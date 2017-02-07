Криминальные хроники бывшего Красноярска-26. СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКЕ Криминальные хроники ЗАТО Железногорск. УТОЧНЯЕМ ГРАДУС «Новый начальник красноярской полиции подвёл итоги деятельности ведомства за 2016 год. Серьёзную озабоченность правоохранителей вызывает ситуация, связанная с криминальными действиями нетрезвых граждан. По сравнению с 2015 годом рост преступности в состоянии алкогольного опьянения вырос на 13%. Среди самых проблемных территорий числится город Железногорск (+56%)». Хм. Народ нашёл себе новое развлечение по душе, однозначно. ЧТОБ ЛЕЖАЛО ХОРОШО Накануне в полицию поступило сообщение о том, что из хозяйственных построек частного дома в Тартате похищены личные вещи. Участковый уполномоченный сопоставил данные о ранее совершенных кражах и предположил, что к преступлению может быть причастен 44-летний ранее судимый местный житель. Сотрудники полиции задержали мужчину, обнаружили и изъяли похищенное. Возбуждено уголовное дело по признакам части 2 статьи 158 УК Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. *** О задержании трёх металлистов на «одном из предприятий Железногорска» мы уже упоминали как-то. Как выясняется, они демонтировали металлическую лестницу в заброшенном здании, принадлежащем строительной компании. Уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 158 УК передаётся в суд. *** С банковской карты гражданки 1962 г.р. таинственным образом исчезли около 6.000 рублей. Полимилиция заподозрила в хищении 29-летнего родственника потерпевшей, проживавшего с нею в одной квартире. Товарищ тоже умел пользоваться «мобильным банком», оказывается. В три приёма он обнулил счёт и скрылся, но ненадолго – доставленному в горУВД ранее судимому безработному пообещали новую отсидку на срок до двух лет. *** Оставленную возле своей квартиры в подъезде детскую коляску не обнаружила хозяйка, зато отыскали милиполицейские. Угонщик, 20-летний абориген, додумался разместить в интернете объявление о её продаже. Итог: двушечка за сообразительность и креатив. *** В краже 85.000 рублей из квартиры 75-летней женщины заподозрена была 47-летняя её знакомая, очень удачно зашедшая в гости. Воспользовавшись отлучкой хозяйки, она забралась в коробку, где пенсионерка хранила сбережения, перераспределила их в свою пользу и истратила. Сумма большая, поэтому на сей раз суду предстоит определяться в пределах пяти лет лишения свободы. ОХОТА НА ДОРОГАХ 3 февраля в районе Школы космонавтики на обочине обнаружилось перевёрнутое авто. Водителя на месте происшествия не оказалось. При обследовании местности на территории промышленного предприятия нашли нетрезвого ранее судимого жителя пос. Первомайский, 1987 г.р. Данный гражданин после совместной пьянки на Северной свистнул ключи у владельца «Мустанга» и поехал кататься. И приехал в камеру ИВС по ч. 1 ст. 166 УК «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)». По тарифу ему светит принудительный отдых до пяти лет. *** *** *** *** 4 февраля на Саянской «Toyota Ipsum» под управлением 47-летнего мужчины выехала на встречку и ударила аналогичное авто с 44-летней женщиной за рулём. Обе машины развернуло и они перегородили всю проезжую часть. Медицинская помощь потребовалась обоим водителям, а также 70-летней женщине, которая ехала с женщиной. Впрочем, сработавшие подушки безопасности сыграли свою роль: госпитализация никому не понадобилась. Как пояснили в пресс-службе ГИБДД, виновник аварии был пьян (проверка на алкотестере показала 0,77 млгр\литр) и не пристёгнут ремнём безопасности. Судьба таких уродов обычно зачем-то хранит. *** *** СКРОМНЫЕ ЗАПРОСЫ ЖЕЛЕЗНЫХ ГОРЦЕВ «4 февраля в МУМВД состоялся единый день приёма граждан по личным вопросам. С вопросами, касающимися деятельности правоохранительных органов, обратилось более 10 человек. Некоторые обращения были коллективными. Граждан