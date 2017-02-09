Всё-таки фамилия будущего президента России - Навальный. Сегодня приговор (9-я серия 4-го сезона) - Ну ты сумочку-то на всякий случай возьми, — сказали мои адвокаты и они, конечно, правы. Нет ничего глупее, чем понадеяться на авось и оказаться в СИЗО без вещей. Потом будешь месяц передачу со спортивными штанами и носками выцарапывать из администрации. Так что сумку мне Юля собрала (вернее пересобрала, заменив во всегда собранной сумке просроченные продукты), а сказать я хочу вот что. Приговор может быть любой, кроме оправдательного (в такое я не верю, хоть мы и выиграли ЕСПЧ по этому же делу. Не для того фабрикуют дела, чтобы потом людей оправдывать). - Он может быть условный; - Он может быть реальный; - Он может быть условно-реальный в таком же подлом формате, как по «Делу Ив Роше» . Меня отпустят, а Офицерова, оказавшегося в замесе случайно, посадят чисто из садистских соображений. Я не знаю, какой он будет, но точно знаю, что он гарантированно не облегчит политический деятельности: ни конкретно моей, ни остальных независимых политиков и активистов. Ещё один акт запугивания сработает не на всех, но на кого-то сработает, для того всё и делается. Отстаивать своё мнение станет ещё немножечко сложнее, но для приличного человека это должно приводить к единственному последствию: защищать своё мнение и свои права ещё настойчивее. Самое важное, что нам всем надо понимать: никакого хитрого плана Кремля по удержанию власти нет . Всё очень просто. Подконтрольные суды, правоохранительные система и СМИ хотят вас вынудить подчиниться им заранее. В инициативном порядке. Вас никто не репрессирует, не принуждает, но жути нагнали, и вот вы уже прикинули в голове, как надо себя вести, чтобы система вас одобрила и не имела к вам претензий. И вот вы уже даже в фейсбуке не написали возмущенный пост. Вы не пришли на митинг. Вы промолчали в разговоре. Вы проголосовали как надо (вдруг они всё-таки могут проверить). И всё. Вы повиновались несправедливости в инициативном порядке, а значит внесли свой вклад в победу зла над добром. Всё точно по формуле: Всё, что нужно для торжества Зла — это бездействие добрый людей. Хорошая новость в том, что формула борьбы так же проста: не подчиняйтесь добровольно и заранее. Не все готовы бросаться на танк, но точно не стоит стелить этому танку ковровую дорожку или подталкивать его сзади, когда он завяз, переезжая кого-то. Всё остальное — уже тактика. Выборы, бойкоты, митинги и т.д. В основе всего лежит отказ от инициативного подчинения. Когда достаточное количество людей (не обязательно даже большинство) отказывается — любой авторитарный режим рушится. Потому что в его основе всегда ложь очередного голого короля. Что бы там ни было впереди — я добровольно подчиняться отказываюсь. И вас к этому призываю. navalny.com . *** Навального приговорили к пяти годам условно Судья Ленинского районного суда Кирова Алексей Втюрин приговорил создателя Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального и предпринимателя Петра Офицерова к условным срокам. Обоих признали виновными в растрате имущества предприятия «Кировлес». Навальный приговорен к пяти годам условно, Офицеров — к четырем годам. Также оба должны выплатить штраф по 500 тысяч рублей каждый. Именно о таком наказании для них просил прокурор. Подсудимые и их адвокаты намерены обжаловать приговор суда. «Думаю, вас всех интересует: продолжу ли я участвовать в избирательной кампании. Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании. Кремль считает меня слишком опасным, чтобы допустить до избирательной кампании. Мы этот приговор не признаем, он будет отменен», — сказал Навальный после суда. В перерыве в оглашении приговора Навальный отмечал , что текст решения суда на 100% идентичен старому решению. «Вот я смотрю старый. Дословно совпадает в орфографических ошибках, в последовательности перечисления свидетелей, в опечатках... Я думаю, это такая специальная демонстрация безнаказанности», — прокомментировал журналистам Навальный, показав старый текст приговора. При этом Навальный уверен, что условный срок позволяет ему участвовать в выборах президента, поскольку «в Конституции написано только о лицах, содержащихся в местах лишения свободы». В прошедшие выходные Навальный открыл первый региональный предвыборный штаб — в Санкт-Петербурге. Напомним, Верховный суд России в ноябре прошлого года в связи с решением Страсбургского суда отменил прежний приговор Ленинского суда Кирова от 2013 года, в соответствии с которым Навальный и Офицеров были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение апелляционной инстанции о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции. novayagazeta. *** «Прямо сейчас я участвую в избирательной кампании, то что мы сейчас увидели – это такая телеграмма из Кремля. Они считают меня и моих сторонников слишком опасными, чтобы допустить нас до выборов. Этот приговор мы не признаем, этот приговор будет отменен. По конституции, я имею полное право участвовать в выборах», — заявил Навальный после приговора. theins.ru . *** Ничего не поменялось. Диспозиция прежняя. Они: по-прежнему боятся допустить нас на выборы. И не сказать, что особо стараются скрыть это. Приговор совпал с прежним вплоть до последней буквы. До опечаток. 100% копипаст. Мы по-прежнему считаем, что имеем право бороться за лучшее будущее своей страны. navalny.com .