Закрытые города ГК "Росатом" в еженедельном обзоре "Уран-Батора".

Закрытые города ГК «Росатом» в еженедельном обзоре «Уран-Батора».

ОТ АВТОРА

Прошу сочувствия. Чем дальше, тем сложней становится нам балансировать на тонкой грани серьёзной журналистики и той разухабистой клоунады, что пришла к ней на смену вместе с путинской «вертикалью власти».

«Лучшая новогодняя игрушка России сделана из мусорных пакетов, - огорошил, к примеру, на минувшей неделе планету Земля портал penzavzglyad.ru . - Как сообщает пресс-служба Управления общественных связей Заречного, на конкурс «Новый год в чистом дворе» поступило более трехсот заявок со всей России. От закрытого города были представлены несколько образцов из пластиковых одноразовых ложек, мишуры и пластиковых бутылок. В номинации «Лучшая новогодняя игрушка» лучшей поделкой из бросового материала была признана работа Татьяна Федосеевой. Она изготовила курочку из мусорных пакетов, сидящую на старом ботинке».

Курочку из мусорных пакетов, сидящую на старом башмаке, блин! Лучшая новогодняя игрушка России!!! Взглянуть на эту красоту не желаете? Вот она:

Вряд ли я своим деткам такое чудо покажу. Они хоть и относительно взросленькие у меня, но в данном случае возвращение младенческого энуреза гарантировано на сто сорок шесть процентов. Вот и говори после этого, что радиационно-опасные производства никак не сказываются на содержании черепной коробки. Сразу, может быть, и не сказываются. Но потом непременно вылезает какая-нибудь гламурно-помоечная беда…

ГОРЯЧИЕ НОВОСТИ. А МУЖИКИ-ТО И НЕ ЗНАЛИ

Теперь о вещах действительно значимых и далеко в будущее нацеленных.

«В январе томские СМИ сообщили о том, что Северск могут открыть уже в 2018 г., якобы эта тема обсуждалась во время визита главы "Росатома" Алексея Лихачева на "Сибирский химический комбинат". Диденко предложил существенно изменить процедуру упразднения ЗАТО, по предложенной схеме Правительство РФ может вносить такое предложение только с согласия жителей. То есть референдум становится первым шагом к снятию режимности. Учитывая, что в большинстве закрытых территорий население довольно особым статусом, принятие проекта может поставить крест на дальнейших попытках государства или курирующих ЗАТО ведомств сэкономить.

Правительству такая перспектива не нравится. Территория и границы ЗАТО определяются исходя из особого режима безопасного функционирования указанных организаций и объектов, отмечено в отзыве кабмина: "В связи с этим федеральным законодательством ограничивается право проживающих на территории ЗАТО граждан на волеизъявление при решении вопросов изменения границ соответствующего муниципального образования".

Давать рычаги влияния жителям не хочет профильный комитет Госдумы. Права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены федеральным законом для обеспечения безопасности государства, говорится в заключении комитета. Стоит отметить, что проект был внесен Диденко во время работы в думе прошлого созыва, где он являлся членом комитета по конституционному законодательству и государственному строительству. Сейчас депутат возглавил его, тем не менее комитет дал отрицательный отзыв на проект собственного председателя.

Законопроект стоял в повестке заседания Госдумы 25 января, однако очередь до него не дошла, новая дата рассмотрения неизвестна».

nakanune.ru .

КРАСНЫЙ СЕВЕРСК

Такого рода заметки непременно сопровождаются напоминаниями о росте социальной напряжённости и возможности соответственных взрывов. Для чего делаются подобные намёки – понятно: напугаешь получше власть, глядишь, она тебе денежек подбросит. Однако номер этот практически никогда не прокатывает. Пугалка не выросла.

«Несколько десятков человек в 20-градусный мороз вышли на митинг против закрытия Завода разделения изотопов Сибирского химкомбината, - с некоторым запозданием сообщает interfax-russia.ru .

