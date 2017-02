Шалтай и другие Болтаи Дело об госизмене в ФСБ становится всё более причудливым. Сергей Михайлов отказался от признательных показаний Начальник 2-го управления ЦИБ ФСБ свою вину отрицает. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, по версии следствия, Сергей Михайлов и его подчиненный Дмитрий Докучаев, используя служебное положение и свои возможности как сотрудников ЦИБ, получали доступ к различного рода информации, которую впоследствии за вознаграждение передавали Руслану Стоянову (на момент ареста работал в «Лаборатории Касперского») и сотруднику еще одной компании, занимающейся проблемой компьютерной безопасности. Те переправляли сведения, полученные от Михайлова и Докучаева, знакомым за рубежом, которые тесно сотрудничали с иностранными спецслужбами. «Это не разовая история, такая деятельность велась как минимум семь лет и наносила существенный вред интересам Российской Федерации», — отметил источник агентства. По его словам, Михайлов после задержания полностью признал вину. Но потом от своих показаний отказался. Собеседник «Росбалта» заметил, что «дело Михайлова» официально никак не связано с расследованием в отношении создателей группировки хакеров «Шалтай-Болтай». «Это два отдельных дела, в материалах по „Шалтаю-Болтаю“ нет абсолютно никаких упоминаний о Михайлове, это расследование гораздо проще, чем его представляют журналисты», — рассказал собеседник агентства. По его словам, пересечение Михайлова и «Шалтая- Болтай» есть только на оперативном уровне. rosbalt.ru . *** Журналист Владимир Аникеев, задержанный в ноябре 2016 года по обвинению в незаконном доступе к компьютерным системам, признал свою вину, а также подтвердил, что действительно является человеком, известным в хакерских кругах как Льюис. Как сообщалось ранее, он является создателем и идеологом группировки взломщиков "Шалтай-болтай", которая занималась сбором компромата на российских чиновников, политиков и бизнесменов. "Я виделся вчера со своим подзащитным. Следствие еще не окончено, еще предстоит установить конкретные обстоятельства. Он признает, что это он - Льюис, и признает предъявленное обвинение", - рассказал порталу Znak.com адвокат Аникеева Руслан Коблев. При этом, по словам Коблева, его подзащитный отверг информацию о том, что недавние задержания сотрудников ФСБ связаны с делом "Шалтай-Болтая". "Арестованные сотрудники ФСБ никакого отношения к делу не имеют, он с ними не знаком. Он отрицает схему, описанную "Росбалтом", - подчеркнул адвокат. "Росбалт" одним из первых сообщил о задержании первого "шалтаевца" Владимира Аникеева. Источники портала уверяли, что причиной ареста хакера стала утечка переписки помощника президента РФ Владислава Суркова. Она была опубликована на украинском сайте некоего объединения хакеров, называвшего себя "Киберхунтой". Из переписки якобы следовало, что Сурков в 2013-2014 годах обсуждал дестабилизацию политической ситуации на Украине. Отметим, что вместе с Аникеевым по делу "Шалтая-Болтая" проходят Константин Тепляков, а также Александр Филинов. Накануне источник "Русской службы BBC" рассказывал , что Тепляков действительно причастен к деятельности группировки, однако о Филинове ему "почти ничего не известно". Портал "Фонтанка" 3 февраля, ссылаясь на собственные источники, сообщил, что аресты взломщиков, вероятно, связаны с размещением кибермошенниками на электронной бирже переписки сотрудников Министерства обороны в 2015 году. Это "задело" главу ведомства Сергея Шойгу, и после этого власти объявили на хакеров охоту. СМИ также сообщали, что к расследованию дела "шалтаевцев" имеют отношение аресты начальника второго оперативного управления центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергея Михайлова, оперативника того же управления Дмитрия Докучаева и главы отдела расследования компьютерных инцидентов из "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. 