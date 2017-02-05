Вольному сообществу "Диссернет" снова грозят судом. «Прямой плагиат, самоплагиат, загадочное авторство» За что научный журнал из Екатеринбурга попал в новую базу «Диссернета» и теперь грозится посадить его основателей. «Международный научно-исследовательский журнал», издаваемый в Екатеринбурге, пригрозил уголовным преследованием российскому сообществу «Диссернет», которое уже четыре года воюет с плагиатом в кандидатских и докторских диссертациях. Угрозы привлечь к уголовной ответственности за клевету последовали за тем, как екатеринбургский журнал засветился в новом разделе на портале сообщества, рассказал Znak.com один из основателей «Диссернета» Андрей Заякин. Проект призван выводить на чистую воду периодические издания, которые способствуют появлению сомнительных научных трудов и вместе зарабатывают на этом до 20 млрд рублей в год. «Мусорные» признаки «Диссеропедия журналов» стала третьим магистральным направлением деятельности «Диссернета», который сначала искал некорректные заимствования в отдельных научных работах, а позже взялся за вузы, оказавшиеся особо дружественными к плагиаторам. Новый раздел на портале сообщества содержит постоянно обновляемую базу русскоязычной научной периодики с признаками, которые могут свидетельствовать о некорректной редакционной политике. При этом на портале сообщества подчеркивается, что «Диссернет» не дает этическую оценку или научную характеристику журналам. Речь идет лишь о сборе и предоставлении анкетированной информации, которая может оказаться востребованной членами научного сообщества. Ведь признаки некорректной редакционной политики в целом снижают уровень периодического издания, и в частности дают основания подозревать его в сотрудничестве с плагиаторами. Сейчас в «Диссеропедии» уже около ста научных журналов (всего по различным критериям уже изучено более 800), подпадающих под признаки сомнительной периодики. Их издатели, по-видимому, внимательно отнеслись к появлению новой базы, иначе трудно объяснить быструю реакцию со стороны одного из екатеринбургских журналов. «Представители редакции сразу вышли на нас и пригрозили возбуждением уголовного дела по признакам клеветы», — рассказал Андрей Заякин Znak.com. Бросивший вызов «Диссернету» «Международный научно-исследовательский журнал» (МНИЖ), как сказано на его официальном сайте, предоставляет возможность опубликовать свои научные достижения студентам, аспирантам и преподавателям вузов, а также обладателям ученых степеней. Кроме того, журнал открыт для сотрудничества с общественными деятелями, представителями сфер культуры и образования, политиками и экономистами, причем не только из России, но и из стран СНГ и дальнего зарубежья. Особо отмечается, что все публикации в «МНИЖ» получают международный статус. Публикуемые материалы попадают в AGRIS — Международную информационную систему по сельскому хозяйству и смежным с ним отраслям, созданную еще в 1974 году одной из структур ООН. По словам Андрея Заякина, для него это скорее минус, чем плюс: AGRIS он считает «специфическим местом» с особой концентрацией «мусорных» журналов. «К сожалению, проблема в том, что попадание в AGRIS гарантирует и почти автоматическое попадание в список научных изданий, признаваемых российской ВАК (Высшей аттестационной комиссией. — Ред.), а также в международные базы индексирования», — говорит Заякин. На сайте «МНИЖ» указано, что его публикации размещаются в депозитарии научных изданий Университета Лунда (город Лунд в Швеции). Как бы там ни было, база «Диссернета» формируется проверкой изданий по более чем 20 критериям, и практически по каждому из них к «МНИЖ» появляются вопросы. Они возникли, например, когда обнаружилось, что в редакционной коллегии журнала заседают сразу пять «диссероделов» — так в сообществе по борьбе с плагиатом называют представителей научной общественности, которые, возможно, сами никогда не занимались некорректным заимствованием, но, как показали расследования «Диссернета», оказались причастны к написанию и защите чужих «фейковых» диссертаций. В базе сообщества, в частности, фигурирует доктор юридических наук Владимир Камышанский, заведующий кафедрой гражданского права Кубанского государственного аграрного университета. Двоих его диссертантов Андрей Заякин лично лишил ученых степеней и сожалеет, что сроки давности не позволили разоблачить еще нескольких прошедших защиту под руководством Камышанского. К настоящему времени сотрудники и волонтеры «Диссернета» проанализировали порядка 40 тыс. журнальных статей, выявив сразу шесть статей с плагиатом, которые были опубликованы на страницах «МНИЖ». Из