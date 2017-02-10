Железногорск

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25-летию городской администрации посвящается.
ПАМЯТЬ ДЕВИЧЬЯ, ДИСТИЛЛИРОВАННАЯ
В старинной формуле «Хлеба и зрелищ» отсутствие первого компонента с успехом можно заменить обилием второго.
В Сером доме решили весело отметить 25-летие городской администрации. К сожалению, парадный пафос мероприятия заранее обрекает его на глянцевую ложь. Да и как может быть иначе, если три первых главы ЗАТО – Кретов, Воротников и Катаргин – вынуждены были оставить пост в результате мазутных скандалов?
«О мёртвых либо хорошо, либо ничего, кроме правды». Данное правило не действует на территории бывшего Соцгорода, к сожалению. Сиятельные покойники автоматически переводятся у нас в статус ангелов. Вечера памяти, слезоточивые книги воспоминаний… Да и живые жулики по прошествии нескольких лет словно бы получают общественное прощение. Это тем более просто, что т.н. элита никогда их и не осуждала за воровство, отлично понимая: сегодня попался ты, а завтра могу попасться я.
Короче говоря, очередное пиар-мероприятие «партии жуликов и воров» изначально рассчитано на пропаганду этики негодяев и дальнейшее растление электоральных масс. Вряд ли какое-то из заколючинских СМИ станет сегодня напоминать публике о том, что же на самом деле происходило в Нашгороде четверть века назад. Это же так скучно! А сопли в сиропе пользуются такой популярностью у адептов секты зомбоящичка…
В начале ХХI века ваш корреспондент написал довольно большой материал, посвящённый трансформациям органов местного самоуправления. Печатался он в газете «Новая Девятка» довольно скромным тиражом, т.е. почти наверняка мало известен ширнармассам. Давайте вместе вспомним, о чём там говорилось? Править текст я не стану. Ну, может, если уж сильно захочется вставить какой-то сиюминутный комментарий)))
КАПИТАНЫ
ЧЕРНОВИК ЛЕКЦИИ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Сбор материалов о жизни и работе первых (не в смысле - Первых) руководителей города нужно начинать практически с нуля.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ, ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
Пятьдесят лет назад, дорогие мои детишечки, страна, в которой мы с вами живем, называлась Союзом Советских Социалистических Республик. Это была, натурально, супердержава. Она могла себе позволить гонять подводные лодки под Северным полюсом, бесплатно катать в космос вьетнамских братьев, а также строить архитектурные памятники покруче египетских пирамид. Кто не понял - я говорю о городах системы ЗАТО. Куя (интересно, есть ли такое слово в русском языке?) ядерный щит Родины, советский народ на голом месте возводил город за городом, на страх агрессорам. Пять лет спустя после окончания второй мировой пришел черед «почтового ящика 9», сиречь, ГХК. Но это так, вводная.
17 марта 1954г. указом Президиума Верховного Совета РСФСР указанное выше белое пятно на карте Красноярского края получило собственное имя - Красноярск-26 (в секретных бумагах - Железногорск) и, соответственно, статус города. Именно поэтому его сорокалетие мы с вами бурно отмечали в 1994-м году. А вот почему пятидесятилетие Нашгорода пало не на 2004-й год, как подсказывает арифметика, а на 2000-й, спрашивайте не у меня. Тайна сия целиком в руках Серого дома.
Как бы там ни было, первые годы существования п/я 9 административная власть в нем принадлежала строителям. Про этих людей все три городские газеты то и дело публикуют обширнейшие мемуары, так что мы с вами начнем нашу историю именно с 1954-го года. И обнаружим, что «девятка» уже имеет 5 школ ёмкостью в 1.760 лоботрясов, 40.000 квадратных метров жилья, кинотеатр «Спартак», детсад, баню, столовую и три внутриквартальные котельные. Последние, дорогие мои детишечки, ударно отапливали Нашгород в действительно суровые сибирские зимы (до минус 50!) полвека назад. Это уже потом их демонтировали и вручили согревательные функции ГХК.
Любопытно, не правда ли: с чего начинали, к тому и приходим?
