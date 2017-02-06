История одной фотографии. Нет, пожалуй, двух. Нет, трёх.

ШКОЛА КОММУНИЗМА В ЭПОХУ КРИМИНАЛЬНО-ПОЛИЦЕЙСКОГО КАПИТАЛИЗМА

Честно сказать, на эту публикацию местных профсоюзов мы обратили внимание исключительно из-за картинок. Уж больно хороши.

В тексте, впрочем, тоже пара-тройка вишенок обнаруживается, если присмотреться. Чего стоит одна только попытка донести до главного местного едроса точку зрения работяг на экономическое вставание с колен. Интересно было бы узнать, кстати: донесли или расплескали по дороге?

Не менее циничный вопрос касается отмены льгот по оплате летних оздоровительных лагерей для школьников. Профсоюзники не без оснований считают, что данное решение будет принято в коллективах без восторга, и предупреждают о том Серый дом. А зачем предупреждают-то? Чем грозит чиновникам это недовольство? Ничем не грозит. Стало быть, продолжаем вразумлять население ударами по кошельку и дальше.

Про структуру расходов ТПО и текучку членства (в хорошем смысле слова) тоже интересно, как мне кажется.

Воспроизводится с сокращениями.

Замерить градус недовольства

Повестка дня первого в этом году заседания профкома Территориальной профсоюзной организации Железногорска получилась насыщенной, а само мероприятие – эмоциональным.

Работа началась с традиционной встречи профсоюзов с представителем городской власти. На этот раз собеседником профлидеров стал заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск Анатолий Коновалов. Председатели профкомов старались донести до вице-спикера позицию трудовых коллективов по наиболее важным вопросам жизни города. Они призывали не допустить уничтожения МП «ГТС» и городского радио, поддержать Пассажирское автотранспортное предприятие в борьбе с недобросовестными конкурентами и обеспечить стабильное транспортное сообщение на городских маршрутах после ухода с рынка частного перевозчика «Горавтотранс», оказать городским организациям методическую помощь в связи с вступлением в силу изменений к Федеральному Закону №44, регулирующему закупки для государственных и муниципальных нужд.

Реакцию на Коновалова в ТПО назвать обычной язык не поворачивается...

Самой горячей на профкоме ожидаемо стала тема отмены льгот для муниципалов и бюджетников при отправке детей в загородные оздоровительные лагеря. В 2017 году цена путевки в лагеря «Орбита» и «Горный» составит 17 309 рублей, при этом путевки будут продаваться всем по полной стоимости – за исключением пяти льготных категорий граждан. Такое положение дел вызывает у профсоюзов немало вопросов. Последние два десятка лет, в соответствии с Трехсторонним соглашением в муниципальной сфере ЗАТО Железногорск, работники целого ряда городских предприятий и учреждений имели возможность покупать путевки за 10% от стоимости, остальное компенсировал городской бюджет. После того, как в 2014 году в Закон Красноярского края об обеспечении отдыха и оздоровления детей были внесены изменения, размер родительской платы возрос до 30%, а для работников госучреждений – до 100%.

По мнению профсоюзных лидеров, столь радикальный шаг может вызвать возмущение в трудовых коллективах. В условиях снижения реального уровня зарплат в муниципальном секторе льгота на оздоровление детей является значимой мерой социальной поддержки, а сумма, которую нужно будет выложить за возможность отправки ребенка в лагерь, для многих работников – даже с учетом компенсаций от профкомов – окажется неподъемной.

... xотя профсоюзники на всех глядят, как на чокнутых, похоже.

Важным вопросом в повестке профкома стало подведение итогов работы за 2016 год. Согласно статистическому отчету, в минувшем году Территориальной профорганизации удалось сохранить численность своих рядов. Сегодня в ТПО состоит 6433 человек: 5371 работающий и 1062 пенсионера. Территориальный профсоюз по-прежнему является одной из самых крупных профсоюзных структур Железногорска, объединяющей 30 профорганизаций городских предприятий и учреждений. За минувший год из профсоюза выбыло 618 человек, а прирост профсоюзного членства составил 599 человек. В текущем году профком ТПО поставил себе задачу сделать качественный анализ уровня профсоюзного членства и на его основе разработать и провести мероприятия по мотивации вступления в профсоюз работников предприятий, учреждений и организаций. Особое внимание решено уделить вовлечению в профсоюзное движение работающей молодежи.

Члены профкома заслушали и утвердили финансовый отчёт об исполнении профсоюзного бюджета за 2016 год. Приоритетными статьями расходов в минувшем году оставались материальная помощь членам профсоюза (3 млн. 175,6 тыс. руб.), культмассовые мероприятия в трудовых коллективах (3 млн. 280,4 тыс. руб.), спортивная работа (645,1 тыс. руб.), информационная деятельность (499 тыс. руб.), проведение учебы профактива (47,2 тыс. руб.), командировки и участие в выездных семинарах (207,2 тыс. руб.)…