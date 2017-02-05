Покланты и талонники. История одного дивного фото.

ТЕПЕРЬ ОНА ФЕРРИС

В Железногорске прошла презентация детектива, написанного главным редактором «Канала 12» Людмилой Кротовой.

В библиотеке им. Горького состоялась презентация первого из десяти детективов автора. Он называется «Ценник красивой жизни». Журналистское расследование — читаем на обложке книги, вышедшей тиражом 4000 экземпляров. Печатает книги самое крупное издательство России «Эксмо».

В «Эксмо» железное правило — публиковать произведения только под псевдонимом. Предлагали стать Фогель, но Людмила не согласилась и придумала свой - Феррис. По словам автора, три года назад первый роман о политической жизни отправила на свой страх и риск в несколько российских изданий. В «Эксмо» его заметили и попросили другие произведения. Потом поставили условия: убрать политику и добавить любовную лирику.

- Пришлось ломать себя. Свои сюжеты черпаю из жизни, но в целом это — художественный вымысел, говорит Людмила Феррис. На презентации, кстати, присутствовали многие из тех, кто стал неким прототипом ее героев.

Кандидат филологических наук, доцент, член Союза журналистов России, главный редактор «Канала 12» Людмила Кротова — Феррис со второго класса пишет стихи. Не вытеснит ли проза поэзию? Нет, отвечает Феррис, стихи рождаются между главами книги, важно их записать и сразу отправить в Фейсбук, чтобы не забыть.

Поздравления и пожелания творческих успехов, цветы, автографы, улыбки и небольшое волнение автора, которое не удавалось скрыть, стали финальным аккордом презентации первого детектива Людмилы Феррис «Ценник красивой жизни».