"Мы решили провести очередной митинг, так как с осени 2016 года ситуация не улучшилась, а стала еще хуже: отложено строительство реактора "БРЕСТ-300", на который предполагалось перевести сотрудников ЗРИ, проект Территории опережающего развития в Северске также туманен, а годы летят и сокращения реальны", - сказал организатор мероприятия, депутат гордумы Виктор Трегуб.

По его словам, сотрудники предприятия по-прежнему опасаются остаться без работы, несмотря на заявления руководства СХК о обязательном трудоустройстве. "Поэтому на митинге мы приняли резолюцию с требованием не допустить закрытия производства, а также разработать программу его развития. Эту резолюцию мы направим в администрацию президента РФ, в Росатом и губернатору Томской области Сергею Жвачкину", - подчеркнул В.Трегуб.

По его словам, в митинге приняли участие около сотни человек, по данным пресс-службы УМВД по Томской области, на акцию пришло 70 участников. "Мы не ожидали большого количества на митинге из-за установившейся морозной погоды. Просили не приходить, тех, кто плохо себя чувствует или в легкой одежде", - добавил В.Трегуб

В свою очередь пресс-служба СХК сразу после окончания митинга распространила пресс-релиз, в котором говорится о том, что АО "ТВЭЛ" и отраслевой профсоюз обсудили договор об обязательных социальных гарантиях для высвобождающегося персонала ЗРИ. "Документ призван юридически закрепить права и обязанности работников, и обеспечить им твердые социальные гарантии в предоставлении нового рабочего места согласно квалификации и уровню заработной платы", - говорится в сообщении.

При этом в сообщении отмечается, что принципиальное и окончательное решения по закрытию ЗРИ еще не принято. В связи с этим самого договора пока нет: он будет составлен и при необходимости подписан в 2018 году, поскольку по имеющимся на настоящий момент данным завод будет работать как минимум до 2019 года».

Картинка в стилистике КПРФ, извините.

«Митинг стал уже третьей по счёту протестной акцией, организованной коммунистами против сокращения производств и рабочих мест на градообразующем предприятии Северска АО «СХК». Осенью 2016 года, после того как стало известно о закрытии Завода разделения изотопов, Северский горком КПРФ провел два митинга, собравших более тысячи горожан.

На митинге 27 января выступили депутаты-коммунисты, бывшие работники комбината, представители профсоюзов. Основная претензия к власти – рабочие места сокращаются, а новые производства остаются только обещаниями. «Рабочие места в ЗАТО Северск должны были появиться при реализации проекта «Прорыв» (около 400 рабочих мест) и проекта «ТОР» (около 700 рабочих мест). При этом сроки внедрения этих проектов отнесены на неопределенное время», - говорится в резолюции митинга.

Одно из главных требований коммунистов – создать специальную правительственную комиссию для комплексного рассмотрения социально-экономической ситуации в закрытом городе. Участники митинга особо отметили, что сохранение и развитие атомных производств в Северске - вопрос безопасности всей страны: «По непонятным причинам, планы развития крупнейшего в мире промышленного атомного центра за последние годы стали активно изменяться. Из планов исчез проект строительства конверсионного производства, отменена модернизация разделительного производства, полностью загублено механообрабатывающее производство. Создается впечатление о планомерном разрушении промышленного атомного центра в Сибири».

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«Виктор Трегуб: "Если так вот произойдет, то у нас останется один завод, пропадает комбинат. Если пропадает градообразующее предприятие, городу здесь делать тоже нечего. Социальная обстановка очень тяжелая. Молодежи некуда устраиваться на работу, принимают буквально единицами, если раньше принимали человек 200-250".

Завод разделения изотопов в Северске производит обогащенный уран для предприятий "Росатома", а также для иностранных заказчиков. Там же перерабатывается отработанное топливо ядерных реакторов. Работает предприятие с 1953 года».

Коммуникативный тупик налицо. Все двери наглухо заперты, ключи спущены в унитаз. Управление ГК «Росатом» по работе с территориями может повесить себе коллективную чугунную медаль весом в пару пудов и дружно кинуться в Москву-реку.

