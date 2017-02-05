Смерть факта в России на примере "Норильского Никеля". Как Олег Владимирович Владимира Олеговича «слил» «Норникель» скрывавший прибыль от добычи никеля с 2007 года, показывал постоянную слабую рентабельность - себестоимость производства никеля на предприятиях завода отрицательная. Громадное предприятие в серьезном кризисе. Его усугубляет политика совладельца компании Олега Дерипаски, который «вытягивает» из компании дивиденды. Напомним, что в далеком 2007 году, еще до мирового финансового кризиса «Норникель» перестал публиковать полные данные. Топ-менеджеры говорят, что только «выручка от продажи меди и металлов платиновой группы покрывает все затраты на производство». В ноябре прошлого года выяснилось – у «Норникеля» самый худший год за всю его историю – рекордное падение производства. Тогда оказалось, что компания остановила завод в Норильске! Более того, у компании-гиганта снизилось меди и палладия на 4% (до 264 047 т и 1,9 млн унций соответственно), платины на 5% (до 489 000 унций), - это говорилось в отчете от 2016 года. При чем здесь Дерипаска? Напомним, что основной пакет «Норникеля» принадлежит Владимиру Потанину – 30%. Блокирующий пакет в 25% у Олега Дерипаски. И похоже Олег Владимирович пытается «вытянуть все соки» из компании. Так, в ноябре 2016 года совет директоров компании рекомендовал акционерам одобрить промежуточные дивиденды за девять месяцев 2016 года в размере 70,3 млрд рублей. Это решение было пролоббировано людьми Дерипаски. На конец 2016 года у «Норникеля» был сумасшедший долг в 8,1 млрд долларов. Отметим, что в 2015 году долг был 4,2 млрд рублей. Рост долга за два года почти на 100%. С этого времени, «Норникель» начал изменять дивидендную политику. В 2015 году компания отдавала акционерам 50% выручки. Похоже, Олег Дерипаска ради своей компании «Русал» решил обанкротить «Норникель». Тлеющий конфликт В 2012 году «на отечественном промышленном рынке знаковым событием, стало урегулирование конфликта доселе непримиримых акционеров «Норильского никеля» — UC Rusal Олега Дерипаски и «Интерроса» Владимира Потанина, которых «по-отечески» «сдружил» Роман Абрамович, ставший третьим «третейским» акционером». Кстати говоря, причиной была опять же дивидендная политика . Дерипаске нужно сейчас спасать Rusal и защититься от Вексельберга, поэтому миллиардер будет выжимать все из «Норникеля». У Олега Дерипаски, вернее его флагманской компании Rusal огромные проблемы. Так, весной 2016 года Дерипаска привлек 277,6 млн долларов в «Сбербанке» и «Газпромбанке» для того, «чтобы отодвинуть погашение 700 млн долларов по предэкспортному кредиту и полностью избавиться от погашения долга в 2016 году». Если сказать по-русски Олег Владимирович перекредитовался. Сейчас Rusal в еще более катастрофическом состоянии. Его долг, благодаря кредитам не особо изменился: в 2015 году он составлял 7,9 млрд долларов, сейчас 8,3 млрд долларов. Цена на основной ресурс компании алюминий снизилась на 22%, экспорт алюминиевых полуфабрикатов из Китая увеличился на 43%, рынок вошел в состояние профицита. Фактически китайцы начали выбивать Дерпиаску с мировых рынков. 18 января выяснилось, что Rusal не может рассчитаться с кредитами без новых кредитов. Rusal планирует привлечь за счет евробондов полмиллиарда долларов . «В настоящий момент мы рассматриваем привлечение новых кредитов, в первую очередь с целью рефинансирования долга» - заявила финдиректор компании Александра Бурико. «Русал» не может сам отдать долги. Другими словами, компания неплатежеспособна. Самостоятельно Дерапаска тоже не может помочь своей компании, так как и другие активы стали проблемными. Вторит Бурико и сам Дерипаска, одновременно жалуясь на ставку ЦБ: «Да, мы будем привлекать. Внешний рынок для нас дешевле почти на 2 п.п., то есть на 200 базисных пунктов. Мы привлекали долгосрочное финансирование на внешнем рынке и раньше. Просто сейчас, после некоторого смягчения на европейских финансовых рынках, условия для нас более привлекательны. И мы гасим российским банкам, которые вынуждены занимать у ЦБ по очень высоким ставкам», - отметил он . «Вексель» для Rusal Напомним, 48,13 % акций компании Rusal принадлежит энергетическому холдингу En+, контролируемому Олегом Дерипаской, акционерам Sual Partners Виктору Вексельбергу и Леонарда Блаватника— 15,8 %, Группе ОНЭКСИМ Михаила Прохорова — 17,02 %, 8,75 % — Glencore через компанию Amokenga Holdings. 