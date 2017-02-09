Новейшая история бывшего Соцгорода. Странный февраль 2007-го. ДЕСЯТЬ ЛЕТ С ПУСТЯК Новейшая история ЗАТО Железногорск. Тихий февраль 2007-го. В районе ТК «Тель» обнаружено тело 11-летнего мальчика, который умрёт, не приходя в сознание. 1,5 миллиона книг из фондов городских библиотек прочитали горожане в 2006 году. Детский дом неделю провёл на сокращенном меню: элементарно нет денег. Краевое агентство запретило пускать на территорию «объекта» журналистов. Попытка ОБЭПа изъять финансовые документы в МП «ГЖКУ» закончилась провалом. Директор Свиридов (в недавнем прошлом - шеф местной «ПЖИВ») стоит насмерть. 155 млн долларов будут освоены на строительстве Сосновоборской ТЭЦ в 2007 году. Владимир Тюрин солирует в кротовском телепроекте «Открытый город»: «Муниципальная программа мне не очень нравится в том смысле, что они показывают только хорошее. Вот мне больше нравятся вот эти две редакции, «Информ-Экспресс». Хотя к ним тоже есть замечания, вопросы, что они иногда факты выдёргивают так, не очень корректно освещают некоторые моменты». И он же про молодогвардейца Егора Бондаренко: «Выиграл политсовет, который проводился… «Политзавод», извиняюсь за выражение. Был вторым на «Политзаводе», которая проводилась, так сказать, игра или как она называется? – среди молодогвардейцев». В Железногорске началась эвакуация транспортных средств, мешающих безопасному дорожному движению. 16.293 единиц хранения насчитывается в основном фонде городского Музейно-выставочного центра. 75.404 экспонатов находятся во вспомогательном. На социальную комиссию горсовета вынесен вопрос о работе Центра социальной помощи. Максим Горшков занимается реабилитацией наркоманов и алкоголиков, а УСЗН требует, чтобы центр работал только с беспризорными детьми. Российский фонд федерального имущества планирует выставить на продажу стопроцентный госпакет акций «НПО ПМ - Агропром». 2.700 ребятишек получают дополнительное образование в ДХШ и двух школах искусств - в Железногорске и поселке Подгорном. Это больше, чем в краевом центре, между прочим. Депутат Александр Герасин требует, чтобы Геннадий Баховцев отчитался о проделанной в прошлом году работе. Данным пунктом Устава (действует с 1997 года) горсовет никогда прежде не пользовался. Средняя потребительская корзина в Красноярском крае «весит» 5.775 рублей. МП «Гарант» задолжало за тепло и свет. Директор уволился, оставив 4 млн рублей долгов, и бросив на прощанье: «Тяжело будет найти дурака на это место!» Сеть супермаркетов «Балтийский» опять в потерпевших. В Сосновоборске преступники, срезав решетку с окна директорского офиса, похитили из сейфа 15 миллионов рублей и золотые украшения на 2 миллиона. Росрегистрация исследует законность состоявшейся в Железногорске январской региональной конференции партии «Справедливая Россия». 335 человек обратились в Центр занятости населения в текущем году. 176-ти присвоен статус безработного, 227 – трудоустроены. В том числе временную работу получили 53 школьника. Видный единоросс Вячеслав Новиков выступает перед педагогами ЗАТО: «Через три года средняя зарплата будет 25 тысяч рублей!» Девятого февраля Александр Бривкальн проиграл в арбитраже суд МП «ТЖ «Пищекомбинат» по незаконной продаже здания хлебозавода. На фото – директор-депутат Евгений Двоеглазов, потерявший впоследствии мандат из-за судимости за неуплату налогов. В администрации города прошел семинар по вопросам формирования комплексной программы социально-экономического развития* ЗАТО Железногорск до 2017 года. В ЗАТО зарегистрировано более 150 наркоманов. Директор УК «Северный воздушный мост» в очередной раз врёт железным горцам о том, что фирма возвращает кредитные миллионы в бюджет «на системной основе, совершенно спокойно и уверенно». Стоимость месячного льготного проездного определена в 150 рублей. Из местного бюджета МП «ПАТП» получит компенсацию в 49,5 млн рублей. Железногорск посетили представители Федерального медико-биологического агентства. Цель их приезда – передача пяти объектов ЦМСЧ-51 в федеральную собственность. Депутат Госдумы от «Единой России» Раиса Кармазина посетила Нашгород и сообщила: «Проехав Сибирский весь округ, нигде ни одного квадратного метра социального жилья не построено». 