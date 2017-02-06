Пёстрая лента новостей ЗАТО Железногорск. БОЛЬШИЕ МЫСЛИ БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА Красноярск-26 посетил депутат Госдумы Пётр Пимашков. «Рабочий визит начался с обсуждения проектов, которые будут реализованы в городе и поселках в Год экологии. «Мы ожидаем, что из федерального бюджета будут выделены средства, связанные с благоустройством территории, в том числе и Железногорска», - отметил Вадим Медведев. «Мы проведем ревизию всех федеральных программ, - подчеркнул в ответ экс-мэр Красноярска, - и постараемся целевым порядком выделить Железногорску дополнительные средства на выполнение экологической программы». Поговорили, называется. БОЛЬШОМУ БРАТУ – БОЛЬШИЕ ОЧКИ Городские КПП оборудуют системой видеонаблюдения. Во всяком случае, такой проект изготовлен проектно-конструкторским управлением Горно-химического комбината. «Его реализация позволит обеспечить круглосуточное наблюдение за функционированием КПП, технический контроль и возможность оперативного реагирования специальных служб, - полагает sibghk.ru . - Работа над проектом потребовала от специалистов обследовать довольно протяжённые участки местности, чтобы обосновать проектные решения для прокладки инженерных сетей». БОЛЬШОМУ КОСМОСУ – БОЛЬШИЕ ЖЕЛЕЗКИ АО «ИСС» приняло участие в выставке «Металлообработка и сварка». До сих пор новые разработки «звёздной фирмы» в производстве высокотехнологичного оборудования для, естественно, сварки с металлообработкой как-то оставались за кадром. Но на XII региональной выставке в краевом центре они наверняка произвели фурор в качестве блестящего образца «модернизации промышленности и развития инновационного сектора экономики Красноярского края». Ну, и чучелки КА «Глонасс-К» и «Экспресс-АМ6» тоже не могли не поразить воображение туземцев. ПОКА ОБОШЛОСЬ БЕЗ ЖЕРТВ В ЗАТО идёт приём заявлений в общеобразовательные учреждения. Комплектование первых классов проходит спокойно, отмечает пресс-служба администрации ЗАТО. По предварительной оценке в этом году в школу впервые пойдут 935 детей. Пока от родителей поступило 552 заявления. Руководитель МКУ «Управление образования» Валерий Головкин напоминает: ребёнок может быть зачислен в выбранную родителями школу не по месту жительства только при наличии свободных мест. ХАРКЕВИЧ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ Вряд ли вы всерьёз рассчитывали на снижение квартплаты. Отопление до июля будет оплачиваться с коэффициентом 1,0 к декабрьским показателям. Зато с первого января в квартплату включены расходы на холодную и горячую воду, а также электроэнергию, потребляемые при использовании общего имущества МКД. Повышающий коэффициент для квартир, не оборудованных приборами учёта, поднят до 1,5. Коммунальные услуги в таких квартирах будут начисляться по количеству собственников. Ну, и ещё несколько очень приятных, но довольно дорогих сюрпризов приготовила для вас Родина. Приятно, когда о тебе помнят, правда? ФЕМИДА НОН-СТОП Трудовые споры никак не утихают в городском суде. На минувшей неделе публичными разборками с работодателями занимались гр. Муравицкая и Петрусевич ( ОАО « ЗПК »), гр. Гулин и Батукаев ( ФГУП « ГУССТ-9 »), гр. Слугина (ЗАО « УКБХ »), гр. Деркач (ООО « ПРЭХ ГХК») и гр. Алексеев (АО « Буреягэсстрой »). Кроме них позвольте отметить раздел имущества супругов Матеровых, иск краевого военкомата к В.В.Грищенко и победу П.В.