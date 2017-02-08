Год экологии журналисты Бурятии встречают русским матом. "Байкал-АТВ": А теперь мы всё про... Журналист улан-удэнского телеканала не сдержалась во время репортажа . Коллеги не стали вырезать сказанное, лишь "запикав". 1 февраля на улан-удэнском телеканале вышел сюжет корреспондента Галины Соболевой, посвящённый очистным сооружениям столицы Бурятии. Речь шла о том, что поскольку мэрия вовремя не подготовила проектно-сметную документацию, денег на эти объекты город от Минприроды РФ не получит. «Между тем, улан-удэнские очистные сооружения стали не только средством обеспечения жизнедеятельности, но и политическим оружием. А теперь мы всё про…», – резюмировала журналист. И хотя материал выходил в записи, а не в прямом эфире, феерическую фразу в самом конце сюжета редакторы телеканала оставили почти как есть, разве что “запикав”. Вполне возможно, она станет местным Интернет-мемом, так как вполне характеризует не только ситуацию с очистными Улан-Удэ. А вообще в целом жизнь в Бурятии. asiarussia.ru .