156 железногорских семей подали заявление на получение материального возмещения (3.000 рублей) за отсутствие мест в детском саду. Инспектор по труду проверил состояние хлебозавода и составил акт о том, что здание находится в аварийном состоянии. Суду предстоит сделать выбор: либо производство будет закрыто на три месяца – либо предпринимательницу Лецковник оштрафуют на 300 тысяч. Очередь за талонами к стоматологу в ЦМСЧ-51 люди вынуждены занимать с пяти часов утра. Журналистка Яна Янушкевич побывала на встрече с Путиным. Воспоминаний и переживаний – вагон и маленькая тележка. Что-то из разряда «Мужики, я Ленина видел!!!» Около 40.000 стационарных телефонных номеров насчитывается в ЗАТО. Автопарк горУВД работает без ОСАГО, выезжая по вызовам на преступления, под личную ответственность полковника Подъявилова. 592 парня поставлены на воинский учет. 173 из них по результатам медкомиссии признаны годными к несению службы, 78 – получили ограничения, 80 человек не подлежат призыву, 23 не явились по повестке. Губернатор Александр Хлопонин открыто пеняет аборигенам: «Вы в очередной раз выносите сор из избы. Вы хотите, чтобы мы этим занялись, что край ввёл здесь внешнее управление?» В третий раз не состоялся конкурс по приобретению автомобильного эвакуатора. Нет желающих. 4.100 малышей посещают детские сады ЗАТО. Предприниматель Моносов на Элке воюет с МЧС за право проезда к своей собственности, расположенной в самом центре базы спасателей. Скандал с отстойником нелегальных авто грянет ещё не скоро. Новым руководителем отдела госнаркоконтроля по Железногорску назначен бывший зам начальника, подполковник Владимир Гронский. Виктор Сидоренко покинул пост в связи с выходом на пенсию. В 2006 году ГНК раскрыл 70 преступлений, из них «около 55 - незаконный сбыт наркотиков». 27 пустующих объектов недвижимости болтаются на балансе КУМИ. Два десятка должны уйти под приватизацию. Следователь Артём Суворов осуждён на 3 года лишения свободы и штраф в 5.000 рублей. Посредник в передаче взятки получил 2 года условно. Фирма «Экономжилстрой» по тендеру построила 10-этажный жилой дом в Железногорске за девять месяцев вместо пятнадцати. 87 автомобилей горУВД из ста находятся в муниципальной собственности. Михаил Лаврентьев, балетмейстер-постановщик театра оперетты в «Новостях. Железногорск» сообщает: «Денег, конечно, нет у артистов, блядь, все нищие». Комиссия по делам несовершеннолетних отметила 45-летие. Кстати, в 2006 году она рассмотрела 233 дела в отношении подростков и 494 - в отношении нерадивых родителей. В Центральной библиотеке им. Горького завершён капитальный ремонт стоимостью 24 млн рублей, длившийся четыре года. За значительный вклад в области правозащитной деятельности железногорцу Александру Илютину присвоено звание «Почетный юрист Красноярского края». 121 ребенку помогли появиться на свет акушеры городского роддома за прошедшие два месяца. На 21 малыша больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из загадочного. Вера Желиховская, начальник отдела департамента экономического развития администрации Красноярского края: «Во всех территориях были разработаны планы стратегического развития. Ленивый только не разрабатывал такую программу. И писали там какие-то деньги из краевого бюджета. И никто не ставил край в известность о том, что вы там предусмотрели». Лишь 11% населения ЗАТО привилось от гриппа. Юлия Горностаева, директор кинокомплекса «Космос» про картину о начале боевого пути доктора Ганнибала Лектора рассказывает: «Удивительно красивый, очень интеллектуальный фильм». Более 7 тысяч железных горцев не уплатили налоги в 2006 году. «Геннадий Баховцев и руководители основных предприятий города заключили генеральное соглашение по формированию и реализации новых задач развития Железногорска. В ближайшее время будет организован Общественный совет развития, в состав которого войдут мэр Железногорска и руководители градообразующих предприятий». На Масленицу в милицию угодил пьяный белый медведь. Ну, то есть человек в соответствующем костюме. Суд восстановил на службе экс-начальника комитета по управлению муниципальным заказом Валерия Перцева. Ему освободили в Сером доме стол, телефон и компьютер, а взамен попросили покинуть служебное жильё. К слову. Сын Валерия Перцева (25 лет) трудится в снабжении ЦМСЧ у депутата Сергея Шаранова. Юрист – внучка Бориса Беллера. И там же работает сестра бывшего вице-мэра Сергея Мерхалёва. Какое общество! 584 ребенка ЗАТО не посещают городские детские сады по болезни, 3.333 – здоровы. Новый директор Горно-химического комбината сообщает, что на «полное развитие» завода поликристаллического кремния необходимо ещё 5 млрд рублей. 