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. «ВЛАСТЬ СОВЕТОВ. БЕСПЛАТНЫХ»
17 июня 1954 года в Красноярске-26 прошли первые выборы городского Совета депутатов трудящихся. Было избрано 139 человек очень пестрого социального состава: 23 рабочих, 21 служащий, 40 инженерно-технических работников, 9 военных, 16 представителей партхозактива, 5 учителей и 9 врачей. 96 из них принадлежали к сильному полу, а 43, соответственно - к прекрасному. Сравнивая первый железногорский ГС с нынешним, мы с вами и начнем делать выводы о том, как и в какую сторону видоизменяется наша власть.
Еще более заметны изменения в численном составе ГС. В период расцвета Советской власти в Железногорске представительный орган насчитывал аж 250 депутатов, и это при том, что население Железной Горы тогда едва превышало 72 тысячи человек. К слову сказать, жуткие рассказы нынешних демократов о «засилье КПСС» фактическим материалом подтверждаются слабо. Более половины народных избранников были беспартийными и, опять-таки, рабочими. Но - тсс! - не отвлекайтесь.
В составе первого городского Совета, «для руководства культурным и хозяйственным строительством», был создан исполнительный комитет. Его руководителями сессия избрала: Волкова В.И. (председатель), Рогова К.Д. и Бабанина С.М. (заместители председателя), Казанцева B.C. (секретарь). Ещё девять человек, в основном руководители городских предприятий и организаций, стали членами исполкома. Вот этот момент и следует нам с вами отметить в качестве зарождения исполнительной власти в Железногорске. Хотя, подчеркиваю, в то время она полностью подчинялась депутатам и без их разрешения даже чихнуть не могла. Ну, теоретически, по крайней мере.
При исполкоме организовали шесть отделов: финансовый, народного образования, торговли, здравоохранения, соцобеспечения и культуры. Если сравнить эту структуру с нынешней схемой построения администрации ЗАТО, мы увидим не так уж много изменений. 50 лет назад и речи не могло быть о создании Управления ценообразования или, там, Департамента общественной безопасности. Эти функции полностью исполняло государство. Хорошо или плохо, но исполняло. Ещё - отделы стали управлениями, да численный состав управленцев все растет и растет. Больше, пожалуй, никаких принципиальных различий отыскать нам не удастся.
Не следует думать, что новообразованная власть вот так сразу ухватилась за вожжи. Еще несколько лет фактически управляли городом строители. Тем не менее, ГС создал целых восемь постоянных депутатских комиссий: бюджетно-финансовую, по сельскому хозяйству, по здравоохранению, народного образования, по торговле, по культурно-просветительской работе (освещение библиотек тут ни при чем), по коммунальному хозяйству и благоустройству. Они мало-помалу входили в роль, хотя условия для этого складывались не самые лучшие: после военных и строителей главенствующие позиции в Красноярске-2б стал занимать ГХК. Зато нам сейчас невооруженным глазом видно, на какое направление нынешний городской Совет махнул рукой, деля с администрацией сферы влияния. А вот ранешние депутаты считали своей вотчиной ВЕСЬ город.
В октябре 1954 года сессия ГС утвердила первый бюджет Железногорска. Доходная его часть составила 37.641.900 рублей, а расходная - 3.399.300. Столь чудовищный, по нынешним меркам, профицит и позволял Нашгороду расти ударными темпами еще много лет. Поэтому нелепо было бы сравнивать финансовые возможности Нашгорода в далеком прошлом и теперь.
Реальное наполнение этих цифр лично мне представить сложно, пришлось обратиться за помощью к старшему поколению. И вот - для сравнения: водка типа «сучок» в 1954 году стоила 21 рубль 20 копеек, пальто женское можно было купить за 57 рублей, а коробок спичек за пятачок. Какая-то там колбаса, по воспоминаниям очевидцев, стоила 2 р. 20 коп., хлеб 18 коп., а яйца - 5 коп. штучка. «В кино ходили с ними», - утверждает моя деревенская маменька. Сиречь, натуральный расчет имел место.
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. «30 ЛЕТ ПРОЦВЕТАНИЯ»
В 1956-м году, в соответствии с решением правительства, горсовет принял от ГХК ряд предприятий - кинотеатр «Родина», промкомбинат, парк культуры и отдыха, музыкальную школу, три бани, прачечные, фотографии и парикмахерские. В апреле открылась городская массовая библиотека. И лишь после всего этого, в августе, в Нашгороде была сформирована партийная организация КПСС. Гранитный Ильич на главной площади появился еще через 4 года.