О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ

Второго февраля в Снежинске местное собрание слуг народных отзаседало уже второй* раз в этом году. Там, в частности, приняли решение о проведении конкурса на замещение должности главы города:

«Кандидат должен соответствовать определённым требованиям: он должен являться жителем города, достигшим 21-летнего возраста, у него не должно быть счетов в иностранных банках и участия в хозяйственных обществах и так далее. В обширном пакете документов должны быть представлены сведения о доходах, расходах, имуществе, справка об отсутствии судимости и многое другое. Все документы, вплоть до дипломов об образовании, будут подвергнуты проверке в соответствии с законодательством.

Сам конкурс состоится 28 и 29 марта. В первый день комиссия по итогам рассмотрения представленных документов определит, кто из претендентов может быть допущен к основному этапу конкурса. Во второй день пройдёт встреча комиссии с кандидатами. Отбор кандидатур будет проводиться конкурсной комиссией, состоящей из девяти человек: по три представителя от Собрания депутатов, госкорпорации «Росатом» и губернатора Челябинской области».

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«На сессии зареченские депутаты рассмотрели семь вопросов, один из которых касался изменений в структуре администрации закрытого города. Предлагается исключить отдел социальной политики и ввести новое структурное подразделение, в которое войдут три специалиста: один по вопросам профилактики коррупции и правонарушений и два человека, обеспечивающие практическую деятельность замглавы администрации по вопросам образования, здравоохранения, социального развития, культуры, физической культуры, спорта и молодежи».

Жаль, что авторы текста не удосужились сообщить, сколько чиновников попадёт под сокращение в ходе новой «реформы».

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Дивной красоты заметку под названием «Опираясь на мнение лесничан» опубликовал vestnik-lesnoy.ru . Собственно, одним заголовком вполне можно было бы и ограничиться: кто не знает, сколько веса в российской политической системе имеет мнение ширнармасс? Однако мы сделаем ещё пару шажков вперёд и остановимся непосредственно на пороге ада:

«Прошедшие публичные слушания по проекту изменений, вносимых в Устав городского округа «Город Лесной» автора этой статьи, скажу честно, удивили. Приятно – числом горожан, весьма искренне желающих донести до депутатов собственный взгляд на целесообразность планируемых поправок, неприятно – излишней эмоциональностью некоторых выступлений, ставящей порой под сомнение законы элементарной логики, а сами слушания превращающей в нечто среднее между оживлённым дворовым спором и слегка переигранной ярмарочной постановкой…

Одна из новелл будущей редакции Устава Лесного – новый порядок определения кандидатуры главы городского округа и изменения, связанные с этим. Напомню вкратце: согласно требованиям обновлённого Федерального закона о ЗАТО главы закрытых городов теперь проходят иную процедуру избрания. Будущий глава отныне не обязательно должен быть депутатом Думы. Зато теперь он совместит в себе сразу две должности – главы города и руководителя местной администрации. Продиктованы все эти изменения поправками, принятыми в закон о ЗАТО, и потому, по сути, обязательны к исполнению вне зависимости от существующих точек зрения…

Если в последние годы (начиная с 2012) десять народных избранников проходили в состав местного органа представительной власти персонально, по пяти двухмандатным округам, а ещё десять – по партийным спискам, то теперь предлагается отказаться от политической составляющей в этом процессе, организовав в Лесном 20 одномандатных округов без списков партий. И поскольку это не догма, а предложение, как раз вокруг него и развернулась в минувший понедельник весьма острая и эмоциональная дискуссия…

Сторонники перемен напоминали о положительном опыте «закрытого» Заречного, уже перешедшего на мажоритарную систему, и «прикидывали», что при 20 планируемых округах на каждый будет приходиться всего по две – две с половиной тысячи избирателей, а значит, возможность встретиться, пообщаться буквально с каждым из жителей района уравняет на выборах шансы кандидатов, по-настоящему желающих принести пользу своему округу, с теми, за кем будут стоять «спонсоры» и финансы…»

