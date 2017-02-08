Уволенное руководство ГУССТ-9 обвиняет военную контрразведку. Пока закон молчит, беззаконие царствует Новое сенсационное расследование журналиста Андрея Караулова о нарушении прав и незаконном уголовном преследовании уволенных руководителей ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России». Просим считать итоги этой работы, которые приведены ниже, официальным обращение в Генеральную прокуратуру Российской Федерации, считаем необходимым проведение серьезной прокурорской проверки изложенных фактов и принятие мер реагирования, установленных Законом. Материал для данного расследования мы начали собирать еще год назад. После того, как (по непонятным для большинства россиян причинам) был перенесен пуск ракеты с космодрома «Восточный» с декабря 2015 года на апрель 2016 года, мы решили разобраться в ситуации. Нас, также как и большинство сограждан, не удовлетворил ответ «Роскосмоса» о том, что все идет «планово». Мы были уверены, что перенос пуска связан с очередным «ляпом» «Спецстроя», погрязшего в коррупционных скандалах. Для того, чтобы увидеть «Мегакоррупционеров» поближе, мы в канун Нового, 2016 года, поехали на стройку века — космодром «Восточный». То, что мы увидели, заставило нас прослезиться в гордости за родную страну. Шутка ли: в самом сердце тайги (до ближайшего населенного пункта — Свободный-50 км) на площади 100 на 100 километров строятся самые грандиозные сооружения в мире, аналогов которых нет ни в США, ни в Китае, нет нигде! И все это уже к декабрю 2015 года построено! Мы рассчитывали увидеть редкие недостроенные ангары между вековыми соснами, а увидели современнейший мегаполис, в котором все красиво (именно, красиво) и оснащено по мировым стандартам. Мы не могли не познакомиться с авторами этого восьмого чуда света. То, что мы узнали от местных аборигенов, повергло нас в шок. Вряд ли кто-то знает, что первые лица «мегакоррупционного» Спецстроя: директор Волосов Александр Иванович, его заместитель — Мордовец Александр Александрович, начальники Главков: «Дальспецстроя» — Волкодав Юрий Петрович, «Спецстройтехнологий» — Никитин Александр Николаевич, «Спецстройсервиса» — Баитов Анатолий Валерьевич, Главка №1 — Юзвик Александр Петрович, Главка №5 — Медведков Сергей Александрович, Главка №8 — Прасолов Алексей Михайлович, Главка № 9 — Калинин Михаил Михайлович и другие уважаемые руководители Спецстроя безвылазно, забыв о своих семьях, о своем здоровье, по 20 (это не преувеличение) часов в сутки пахали в течение года, ночуя в вагончиках и, тем не менее, успешно решая задачу с тысячью неизвестными (потому что никто и никогда Такого не строил) в дремучей тайге в 7000 (!) км от дома — это, извините за пафос, — Подвиг! Мы подружились со многими людьми из Спецстроя, вместе радовались при пуске ракеты в апреле 2016 года, старались не упускать наших героев из виду. Поздравляя одного из них — начальника Главка №9 — Калинина М. в июле 2016 года с 50-летием, мы были удивлены: обычно дипломатичный и политкорректный начальник 9-го Главка выдавил из себя всего несколько фраз: «Я сейчас в больнице Железногорска. Извините, не могу и не хочу говорить на тему Спецстроя…». По меньшей мере, странно. Мы выяснили в ГИБДД г. Москвы, что по каким-то фатальным обстоятельствам в машину Калинина по пути в аэропорт Внуково (когда его из отпуска по непонятным причинам срочно выдернули в Железногорск), словно самонаводящаяся ракета, врезался другой автомобиль (есть протокол ГИБДД). Мы начали собственное расследование. Приехали в Красноярск, затем с большим трудом (закрытый все-таки город), без лишнего шума удалось проникнуть в г. Железногорск. За прекрасную неделю в середине лета, которую мы прожили там, встретились со многими интересными людьми: руководителями ИСС (Роскосмос) и ГХК (Росатом), депутатами, с теми, кто живет внутри ГУССТа — кого прежнее руководство взяло на работу извне и с теми, кого — уволило. Услышали просто шокирующие вещи. Сразу по возвращению в Москву мы вышли на руководителей в Министерстве обороны (теперь Главками управляет МО), в Роскосмосе и наших старых знакомых — руководителей Главков бывшего Спецстроя, которые согласились говорить только «без микрофона». В результате расследования нам удалось выяснить следующие шокирующие нас факты. Новой команде управленцев ФГУП «ГУССТ №9», назначенной в начале 2015г., за короткий срок удалось прекратить срывы сроков сдачи стратегических объектов (одновременно строили 60 важнейших объектов от Омска до Благовещенска), за 11 месяцев (!) смогли построить и сдать один из сложнейших комплексов на космодроме «Восточный» — Заправочно-нейтрализационную станцию (которая при заправке ракеты во время первого пуска в апреле 2016г. отработала в автоматическом режиме без единого замечания). ГУССТ №9 было признано одним из лучших Главных управлений в Спецстрое, его начальник – Калинин М.