Лапти и онучи что-то запаздывают к нам, а так хорошо.

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Десять подразделений ГХК сразились за Кубок Валенка

Молодёжная организация Горно-химического комбината при поддержке профсоюза организовала турнир по хоккею в валенках среди работников предприятия.

Это был первый опыт проведения таких состязаний в масштабах комбината, хотя многие уже не новички и не раз участвовали в подобных играх - городских или в рамках подразделений. Испытать свои силы мог любой желающий, главное - собрать команду. На этот раз заявились десять сборных от РХЗ, ИХЗ, РЗ, ФХ, КУ, ПТЭ, СЦ, ДИТ, ДКС и молодёжной организации.

Первыми на лёд вышли команды молодёжной организации и производства тепловой энергии. Игра шла на равных, и оба тайма завершились ничьей - 0:0. Победителя выявляли с помощью серии буллитов, по итогам которых лидирующую позицию заняла молодёжная организация, забившая гол в ворота соперников.

- С ПТЭ была игра напряжённая, - рассказал после встречи автор победного мяча, инженер ИХЗ Егор Орешкин. - Играть в валенках трудно, скажу честно. Это вам не на коньках, сопротивления мало. Но мы одержали победу - 1:0 - и будем стараться дальше.

Затем на поле вышли КУ и РХЗ. Причём заводчане сразу запомнились болельщикам не только яркой и красивой формой, но и решительным настроем. Комбинатоуправление показало уверенную игру, но лидером стал всё-таки РХЗ.

Итоги следующих встреч: РЗ и ДИТ - 2:0, ИХЗ и ДКС - 7:0, ФХ и СЦ - 4:1, МО и РХЗ - 10:4. В итоге в полуфинале оказались команды четырёх крупных подразделений: РХЗ, РЗ, ИХЗ, ФХ. И после серии игр за победу в турнире сразились РХЗ и ИХЗ.

Финальная игра оказалась сложной. Первыми мяч в ворота соперника забили игроки ИХЗ и сохранили преимущество практически до конца первого тайма: лишь за минуту до его завершения РХЗ удалось сравнять счёт - 1:1. С этим же счётом завершился и второй тайм. Поэтому лидера, опять же, выясняли с помощью буллитов. Итог: 3:2 в пользу РХЗ. А места распределились следующим образом: 1 место - РХЗ, 2 место - ИХЗ, 3 место - РЗ.

Победителям достался главный трофей Турнира - очень оригинальный кубок с валенком, мячом, изображением хоккеиста и, конечно, надписью «1 место».