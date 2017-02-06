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В тени куратора Печатать E-mail
Воскресенье, 05 Февраль 2017

Участники проекта "Шалтай-Болтай" начинают говорить.

Шалтай - не болтай: как связаны аресты хакеров и сотрудников ФСБ?

Бывший редактор сайта хакерской группы "Анонимный интернационал" ("Шалтай-Болтай") рассказал Би-би-си, как был организован проект, публиковавший и продававший переписку представителей властей.

Предполагаемый организатор группы Владимир Аникеев был арестован примерно в то же время, что и высокопоставленные сотрудники ФСБ, которых обвинили в государственной измене в пользу США. Аникеев оказался за решеткой в ноябре 2016 года, но об этом стало известно только в январе из сообщения Лефортовского суда Москвы о продлении срока содержания под стражей. Ему предъявлены обвинения в неправомерном доступе к компьютерной информации, что карается Уголовным кодексом лишением свободы на срок до пяти лет.

Аникеева задержали сразу после того, как он пересек границу России и Белоруссии в Псковской области, сообщали издания "Фонтанка" и Life. В Россию он возвращался, согласно этим данным, через Минск, а до этого долгое время жил в Таиланде. Что заставило Аникеева вернуться в Россию, неизвестно. До эмиграции он долгое время работал журналистом. По информации Русской службы Би-би-си, после 2001 года Аникеев стал сотрудничать с группой петербургских пиарщиков и занялся сбором компрометирующей информации о чиновниках.

Судя по страницам Аникеева в соцсетях, он может быть тем самым Льюисом из "Анонимного интернационала", который давал интервью изданию "Медуза" в 2015 году. Как и Льюис, Аникеев жил в Таиланде. На одном из снимков он запечатлен в шляпе, похожей на ту, что позволил сфотографировать журналисту "Медузы" Льюис.

Тайская дружба

По тому же уголовному делу, что и Аникеев, в ноябре были арестованы еще двое россиян: Константин Тепляков и Александр Филинов. Как следует из открытых данных в интернете, 34-летний Тепляков закончил Санкт-Петербургский университет информационных технологий, работал программистом и гейм-дизайнером. На его электронный адрес в 2009 году было зарегистрировано 30 интернет-сайтов, с которых распространялись фальшивые антивирусы и другие вредоносные программы (12). Не позже 2008 года Тепляков переехал в Таиланд - как сам он писал, "на вольные хлеба". Он учредил в Бангкоке агентство недвижимости. Около года назад Тепляков уехал из Таиланда на Украину.

Тепляков и Аникеев дружат в соцсетях: на их совместной фотографии в тайском баре программист держит в руках смартфон, а журналист - кальян и коктейль. На вопрос, чем занимался еще один арестованный, Александр Филинов, не отвечают ни социальные сети, ни интернет-поисковики. По данным "Коммерсанта", он работал инженером в структурах одного из сотовых операторов.

"Три айфона" Дмитрия Медведева

По многим признакам, эти люди и есть "Анонимный интернационал" ("Шалтай-Болтай"). От имени "Анонимного интернационала" в сеть попали письма, якобы принадлежавшие вице-премьеру Аркадию Дворковичу и сотрудникам знаменитой "фабрики троллей" в Петербурге. В августе 2014 года они утверждали, что "нашли в сети" конфиденциальную переписку и содержимое "трех айфонов" премьера Дмитрия Медведева. Незадолго до этого в "Твиттере" Медведева появились провокационные сообщения: "Ухожу в отставку. Стыдно за действия правительства...", "Давно хотел сказать! Вова! Ты не прав" и другие.

Члены группы участвовали в создании биржи информации joker.buzz и выставили туда переписку, как они утверждают, пресс-секретаря премьера Натальи Тимаковой, главы Роскомнадзора Александра Жарова и многих других публичных лиц.

В 2016 году стало заметно, что острота и активность публикаций "Анонимного интернационала" снизились. Изменились и объекты интересов этой группы, на бирже информации появилась взломанная переписка противника власти - пресс-секретаря экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского Кюлле Писпанен. Собеседники Би-би-си среди информационно-политических активистов не исключают, что такой разворот может быть связан с появлением у "Шалтая-Болтая" нового куратора в российских властных структурах.

"Анонимный интернационал" и аресты в ФСБ: есть ли связь?

В декабре российские спецслужбы арестовали главу отдела Центра информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова, его заместителя Дмитрия Докучаева, а также топ-менеджера "Лаборатории Касперского" Руслана Стоянова. Их, а также как минимум еще одного человека, имя которого не раскрывается, обвиняют в государственной измене в пользу США.