М. был награжден наградами Спецстроя (в т.ч. медаль №1 «За заслуги в строительстве космодрома»). Но затем новая команда (Калинин – начальник ГУССТ №9, Батукаев – 1й зам., Гулин – зам., Буланцева – зам. по финансам) выявила большие убытки за последние 2 года. Одна из главных причин убытков — неотработанные авансы субподрядчиками, в частности, компанией «ГеоСтар» (получила авансы на сумму 850 млн. руб. и постепенно бросила работать. В компании с 2010г. сменилось 5 генеральных директоров, с 2014г. сменилось 6 учредителей, одним из которых был человек с известной в КБР фамилией – Коков Ю.М.). Начальник ГУССТ №9 Калинин М.М. доложил об убытках в размере 1,2 млрд. руб. на коллегии Спецстроя. После этого директор Спецстроя Волосов в ультимативной форме на протяжении нескольких месяцев подряд на совещаниях руководителей Спецстроя требовал у начальника ГУССТ №9 уволить своего заместителя по финансам — Буланцеву Н.П., которая и выявила убытки. Руководство ГУССТ №9 расторгло договор с «ГеоСтаром» и подало заявление в Арбитражный суд на взыскание с ООО «Геостар» неотработанных авансов. После этого инициативной группой анонимов, которые назвали себя «работниками ГУССТ №9» на онлайн-портале «В Контакте» был создан блог «Борьба с коррупцией руководства ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России». На этой онлайн-странице сразу же после подписания появлялись служебные документы (в т.ч. документы ДСП, направляемые лично руководителям Спецстроя России), приказы, договоры с контрагентами, личные данные руководителей ГУССТ №9. По информации службы безопасности ГУССТ №9 главными исполнителями плана по дестабилизации ситуации в ГУССТ №9 – предприятии, отнесенным Распоряжением Правительства РФ от 31.12.2016г. № 2931-р к одному из избранных ФГУПов, имеющих существенное значение для обороноспособности и безопасности государства, являются м-ры Панфилов В.С. и Легков Л.Л. — оперуполномоченные отдела ФСБ России по Красноярскому гарнизону ЦВО, возглавляемого полковником Васильевым В.В. Во все инстанции (вплоть до Президента РФ) «инициативной группой» были направлены жалобы на руководство ГУССТ №9. Начались интенсивные проверки деятельности ГУССТ №9 контролирующими органами (за полгода – 26 проверок). Но нарушений закона в период 2015-16гг. выявлено не было. 18.03.2016г. оперуполномоченными отдела ФСБ по Красноярскому гарнизону и сотрудниками ГУ ЭБ и ПК УВД Красноярского края были проведены оперативно-розыскные мероприятия по изъятию документов по хозяйственной деятельности ГУССТ №9 и 5 компьютеров. Затем правоохранительные органы сообщили, что экспертиза выявила использование в компьютерах нелицензионного ПО, и по факту крупного ущерба, причиненного правообладателю против руководителей ГУССТ №9 может быть возбуждено уголовное дело. Затем ненавязчиво рекомендовали в досудебном порядке решить все вопросы с правообладателем ПО (Майкрософт и др.). ГУССТ№9 подписал досудебное соглашения о компенсации с представителем правообладателей – адвокатом Ананьевой О.Б. и заплатил компенсацию по расценкам, взятым из сборника, указанного УВД. Тем не менее, позже (19.10.16) по факту заключения соглашений с адвокатом Ананьевой ВСО СК РФ по Красноярскому гарнизону ЦВО все же возбудил уголовное дело против Калинина и его заместителя Гулина по ч.4 ст.160 УК РФ (присвоение и растрата в особо крупных размерах). Однако, вскоре Ананьева, со слов следователей, по неизвестной причине возвратила полученную сумму. Возможно, это было вызвано ответами, пришедшими от Правообладателей: генеральный директор ООО «Аутодеск (Си-Ай-Эс)» Морозова А.С. сообщила, что соглашение с ФГУП «ГУССТ №9» в компанию Autodesk, Ink.(США) не передавалось, денежные средства в размере 1473702,52 рубля не перечислялись, а представитель Компании Майкрософт Захарова М.