О ЧЁМ ЕЩЁ НЕ ГОВОРЯТ ДЕПУТАТЫ

Из Новоуральска пишут вещи совершенно фантастические. Оказывается, даже прочный союз «Росатома» с «Единой Россией» по-прежнему ничего на самом деле им не гарантирует. Мандраж продолжается:

«Еще до новогодних праздников функционеров от партии власти попросили определиться с округами выдвижения, что практически сразу вызвало разгоряченные споры, поскольку количество мандатов в новом созыве сокращается с 30 до 20. Сами округа с переходом со смешанной системы на мажоритарную перенарезаны с 15 на 20. Соответственно, между действующими парламентариями, большинство из которых нацелено на переизбрание, растет конкуренция. «Обсуждение шло горячо. Лидер городских профсоюзов Тюменцева, например, заявила, что ей не нравится часть территорий, включенных в ее округ, так как на прошлых выборах ее там плохо поддерживали», – говорит источник издания.

По ряду округов уже избранные депутаты, в том числе «единороссы» и лояльные им парламентарии, столкнулись с внутренней конкуренцией. Так, в округе №3 на выдвижение претендуют действующий депутат Яценко и ведущий инженер ОАО «УЭХК» Максим Сергеев. В округе №20 обсуждается вариант выдвижения главврача поликлиники №3 Николая Винокурова и директора школы № 48 Михаила Загоскина…

«У нас началось захоронение. Есть объект захоронения (пункт приповерхностного захоронения ФГУП «НО РАО». – Прим. ред.). Несколько раз объявляли о помещении туда отходов, но потом оказывалось, что это были муляжи. Сейчас собираются строить вторую очередь этого объекта. При обсуждении этого проекта один из бывших сотрудников комбината выступал с критикой, заявил, что так, как предлагается, делать нельзя. У нас есть и много накопленных радиоактивных отходов, они просто засыпаны сверху землей. Надо поднимать и этот вопрос», – заявил либерал-демократ Сизов.

У «эсеров» четкой стратегии на будущую кампанию пока не выработано. Депутат Алексей Шеховцев несколько раз за срок полномочий предпринимал попытку отказаться от мандата, но сохранил его. Однако из города уехал и в настоящее время не отвечает на звонки. Андрей Писклаков, также прошедший в городской парламент от «СР», сообщил «Правде УрФО», что с выдвижением от какой-либо партии, как и в целом с участием в избирательной гонке, «пока не определился».

«Кампания будет смешная. Может заявиться до 200 кандидатов, в основном, самовыдвиженцев. Из действующих депутатов в думу пройдет 14. Конечно, существуют договоренности между администрацией Новоуральска и комбинатом («УЭХК»). Муниципалитет будет поддерживать только 8 кандидатов, «УЭХК» 4-5 действующих депутатов (4 сотрудника комбината плюс гендиректор ООО «УЗГЦ» Александр Павелонец. – Прим. ред.), в целом – не больше 8. Причем по поддержке Сергеева (ведущий инженер-технолог «УЭХК» Максим Сергеев. – Прим. ред.) пока вопрос не решен», – считает собеседник «Правды УрФО».

Чиновники в городской администрации подтверждают информацию о наличии согласованных списков кандидатов между муниципалитетом и «УЭХК». По их данным, в них действительно войдут действующие 5 депутатов от комбината, лидер местных «единороссов» Александр Волков, а также ряд руководителей МУПов. Конкуренцию им, помимо оппозиционеров, составят уже известные в городе управленцы. «Есть сведения, что на выборы собралась идти старая гвардия: бывший глава Зайцев, бывший сити-менеджер Кузнецов, экс-депутат Ефимов. Поддержку их избирательной кампании может оказать друг Шептия (секретарь свердловского регионального отделения «Единой России» Виктор Шептий. – Прим. ред.) Константин Юферев», – делится мнением Денис Сизов.