Месяцем позже состоялась первая комсомольская конференция. Кстати, в 1956 году отряд строителей Красноярска-26 пополнили две с половиной тысячи комсомольцев (а также и не комсомольцев) из Московской и Ленинградской областей. И перед хозяйственными руководителями была поставлена задача: переселить рабочих из землянок и бараков! Сколько можно-то, в самом деле?
5 марта 1957 года председателем исполкома ГС был избран М. А.Черемушкин, до того заведовавший краевым отделом коммунального хозяйства. С тех пор Совет ввел в практику отчет исполкома на каждой своей сессии. Отчитываться уже было о чем: в городе появились первые хозрасчетные предприятия - автотранспортная и ремстройконторы. Немного? Так ведь и Москва не сразу строилась.
Через год в Нашгороде открылся Дворец пионеров, на базе трех совхозов возник «Енисей», было заполнено городское озеро. Зимой впервые зажглись новогодние елки на пл. Ленина, у к/т «Родина» и на Майке. Короче, наехавшему в Железногорск 9 октября 1959 года Никите Хрущеву уже было на что посмотреть.
В городе имелось 276.000 кв.м. жилья (сравните с 1954-м!). Правда, львиная его доля принадлежала ГХК. Было также 11 скважин водоснабжения, однако содержание железа в воде перекрывало норматив почти в десять раз. Очистные сооружения города имели мощность 230.000 куб. метров - но в канализацию сбрасывалось аж 280.000 кубов. Наконец, в городе начисто отсутствовало горячее водоснабжение. Короче, направления дальнейшей работы предприятий ИК были очевидны. А силы его составляли 8 хозрасчетных и 5 бюджетных организаций общей численностью 1.252 человека. Как видим, с тех пор исполнительная власть Железногорска нарастила изрядные мускулы!
Следующие четверть века в истории исполнительной власти Атомграда можно смело именовать эпохой созидания. В 1963-м М.А.Черемушкин ушел на пенсию по состоянию здоровья. Его заменил бывший 2-й секретарь ГК КПСС А.Я.Балакчин, три месяца спустя погибший в авиакатастрофе. Затем опустевшее кресло занял комсомольский работник Б.А.Гедройц. Его в 1970 году сменил Г.Б.Нефедьев, оставивший пост секретаря парткома ГХК.
К этому моменту Нашгород уже вполне мог претендовать на звание одного из культурных монстров края. На территории ЗАТО располагались: театр оперетты, театр кукол, три музыкальных школы, семь клубов, восемь библиотек, Дом культуры ГХК, три кинотеатра, книжный магазин «Гренада», ПКиО, загородные базы отдыха и т.д. (вот что такое - профицит бюджета!). Но при всём при том депутаты ГС исполняли свои обязанности без отрыва от производства. Тонкий намёк…
В 1972 году председателем ИК был избран 2-й секретарь ГК КПСС И.И.Власенко. Он руководил городским хозяйством долгих 17 лет. При нем Нашгород отметил первый свой юбилей, 25-летний. Тогда же было учреждено звание «Почетный гражданин города». Впервые им награждён был министр среднего машиностроения Е.П.Славский, а затем пошли простые смертные: бригадир столяров СХС В.П.Амелин, токарь НПО ПМ Р.А.Балюкин, бригадир слесарей МСУ-53 В.В.Бормашев и проч.
А жизнь шла своим чередом. В 1985 году депутаты подвели итоги работы города в 11-ой пятилетке: введено в эксплуатацию 169.000 кв. метров жилья и 60 объектов соцкультбыта. В том числе: 3 школы, 3 детских сада, 2 универсама, по 6 магазинов и столовых, трансагентство, детская библиотека, станция юных техников, профтехучилище и т.п. Вошла в строй кольцевая транзитная теплотрасса со станцией перекачки. Был выстроен мемориал на площади Победы. Расширена на 4.000 номеров АТС. Более 50% выпускников школ города поступили в вузы...