С. сообщила о полномочиях Ананьевой: «Ананьева Ольга Борисовна не является юридическим представителем Корпорации Майкрософт». В СМИ также появилась информация о том, что Ананьева при поддержке правоохранительных органов аналогичным мошенническим путем вымогала деньги у других компаний как Красноярского края, так и других регионов. Но даже после данных фактов постановление о возбуждении дела в отношении Калинина и Гулина отменено не было. Давление со стороны руководства Спецстроя на новую команду усиливалось. Заместитель директора Спецстроя Буряков (в н.в. находится под арестом) во время видеоконференций руководителей Спецстроя 27.05.16 и 04.06.16 требовал у Гулина и Батукаева без проведения конкурса передать объекты «ГеоСтара» компании «СК «Союз», аффилированной с «ГеоСтаром». После отказа руководства ГУССТ №9 исполнить поручение о заключении договора с ООО «СК «Союз» без проведения конкурса, Калинину и его заместителям было предложено уволиться «по добру, по здорову». Те ответили отказом, и 20.06.2016 г. в ГУССТ №9 прибыла очередная комиссия Спецстроя из 18 человек. Руководству Предприятия был предъявлен нелегитимный приказ, подписанный Директором Спецстроя России А.И. Волосовым, о назначении на должность заместителя начальника Предприятия Попытаева А.В. Руководство Предприятия отказалось исполнять указанный приказ, так как в соответствии с Трудовым кодексом РФ, Уставом Предприятия, контрактом начальника Предприятия Спецстрой России не имеет права вмешиваться в трудовые отношения, возникающие между Работниками и Предприятием. Руководители комиссии Спецстроя, угрожая возбуждением заказных уголовных дел, потребовали от руководства Предприятия – Калинина М.М., Батукаева С.С., Гулина Е.Л., Буланцевой Н.П. написать заявления об увольнении по собственному желанию. Под давлением свыше требуемые заявления были написаны, но окончательный расчет по увольнению произведен так и не был произведен. Спустя более 2-х месяцев после увольнения всей команды (19.10.2016г.) по заявлениям врио Начальника Предприятия Попытаева А.В., не обладающего необходимыми полномочиями, в отношении Калинина, Гулина и Батукаева военным следственным отделом по Красноярскому гарнизону по эпизодам, ранее уже проверенными военной прокуратурой Красноярского гарнизона, были возбуждены уголовные дела. 18.12.2016г. в перерыве судебного заседания в суде г. Железногорска, где рассматривалось дело по иску Батукаева, Гулина, Буланцевой к Предприятию о невыплате им задолженности по денежному довольствию при увольнении, все трое были задержаны оперуполномоченными ФСБ по Красноярскому гарнизону (для видеосъемок задержания сотрудники ФСБ пригласили местные СМИ, которые затем показали задержание в эфире и выложили на портал www.youtube.com сюжет «…о задержании сотрудниками ФСБ бывших руководителей ГУССТ №9 по уголовному делу о хищении в особо крупных размерах…»). Все это шоу напоминало видеоотчет перед незримым Заказчиком (компетентные органы находятся на завершающей стадии поиска Заказчика). Батукаеву, Гулину и Буланцевой были предъявлены постановления о приводе в ВСО по Красноярскому гарнизону в связи с тем, что «подозреваемые о своем прибытии в г. Железногорск не уведомили следственные органы», хотя таких обязательств не могло быть в принципе, т.к. следствием не была установлена мера пресечения. Батукаева, Гулина, Буланцеву сотрудники ФСБ посадили в автомобиль и доставили в военно-следственный отдел в г. Красноярск. После прибытия в ВСО правоохранительными органами была предпринята попытка силового изъятия у Батукаева, Гулина, Буланцевой подлинников постановлений о приводе, ранее им предъявленных «на камеру». По прибытии в ВСО зам. руководителя ВСО СК России по Красноярскому гарнизону ЦВО капитан Федякшин А.М., ведущий следствие по данным уголовным делам, был очень удивлен доставке Батукаева, Гулина, Буланцевой в ВСО и сообщил, что не вызывал их на допрос. После непродолжительной беседы с нач. ВСО по Красноярскому гарнизону п-ком Дутовым В.Ю. Батукаев, Гулин, Буланцева были отпущены из ВСО. 22.07.2016г. Арбитражный суд Красноярского края после 8 месяцев разбирательств все же вынес решение по иску ГУССТ №9 к ООО «ГеоСтар» о взыскании с последнего в пользу ГУССТ №9 540 млн. рублей задолженности. Казалось, что государство наконец-то вернет неотработанные деньги, которых с лихвой хватило бы на выплату всем работникам ГУССТ №9 зарплаты в течение полугода (!). Однако, после свержения предыдущей команды новое руководство ГУССТ №9 направило жалобу, подготовленную замом Попытаева – Кругловым, на данное решение в Третий арбитражный апелляционный суд (на решение, которого ранее сам ГУССТ и добивался (!?). Но сегодня Попытаеву и Круглову не нужны деньги на зарплаты работникам (Попытаев, видимо, уже узнал, что руководство Минобороны его скоро уберет за потерю управления ГУССТом и полное безволие (фактически Предприятием уже давно руководят люди п-ка Васильева (Круглов, Черняк, Шамин и др.), которые решают вопросы контрактации и оплаты, в первую очередь, в сторону фирм босса. Многие в ГУССТе знают об этих компаниях (например, сами работники назвали нам компанию «Сибэнергомонтаж»), но боятся и молчат. В результате апелляционная инстанция 24.01.2017г. приняла следующее постановление: «В удовлетворении иска ГУССТ №9 о взыскании с ООО «ГеоСтар» 540 518 171 рубля 41 коп. отказать». Данное постановление Третьего арбитражного апелляционного суда абсурдно вдвойне: во-первых, потому, что оно противоречит фактам (аванс получен «ГеоСтаром», но не отработан), во-вторых – что его лоббировали нынешние руководители ГУССТ, призванные по долгу своей службы отстаивать интересы государства, а не интересы коммерческой структуры и, возможно, свои личные. Однако, нынешнее руководство ГУССТ №9 совместно с подчиненными полковника Васильева В.В. (начальника отдела ФСБ по Красноярскому гарнизону ЦВО) — оперуполномоченными майорами Панфиловым В.С. и Легковым Л.Л. под угрозой увольнения заставляют работников Предприятия давать ложные показания против бывших руководителей и зачастую, — фальсифицировать документы, которые затем направляются в суд, в ВСО СК России по Красноярскому гарнизону, где подчиненные полковника Дутова В.Ю., известного по скандалу с похищением кемеровского журналиста Стаса Калиниченко (п.39) с большими процессуальными нарушениями формируют доказательную базу для уголовных дел. Главное, с чем мы столкнулись на сегодняшний день, это нарушения со стороны правоохранительных органов, к которым у нас появились серьезные вопросы. Как такое может быть в правовом государстве? Полковник Васильев В.В. – начальник отдела ФСБ по Красноярскому гарнизону ЦВО. Совершение должностными лицами отдела ФСБ по Красноярскому гарнизону действий, явно выходящих за пределы их полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан — бывших руководителей ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» Батукаева С.С., Гулина Е.Л., Буланцевой Н.П. при незаконном приводе 18 января 2017 года в г. Железногорске. Использование Васильевым В.В. своих служебных полномочий вопреки интересам службы (непринятие должных мер отделом ФСБ России по Красноярскому гарнизону ЦВО по привлечению к уголовной ответственности должностных лиц и собственников ООО «ГеоСтар»), повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России». Ненадлежащее исполнение Васильевым В.В. своих обязанностей по привлечению к уголовной ответственности за мошенничество Ананьевой О.Б., что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан (Гулина, Калинина). Полковник Дутов В.Ю. – руководитель военного следственного отдела по Красноярскому гарнизону. Совершение Дутовым В.Ю. действий, явно выходящих за пределы его полномочий – указание незаконных оснований привода в «Постановлениях о приводе подозреваемых» от 18.01.2017 года, повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан — Батукаева С.С., Гулина Е.Л., Буланцевой Н.П. За нарушение положений ч.4 ст.146 УПК РФ в части несоблюдения незамедлительного уведомления лиц (Калинина, Гулина), в отношении которых возбуждено уголовное дело (дело возбуждено 19.10.16г, Калинин узнал о возбуждении дела только 15.11.2016г. из письма заместителя военного прокурора Красноярского гарнизона п/п-ка Сюркалова С.А. №9144). Полковник Фищенко Е.В. – военный прокурор Красноярского гарнизона. Ненадлежащее исполнение Фищенко Е.В. своих обязанностей, выразившегося в отсутствии правовой оценки действий заместителя руководителя военного следственного отдела по Красноярскому гарнизону к-на Федякшина А.М. в связи с нарушением последним положения ч.4 ст.146 УПК РФ о сроках уведомления подозреваемых. Ненадлежащее исполнение Фищенко Е.В. своих обязанностей в части отсутствия оценки законности действий руководителя ВСО СК России по Красноярскому гарнизону ЦВО п-ка Дутова В.Ю., установившего незаконные основания привода в «Постановлениях о приводе подозреваемых» от 18.01.2017г., повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан — Батукаева С.С., Гулина Е.Л., Буланцевой Н.П. Мы будем пристально следить за развитием этой истории, и ждать ответа из Генеральной прокуратуры РФ, Следственного Комитета РФ и других правоохранительных органов в установленные Законом сроки. moment-istini.com .