|На атомном фронте без перемен
|Вторник, 07 Февраль 2017
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Полигон "Северный" опасений у НО РАО не вызывает.
РАДИАЦИЕЙ ДАЖЕ НЕ ПАХНЕТ
На атомном фронте без перемен. Хотя кое-какие нюансы имеются, бесспорно.
Эту новостюшку нам следовало, конечно, поместить в материал про позиционные виртуальные бои Корпорации Ада с Русским Богатырём Федей Марьясовым. Но не поспела она к столу. А когда следующий профильный обзор созреет у нас – бог весть. Так что кушаем отдельно:
«Материалы отчета по годовому геологическому мониторингу пункта глубинного захоронения жидких радиоактивных отходов (ПГЗ ЖРО) полигон "Северный" направлены в Департамент по недропользованию по Центрально-Сибирскому округу, подтверждают безопасность эксплуатации объекта, которая означает надежную изоляцию ЖРО в границах закачки. В отчете представлены результаты гидрогеологических, геохимических и геофизических наблюдений за подземной геосферой в пределах территории ПГЗ ЖРО полигон «Северный», сведения о миграции и областях распространения радиоактивных отходов по характерным компонентам в эксплуатационных горизонтах в 2016 году.
Профессиональные бойцы зондируют рынок непрерывно.
Любители предпочитают обобщения.
И только УСО ГХК держится над схваткой.
Справка:
ПГЗ ЖРО полигон «Северный» является геолого-техническим объектом, созданным с целью изоляции ЖРО, и представляет собой комплекс сооружений для контролируемой закачки ЖРО через систему нагнетательных скважин в водоносные горизонты с застойным характером водообмена и перекрытые водонепроницаемыми породами. На сегодня в состав пункта входит 150 скважин: 13 - нагнетательных, 125 – наблюдательных и 12 - разгрузочных. Контроль процесса заполнения подземного хранилища отходами осуществляется методом отбора проб подземных вод с использованием погружных насосов».
От «Уран-Батора»: вот так, дорогие мои. «Подтверждают безопасность», и всё. Можете верить, можете сомневаться - циферок всё равно никаких нет. Информационная политики полной прозрачности НО РАО в наивысшей точке.
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