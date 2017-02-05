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|Суббота, 04 Февраль 2017
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Вот и выросло поколение поднявшихся с колен железных горцев.
В Железногорске полицейские задержали злоумышленника, похитившего детскую коляску
Сотрудники МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск задержали злоумышленника, подозреваемого в совершении кражи детской коляски.
В полицию с заявлением обратилась женщина, которая сообщила о пропаже коляски, которую она оставила в подъезде около своей квартиры.
В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий стражи порядка установили личность подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Полицейские выяснили, что молодой человек увидел оставленное без присмотра имущество и украл его, после чего разместил объявление о продаже коляски в сети Интернет. Сотрудники полиции задержали подозреваемого, изъяли украденное и вернули законной владелице.
В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 2 лет.
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