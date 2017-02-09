Сегодня в Донецке был убит командир батальона "Сомали". Убийство командира батальона ДНР «Сомали» В кабинет Михаила Толстых выстрелили из огнемета. Рано утром 8 февраля на базе батальона ДНР «Сомали» в Донецке был убит один из самых известных командиров пророссийских сепаратистов Михаил Толстых с позывным «Гиви». Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики объявили случившееся терактом. «Медуза» рассказывает, кто такой Гиви и что известно о его гибели. Гиви был убит прямо на рабочем месте. В окно кабинета Толстых в штаб-квартире батальона «Сомали» был произведен выстрел из реактивного пехотного огнемета «Шмель». Об этом заявил представитель минобороны ДНР Эдуард Басаргин. Власти ДНР уже назвали случившееся терактом, а ответственность возлагают на украинскую диверсионную группу. Москву в причастности к гибели Толстых официально никто не обвинял, но в Кремле слухи об этом все равно решили опровергнуть. «Мы абсолютно однозначно отрицаем обвинения в адрес РФ о возможной причастности (к убийству Гиви). Об этом не может быть и речи», — заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, добавив, что «речь идет о попытке дестабилизировать ситуацию на Донбассе». Судя по всему, Гиви не ожидал нападения. Бывший главнокомандующий донецких сепаратистов Игорь Стрелков считает , что одной из причин случившегося стала халатность силовиков ДНР: «Убийцы скрылись с места преступления, не встретив ни малейшего сопротивления. Обстоятельства прямо указывают на наличие пособников непосредственно в окружении М.Толстых и/или на атакованном объекте, так как убийцы стреляли именно в момент его физического нахождения внутри. Защита объекта была спланирована крайне плохо — окна не были защищены даже внешней сеткой или решеткой (что серьезно ослабило бы эффект взрыва), не говоря уже о внутреннем защитном оборудовании типа мешков с песком и т. д.». Стрелков также обратил внимание на то, что окна выходили на внешний двор, а сам кабинет располагался на этаже, доступном для обстрела поверх забора. «Все говорит о том, что нападения на себя прямо в кабинете Гиви никак не ожидал», — делает вывод Стрелков. Гиви воевал в Донбассе с самого начала вооруженного сопротивления. До войны Толстых, по его собственным словам, работал водителем дизельного погрузчика на канатном заводе. В конце 90-х успел отслужить два года в украинской армии и получить специальность командира танка. Толстых рассказывал, что в мае 2014 года приехал в Славянск, в отряд, который формировал Игорь Стрелков. Свою мотивацию Гиви объяснял тем, что всегда был не согласен с украинской политикой, восхищался армией России, ее достижениями и лидерами. Из простого ополченца Толстых быстро дослужился до командира. После Славянска участвовал в Иловайской операции, а затем, уже в качестве командира батальона «Сомали», — в боях за донецкий аэропорт. Вместе с Арсением Павловым по прозвищу «Моторола» они стали главными символами «ополчения Новороссии», практически каждый день появляясь в эфире российских телеканалов. Одно из самых известных видео с участием Гиви — допрос взятых в плен украинских военных , защищавших донецкий аэропорт. На видео Толстых скидывает пленных с брони танка лицом в грязь, а затем допрашивает их и избивает. Еще один известный ролик : Толстых дает интервью, начинается обстрел, окружающие ополченцы и журналисты бегут в укрытие, но Гиви только произносит что-то вроде: «Осторожно, осколки по нам летят, голову берегите» и, не двигаясь с места, закуривает. В начале февраля Гиви был ранен в боях за Авдеевку. Он отмечал , что ранение легкое и позволяет ему дальше руководить батальоном «Сомали». Говорил Толстых и о потерях среди подчиненных: «За последние три дня я потерял четырех бойцов, лучших бойцов. Несколько ребят получили ранения». Украинская сторона заявляла , что в боях под Авдеевкой «Сомали» потерял до 40 процентов личного состава. До Гиви несколько известных командиров ДНР/ЛНР уже были убиты в небоевых условиях. В октябре 2016 года Арсений Павлов («Моторола») погиб в лифте , к которому прикрепили взрывное устройство. В мае 2015-го автомобиль командира бригады «Призрак» Алексея Мозгового подорвали на