базы «Диссеропедии» также следует, что три статьи вышли с самоплагиатом. Это когда один и тот же текст (возможно, с разными названиями и даже с незначительными правками) печатается сразу в нескольких изданиях, что считается еще одним недопустимым нарушением публикационной этики. Еще шесть материалов имели так называемое загадочное авторство. «Установить его доподлинно трудно, потому что в одном месте в качестве авторов могут быть указаны, скажем, Иванов и Петров, а в другом к ним добавляется еще и некий Сидоров», — поясняет Андрей Заякин. По его словам, обычно это указывает на то, что статья была написана за деньги или подарена, но при любом из этих вариантов, конечно, не может быть принята за полноценный научный труд. Общий грех «мусорных» изданий — это накрутка цитирования. Для анализа по этому критерию «Диссернет» учитывает импакт-фактор — численный показатель важности научного журнала, определяемый средней цитируемостью издаваемого материала. Ядро импакт-фактора — это тот же численный показатель, но рассчитанный исходя из средней цитируемости того же материала исключительно в «хороших» журналах. «Сопоставление этих двух показателей дает вполне очевидную картину. Если вашу статью охотнее цитируют „плохие“ журналы, а „хорошие“ преимущественно не замечают, значит, у вас проблемы. Но „плохие“ или, как мы их называем, „мусорные“ журналы и созданы для того, чтобы почаще и побольше цитировать то, что плохо читается и признается подлинным научным сообществом», — комментирует Андрей Заякин. По его словам, при максимально допустимом индексе накрутки цитирования 20 этот показатель для «МНИЖ» превысил 52. К «нехорошим» признакам в «Диссернете» также относят «всеядность» научных журналов: «МНИЖ» специализируется аж на 16 научных направлениях — от юриспруденции и философии до архитектуры и геологии. Еще одна недопустимая, по мнению сообщества, практика — это публикация материалов заочных конференций, которые в «Диссернете» априори считают имитацией научной дискуссии. Кроме того, журнал начинает выглядеть подозрительно, если предоставляет возможность ускоренной публикации работы за отдельную плату: обычно порядок предполагает ожидание статей в очереди. Тревожным сигналом, по мнению борцов с плагиатом, являются и некоторые количественные показатели издания: например, если за год в журнале выходит больше тысячи научных трудов, при этом сами публикации подозрительно малы. «Это особенно нехорошо применительно к гуманитарным дисциплинам. Что можно сказать в научной работе по социологии или политологии, если объем текста составляет менее 5,5 тыс. знаков с пробелами — то есть менее трех обычных компьютерных страниц?» — недоумевает Андрей Заякин. Судя по базе «Диссеропедии журналов», издание из Екатеринбурга подпадает под все перечисленные «нехорошие» признаки. При этом в «Диссернете» пока решили не придираться к вопросу об учредительстве научных журналов, сделав скидку на пресловутую российскую специфику. По словам основателя сообщества, на Западе уважаемые издания учреждены и издаются, как правило, престижными вузами или же солидными научными центрами. Смысл в том, что такие журналы должны служить больше науке, нежели чьему-то коммерческому успеху, считает Заякин. Учредителем и издателем «Международного научно-исследовательского журнала» в Екатеринбурге выступает ИП Соколова Марина Владимировна. Наука без вывески В открытых источниках можно найти как минимум два адреса расположения редакции «МНИЖ» в Екатеринбурге. В журнале №6 (13) за 2013 год упоминается улица Лиственничная, 58. Как оказалось, это коттедж в дальнем конце довольно престижного поселка, выстроенный в викторианском стиле. На то, что здесь располагается редакция журнала, нет никаких указаний: обычный жилой дом, причем по всем внешним признакам обитаемый. Над печной трубой клубится дым, с огороженного двора, судя по отпечаткам протектора на снеге, регулярно выезжает машина. Но все попытки нашего корреспондента достучаться до обитателей остались безрезультатными. Второй найденный адрес редакции, указанный уже на сайте «МНИЖ», — улица Красноармейская, 4А, офис 17. Это старый жилой дом, зажатый между Уральским НИИ метрологии с одной стороны и бизнес-центром «Высоцкий» — с другой, в самом центре города. Офис 17 — это переделанная квартира на первом этаже. Домофон отключен. Тем не менее нам удалось достучаться до обитателей этого помещения. Их оказалось двое – молодой человек и улыбчивая девушка. Они подтвердили, что здесь располагается редакция «МНИЖ». Но ни на какие вопросы по ситуации, связанные с «Диссеропедией», они не ответили. Единственное, что удалось сделать, — передать записку с телефоном для главного редактора издания Анны Миллер, которой