацию детский садик. Я его подписал как сдающий, а затем - и как принимающий. Там сдал, тут принял. Мы активно строили жилье, достраивали начатые объекты. Сразу же пришлось формировать план социально-экономического раз­вития на 1990-й год. Хотя все уже было неодноз­начно. В том числе - появилось постановление ЦК КПСС и Совмина о приостановлении строительства РТ-2. Проблемы посыпались на нас, как снежный ком. Но и интересно было очень. К моменту новых выборов ГС в городе уже об­разовался ГРИН, группа очень активных людей (клуб избирателей, неформальная организа­ция. Достаточно вспомнить имена В.П.Кретова, В.Ф.Покидько, В.И.Куканова... - Авт.), пер­вая волна демократии. Им казалось, что в 5 минут они сделают в городе все, все перевер­нут. Необычно было то, что эта группа сфор­мировалась на инициативах отдельных людей, мимо горкома. Видит бог, мы дали им возмож­ность реализовать свои идеи, дали помеще­ние, всё. Выборы в ГС прошли шумно, с митинга­ми. Совет получился большой - 150 человек - и очень неоднородный. Как всегда на переломных моментах, старая гвардия вдруг ста­ла осторожной: в стране что-то происходило, а что - непонятно. Поэтому как-то все раскрутилось. (Нет, не могу всё-таки удержаться от нескольких слов в отношении написанного! Обратите внимание, о чём и как говорит г-н Ромашов. Это очень и очень поучительное чтиво. В таких вот нюансах и скрывается главный секрет Нашгорода. Секрет того, как мощный и процветающий город всесоюзного значения оказался в лапах жуликов и придурков – Э.Б.) Пятую редакцию генерального плана развития города мы рассматривали публич­но, в «Спутнике». Там все кричали, люди, ко­торые никогда не занимались планировкой, вдруг говорили: «Нет, этого не надо делать!» И в результате ничем не обоснованных, волюнтаристских решений в городе появилась целая куча незавершёнки. Шахматный клуб остановили на Ленинградском, и т.д. Конеч­но, мы что-то успели, волевым порядком. Оказалась невостребованной часть зданий в 4-м микрорайоне. Мы их быстренько перепрофилировали. Нашелся великолепный ди­ректор Ковальчук - и мы сделали еще один филиал музыкальной школы... А потом появилась новая трудность. Ког­да выбирали новый состав Совета, мне тоже нужно было переизбираться. И тут выясни­лось, что группа активистов настроена дви­нуть на руководство Советом А.Балясина. А тот, кто стал бы председателем ГС, уже имел право предлагать сессии кандидатуру главы исполкома. Ситуация стала более чем критической. В восемь утра собралось заседание ИК, и я сказал: «Либо нас всех не выберут, либо мы должны победить». И мы пошли на сессию без объявления о том, что начинаем атаку. В итоге я стал председателем ГС. Пользуясь своим законным правом - тогдаш­ним законом о местном самоуправлении - где-то к половине двенадцатого ночи я внес предложение избрать председателем исполкома Ива­на Чуприну. По-моему, без пяти двенадцать мы закончили выборы городской власти. На следующий день было много протес­тов, но скоро все успокоились, и мы начали работать. К сессиям приходилось серьезно готовиться, формировать какое-то большинство для принятия решений. Очень много времени уходило на дискуссии, у микрофонов стояли очереди - всё было, как в Москве. Потом стра­сти стали остывать, все увидели, что надо ра­ботать. Очень активно занимались мы заме­щающим теплоисточником, причем в решение этой проблемы сумели втащить и Рыжкова, председателя Совмина СССР, и Ельцина, пред­седателя Верховного Совета РСФСР, и Силае­ва. В Совете вообще было очень много разум­ных людей, любая тема прорабатывалась на сорок кругов. Каждый рабочий, каждый бри­гадир задавал такие вопросы, что у руководителя уши заворачивались! Хотя были и «мощные» идеи. Группа депутатов-энтузиастов зая­вила, что необходимо срочно очистить озеро. Со стороны Кантата много пней и их, мол, нуж­но выкорчевать. И они начали дергать эти пни. После двух дней дергания они поняли, что и это не очень просто. До сих пор эти пни торчат на своих местах…». ДОСЬЕ Анатолии Алексеевич Ромашов. Родил­ся в 1939 году в Курской области, в д. Булгаковка Конышевского района. После окончания в 1962г. Харьковского инженерно-строитель­ного института с дипломом инженера-стро­ителя приехал в Железногорск. 