Российский консервативный телеканал "Царьград" со ссылкой на анонимный источник сообщал, что один из арестованных - Сергей Михайлов - был "куратором и покровителем" "Анонимного интернационала". Однако вскоре телеканал удалил новость со своего сайта, сейчас она доступна только в интернет-архиве.

Никакие подробности этого дела официально не сообщаются. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил только, что оно не связано с хакерскими атаками на избирательную систему США, причастность к которым Кремль также отрицает. Адвокат одного из арестованных сотрудников ФСБ Иван Павлов (кого именно из подозреваемых в госизмене он защищает, сам Павлов не говорит) сообщил Русской службе Би-би-си, что в деле о государственной измене "Шалтай-Болтай" не упоминается. При этом Павлов оговорился: "Я не видел в деле "Шалтая-Болтая". Однако это не значит, что эти дела не связаны. Нам, адвокатам, показывают только надводную часть этого айсберга".

Выход сложнее входа

Доказательств связи с "Анонимным интернационалом" именно тех сотрудников ФСБ, которые оказались под арестом в декабре 2016 года, действительно нет. Однако бывший сотрудник "Шалтая-Болтая", с которым удалось связаться с Би-би-си, настаивает на том, что кураторы из ФСБ у этого проекта все же были. Собеседник Би-би-си утверждает, что в недавнем прошлом работал редактором соцсетей и сайта "Шалтая-Болтая". В качестве доказательства своей работы он привел скриншот приватной переписки "Шалтая" с журналистами за сентябрь-октябрь 2016 года. Двое журналистов из разных изданий подтвердили Би-би-си подлинность переписки. Собеседник Би-би-си ответил на вопросы в письменной форме, попросив называть себя А.

Би-би-си: Вы сейчас в безопасности?

А.: Насчет безопасности все относительно. Но я не в России. И пока не в списке Интерпола.

Би-би-си: Как вы связаны с Аникеевым и Тепляковым?

А.: Я знаком с ними много лет и много что мог бы рассказать.

Би-би-си: Спрошу прямо: они и есть "Анонимный интернационал"?

А.: Они имели отношение к этому проекту. Аникеев самое непосредственное - создатель и идеолог, Тепляков - не такое прямое. Скорее, привлекался в разное время для разного рода технических и аналитических задач, не имеющих отношения к взломам - анализ и обработка информации, когда больше, когда меньше.

Би-би-си: Что из уже опубликованного про них в СМИ неправда?

А.: В СМИ, как обычно, полуправда :) Но основное изложенное в СМИ близко к истине. А вот в деталях наблюдается путаница. Например, тайское агентство недвижимости было личным неудавшимся проектом Теплякова и к истории с Шалтаем не имеет абсолютно никакого отношения. И таких примеров полно.

Би-би-си: Что можете рассказать о людях, которые в розыске по делу "Шалтая"?

А.: Можно предположить, что некоторые из них задумываются на тему общения со СМИ, готовят ответы на вопросы.

Би-би-си: Почему, по-вашему, Аникеев, Тепляков и Филинов вернулись в Россию? Почему были так неосторожны?

А.: Аникеев был уверен в том, что кураторы могут обеспечить ему безопасность. Вполне допускаю, что после задержания он связался с куратором, но тот не смог помочь. Тепляков же попался на оперативную разводку следствия. Мне тоже поступали предложения приехать в Москву и продолжить "работу в новом формате", но я отказался . Филинов же был связан только с Аникеевым, мне про него почти ничего не известно, могу только предполагать. Полагаю, он мог изначально находиться в России.

Би-би-си: Связано ли дело "Шалтая" с арестами в ФСБ и "Лаборатории Касперского"?

А.: Я полагаю, определенно связь есть, но не напрямую, а через кураторов. Мне не было известно о контактах кого-либо из ШБ ["Шалтая-Болтая"] с сотрудниками "Касперского" или с хакерами, сработавшими на выборах в США.

Би-би-си: Расскажите о кураторах проекта.

А.: Я окончательно отошел от проекта в конце 2016 года после задержания Аникеева. Я не встречался и не общался с кем-то из ФСБ, поэтому подтвердить наличие кураторов среди названных в СМИ лиц не могу. В то же время, по моим данным, у проекта действительно появился высокопоставленный куратор из спецслужб, причем он вышел на проект сам и предложил свои услуги взамен на гарантии безопасности членам команды и публикацию заказных материалов. До этого, как мне известно, проектом интересовались другие спецслужбы, кажется, из министерства обороны, но в определенный момент их расследование по каким-то причинам было заторможено по сигналу сверху.