Появление таких кандидатов, как полагают депутаты, может внести коррективы в избирательные кампании «единороссов» и представителей «УЭХК», кому коллективно поставлена задача занять не менее 2/3 думы, чтобы одобрить кандидатуру полновластного главы муниципалитета, которая будет представлена конкурсной комиссией…» ( отсюда ).

OMNIA VANITAS

Уверенно шагает грядущее банкротство России по России. Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск ММПКХ Озёрска к пожарной части закрытого города о взыскании задолженности за тепло, воду и канализацию:

«Период, за который Специальное управление ФПС № 1 МЧС России не оплатило муниципальному коммунальному хозяйству оказанные услуги, составил девять месяцев. Общая сумма, которую Арбитраж присудил к уплате, превысила 2,3 миллиона рублей. Судья не стал заниматься детальным исследованием доказательств».

***

Северский зоопарк готовится отметить полувековой юбилей. В программе праздника – обзорные экскурсии, выставка фотографий, аниматоры, игровые программы для детей, выступления творческих коллективов, показательное кормление животных и фото с символом 2017 года.

Оно конечно, петух – это вам не лось или медведь какой-нибудь.

«В Заречном лоси запрещают автомобилистам парковаться на газонах. Целый вечер лосиха с лосенком-подростком бродила по району. В одном из дворов они принялись объедать деревья и стали, сами о том не зная, защитой детской площадки от автомобилистов. На видео не попало продолжение истории: лосиха ушла на другую сторону двора, а лосенок лег спать возле снежной горки. Тут во дворе появился водитель «Волги», которая уже была припаркована на газоне.

Мужчина столкнулся с лосенком вплотную, от испуга перекувыркнулся через сугроб и побежал в сторону магазина. «Лосенок не побежал за мужчиной, а задумчиво постоял и побрел в сторону леса. А водитель еще долго стоял во дворе, видно было, что испугался и не мог отдышаться», - рассказала жительница закрытого города. Жильцы уже просили водителей не парковаться у снежной горки: выхлопными газами дышат играющие там дети. «Спасибо, хоть лось за нас заступился», - отмечают зареченцы».

«С» как «симбиоз».

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Секвестр расходов на образование в Лесном вангует железным горцам, во что выльется в конечном итоге процедура слияния детских садов. Однажды в Нашгороде останется глобальное учреждение, в которое будут загнаны - под разговоры о благодатной оптимизации - и школы, и детсады. Промежуточная процедура выглядит вот как:

«Принято решение о проведении с 7 по 28 февраля опроса граждан по вопросу реорганизации школы №8. Реорганизация путем присоединения к нему МББДОУ «Детский сад № 5 «Белочка» и МБДОУ «Детский сад № 14 «Солнышко» планируется с целью повышения качества образования, прежде всего, в дошкольных образовательных учреждениях. Подобный опыт, доказывающий эффективность реорганизации, уже есть в других городах и в Свердловской области и в городах ЗАТО. В ходе опроса, а минимальная численность жителей городского округа, участвующих в опросе - 200 человек – граждане могут выразить своё мнение по этому вопросу».

И не говорите потом, что вас не предупреждали.

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«На Уральском электрохимическом комбинате (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») подведены итоги деятельности за 2016 год. Все запланированные основные показатели, включая договорные обязательства по поставке продукции и услуг, выполнены. УЭХК отгрузил продукции и услуг на сумму 22,9 млрд рублей. Это выше уровня 2015 года на 7,4%. Чистая прибыль комбината составила 6,4 млрд рублей. Прирост к уровню предыдущего года – 11,1%. Производительность труда составила 10,5 млн руб./чел., что превышает показатель 2015 года на 11,1%».

Чёрт, когда же нам Горно-химический комбинат хоть какие-то циферки покажет? Интересно же…

БОГ ТРОИЦУ ЛЮБИТ?