27 лет проработал на ГХК, пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора. С 1989г. - председатель исполкома горсовета, депутат краевого Совета. В 1990г. избран председателем ГСКрасноярска-26. С 1991г. по 1997г. - заместитель гендиректора ГХК. Ныне работает заместителем председателя Зако­нодательного Собрания края на постоянной основе. Почетный гражданин Железногорска. Жена - педагог, два сына, две внучки. *** Теперь вернемся к цифрам. На 180 ман­датов ГС в 1990г. претендовали 524 челове­ка. Избрано же было 155. Из них рабочих - 26, ИТР - 98, врачей и учителей -19, а партийно-профсоюзное представительство снизилось до восьми человек. Это было тем более сенсационно, что прежде связь партии и власти в Нашгороде казалась неразрывной. Первый секретарь ГК КПСС ВСЕГДА был депутатом и членом исполкома. И наоборот, председатель исполкома ВСЕГДА был членом ГК КПСС и его бюро. Но перемены начались, их уже было не остановить. Первая же сессия нового Совета 30 марта 1990 года констатировала: отныне исполнительная и законодательная ветви власти существуют в Атомграде САМОСТОЯ­ТЕЛЬНО. И потому первым, по существу, про­образом мэра Железногорска нам следует считать И.Ф.Чуприну. ЧАСТЬ ПЯТАЯ. «ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ» За годы Советской власти в тайге был со­здан современный (социалистический?) город с населением 97 с половиной тысяч человек. Причем смертность в нем уступала рождаемости более чем в два раза. Несмотря на явное потепление международного климата, градообразующие предприятия еще и думать не мог­ли о том, какие тяжелые их вскорости ждут вре­мена. Громадьё планов завораживало. Секрет­ность отступала. ГХК и военные строители об­завелись собственными газетами. Социальная сфера хоть и ощутила приступы финансового удушья, но по инерции ещё двигалась вперёд. В 1990 году в Атомграде были введены в эксплуатацию городской узел связи, дет­сад, сыродельный завод, первая очередь свинокомплекса совхоза «Енисей» и пр. Был со­здан филиал банка с аналогичным наименованием - «Енисей». На каждого горожанина приходилось 17,7 кв. метров жилой («полезной») площади. Обеспеченность детскими дош­кольными учреждениями составляла 928 мест на 1.000 детишек. В школах образовался даже некоторый запас - 17.532 посадочных (изви­ните за казенную терминологию) места на 13.520 учащихся. АО «Канал-12» выпустило в эфир первую телепередачу. Появился первый фермер - Н.Новосельский и первая частная фирма - «Дато». Словом, если бы СССР не проиграл «холодную войну», Железногорск, вероятно, и горя бы не знал. А так - он стано­вился стране НЕ НУЖЕН. Мне не удалось точно оп­ределить момент, когда городу был нанесен главный удар. Конечно, финансовые пробле­мы перестроечных лет тоже сыграли в исто­рии Красноярска-26 свою роль, однако куда больший вред ему был нанесен произошед­шим внутри ЗАТО расколом. А.А.Ромашов говорит об этом так: «Была разрушена коллек­тивная застройка города. Руководителям предприятий дали возможность «уйти в кус­ты»: не надо, мол, больше заниматься горо­дом. До этого все высказывались за долевое участие, все решали совместно, потому что город ведь нужен не сам по себе, он выпол­няет четкую социальную функцию - обеспечивает условия экономического существова­ния предприятий. А теперь предприятиям ста­ло хорошо. Нет источника тепла - пусть занимается город!» Одной застройкой дело не ограничива­лось. В какой-то момент развития Железногорска все его составляющие вдруг разбежались по своим углам. Вновь собрать их воедино пока не удалось ни одному из градоначальников, несмотря на громкие предвыборные обещания. Что лишний раз подтверждает простую истину: ломать - не строить. Продолжение следует.