Би-би-си: "Шалтай-Болтай" - это только бизнес, или у проекта была идеологическая составляющая?

А.: Изначально проект был политически ориентирован и работать было очень интересно, а именно, публиковать различную информацию об истинной роли правительства РФ и отдельных олигархов в международной политике, или про коррупционные схемы, далее же стало постепенно больше коммерции, и поэтому уже тогда у меня стали возникать желания отойти от проекта, но, как это бывает, выход оказался сложнее входа.

Би-би-си: Говоря про политическую ориентированность проекта, вы имеете в виду, что он был инструментом борьбы за власть?

А.: Политически ориентирован в том смысле, что занимал оппозиционную Кремлю сторону. Не чью-то конкретно. Мы симпатизировали Навальному и Немцову, например. По крайней мере, их намерениям побороть коррупцию. Как вышло с Крымом и Донбассом, нам тоже очень не понравилось.

Би-би-си: Бывали случаи, когда вы что-то редактировали в добытых письмах? В какую сторону?

А.: Случаев редактирования не было, поскольку важно было держать марку. А там и так всего хватало. И чьи-то заявления о подделках - лишь отмазки. Что-то изредка удалялось - семейная переписка личного характера, информация о болезнях, фото детей и тому подобное.

Би-би-си: Имеет ли "Шалтай-Болтай" отношение к взлому почты сотрудников аппарата Суркова?

А.: К Суркову нет, после публикации украинцами Льюис выразил удивление. Ознакомившись же с примерами, заявил, что, похоже, все настоящее, поскольку у него был массив кого-то из адресатов.

Би-би-си: На бирже информации недавно появился архив почты пресс-секретаря Ходорковского. Имеет ли к этому взлому отношение команда "Шалтая-Болтая"?

А.: Нет, биржа работает сама по себе. Там и Навального раньше продавали. Биржа просто честно работает и хорошо поднялась на сотрудничестве с "Шалтаем".

Би-би-си: Как в "Шалтае" делились деньги от состоявшихся аукционов на бирже информации?

А.: Средства от продаж распределялись непрозрачно. Оплачивались текущие расходы команды. Иногда были премии, видимо, связанные с удачными сделками. Иногда что-то шло на закупку новых порций компромата у каких-то анонимных хакеров. Что-то иногда шло на благотворительность, Аникеев говорил о пожертвованиях какому-то детскому дому.

bbc.com.

***

«Взломать Медведева было несложно»

The Insider удалось поговорить с одним из экс-участников «Анонимного интернационала», который отвечал в группе за ведение соцсетей и, частично, анализ собранных массивов.

Свою причастность к проекту он подтвердил, процитировав старую переписку из личных сообщений между «Анонимным интернационалом» и The Insider. В интервью он рассказал некоторые подробности сбора информации, связи с ФСБ и выбором мишеней для своих разоблачений. Сегодня мы публикуем первую часть интервью. 

— Насколько адекватна информация в «сливе» Росбалта о вашей группе?

— В оригинальном сообщении все близко к правде. Относительно куратора — с ним контактировал Льюис, имя и должность я не знал, куратор действительно вышел сам на Льюиса (точнее через неких знакомых посредников), встречался ли Льюис с ним лично или только с его помощником, я не знаю. Какой-то заказухи они не давали, но намекали, что может понадобиться помощь. Со своей стороны обещали защиту (по словам Льюиса). Поэтому и он поехал в Россию. Задержали в Пулково на вылете в Минск.

— Так значит, он поехал не за деньгами, а за защитой? Это точно?

— Он ездил по делам на переговоры. Похоже через посредников его и выманили. Ещё есть мое предположение, что и после задержания с ним планировали продолжить сотрудничество, но затем что-то изменилось и решили добивать, поэтому появился слив «Росбалта». Возможно, после задержания кураторов решили раскрутить по полной.

— Сколько человек из «Анонимного интернационала» задержаны и кто они?

— Аникеев (Льюис) и Тепляков. Филинов мне неизвестен, думаю что он был связан напрямую с Аникеевым и мог заниматься техническими деталями. Аникеев идеолог и создатель проекта, я был в проекте с первого дня — занимался в основном PR и ведением блогов и твиттера, подготовкой публикаций на основе предоставленных мне материалов. Тепляков присоединился позже и иногда выполнял мелкие технические задания по разбору готовых массивов. Когда проект стал больше сползать в сторону коммерции, я стал подумывать об уходе. Раньше, когда было больше политики, было куда более интересно. Однако выйти оказалось сложно и получилось только после задержания Аникеева.