А по стране тем временем уже шла Перестройка. В Москве поняли вдруг, что одними спутниками и оружейными плутонием людей не накормишь и дома не обогреешь.
ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ. «ОБВАЛ»
Талоны и профсоюзное распределение промтоваров избалованным УРСом горожанам не пришлись по вкусу. И перемены были не за горами. В январе 1987 года промышленные предприятия города и ряд контор УКБП были переведены на новые условия хозяйствования. Юный капитализм робко прохаживался вдоль колючки. В городе появились первые шесть кооперативов, в их числе «Монитор» Андрея Катаргина.
Вскоре Железногорск обзавелся и первым «демократически избранным» Советом из 270 (!) человек. Он поставил перед предприятиями задачу обеспечить на каждый рубль зарплаты выпуск товаров народного потребления и услуг на тот же рубль. Пока же показатель сей у НПО ПМ составлял 29 копеек, у Химзавода - 9, а у Сибхимстроя - и вовсе полкопейки. А это означает, дорогие мои детишечки, что тратить свои денежки людям было некуда, потому что остальная страна (ничего себе оборотик!?) жила не в пример хуже. Думаю, не стоит говорить, о том, что планы спасения в одиночку так и остались на бумаге?
В августе 1989 года И.И.Власенко подал заявление об уходе на пенсию по состоянию здоровья. За заслуги перед городом депутаты присвоили ему звание «Почетный гражданин города». А отлаженный механизм замещения одного чиновника другим вдруг дал сбой. Тайное голосование не выявило абсолютного претендента на освободившееся кресло. Только через два месяца его занял А.А.Ромашов, на долю которого и выпали критические дни ГКЧП.
Это было очень интересное время. С 1 января в городских автобусах исчезли кондукторы. В марте на ГХК был создан цех сложной бытовой техники (помните супермодные в ту пору агрегаты от корейской фирмы «Kim»?). В апреле в Железногорске состоялся первый благотворительный концерт. К слову, благотворительность из импортного почти ругательства становилась привычным явлением повседневности.
Своего рода благотворительностью можно было считать и введенную в Красноярске-26 торговлю промтоварами по «приглашениям». Полки магазинов стремительно пустели, скандалы, а то и драки в многочасовых очередях более никого не удивляли. Короче, кризис был налицо. И вот в этот критический момент в Сером доме власти начался раздрай. Вернее, командные высоты начали штурмовать ранее никому не известные люди.
Вспоминает зам. председателя Законодательного Собрания края А.А.РОМАШОВ:
«В стране уже не хватало денег, а у ГХК были очень большие планы. Для реализации проекта завода по регенерации ядерного топлива нам нужно было около 4.000 рабочих. Запуска РТ мы ожидали где-то в 1995-м году, да и кроме него появлялись конверсионные направления. Так что в городе требовалось построить примерно 300-400 тысяч квадратных метров жилья. (В 1989 году в Железногорске было введено в строй лишь 60.000 кв. м. - Авт.) Я был депутатом городского Совета, а как заместитель генерального директора ГХК осуществлял функции генерального застройщика. Через комбинат шло 70-80% жилья и примерно столько же объектов соцкультбыта. Поэтому нам было абсолютно не всё равно, кто станет председателем исполкома. И когда Иван Иосифович объявил о своей отставке в связи с 60-летием, мы решили уговорить его уйти в декабре, когда подойдет срок очередных выборов.
Но он категорически отказался. Это было его право. Начинались очень сложные времена - напряженный политический момент, проблемы с финансированием... Он ушел добровольно и, кстати, впервые вот так - в зените славы, такого раньше не было. И город к его отставке оказался не готов. Власть тогда формировал горком партии (КПСС - Авт.), он тоже оказался не готов. Начались выдвижения кандидатур, и комбинат посчитал, что мы не можем стоять в стороне. Мы решили, что мне надо идти туда для того, чтобы продолжать реализацию наших проектов, чтобы интересы ГХК не пострадали от случайного выбора власти.
