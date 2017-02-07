Депутат депутату рознь. И тут даже не в партии дело, похоже. О ЧЁМ ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ После визита в Железногорск представитель Госдумы задумал ликвидировать фонд капитальных ремонтов. Насмотрелся тут у нас, понимаешь… Зампред Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш громогласно объявил вчера в социальных сетях о том, что тепловой тариф в Нашгороде снижен с первого января на 0,4%. МП «ГЖКУ», в свою очередь, известило клиентов: «Предъявление платы в 1 полугодии будет формироваться с коэффициентом предельного роста по комплексу коммунальных услуг в размере 1,0 к базовому периоду – декабрю 2016». В конце прошлого года директор АО «КрасЭКО» не один раз подчёркивал: благодаря усилиям «потенциального инвестора» плату за тепло в бывшем Соцгороде удалось снизить на 22 процента, хотя нам уже два года уверенно говорят о девятнадцати. На фоне этих замечательных событий «Уран-Батору» показалось справедливым попробовать запустить новую рубрику с названием и смыслом, вынесенными в заголовок данной заметки. Тем паче, сегодня и повод нашёлся неплохой. И даже два… «Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров выступил с предложением упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов. Заявление он сделал по итогам рабочей поездки в Железногорск. По его словам, за 3 года своей деятельности организация так и не сумела наладить эффективную работу, планы по капитальному ремонту в крае не выполнены даже на треть, а 5 млрд руб., собранных с населения края, лежат в банке и обесцениваются, вместо того чтобы быть использованными по назначению. Более того, теперь фонд вообще отказывается от тех функций, ради которых создавался. «В ноябре прошлого года краевой фонд капремонта «скинул» полномочия технического заказчика на администрацию Железногорска. В связи с этим встает вопрос о целесообразности существования такой структуры, как фонд капитального ремонта», – сказал Натаров. Напомним, ЛДПР изначально выступала против принятия закона о плате за капитальный ремонт. Фракции партии в Госдуме и в Законодательном собрании края голосовали против введения этой системы. dela.ru . Депутат Государственной думы от Красноярского края Сергей Натаров (ЛДПР) побывал 3 февраля в Железногорске, пообщался с сотрудниками городских предприятий, а также обсудил с главой ЗАТО Вадимом Медведевым перспективы развития города. Сергей Натаров, как и его коллега, но единоросс Петр Пимашков, входит в комитет Госдумы по энергетике. Поэтому одним из ключевых вопросов в судьбе Железногорска депутат считает теплоснабжение ЗАТО. По мнению Натарова, развитие нашей экономики сдерживают в первую очередь высокие тарифы на тепловую энергию. - Тариф на тепло сегодня огромный, - отметил народный избранник. - А это большая нагрузка на население. Мы считаем, что с теми мощностями и возможностями, которые сегодня есть в Железногорске, тариф можно уменьшить. Но тут требуется политическая воля, а также комплексная работа, взаимодействие на всех уровнях краевых, муниципальных органов власти и ресурсоснабжающих организаций. Также Сергей Натаров коснулся проблемы капитальных ремонтов. Да, дома ремонтировать действительно необходимо, считает он, но государственная программа уже показала свою несостоятельность. - В свое время единственный субъект федерации, Татарстан, при переходе к приватизации привел старое жилье в нормальное состояние за счет средств российского бюджета, - напомнил Натаров. - Сегодня капремонт провален в России, провален в Красноярском крае, а сам подход к решению проблемы несправедлив. Жители платят, а их дома пока что в принципе ремонтировать не надо. А те, что надо, приведут в порядок только в 2025-2030 годах. К тому же средства, собранные с одного дома, идут на капитальный ремонт другого. Все это подрывает доверие людей к закону. Пока же в качестве альтернативы Натаров призывает жителей создавать спецсчета для своих домов. Это позволит самостоятельно распоряжаться собранными средствами и решать, что и когда ремонтировать. Что касается законотворческой деятельности парламентария, здесь все опять же связано с ЖКХ: продление сроков бесплатной приватизации жилья, электро- и теплоэнергетика, капремонты. - За четыре месяца наш комитет внес четыре законопроекта. Основное внимание в своей работе мы уделяем проблеме формирования тарифов, - пояснил депутат. - Они во многом завышены, система непрозрачна. И речь не столько об управляющих компаниях, сколько о ресурсоснабжающих организациях, которые поставляют свет, тепло и так далее. Именно там нужно проверять, как формируются тарифы. И необходим контроль