10,04% находятся в свободном обращении. Остальное у миноритариев из топ-менджмента. Но проблема для Дерипаски в том, что Прохоров, понимая долговую нагрузку Rusal, хочет избавиться от своего пакета, и главный претендент, враг Дерипаски – Виктор Вексельберг. «Если мировая конъюнктура кардинально не изменится, UC Rusal может быть вполне прибыльной компанией и порадовать своих акционеров очередной выплатой дивидендов», – заявил Вексельберг в интервью . Если Виктор Феликсович получит пакет Прохорова, то вместе с Sual Partners он сможет блокировать любые решения Дерипаски! «Думаю, мы закроем сделку в течение месяца», — сказал Михаил Прохоров Bloomberg в октябре 2016 года. Но сделки не произошло, пока. Говорят, что Дерипаска уговорил Прохорова отложить ее. Напомним, спор между UC Rusal Олега Дерипаски и двумя миноритарными акционерами компании — Sual Partners (15,8%) и Glencore (8,75% через Amokenga Holdings) — начался полтора года назад. «Sual выступила против сделки UC Rusal на поставку алюминия и глинозема трейдеру Glencore. Контракт оценивался в 47 миллиардов долларов. Sual посчитала его условия несправедливыми и обратилась в лондонский арбитраж». Проблемы Дерипаски Бизнес Дерипаски «расходится по швам». Например, в 2016 году выяснилось, что «Главстрой СПб» олигарха «не сможет завершить два огромных проекта «Северная долина» и «Юнтолово» до 2017 года». Дерипаска умоляет продлить сроки до 2025 года! Это говорит о серьезнейшем кризисе. Более того, «Главстрой Девелопмент» Дерипаски инициировал распродажу земли в российской столице. Продается 20 участков элитной земли рыночная цена которой 36 млрд рублей. «Никелевая целена» Олег Владимирович не обращает внимание на проблемы «Норникеля», его заботит в первую очередь Rusal. А что с никелевым гигантом? Компания все чаще становится героем экологических скандалов. Так, в сентябре 2016 года жители Красноярского края сообщили, что река приобрела ярко-красный цвет . Минприроды винит «Норникель» в покраснении реки. Да, страшная экологическая катастрофа, но при чем здесь руководство «Норникеля»? Дело в том, что в 2015 году «компания расторгла договор с итальянской Techint, которая выиграла в 2012 году тендер на выполнение проекта по снижению выбросов диоксида серы в Норильске». Били тревогу местные жители еще в 2010 года. Тогда о серьезнейшей экологической ситуации на заводах «Норникеля» заявлял даже Владимир Путин. Он попросил миллиардеров решить проблему. В 2012 году «Норникель» даже оштрафовали на 1 млрд рублей. Правда проблемы это не решило. Тогда Дерипаска и Потанин заключили договор с итальянской Techint на разработку проектной документации. Причем на подписание соглашения и меморандума, которые скрепили подписями гендиректор «Норникеля» Владимир Стржалковский и глава итальянской компании Джанфеличе Рокка, приехали главы правительств обеих стран — Дмитрий Медведев и Марио Монти. Общая цена очистительных сооружений была оценена в 1,8 млрд долларов. Тогда стоимость проекта в рублях была 54 млрд рублей. Сейчас это 108 млрд рублей. Миллиардеры решили, что ежегодно выплачивать по 1 млрд в бюджет выгодней… особенно сейчас. Можно больше ста лет платить штрафы. Контракт разорвали. «Перенос установки улавливающего/очистного оборудования в Норильске на более поздние сроки будет иметь совершенно очевидные последствия: еще больше людей пострадают от выбросов, еще больше пострадает природа. Обещания о сокращении выбросов даются уже давно. В 2004 году руководство обещало к 2010-му сократить выбросы на 70%. Этого не произошло. Где гарантия того, что сокращение произойдет в 2019 году?» — вопрошает директор по программам «Greenpeace Россия» Иван Блоков в 2015 году. Но похоже для у Дерипаски другие приоритеты – его Rusal. Миллиардер делает, все, чтобы его сохранить и попытаться не дать Вексельбергу заполучить блокирующий пакет. Для этого Олег Владимирович хочет выкачать по возможности всю прибыль из «Норникеля». Только это может привести не только к новым экологическим катастрофам, но и поставить «Норникель» на грань банкротства. moscow-post.com . *** Как президент президенту Президент России Владимир Путин встретился с президентом «Норникеля» Владимиром Потаниным, который рассказал главе государства о программе развития компании. В. Путин: — Владимир