на месте не оказалось. Кстати, ни на сайте, ни на страницах самого журнала не указано никаких телефонов редакции, общение с внешним миром строится по электронной почте. Несколькими днями ранее на этот электронный адрес редакция направила просьбу прокомментировать конфликт с «Диссернетом», на что сегодня, после переданной записки, пришел короткий ответ: «Прежде всего, у нас нет конфликта с обществом „Диссернет“. Мы рассмотрим все критерии, по которым данное общество включило наш журнал в свой список. Оценим объективность их анализа. И сделаем соответствующие выводы». В комментарии также отмечается, что редакция стремится к повышению качества содержания журнала. «Поэтому мы относимся к критике конструктивно», — конец ответа. Во время поиска редакции журнала всплыла любопытная деталь. В списке членов редколлегии «МНИЖ», по данным «Диссеропедии», упоминается заведующая кафедрой педагогики и психологии Челябинского госуниверситета, доктор педагогических наук Нина Лежнева. В доступной в интернете электронной версии «МНИЖ» (№5 (36) за июнь 2015 года) Лежнева также названа в числе членов редколлегии по разделу «Педагогика». Но на просьбу корреспондента Znak.com прокомментировать претензии к журналу со стороны «Диссернета» Лежнева ответила дословно следующее: «Я не являюсь членом редколлегии этого журнала, я даже о нем никогда не слышала». Не угодить в «помойку» «Беда не только в том, что кому-то не хочется честно получать научную степень. После недавних реформ министра Ливанова преподаватели вузов стали поголовно зависимы от количества публикаций, выходящих за их подписью. Им за это доплачивают. Соответственно, возник определенный спрос, в ответ на спрос возникло и предложение, — говорит Андрей Заякин. — Если мне за год надо опубликовать три статьи, потратив, скажем, 60 тыс. рублей, но за это я получу прибавку в размере 10 тыс. рублей в месяц, я, вероятно, соглашаюсь на такие условия. Это неэтичный, но практичный путь, по которому многие не считают зазорным идти». «Получается, редакторы подобных журналов имеют в три раза больше мотивации с нами покончить», — мрачно шутит Заякин. В базе «Журнальной диссерпедии» значатся еще два журнала, издаваемых в Екатеринбурге. Это «Аграрный вестник Урала», который издается по инициативе Уральского государственного аграрного университета, и журнал «Экономика региона», учредителем которого выступает Институт экономики Уральского отделения РАН. В январе Минобрнауки РФ опубликовало развернутую методичку на 11 страницах с рекомендациями по подготовке и публикации научных статей в международных индексируемых журналах. На странице 4 в ней есть пункт «Признаки недобросовестных изданий» из восьми строк: «Журнал просит автора самостоятельно подготовить или получить от коллег рецензии на свой текст; редакция предлагает агентские услуги, например по подготовке платных рецензий; журнал рассылает спам с предложением опубликоваться в кратчайшие сроки; журнал указывает о себе недостоверную информацию, приводит ложные индексы цитирования, не указывает ISSN (уникальный серийный номер, позволяющий идентифицировать любое периодическое издание независимо от того, где оно издано, на каком языке, на каком носителе. — Прим. ред.); скрывает имена и фамилии своих сотрудников, экспертов, членов редколлегии; предлагает услуги по увеличению наукометрических показателей; критически высокий объем текстов в номере (от 40) и критически низкий объем статьи (3–4 страницы)». Как видно, практически все эти признаки коррелируют с теми, которыми оперирует «Диссернет». У заведующего лаборатории наукометрии Уральского федерального университета Марка Акоева есть свои пять правил, как отличить «журналы-помойки» или «хищнические» журналы (делающие бизнес на больших объемах псевдонаучных публикаций), от действительно стоящих изданий. Первое и главное — выбирать те издания, которым доверяют в научных кругах и чей читатель вам хорошо известен, рекомендует Акоев. Второе — желательное вхождение изданий в респектабельные индексы цитирования (Марк Акоев упоминает Scopus и Web of Science). Третье — четко понимать, за что журнал может попросить плату. Одно дело, если деньги просят за публикацию, а другое — за то, чтобы ваша работа оказалась в открытом доступе для остального научного мира. «Второе вполне приемлемо. По такому пути, например, идет журнал PLOS, признаваемый во всем мире», — уточнил собеседник Znak.com. Четвертый пункт, отличающий «журналы-помойки», — это небольшое разнообразие стран, которые представляют авторы журнала, а также принадлежность авторов к одной и той же организации. Наконец, нужно насторожиться, если в публикациях цитируются преимущественно статьи этого же издания. znak.com .