«Ранним утром в Озерске из здания городской стоматологической клиники были срочно эвакуированы все посетители и персонал. Немалую часть выведенных на 25-градусный мороз составили дети школьного возраста и малыши. Эвакуацию проводил пожарный расчет, прибывший к центральному входу стоматологии через несколько минут после экстренного вызова. Поводом для прибытия пожарных стала угроза возгорания помещения регистратуры: не выдержала электропроводка, в результате короткого замыкания начало плавиться и дымиться осветительное оборудование. Оперативное реагирование сотрудников позволило предотвратить возгорание. Спустя полчаса после эвакуации работа стоматологии возобновилась.

Здание зубной клиники – одно из старейших в Озерске. Оно построено в начале 50-х годов прошлого века и с тех пор ни разу капитально не ремонтировалось. Общее состояние медицины закрытых городов, подчиненной напрямую ФМБА, позволяет лишь изредка финансировать косметические ремонты».

znak.com .

«Утром 1 февраля в одном из крупнейших детских садов Челябинской области – ДС №58 «Жемчужинка» в Озерске – была проведена срочная эвакуация детей и персонала. Из детсада, рассчитанного на 640 детей, на пульт пожарной охраны закрытого города поступил сигнал о задымлении в одном из помещений. К дошкольному учреждению срочно прибыло несколько пожарных машин, дети, которых не успели вывести на прогулку, а также персонал были оперативно выведены за пределы здания. По предварительным данным, причиной инцидента стало короткое замыкание электропроводки на пищеблоке, вызвавшее значительное задымление кухонного помещения. Пострадавших нет. В настоящий момент все дети и сотрудники возвращены в здание «Жемчужинки», образовательный процесс возобновлен».

znak.com .

НЕКУЛИВОРОЧАТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА

В прошлом обзоре мы упоминали об отравлении кадетов в бывшем Томске-7. Тамошний директор поспешил сообщить, естественно, что никаких нарушений в его конторе нет и быть не может, и что молодняк траванулся где-то на вольных хлебах. А потом прошло несколько дней, и началось:

«Санитарные врачи выявили нарушения при мытье посуды и хранении овощей в столовой Северского кадетского корпуса, откуда были госпитализированы курсанты, сообщил главный государственный санитарный врач по ЗАТО Северск Василий Веревкин. Ранее сообщалось, что прокуратура проводит проверку по факту госпитализации четырех курсантов . Учащиеся жаловались на температуру, тошноту и боли в животе. По информации директора учебного заведения, медики корпуса диагностировали у кадетов острое респираторное заболевание (ОРЗ), об отравлении речи не идет.

"Мы вчера выезжали, сейчас проводим проверку. Пока о выводах говорить рано – расследование проводится. Обследуем пищеблок. Были, к сожалению, нарушения по мытью посуды, и по условиям хранения овощей было обнаружено нарушение", – рассказал Веревкин. Нельзя утверждать, что у госпитализированных курсантов именно кишечная инфекция: рассматриваются различные версии, в том числе грипп и ОРВИ. "Радует, что вчера (в столовой корпуса) питались 145 человек, а заболели четверо. Больше случаев нет, и, будем надеяться, не будет", – добавил собеседник».

И ещё через пару дней:

«В анализах двух северских кадетов обнаружен стафилококк. Об этом сообщает портал vtomske.ru со ссылкой на представителя северской клинической больницы. Директор кадетского корпуса Александр Окунев отметил, что нарушения в пищеблоке устранены, причиной заболевания могло стать употребление воспитанниками продуктов из магазина. Пока дети, по словам врачей, остаются в больнице, чувствуют они себя нормально. Анализы еще двух воспитанников находятся в работе».

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«Угроза организму заключается в том, что стафилококк является токсическим микроорганизмом, способным продуцировать ядовитые ферменты. Эти продукты активности микроба разрушающе действуют на клетки, нарушают целостность подкожной клетчатки и соединительной ткани, способствуют формированию очагов некроза на клеточном уровне. Это особенно опасно для состояния нервной системы, кожных покровов, других внутренних систем организма» ( sovets.net ).

ИСКУССТВО ВРАТЬ, НЕ КРАСНЕЯ

Практически в развитие темы – ещё два материала из закрытого Озёрска.