Олегович, как ваша компания закончила прошлый год? В. Потанин: — Год был непростым, но мы его завершили успешно. У нас стартовала долгосрочная программа развития, рассчитанная до 2023 года. В результате ее реализации объем производства руды у нас должен увеличиться в полтора раза, объем обогащения — почти в два раза. И должно произойти очень серьезное омоложение мощностей, мощности «Норникеля» станут самыми современными и самыми крупными в мире. Полагаем, что это будет самое эффективное горно–металлургическое предприятие. Кроме того, такого рода модернизация позволит нам решить накопившиеся экологические проблемы. К 2023 году мы намерены выполнить запланированное снижение выбросов вредных веществ в атмосферу на 75%. Все это, Владимир Владимирович, происходит на фоне сохранения социальной стабильности. Для сохранения стабильности в коллективах, выполнения коллективных договоров в этот срок в компании «Норильский никель» будет создано порядка трех тысяч дополнительных рабочих мест — с тем, чтобы процессы модернизации не привели ни к каким осложнениям социального характера. Это потребует инвестиций порядка 1 триллиона рублей, из которых 250 миллиардов пойдут на мероприятия экологической направленности. Надеемся, что все эти планы мы успешно осуществим — с определенной государственной поддержкой, необходимой в больших и масштабных проектах. Но при этом мы не сидим сложа руки и уже занимаемся проблемами экологии. В частности, в прошлом году в Норильске был закрыт никелевый завод, что позволило на 35% снизить выбросы вредных веществ в атмосферу в черте города. Это первый шаг. Но, как я уже говорил, к 2023 году мы намерены эту проблему решить полностью. В. Путин: — Как у вас сейчас обстоят дела с занятостью на предприятии? Высвобождаете или набираете рабочих? Что происходит в связи с обновлением технологий, в связи с новыми агрегатами, которые вы планируете установить? Как будет выглядеть ситуация на рынке труда? В. Потанин: — Это очень важный вопрос, Владимир Владимирович, и мы уделяем ему много внимания. Дело в том, что облик нашего работника за последние 10– 15 лет изменился. Это стал гораздо более требовательный россиянин, которому необходим и широкополосный интернет, и определенные услуги в городе, и спорт, и развлечения, и кино. Мы активно над этим работаем. Также в связи с техническим перевооружением необходима переподготовка людей, повышение их квалификации. В частности, при закрытии никелевого завода нам удалось перераспределить с этого производства на другие около 1600 человек. При этом 1000 человек из них прошли переподготовку, и примерно половина уже получила новые специальности. В. Путин: — Как у вас складываются в этой связи отношения с региональными властями или, может быть, даже с федеральными? Есть какой–то совместный план работы? В. Потанин: — Откровенно говоря, совместный план, который был бы эффективен, у нас на настоящий момент пока не выработан. В. Путин: — Надо бы иметь. В. Потанин: — Согласен с вами, Владимир Владимирович, пока нам приходится привлекать специалистов практически из всех регионов. То есть мы по возможности приглашаем на работу специалистов из любого региона, создаем им в Норильске условия, выделяем либо общежитие, либо квартиру, пытаемся создать более или менее мобильный рынок. Какая раньше была проблема? Люди думали приехать в Норильск на три–пять лет подзаработать, а потом уехать на материк, но выяснилось, что многие из них приехали на всю жизнь. Мы хотим дать людям возможность работать сколь угодно долго в Норильске, но чтобы при этом у них был выбор, и они в случае изменения семейных или еще каких–то обстоятельств могли поменять свою работу, переехать в места более благоприятного проживания. У нас есть специальная программа по переселению людей на материк, и мы каждый год тратим довольно существенные средства на ее реализацию — переселяем до 500 человек, помогая получить новые квартиры. В. Путин: — Каков средний уровень заработной платы? В. Потанин: — Средний уровень заработной платы у нас превышает 90 тысяч рублей. Это одна из самых высоких зарплат в стране. В. Путин: — Что касается переселения, трудоустройства высвобождающегося персонала — здесь обязательно нужен прямой контакт с регионами, с федеральной властью. В. Потанин: — Согласен, Владимир Владимирович, будем налаживать. В. Путин: — Я тоже переговорю с губернатором на этот счет gazetazp.ru .