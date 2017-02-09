Железногорский хоспис - лишняя головная боль для властей. *** Знаете, я к своему полупочтенному возрасту так и не потерял главного журналистского качества. Мне по-прежнему всё вокруг интересно. Деятельно интересно, если хотите. Вот и в истории заколючинского хосписа далеко не всё понятно публике с первого раза, очевидно. Особенно вот этот сюжет. Поэтому я связался с Виктором Стародубцевым (он сейчас в отъезде, но зачем-то ведь интернет придуман?) и задал всего один вопрос: неужели тридцать мест – это неподъёмно много для Нашгорода? - Так проще обосновать предлагаемое для хосписа небольшое помещение бывшей поликлиники (хоз. ведение КБ 51) в Подгорном, - ответил Виктор. - По санитарным нормам, для тридцати человек оно просто не проходит. Наверное, трудно найти в крае местную администрацию, которой давали финансирование на тридцать коек, а она под любыми предлогами от него отказывались. И так и не нашла благоустроенного помещения. В Администрации края считали создание учреждения менее 30 мест экономически нецелесообразным. Фомаиди никогда не поддерживал проект хосписа, что было причиной такой долгой пробуксовки… Два с лишним месяца назад – исключительно наугад – ваш корреспондент написал вот эти слова: «Cдаётся мне, поведение заколючинских властей в данной ситуации говорит лишь об одном. В крае свободных денег нет, но поскольку неполиткорректно сразу и наотрез отказывать человеку, который только что собственными глазами лицезрел Лидера Нации, ему ставится условие: найди помещение по-быстрому, а не то денежки твои придётся отдать другим страждущим. А заколючинским чиновникам дают понять: не надо торопиться с поисками. И вам ни к чему лишний головняк, типа, и нам есть, куда бабло потратить с большей пользой. И ко всеобщему удовольствию проблема вскоре рассасывается ещё на годик-другой». Кажется, я всё-таки был прав. Люди тут абсолютно никого не интересуют. Красноярск-26 в своём коронном репертуаре.