1 февраля Михайлову, Докучаеву и Стоянову было предъявлено официальное обвинение в государственной измене. newsru.com . *** «Льюис говорил, что знаком с Сурковым лично» The Insider публикует вторую часть интервью с оставшимся на свободе экс-участником «Анонимного интернационала» Алексом (первую часть интервью см. здесь ). — Были какие-то контакты у Аникеева с администрацией президента? — Думаю, могли быть контакты в прошлом, до проекта. Он на это намекал и про это уже кто-то из СМИ написал. За последние 3 года не было. В тоже время нельзя исключить кто-то из АП мог анонимно что-то у нас покупать или наоборот предоставлять. АП активные игроки на этом поле. — «Росбалт» писал, что Аникеев общался с АПэшниками и бывал на «тусовках Фонда эффективной политики». Но Глеб Павловский говорит, что Аникеева не видел никогда и сообщил, что сомневается, что в АП можно запросто пройти, познакомившись с местными секретаршами. Он считает, что были какие-то более серьезные контакты с АП. Тебе об этом что-то известно? — Нет. Говорил, что всех знает и Суркова лично, но без подробностей. Может просто рядом сидел. А секретарши наверняка были… Непонятно, чьи только — В интервью «Медузе» Аникеев (это же он давал интервью?) говорил , что Алиса с ноутбуком садится в кафе рядом с АП и ловит там своих жертв — «Она полевой сотрудник, очень важную работу выполняет — когда нужно, например, сходить в кафе, в которое ходит Прокопенко, сесть за ним и поглядеть, что он набирает на своем компьютере». А чем на самом деле занималась Алиса? И правда ли в кафе вы кого-то подлавливали? — Насчет Алисы комментировать не хочу, а насчет подлавливания в кафе могу сообщить следующее: это возможно и было где-то когда-то, но особенно не практиковалось. <The Insider связался с Ириной Шевченко, упоминаемой изданием «Росбалт» как «Алиса». В разговоре с The Insider она назвала информацию о ее участии в проекте «бредом»: «Эту информацию несложно проверить, мне скрывать нечего, если меня ищут, то я нигде не прячусь и могу ответить на все вопросы». Судя по аккаунту Шевченко в социальной сети, какое-либо ее отношение к «Анонимному интернационалу» и правда выглядит сомнительным.> — Кто-то из ваших друзей или знакомых знал, чем вы занимаетесь? — Нет, информация о работе никому не раскрывалась. — Тебе известно, как вас вычислили? — Скорее всего кто-то из посредников слил Льюиса, а потом уже дело техники. — То есть «слив» «Росбалта» про телефон Аникеева, которым завладели следователи, недостоверен? — Я думаю, что телефон у него был при задержании, из него и выудили какие-то данные. — В западных СМИ писали, что вас пытались взломать Fancy Bear — это правда? — Полагаю, что да. В какой-то момент стало приходить много фишинговых писем. Затем нам написал сотрудник одной из антивирусных компаний (забыл какой именно, но не «Лаборатории Касперского») о том, что согласно его информации нас атаковали Fancy Bear. — У тебя есть предположение о том, кто такие Fancy Bear? — Думаю, что это хакеры, работающие в интересах определенных кремлевских групп влияния. Вряд ли они подчиняются ГРУ или ФСБ, скорее, их нанял какой-нибудь Пригожин или Малофеев. — А как члены группы познакомились друг с другом? — В первой половине 2000-х, когда еще не было соцсетей, в России существовал популярный сайт знакомств «Дамочка.ру». Для пользователей сайта регулярно проводились офлайновые мероприятия в Москве и Петербурге, (забавно, организаторами официальных тусовок сайта в Петербурге в разное время были известные фигуры как <сын Бориса Грызлова> Дмитрий Грызлов, <известный националист> Николай Бондарик и вот теперь СМИ узнали еще и про Аникеева). Там все и познакомились в свое время. — Да это просто дрим-тим! А как выглядела работа до начала работы с хакерами, как собирался компромат? — Я не знаю, но Аникеев говорил, что занимается чёрным пиаром уже давно. Я до «Шалтая-Болтая» не занимался черным пиаром, а занимался маркетингом в области мобильных технологий. Аникеев — да, он занимался. Подробностей не рассказывал, но судя по тому что я знаю, там была просто коммерция, без каких-либо политических или иных