— А сейчас ты, конечно, за пределами России?

— Сейчас за пределами, но, поскольку вся история получила огласку, стал опасаться за свою безопасность и здесь.

— По какому критерию выбирали, кто будет следующей жертвой слива?

— По количеству интересного в почте. Многие массивы были пустышками и ничего интересного общественности не содержали, какие-то могли показаться интересными, но их владельцы ничего плохого по нашим оценкам не делали, а даже наоборот оказывались вполне позитивными людьми — по таким массивам работа больше не велась. Основной критерий отбора — это госчиновники либо бизнесмены, плотно связанные с нынешней преступной властью. Артисты, например, нас никак не интересовали.

— Какой способ взлома был самый распространенный, фишинг?

— Насколько мне известно, в основном именно фишинговые ссылки. Причем сами сотрудники «Шалтая» взломами не занимались, эта работа была передана на аутсорс. И кто конкретно рассылал письма с зараженными ссылками, мне неизвестно. Взлом на заказ предлагается на многих хакерских форумах, возможно, наши исполнители тоже были оттуда. Касательно информации о якобы имевшейся поддельной соте и сидевших в популярных кафе Шалтаевцах — бред и выдумки некоторых СМИ.

Поэтому в целом называть проект хакерской группой можно лишь с большой натяжкой, скорее это создавалось как независимый политический проект оппозиционного толка, предлагавший интересные инсайды,  в дальнейшем начавший монетизировать часть полученной информации. Многие популярные проекты работают по этой же схеме. Нам попадался такой интересный товарищ с телепередачей, не буду его называть.

— Но ведь во власти много самых разных потенциальных объектов, как происходил выбор — что вот в этот раз давайте ломанем Пригожина, а в этот Габрелянова?

— На Пригожина был накоплен материал еще до появления проекта. Он лежал неиспользованный.  А вот материал на Габрелянова нам неожиданно продали неизвестные лица, было даже недоверие поначалу, но фактчекинг показал, что материал настоящий. В целом же решение делалось на основе того, какими материалами  мы располагали на текущий момент.

— Много еще неиспользованных массивов осталось?

— То, что было у меня, — в основном старые материалы, я их уничтожил после решения о выходе из проекта. Было ли что-то у Льюиса и попало ли в руки ФСБ, я не знаю. Вообще он не любил возить с собой информацию.

— Кто должен был стать следующей мишенью, если бы ареста не произошло?

— О следующей мишени разговора не было, может что-то залежавшееся опубликовали бы.

— К взлому Суркова вы имеете отношение?

— Что касается Суркова, по всей видимости, это действительно отличная работа украинских активистов. Вполне возможно, что в ответ на это начались задержания в России и ФСБ, чтобы показать, какие они расторопные, схватила того, кто был в их зоне видимости.

— Как удалось взломать гаджеты Медведева?

— Это было несложно, ведь имея доступ к почте можно зайти на iCloud и скачать имеющиеся там резервные копии. В дальнейшем Apple усложнили этот процесс, принуждая пользователей ставить двойную аутентификацию. На самом деле Медведев не самый интересный случай, а фоточки свои он и так выкладывал. Хотя с твиттером вышло весело.

— Кто-то кроме Дворковича выкупал свой массив?

— Массивы выкупались анонимно, поэтому неизвестно, купил ли кто свой массив, или выкупил массив друга, а может и врага. В любом случае, гарантировалось, что после покупки информация удалялась и больше нигде не хранилась.

— Сколько примерно удалось заработать на продаже массивов за эти три года существования проекта?

— Мне сложно точно сказать, думаю, весь оборот составил не больше миллиона долларов. Много денег платилось хакерам, у части информации были свои продавцы, которые получали львиную долю после реализации. Курс биткоина все время скакал.

— А какая-то основная работа у тебя была кроме участия в проекте? И твоя функция была только в том, чтобы вести блог, или что-то еще ты делал для «Анонимного интернационала»?

— Работа в проекте была основной, и «ведение блога» неплохо оплачивалось. Ведь на самом деле кроме ведения блога это еще мониторинг открытых источников, поиск информации, фактчекинг, обработка и анализ массивов, зачастую просеивание тонн песка в течение месяцев чтобы найти крупицы полезной информации. По факту мной велось сразу несколько скрупулёзных  расследований по огромным массивов информации, которую мне давали для анализа.

— А почему ты сказал, что выйти из проекта оказалось сложно?

— Было такое чувство, не хотели отпускать, так как трудно найти другого человека, которому смогли бы так же доверять…

Продолжение следует.

theins.ru.

 
 
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