интересовали вопросы деятельности регистрационно-экзаменационного подразделения, порядок получения справок и документов, ход расследования уголовных дел и проведение проверок по заявлениям. Ряд материалов проверок были изучены в ходе приема, по ним были даны дополнительные указания. Все обращения были взяты на личный контроль начальника Межмуниципального управления» ( отсюда ). Арифметика по-прежнему не самое сильное наше место, как видите. ЛАВАНДОС: НОВЫЕ ВЕЯНИЯ В железногорском отделе судебных приставов аналогичный приём граждан по вопросам невыплаты алиментов провела главный судебный пристав Красноярского края Елена Ловандо. «Мне непонятно, почему на этой территории мы длительное время не можем установить полный правопорядок, - заявила она муниципальной газете. - У вас далеко не все хорошо. И жители города об этом знают». «По словам Елены Евгеньевны, ее возмутило большое число злостных неплательщиков алиментов в Железногорске - 1034 человека! Ведь раньше их было не более 800. - Я успела принять у вас всего шесть человек, - говорит Елена Ловандо. - Проблема у всех одна: судебное решение по взысканию алиментов есть, но оно не выполняется. Это значит, что сотрудники железногорского отдела судебных приставов не доработали. На 1043 должника заведено всего 10 административных производств с учетом прошлого года, и ни одного уголовного дела! Для примера, в Абане возбуждено два уголовных дела, 32 выявленных материала по административной практике. В Абане остаток по алиментам составляет 254 производства. А у вас 500 производств вообще остались без внимания - это ли не показатель неудовлетворительной работы отдела? Кроме того, из 1034 железногорских неплательщиков алиментов 689 человек имеют водительские удостоверения. Но из них ограничены в праве вождения всего 183. - Нужно расставлять приоритеты: лучше сегодня не взыскать штрафы ГИБДД, которые уйдут в доход краевого бюджета, чем оставить без денег местных детей. А долги по линии ГАИ взыщем потом, - категорична Ловандо. Через месяц отделу предстоит новая проверка». РАВНЯЙСЬ-СМИРНО В Межмуниципальном управлении МВД России по ЗАТО г. Железногорск провели проверку готовности к действиям при возникновении чрезвычайных обстоятельств. На месте сбора было осуществлено построение личного состава с проверкой форменного обмундирования, экипировки средствами индивидуальной бронезащиты и активной обороны. Также провели проверку работы дежурной части и знание стражами порядка нормативной базы, регламентирующей деятельность полиции при возникновении чрезвычайных обстоятельств. 24.мвд.рф . Природная скромность помешала полимилиции развить тему, и очень жаль. Есть только картиночка. ДОБРОВОЛЬНО-ПРИНУДИТЕЛЬНО? На днях в горУВД провели совещание с руководителями частных охранных предприятий и представителями т.н. Росгвардии. «Рассмотрены вопросы организации взаимодействия органов внутренних дел с частными охранными структурами в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности. Также обсуждались механизмы взаимодействия при проведении праздничных мероприятий. Сотрудники полиции напомнили о деятельности Добровольной народной дружины и призвали руководителей ЧОПов предложить своим сотрудникам вступить в дружину в целях наиболее полного оказания содействия в охране общественного порядка». Интересно, правда? То ли бойцы «ЗОЖа», дружно записавшиеся в «Витязь», не справляются с валом правонарушений, то ли милиполиция им не слишком доверяет… «По итогам участники рабочего совещания определили порядок передачи информации, предоставления ориентировок. Учитывая, что 5 из 7 охранных предприятий возглавляют ветераны ОВД, предложения сотрудников полиции о механизмах взаимодействия были восприняты с пониманием. Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Виктор Архипов поблагодарил присутствующих на заседании за сотрудничество и подчеркнул значимость совместных усилий в деле обеспечения правопорядка на территории ЗАТО Железногорск».