Выборы происходили на альтернативной основе. Ходили мы, четверо соискателей, по коллективам: первый зам. председателя ИК Коробейников В.Н., И.Ф.Чуприна, Балясин Алексей и я. Во второй тур вышли мы с Балясиным, набрав наибольшее количество голосов. После чего ситуация приобрела некую интригу: мой соперник исчез из города. Как оказалось, он поехал отдыхать куда-то... Второй тур голосования состоялся 10 октября, и я стал председателем исполкома. Но ничего, в принципе, для меня не изменилось - пришлось заниматься реализацией собственных планов, только уже со стороны площади Ленина. Например, ГХК сдавал в эксплуатацию детский садик. Я его подписал как сдающий, а затем - и как принимающий. Там сдал, тут принял.
Мы активно строили жилье, достраивали начатые объекты. Сразу же пришлось формировать план социально-экономического развития на 1990-й год. Хотя все уже было неоднозначно. В том числе - появилось постановление ЦК КПСС и Совмина о приостановлении строительства РТ-2. Проблемы посыпались на нас, как снежный ком. Но и интересно было очень.
К моменту новых выборов ГС в городе уже образовался ГРИН, группа очень активных людей (клуб избирателей, неформальная организация. Достаточно вспомнить имена В.П.Кретова, В.Ф.Покидько, В.И.Куканова... - Авт.), первая волна демократии. Им казалось, что в 5 минут они сделают в городе все, все перевернут. Необычно было то, что эта группа сформировалась на инициативах отдельных людей, мимо горкома. Видит бог, мы дали им возможность реализовать свои идеи, дали помещение, всё.
Выборы в ГС прошли шумно, с митингами. Совет получился большой - 150 человек - и очень неоднородный. Как всегда на переломных моментах, старая гвардия вдруг стала осторожной: в стране что-то происходило, а что - непонятно. Поэтому как-то все раскрутилось.
(Нет, не могу всё-таки удержаться от нескольких слов в отношении написанного! Обратите внимание, о чём и как говорит г-н Ромашов. Это очень и очень поучительное чтиво. В таких вот нюансах и скрывается главный секрет Нашгорода. Секрет того, как мощный и процветающий город всесоюзного значения оказался в лапах жуликов и придурков – Э.Б.)
Пятую редакцию генерального плана развития города мы рассматривали публично, в «Спутнике». Там все кричали, люди, которые никогда не занимались планировкой, вдруг говорили: «Нет, этого не надо делать!» И в результате ничем не обоснованных, волюнтаристских решений в городе появилась целая куча незавершёнки. Шахматный клуб остановили на Ленинградском, и т.д. Конечно, мы что-то успели, волевым порядком. Оказалась невостребованной часть зданий в 4-м микрорайоне. Мы их быстренько перепрофилировали. Нашелся великолепный директор Ковальчук - и мы сделали еще один филиал музыкальной школы...
А потом появилась новая трудность. Когда выбирали новый состав Совета, мне тоже нужно было переизбираться. И тут выяснилось, что группа активистов настроена двинуть на руководство Советом А.Балясина. А тот, кто стал бы председателем ГС, уже имел право предлагать сессии кандидатуру главы исполкома. Ситуация стала более чем критической. В восемь утра собралось заседание ИК, и я сказал: «Либо нас всех не выберут, либо мы должны победить». И мы пошли на сессию без объявления о том, что начинаем атаку. В итоге я стал председателем ГС. Пользуясь своим законным правом - тогдашним законом о местном самоуправлении - где-то к половине двенадцатого ночи я внес предложение избрать председателем исполкома Ивана Чуприну. По-моему, без пяти двенадцать мы закончили выборы городской власти.
На следующий день было много протестов, но скоро все успокоились, и мы начали работать. К сессиям приходилось серьезно готовиться, формировать какое-то большинство для принятия решений. Очень много времени уходило на дискуссии, у микрофонов стояли очереди - всё было, как в Москве. Потом страсти стали остывать, все увидели, что надо работать. Очень активно занимались мы замещающим теплоисточником, причем в решение этой проблемы сумели втащить и Рыжкова, председателя Совмина СССР, и Ельцина, председателя Верховного Совета РСФСР, и Силаева.
В Совете вообще было очень много разумных людей, любая тема прорабатывалась на сорок кругов. Каждый рабочий, каждый бригадир задавал такие вопросы, что у руководителя уши заворачивались! Хотя были и «мощные» идеи. Группа депутатов-энтузиастов заявила, что необходимо срочно очистить озеро. Со стороны Кантата много пней и их, мол, нужно выкорчевать. И они начали дергать эти пни. После двух дней дергания они поняли, что и это не очень просто. До сих пор эти пни торчат на своих местах…».