Черкашина в битве с Пенсионным фондом и Горно-химическим комбинатом. С чисто эстетической точки зрения, очень хорош процесс «ООО « Креол ТЕК» против супругов Майбах». ПЕШКОВ УЕХАЛ В КЕМЕРОВО Всё равно в пятницу никакую работу толком делать не получается. Стратегическая сессия «Пять шагов благоустройства» состоялась 3 февраля в Киммерийской волости. «В рамках реализации приоритетной национальной программы «Комплексное развитие моногородов» продут мероприятия, посвящённые стратегиям и подходам в области повышения качества среды моногородов, - сообщает admk26.ru . - Одним из целевых показателей программы станет благоустройство самых оживлённых городских пространств, создание пространств для молодёжи, модернизацию объектов социальной инфраструктуры». Не пресс-релиз, а симфония имажинизма. ШАРОКАТАНИЕ НУЖНО ПОДТЯНУТЬ На ГХК стартовала ежегодная спартакиада руководителей. На этот раз в ней участвуют 17 городских команд. Первым этапом соревнований стал турнир по бильярду, создавший загрузку развлекательному центру «Бали» (56 клиентов посреди недели - это не шутка). В командном зачёте победу одержало ФГУП «Атом-охрана». На втором месте горУВД, на третьем – Серый дом. Пётр Михайлович, это нехорошо! БОЛЬШЕ ОБЩАГ, ХОРОШИХ И РАЗНЫХ В августе АО «ИСС» планирует новоселье на улице Свердлова. Во всяком случае, новое общежитие там растет как на дрожжах : «Уже возведены шесть этажей». Это «7-этажное комбинированное здание общей площадью 5 тыс. кв.м. Монолитный первый этаж - нежилой. Там расположатся спортзал, прачечная, учебные классы и т.д. Этажи со второго по седьмой - панельные. Общежитие рассчитано на 164 человека». ХАЛЯВА КОНЧИЛАСЬ Загородные оздоровительные лагеря бесплатно – только льготникам! Таковых ребятишек предварительно насчитали 722 штучки. В льготные категории входят находящиеся в социально опасном положении дети, плюс дети из малообеспеченных семей, несовершеннолетние, состоящие на учете в ОВД, и отпрыски работников загородных лагерей. Ах, да: ещё одарённые школьники и семьи с доходом ниже 10.200 рублей. Остальным предложено раскошелиться на 17.309 рублей. БРЕДУЩИЕ В ПРАВОВОМ ПОЛЕ Региональные антимонопольщики про Нашгород не забывают. На девятое февраля в краевом управлении ФАС назначено рассмотрение дела № 09-17-17 в отношении ФГУП «ГУССТ №9 при Спецстрое России» по признакам нарушения п. 2 ч. 1 ст. 17 Федерального закона «О защите конкуренции». Также в четверг два протокола об административном правонарушении по ст. 14.32 получит ООО «Строительная компания», а в пятницу им предстоит ещё одно разбирательство по той же статье. ДОДОНОВО. НАШЕСТВИЕ Живая природа всё ближе подбирается к Нашгороду. Вторую неделю в посёлок наведываются совы, содрогается муниципальная газета. Но потом берёт себя в руки и успокаивает читателей: для человека эти птицы абсолютно безопасны. А причинение им вреда может повлечь за собой уголовную ответственность. «Полагаем, что в городе пернатые хищники находят себе добычу в виде мышей и крыс вблизи свалок, мусорных контейнеров, частных строений, помогая тем самым истреблять нежелательных соседей». Совсем как медведи, ага. ВО ИМЯ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ Депутат Балашов написал первый в этом году запрос. Как ни крути, это событие по нынешним временам. Слуга народный упорно добивается закрытия инновационного пешеходного перехода на трассе напротив Сосновоборска. На сей раз он накатал жалобу краевому прокурору, т.к. из КрУДора ему ответили, что проект отвечает всем требованиям закона. «Балашова поддержали 343 жителя Железногорска». Кто стоит за этим антиправительственным выпадом и демонстративным раскачиванием социальной лодки, хорошо бы разобраться Федеральной службе безопасности. НЕ НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ В конечном итоге у нас останется лишь одна автошкола))) Специальный релиз цитирую: «Учебные группы автошколы Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России практикуют навыки вождения на улицах Железногорска. Уже неделю как обучающиеся приступили к занятиям в городе, они проходят не только на легковом автомобиле, но и на грузовом транспорте. Параллельно продолжаются изучение теоретического