со стороны власти. gig26.ru . Депутат Госдумы от Красноярского края Сергей Натаров предложил упразднить краевой фонд капитального ремонта многоквартирных домов и отменить закон о плате за капремонт. Об этом он заявил в ходе рабочей поездки в Железногорск. По словам Натарова, фонд за три года своего существования не смог наладить эффективную работу. «Планы по капитальному ремонту в крае не выполняются даже на треть. А 5 млрд рублей, собранных с населения края, лежат в банке и обесцениваются вместо того, чтобы быть использованными по назначению», — сообщил он. Депутат добавил, что фонд начал отказываться от тех функций, ради выполнения которых создавался. «В ноябре прошлого года краевой Фонд капремонта „скинул“ полномочия технического заказчика на администрацию Железногорска. Поэтому встает вопрос о целесообразности существования такой структуры», — отметил Сергей Натаров. Изначально против принятия закона о плате за капитальный ремонт выступала ЛДПР . Фракции партии в Госдуме и в Законодательном Собрании края голосовали против введения этой системы, которая, по мнению некоторых депутатов, напоминала финансовую пирамиду. По словам председателя комиссии по строительству и ЖКХ Законодательного Собрания края Алексея Кулеша , хотя сама идея капитального ремонта и является «здравой и необходимой», но реализация ее «хромает» во всех регионах с точки зрения социальной справедливости и исполнения заявленных программ. «Из-за чиновников-бюрократов мы не получили то, что хотели. Но обратного пути нет, и мы вынуждены пытаться сделать из того, что имеем, что-то более-менее приемлемое для жителей», — заключил он. Добавим, в декабре прошлого года стало известно, что взносы красноярцев на капремонт будут повышать ежегодно. Правительство Красноярского края приняло решение повысить минимальный размер взноса на капремонт жилых домов на 4 % — с 6,6 до 6,9 рубля за метр. «Анализ показал, что ежегодное повышение минимального взноса на 4 % наиболее оптимально, — пояснял тогда пресс-секретарь министерства строительства и ЖКХ края Валерий Пуд. — Это ниже уровня инфляции, но позволяет реализовывать план капитального ремонта в крае. Поэтому было решено сохранить этот темп изменения размера минимального взноса — на 4 % ежегодно, то есть на 30 копеек каждый год». newslab.ru . «В ноябре прошлого года краевой Фонд капремонта «скинул» полномочия технического заказчика на администрацию города Железногорска. В связи с этим встает вопрос о целесообразности существования такой структуры, как Фонд капитального ремонта», — заявил Сергей Натаров . Вместе с тем, инициатива о передаче муниципалитетам полномочий технического заказчика исходила от депутатов Законодательного собрания Красноярского края . В конце 2016 года был принят пакет поправок в краевой закон о капитальном ремонте многоквартирных домов. Депутаты также настояли на сокращении срока перехода со спецсчета на общий (с 2 лет до 6 месяцев) и расширении видов работ. Добавим, за три года реализации региональной программы капремонта отремонтированы 240 многоквартирных домов, в том числе в 2015 году – 5 домов, в 2016 году – 235 домов. В 2017 году губернатор края Виктор Толоконский поставил задачу отремонтировать 500 многоквартирных домов. dk.ru . Р.S. ДАНЬ УВАЖЕНИЯ СВЕТИЛУ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЙ МЕДИЦИНЫ Депутат Законодательного Собрания Петр Гаврилов поддержал издание книги «Доктор Мельников». Презентация книги состоялась в городской клинической больнице №51, которую долгие годы возглавлял Геннадий Яковлевич Мельников. Мероприятие объединило не только близких и друзей, но и простых горожан: конференц-зал буквально не смог вместить всех желающих отдать дань уважения светилу железногорской медицины. Мероприятие посетили коллеги, практикующие врачи и ветераны здравоохранения, руководство Железногорска и Красноярского края. Книга «Доктор Мельников» представляет собой собрание воспоминаний людей, знавших доктора лично или трудившихся с ним бок о бок. При этом повествование не ограничивается медициной: практически все воспоминания подчеркивают разностороннюю личность Геннадия Яковлевича. Многие эпизоды книги связаны с его научной и общественной деятельностью. Символично, что книга издана именно благодаря поддержке людей и является своего рода благодарностью за работу Геннадия Яковлевича. Супруга Г.Я. Мельникова Наталья особо отметила помощь Петра Гаврилова, без которого издание книги было бы, по её словам, просто невозможным. sobranie.info . От «Уран-Батора»: интересно, есть ли в этом труде главка, рассказывающая о том, как именно Мельников стал начальником ЦМСЧ-51? Жаль, что я не Кротова – роман об этой «разносторонней личности» мог бы получиться просто забойным.