ДОСЬЕ
Анатолии Алексеевич Ромашов. Родился в 1939 году в Курской области, в д. Булгаковка Конышевского района. После окончания в 1962г. Харьковского инженерно-строительного института с дипломом инженера-строителя приехал в Железногорск. 27 лет проработал на ГХК, пройдя путь от инженера до заместителя генерального директора. С 1989г. - председатель исполкома горсовета, депутат краевого Совета. В 1990г. избран председателем ГСКрасноярска-26. С 1991г. по 1997г. - заместитель гендиректора ГХК. Ныне работает заместителем председателя Законодательного Собрания края на постоянной основе. Почетный гражданин Железногорска. Жена - педагог, два сына, две внучки.
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Теперь вернемся к цифрам. На 180 мандатов ГС в 1990г. претендовали 524 человека. Избрано же было 155. Из них рабочих - 26, ИТР - 98, врачей и учителей -19, а партийно-профсоюзное представительство снизилось до восьми человек. Это было тем более сенсационно, что прежде связь партии и власти в Нашгороде казалась неразрывной. Первый секретарь ГК КПСС ВСЕГДА был депутатом и членом исполкома. И наоборот, председатель исполкома ВСЕГДА был членом ГК КПСС и его бюро. Но перемены начались, их уже было не остановить. Первая же сессия нового Совета 30 марта 1990 года констатировала: отныне исполнительная и законодательная ветви власти существуют в Атомграде САМОСТОЯТЕЛЬНО. И потому первым, по существу, прообразом мэра Железногорска нам следует считать И.Ф.Чуприну.
ЧАСТЬ ПЯТАЯ. «ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ»
За годы Советской власти в тайге был создан современный (социалистический?) город с населением 97 с половиной тысяч человек. Причем смертность в нем уступала рождаемости более чем в два раза. Несмотря на явное потепление международного климата, градообразующие предприятия еще и думать не могли о том, какие тяжелые их вскорости ждут времена. Громадьё планов завораживало. Секретность отступала. ГХК и военные строители обзавелись собственными газетами. Социальная сфера хоть и ощутила приступы финансового удушья, но по инерции ещё двигалась вперёд.
В 1990 году в Атомграде были введены в эксплуатацию городской узел связи, детсад, сыродельный завод, первая очередь свинокомплекса совхоза «Енисей» и пр. Был создан филиал банка с аналогичным наименованием - «Енисей». На каждого горожанина приходилось 17,7 кв. метров жилой («полезной») площади. Обеспеченность детскими дошкольными учреждениями составляла 928 мест на 1.000 детишек. В школах образовался даже некоторый запас - 17.532 посадочных (извините за казенную терминологию) места на 13.520 учащихся. АО «Канал-12» выпустило в эфир первую телепередачу. Появился первый фермер - Н.Новосельский и первая частная фирма - «Дато». Словом, если бы СССР не проиграл «холодную войну», Железногорск, вероятно, и горя бы не знал. А так - он становился стране НЕ НУЖЕН.
Мне не удалось точно определить момент, когда городу был нанесен главный удар. Конечно, финансовые проблемы перестроечных лет тоже сыграли в истории Красноярска-26 свою роль, однако куда больший вред ему был нанесен произошедшим внутри ЗАТО расколом. А.А.Ромашов говорит об этом так: «Была разрушена коллективная застройка города. Руководителям предприятий дали возможность «уйти в кусты»: не надо, мол, больше заниматься городом. До этого все высказывались за долевое участие, все решали совместно, потому что город ведь нужен не сам по себе, он выполняет четкую социальную функцию - обеспечивает условия экономического существования предприятий. А теперь предприятиям стало хорошо. Нет источника тепла - пусть занимается город!»
Одной застройкой дело не ограничивалось. В какой-то момент развития Железногорска все его составляющие вдруг разбежались по своим углам. Вновь собрать их воедино пока не удалось ни одному из градоначальников, несмотря на громкие предвыборные обещания. Что лишний раз подтверждает простую истину: ломать - не строить.
Продолжение следует.
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