15-летний балбес позвонил в «Алпи-Сити» и предупредил о заложенной там бомбе. Владельцы гипермаркета два с половиной часа размышляли над тем, чтобы вызвать милицию. И ровно час понадобился правоохранителям на задержание шутника. Предгорсовета Владимир Тюрин пытается запугивать депутатов-яблочников Шулаева и Двоеглазова, обещая неприятности по линии работодателей. Горно-химический комбинат закапывает топор войны. Вопрос с долгами за тепло урегулирован. Город изыскивает до конца года 130 млн рублей, а предприятие взамен приводит в порядок посёлки, которые будут переданы в муниципальную собственность. Эту новость Алексей Воробьёв сопровождает в змобоящичке невразумительным возгласом: «Рекламендирует обязательства». Шесть школ и сто учителей ЗАТО намерены участвовать в краевых грантовых программах. Детские садики на конкурс не попадают из-за отсутствия лицензий. Умер почётный гражданин города Шерстнев. 12 партий и 181 кандидат участвуют в выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края. Железногорскому единороссу Свиридову камрады предложили либо снять свою кандидатуру, либо сдать партбилет. Он не сделал ни того, ни другого. Бывший начальник УВД Терпигорьев и его зам Григорьев продолжают знакомиться со своим уголовным делом. Очень усидчивые читатели получились. Тележурналист Владимир Хохлов: «Суд признал недействительным факт продажи пищекомбината!» В детских дошкольных учреждениях города - 69 свободных мест для детей от трех до семи лет. Возрастной ценз на поучение субсидий на приобретение жилья для молодых семей поднят до 35 лет. Акционирование НПО ПМ назначено на март. «За шесть месяцев портфель заказов вырос в 2,5 раза, освоить не можем», - рапортует Николай Тестоедов. Зарплата при этом увеличилась на предприятии, в среднем, на 32%. Около 10 тысяч обманутых вкладчиков проживает в Нашгороде. Во время поездки замглавы города Владимира Шалагинова в ФМБА подписано соглашение, по которому Москва берёт на себя финансирование «скорой помощи» и школьных медпунктов. Очевидцы уверяют, что бывший вице-мэр Анатолий Тубольцев обзавёлся в Красноярске собственным кафе, напротив технологического института. Хозяйкой числится его жена. На Курчатова, 70, начал помирать бомжик. Люди вызвали «скорую». Та приехала через полтора часа. Умирающего «грузили в машину всем миром». На следующий день он таки помер. Расходы на содержание местного Совета депутатов в 2007 году составляют четыре с копейками миллиона. Это заработная плата 11 человек (без выборных должностных лиц). Сергей Пономарев, зам командира в/ч 3377: «Есть проблемы – над этими проблемами мы боремся». В стационаре с 60 рублей в сутки на больного снизили норматив питания до 35 рублей. Не хватает средств, типа. Секретарь Совета безопасности Красноярского края Анатолий Ковригин пообещал поддержать в Минфине мероприятия по увеличению финансирования профилактики преступности, наркомании и алкоголизма для ЗАТО. В очередной раз власти восстанавливают головы бронзовым богатырям на въезде в город. Теперь они будут не из металла, иначе всё равно оторвут. Шесть «лежачих полицейских» установлены в ЗАТО. Каждый стоит по 20 тысяч рубликов. Материалы на директора МП «ОТРП» Сергея Афонина направлены в краевую прокуратуру. Его обвиняют в работе без лицензии. Продолжение следует. * «На совещании в администрации города замгубернатора края Глушков и мэр Баховцев согласовали и подписали Генеральный план развития Железногорска на период до 2020 года. Новая редакция Генплана предусматривает основное направление развития города в южном направлении, расширение городской черты, возведение многоэтажных домов и малоэтажного индивидуального жилья. Для строительства последнего предусмотрено выделение территории в восточной части города, в районе КПП-3. Проект также предполагает реконструкцию старой части города: снос ветхого жилья и строительство новых многоэтажных домов. Кроме того, в Генплане учтены: реконструкция и расширение больничного городка; строительство детских дошкольных учреждений и школ; благоустройство лесопарковой зоны и береговой линии озера; организация мест активного и тихого отдыха горожан; строительство нового полигона бытовых отходов и рекультивация существующего полигона; расширение городского кладбища, а также ввод в эксплуатацию новых очистных сооружений». Читается как песня, согласитесь. Дли-и-инная такая песня. Бес-ко-неч-ная…