фугасе , а затем расстреляли из пулеметов. Еще раньше похожим образом — в автомобиле — убили Александра Беднова, командира группы быстрого реагирования «Бэтмен». meduza.io . *** Версия того, что донецкого боевика Михаила Толстых (Гиви) убили при помощи реактивного огнемета "Шмель" выглядит весьма правдоподобной, заявил в комментарии изданию "ГОРДОН" житель оккупированного Донецка Станислав. "Там действительно произошел большой пожар. То есть данная версия похожа на правду, так как при срабатывании взрывчатки возгорание не распространилось бы на несколько этажей. А "Шмель" как раз дает такой эффект. Но мне непонятно, как боевики смогут это связать с распространяемой ими же версией об украинской диверсионно-разведывательной группе (ДРГ)", – отметил собеседник. По его мнению, украинская ДРГ не имела возможности уничтожить Гиви. "База "Сомали" находится на границе Донецка и Макеевки. Это большая территория в центре жилого квартала. Рядом там находятся девятиэтажные дома и частный сектор. То есть, чтобы совершить этот выстрел, нужно было подъехать на машине, встать посреди жилого квартала и открыть огонь по кабинету Гиви, зная при этом, что он там, и скрыться в неизвестном направлении. Украинская ДРГ просто не смогла бы так свободно перемещаться по оккупированной территории. Очевидно, что это работа местных либо российских профессионалов", – подчеркнул Станислав. По его словам, в Донецке равнодушно отнеслись к ликвидации боевика. "Никто тут из-за ликвидации Гиви слезы не льет. Между ним и тем же Моторолой было существенное отличие. Последний, в частности, пользовался авторитетом среди боевиков и многих местных жителей. Он действительно участвовал в боях и не прятался за спинами своих боевиков. Надо признать, что Моторола реально сделал много полезного для террористов "ДНР". Гиви – это рекламный персонаж, которого не уважали даже свои боевики. Тем более, что он очень жестко с ними обращался. Поэтому я не уверен, что картинка с его похорон будет такой же, как в случае с Моторолой. А если и будет, то для этого привлекут бюджетников и задействуют админресурс. Теплых чувств к нему никто не испытывал", – заявил собеседник. Он акцентировал внимание на том, что местные жители не исключают "слива" Россией оккупированных территорий Украины. "Ведь сейчас действительно убирают боевиков, которых пропаганда РФ позиционировала как идейных персонажей. В дальнейшем при попытке интеграции оккупированных территорий обратно в Украину у Москвы могли возникнуть с ними проблемы. Гиви и Моторола всегда выступали за бескомпромиссный вариант: только "республика" и никакой Украины. Те же главари "ДНР" и "ЛНР" Александр Захарченко и Игорь Плотницкий в случае необходимости очень быстро могут исчезнуть: либо пойти вслед за Моторолой, либо переехать в РФ", – отметил Станислав. По его мнению, следующей жертвой может стать боевик Игорь Гиркин (Стрелков). "Также есть версия, что у Гиви уже полтора–два месяца продолжается конфликт с Захарченко. Не исключено, что его ликвидация связана именно с этим. В любом случае все понимают, что Гиви убрали свои. Конечно, есть ощущение, что это не последняя смерть среди боевиков. К примеру, следующим может стать боевик Стрелков. То есть речь идет о так называемых полевых командирах", – резюмировал собеседник. Сегодня утром, 8 февраля, "минобороны ДНР" сообщило об убийстве "в результате террористического акта" донецкого боевика Михаила Толстых, известного как Гиви .Источник "Интерфакса" в "правоохранительных органах "ДНР" заявил, что боевик Гиви был взорван в собственном кабинете в Донецке . Начальник полиции Донецкой области Вячеслав Аброськин подтвердил, что в Донецке в результате взрыва был убит террорист Гиви . Михаил Толстых (Гиви) – гражданин Украины, родился в 1980 году в Иловайске Донецкой области. По словам Толстых, он служил в Вооруженных силах Украины, после армии работал грузчиком на канатном заводе. В 2014 году присоединился к пророссийским боевикам , возглавил группировку "Сомали". Участвовал в боях за донецкий аэропорт и Иловайск. В интернете были опубликованы видео, на которых зафиксированы издевательства Гиви над пленными украинскими солдатами. В отношении Толстых в Украине применяется процедура заочного осуждения, он объявлен в розыск . gordonua.com .