пристрастий. — А в какой момент вы решили, что пора начать проект Шалтай-Болтай, что было главным триггером? — Думаю, что идея появилась у Аникеева в конце 2013 года. Так совпало, что в это же время я стал задумываться об эмиграции и возможной смене сферы деятельности. Поэтому поддержал предложение. В какой-то мере это было связано с ощущениями надвигающейся бури. Потом же и сразу пошли украинские события. — Вот так вот сидели в питерском баре просто и решили, а не создать ли нам «Анонимный интернационал»? — Если я правильно помню, это был бар с кальянами в центре Петербурга. — Были ли случаи, когда вы отказывались от выкладки по идеологическим соображениям, поняв, что человек не так уж плох? — Да, иногда мы дискутировали о целесообразности выкладки того или иного героя. Но, как правило «хорошие люди» отсеивались еще на стадии обработки полученной информации. — Помнится, одна из таких дискуссий была о замглавы Управления внутренней политики администрации президента Тимуре Прокопенко. А почему сомнения были? И почему решили выложить все же? — Прокопенко классный чувак, но при этом классовый враг. А кстати было где-то в интервью, что он один раз, возможно – пьяный, ответил Шалтаю? Там, кажется, был ответ на рассылку. В рассылке было что-то типа «завтра новая порция Прокопенко». В его ответе что-то по смыслу типа «классно, давайте» и 3 плачущих смайлика. В смайликах уверен 100%. — А почему ты говоришь, что он классный чувак? — Он позировал в меховой шубе. Трэш это прекрасно. Вообще мне показалось, что если бы он этой фигней не занимался в АП, мы вполне могли бы подружиться. — Сколько примерно стоит заказать взлом нужного человека? — Стоимость взлома почтового аккаунта на бесплатном сервере на хакерских форумах от 5 до 10 тысяч рублей. На опт бывают скидки. Но в ряде случаев требуется не только прочитать письма, нужно еще скачать резервные копии устройств, затем идентифицировать его адресатов, поискать контекст в открытых источниках, ведь часто невинная фраза в переписке, типа «Сообщи Михалычу, что завтра все будет, но БКО стал динамить» скрывает в себе факт оплаты отката и личность некоего коррумпированного чиновника и является вишенкой на торте. Вот эта дополнительная аналитическая работа и может занимать долгое время. — Известно, что внутри властных кругов вскоре началась паранойя по поводу того, кто внутри системы работает на «Шалтая». Тебе известно, кто попадал под подозрения и какие были слухи в этих кругах по данному поводу? — Да, мне попадались новостные рассылки АП, также в личной почте некоторые чиновники и бизнесмены обсуждали публикации «Шалтая». Но, по-моему, там через некоторое время решили, что это кто-то свой и не стоит связываться, а просто продолжить воровать дальше, привыкнув к существованию проекта. — Я правильно понимаю, что сначала задержали Аникеева, а потом уже остальных двоих? Когда ты узнал что Аникеев задержан? — Я узнал об этом на следующей день. Он летел со знакомой. Ее не стали задерживать, и информация дошла до меня. — А остальные двое не сразу что ли поняли? Или их одновременно задержали? — Дальше интересней. По его словам, у него забрали телефон и паспорт и выпустили под подписку. — А Тепляков и Филинов на тот момент были на свободе? Они знали, что его задержали и отпустили? — Да. Поэтому они поехали на встречу. Но мне ситуация показалась странной, неправдоподобной в деталях. Хотя по моей просьбе он прислал фото из Жан-Жака на Таганке. И фото чека. И я даже позвонил туда и пообщался с официанткой, принимавшей заказ. — Так может быть в том и был смысл его отпустить, потому что они знали, что он захочет встретиться с остальными, осталось только проследить за ним? Им не пришло это в голову? — Возможно. Но он утверждал, что ситуация решена и ехать безопасно. Но по новым правилам работать только из Москвы. — Какое-то странное правило, тебе не кажется? Может быть это было сказано специально, чтобы выманить всех в Россию? — Я чувствовал что-то странное. Поэтому не поехал. — Ты говоришь, что ФСБ не присылала вам «заказухи». 