«Прокуратура выступила в защиту прав детей-сирот. В соответствии с Федеральным законом №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», они должны быть обеспечены благоустроенными жилыми помещениями по достижении ими совершеннолетия. Это касается тех из них, кто не имеет своего жилья, а также тех, чьё проживание на прежней площади признано невозможным.

Две озёрские девушки воспитывались в детском доме. Обе остались без попечения родителей: матери у них умерли, а отцы лишены родительских прав. Ни у одной нет своего жилья. Перешагнув порог 18-летия, они так и не дождались положенных им по закону квартир. В интересах девушек прокуратура обратилась в городской суд с исками к администрации округа. Суд обязал исполнительную власть ЗАТО предоставить каждой из девушек благоустроенное отдельное жильё.

Администрация округа попыталась оспорить решение первой судебной инстанции. Чиновники ссылались на то, что жильё для повзрослевших сирот выделяется в пределах субвенций из областного бюджета. Однако часть объявленных в рамках субвенции аукционов не состоялась из-за того, что реальная рыночная стоимость одного квадратного метра в Озёрске намного выше утверждённой средней рыночной стоимости, на основании которой и рассчитывается областное финансирование. По этой причине денег хронически не хватает, значит, за срыв программы должно отвечать правительство области, выделившее на данные цели слишком маленькую субвенцию.

Но, по мнению Челябинского областного суда, недостаточный объём финансирования, отсутствие жилых помещений, состояние рынка жилья, результаты аукционов не освобождают ответчика от исполнения установленной федеральным законодательством обязанности по обеспечению квартирами сирот. Решение Озёрского городского суда вступило в силу. Прокуратура ЗАТО держит его выполнение на контроле» ( отсюда ).

Вроде бы всё понятно, не правда ли? И тем не менее на сайте тамошней администрации тут же появляется пресс-релиз под заголовком «В Озерске сложилась положительная динамика по обеспечению жильём детей-сирот». Чудеса!

«Администрацией Озерского городского округа предпринимаются активные действия по обеспечению жильём детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В начале на эти цели округу была выделена субвенция на приобретение 2 жилых помещений, которая составила 1 975 300,00 рублей. Специалистами управления имущественных отношений в настоящее время ведётся большая работа для того, чтобы округ получил дополнительное финансирование.

В целях реализации закона Челябинской области о мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в этом году управлением имущественных отношений подготовлена аукционная документация и, с учетом всех требуемых законодательством процедур, приобретение одного жилого помещения запланировано на апрель, оформление второго – на июль текущего года.

По информации управления социальной защиты населения администрации на 1 января в Озерском городском округе 17 человек из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждаются в обеспечении жильём. На фоне предшествующих трёх лет, в течение которых для детей-сирот в округе было приобретено только одно жилое помещение, 2016 год показал позитивную динамику. В результате серьёзной работы средства, выделенные из бюджетов области и федерации, в размере 3 857 600,00 рублей, были освоены в полном объёме.

Как пояснил заместитель главы администрации Александр Бахметьев, в 2016 году прокуратурой в судебные органы было заявлено 20 исков на обеспечение детей-сирот жилыми помещениями. 4 были удовлетворены (жилые помещения приобретены и предоставлены), 2 иска судом отклонены, 10 – вступили в законную силу…»

И не спрашивайте меня, пожалуйста, насчёт специфики математических расчётов в Озёрске)))

СЕМЬ ДНЕЙ В ЗАКОЛЮЧИНСКАХ

«В полиции Зеленогорска вручили первое в этом году удостоверение дружинника ДНД «Страж». Его получил 22-летний Алексей Попов. Молодой человек – коренной зеленогорец, давно мечтал помогать сотрудникам полиции следить за порядком в родном городе. Первое задание он получит уже в ближайшие выходные – будет участвовать в патрулировании улиц вместе с сотрудниками отдельной роты ППС. Набор в добровольную народную дружину продолжается. Сейчас в ДНД «Страж» – 18 человек».