курса, тренировки на автодроме». УСПЕЙ ЗАДАТЬ ВОПРОС Клиническая больница №51 активно расширяет сферу услуг. Акция «Спроси онколога» приурочена была, оказывается, ко Всемирному дню борьбы против рака, который отмечается 4 февраля. «Если вы НЕ состоите на учете в краевом онкодиспансере, но вам необходимо проконсультироваться с онкологом по тем или иным вопросам – не пропустите эту возможность! – читаем на сайте бывшей ЦМСЧ. - Прием будут вести два квалифицированных врача-онколога Красноярского краевого клинического онкологического диспансера. Акция пройдет 3 февраля по адресу: г. Красноярск…» Это очень удобно, согласитесь. ХОСПИС БЛУЖДАЕТ ПО КАРТЕ На сей раз в Сером доме якобы присматриваются к Подгорному. Затея братьев Стародубцевых никак не может осесть на землях ЗАТО, несмотря на многочисленные обещания чиновников всех уровней. «Власти рассматривают варианты размещения хосписа в Подгорном. Об этом рассказал заместитель главы администрации по социальным вопросам. По словам Владимира Фомаиди, правительство Края готово профинансировать открытие этого учреждения в Железногорске. В настоящее время идет поиск здания. Из множества вариантов власти выбрали бывшую поселковую поликлинику». Мне всегда казалось, что «идёт поиск» и «выбрали» суть немного разные понятия. Отстал от жизни, очевидно. КБУ: СОХРАНЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ «ГЛОНАСС» + «БобКэт» = всегда хорошее настроение. Система онлайн-контроля за муниципальным автотранспортом безусловно является одним из главных достижений МП «КБУ». Мы уже сообщали о фактическом расширении границ ЗАТО в виртуальном пространстве. Снегодня данный тезис получил очередное документальное подтверждение. ТРУДОУСТРОЙСТВО ПО КОНКУРСУ Молодёжный центр заработает немножко денежек на лето. В Железногорске стартовал муниципальный этап конкурса проектов по организации трудового воспитания несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на территории Красноярского края. По результатам конкурсного отбора муниципальные образования получают возможность трудоустроить несовершеннолетних в рамках выделенной квоты за счет средств краевого бюджета. Соответственно, остальные муниципалитеты – не получают. Подростки не промпарк, обойдутся. ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ХОРОШИЕ НОВОСТИ Уровень безработицы в ЗАТО Железногорск составляет 0,97 %. Численность безработных граждан, зарегистрированных в Центре занятости населения, по состоянию на 1 февраля достигла 500 человек. За январь 48 работодателей города заявили в ЦЗН сведения о 631 вакансии, из коих 373 – это рабочие специальности. Как всегда, больше всего народу требуется в строительство и здравоохранение. То есть, туда, где проблемы с оплатой труда только нарастают. ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ ДИВЕРСИЯ В ТЕАТРЕ На главную городскую сцену возвращается «Баядера», пишет stolitca24.ru . Состав преступления перед скрепами в комплекте, что называется: «Восточный колорит и европейское варьетте. Это жемчужина в творчестве Имре Кальмана. В свое время она отгремела во множестве театров Европы и Советского союза. История в двух действиях рассказывает, о выборе между любовью и политическим долгом». Кирилл и Мефодий со толпою последователей рыдают навзрыд. БОЛЕЕМ ПОТИХОНЬКУ Региональное управление ФМБА России №51 рапортует. За прошлую неделю медицинская статистика ЗАТО обогатилась тремя случаями сальмонеллёза (в т.ч. заболели двое детей), плюс 27 случаев прочих острых кишечных инфекций (14 детей), плюс три описторхоза, четыре хронических гепатитов «С», два носительства анти-ВГС, а сверх того одна скарлатина и десять пневмоний у детей. От укусов животных пострадали пятеро железных горцев. Уровень ОРВИ и гриппа превысил эпидпорог на 9,9 процента. *** За неделю в бывшем Красноярске-26 родилось 13 и умерло 16 человек.