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«28 января на «охоту» за правонарушителями и преступниками Трёхгорного вышли представители силовых структур, пожарного подразделения, администрации города, Общественного совета и народные дружинники. Все они (более 60 человек) принимали участие в областном оперативно-профилактическом мероприятии «Район». Всего было проверено 37 мест концентрации правонарушителей, 6 садоводческих обществ и 8 ГСК.

Сотрудники ГИБДД совместно с судебными приставами произвели взыскание задолженности с водителей по штрафам (составлен 1 протокол, вынесено 1 предупреждение). В рамках исполнения миграционного законодательства проверены гостиницы, общежития города (составлен 1 протокол).

Кроме того, выявлен факт реализации спиртосодержащего средства для принятия ванн «Зверобой», при этом изъято 147 флаконов. Установлен факт повторной (в течение года) продажи в одном из магазинов несовершеннолетнему бутылки пива. Раскрыты преступления по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение … взрывных устройств) и по ст. 116 УК РФ (побои). Составлено 46 административных протоколов».

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«Оперативно-профилактическая операция «Ночь» прошла в соответствующее время суток, предшествовавших субботе. Почти тридцать полицейских и два члена ДНД, согласно сводке , проверили 110 автотранспортных средств и 9 увеселительных заведений. За ночь печальный улов стражей законности разросся до списка в 32 пункта. Так, было выявлено 10 несовершеннолетних, один из которых был задержан за правонарушение. Столько же граждан задержаны за совершение мелкого хулиганства, за распитие спирта или появление в непотребном виде в общественных местах, а ещё пятеро попались на НОН . Выявлено два факта продажи алкогольной продукции в ночное время. Кроме того, ночные рейды помогли обнаружить, что из 14 лиц, состоящих под административным надзором, семеро нарушили установленный порядок».

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ГИБДД Трёхгорного предупреждает:

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«В течение прошлого года специалисты Заречного рассмотрели 254 административных протокола, составленных на детей и их родителей. Так, в 2016 году две школьницы самовольно уходили из дома. Также на учет поставили двух юных жителей закрытого города, прогуливающих учебу. Выявлено десять фактов жестокого обращения с детьми. Виновных привлекли к штрафам, обязательным и исправительным работам, а также к лишению свободы по совокупности преступлений. Десять родителей привлекли к ответственности за то, что их дети находились ночью в общественных местах без сопровождения взрослых».

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«Северский суд приговорил организатора "семейного бизнеса" к пяти годам лишения свободы условно и штрафу в размере 1 миллион рублей. В 2013 году 48-летний местный житель предложил своему сыну и его жене организовать сбыт поддельного алкоголя . Они закупали по заниженной цене контрафактный алкоголь, который хранили в арендованных гаражах и перепродавали северским предпринимателям. За период 2013-2015 года "семейный бизнес" принес прибыль около трех миллионов рублей. Обвиняемые реализовали контрафактную продукцию более чем 50 предпринимателям закрытого города. У них было изъято более 20 тысяч литров поддельного алкоголя».

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«В октябре 2016 года жительница Озерска в одной из газет частных объявлений прочитала объявление якобы израильской ясновидящей об оказании магических услуг. Потерпевшая решила обратиться к данной ясновидящей за помощью в решении улучшения ее жилищного вопроса. Трубку сняла женщина, которая согласилась с помощью магии оказать услугу по расширению жилой площади за 36 000 рублей.

После того, как потерпевшая перевела указанную сумму, ясновидящая приступила к работе, в ходе которой выяснилось, что на семью озерчанки наведена порча. Чтобы ее снять, необходимо заплатить по 100 000 рублей за каждого члена семьи. Женщина, взяв несколько кредитов, перевела на счета, указанные ясновидящей, деньги в сумме 575 000 рублей. Когда ясновидящая стала требовать еще денег, которые необходимы для завершения магических ритуалов, эффекта от которых так и не было достигнуто, женщина поняла , что стала жертвой обмана».

Зря всё-таки мы с колен вставали. В Советском Союзе таких идиотов на порядок меньше было, как мне кажется.