Губернатора Толоконского неправильно поняли. Так-то он молодец. Администрация президента раскритиковала Толоконского Источник в правительстве Красноярского края сообщил KrasNews.com о том, что на днях между губернатором Красноярского края Виктором Толоконским и представителем администрации президента России состоялся разговор об экономическом курсе края и политике губернатора в отношении краевого имущества. В политических кругах говорят, что инициатором такого общения был зам главы администрации президента Сергей Кириенко. По имеющейся информации, администрация президента выразила недовольство тем, что губернатор Толоконский поставил задачу акционировать и продать ряд социально-значимых и стратегически важных предприятий. Кремлевский чиновник рекомендовал Виктору Толоконскому «скорректировать» свой подход. Напомним, что 9 января 2017 г. губернатор на аппаратном совещании твердо объявил : практически все, что можно продать из краевой собственности – надо продать. После этого заявления на губернатора вылилось немало критики. С жесткими заявлениями выступили «Патриоты России», КПРФ , обвиняя Толоконского в развале экономики края, продаже успешных предприятий, которые нужны самим. Политики забили тревогу, подозревая, что губернатор готовит к продаже и «Красцветмет». Неожиданно с политикой Толоконского не согласился и спикер Заксобрания Александр Усс. 26 января, общаясь с журналистами после очередной сессии, Александр Усс заявил: «Предприятия, которые являются звеньями, обеспечивающими жизненную инфраструктуру, продавать не стоит. Они должны находиться под контролем государства, и его роль должна быть усилена… В кризис складывается не лучшая конъюнктура цен, и хороший хозяин ничего не продает. В кризис надо покупать, чтобы если и продавать в последствии, то с выгодой. Ни сейчас, ни в обозримой перспективе — Что касается конкретных предприятий, а именно тема «Красцветмета», я вообще не понимаю, откуда эта идея возникла, почему она обсуждается в средствах массовой информации и в разных кулуарах. Я не слышал никаких высказываний по этому поводу от официальных лиц. На самом деле «Красцветмет» — это жемчужина Красноярского края. Причем не только как высокорентабельное предприятие, но и как некий интегратор, при помощи которого можно повлиять на целый ряд предприятий цветной металлургии: «Норильский никель», «Полюс Золото» и другие. Поэтому, на мой взгляд, ни о какой продаже «Красцветмета» ни сейчас, ни в обозримой перспективе говорить просто нельзя. Тема «Красноярскнефтепродукта». Ситуация здесь непростая. Предприятие действительно находится не в блестящем финансовом положении. Одна из важнейших причин – слабый менеджмент. Так наведите порядок, поставьте нормальных менеджеров! То, что этот менеджмент слабый, было понятно сразу же после принятия соответствующего кадрового решения. Поэтому по «Красноярскнефтепродукту» мое личное мнение следующее: там есть перспективы, но предприятие нужно санировать, подготовить соответствующую программу оздоровления. И если уж говорить о его продаже, то тогда, когда оно будет в адекватном состоянии. Нам двадцать лет объясняли, что «Красноярскнефтепродукт» – это социально значимое предприятие, выполняющее функции жизнеобеспечения, это не бизнес. А что сейчас изменилось? Я пока аргументов, честно говоря, не вижу». Вся эта информация, видимо, с легкой руки доброжелателей легла на стол в администрацию президента Владимира Путина. Интересно, что после разговора с федеральным чиновником губернатор дал интервью телеканалу «Россия-24», которое почти целиком было посвящено вопросам продажи «КНП», акционирования «Губернских аптек», «КрасАвиа» и др. Как следует из ответов Толоконского, раньше его не правильно поняли и сгустили краски. Виктор Толоконский: «Немного искажена информация. Правительство не принимало никаких решений и даже не вносило пока таких предложений. Это скорее содержалось в моем обращении 9 января о том, что государственными активами нельзя управлять плохо. Нельзя управлять так, чтоб не было развития... Красноярский аэропорт – это позор для Красноярска. Бюджет от продаже 51% акций получил 4 миллиарда 50 миллионов рублей. Никто в России не продавал по такой цене такие пакеты акций – он был оценен международной аудиторской компанией в 700 миллионов… Другими активами еще предстоит заняться, в том числе я поставил задачу навести порядок в «Красноярскнефтепродукте». Это рыночный актив, у нас там нет 100%, у нас 76% акций. Есть миноритарные акционеры, которые тоже неудовлетворенны работой «КНП». Мы не получаем дивидендную отдачу, у него нет прибыли, у него есть достаточно большая кредиторка, большая дебиторка. Качество управления требует серьезного улучшения. Поэтому я и ставлю задачу, что мы должны найти наилучшее решение развития, чтобы предприятие развивалось, чтобы строились новые заправки. Нам надо строить новую оптовую нефтебазу, потому что в центре Красноярска на набережной Енисея нельзя держать горючее. На это надо ресурсы не из бюджета взять, как привыкли, а с рынка – небюджетные ресурсы. Это обязательный принцип и бояться тут нечего. Что касается акционирования ГУПов – это совершенно обычный процесс. Это ничем не меняет саму собственность и принцип управления. Но опять же, мы не можем развивать «КрасАвиа», не покупая новые самолеты, не прибегая к лизингу воздушных судов. Форма организации «унитарное предприятие» не позволяет работать в рыночной среде – не получить ни кредиты, ни лизинг. Никто не понимает, что это за форма – ГУП. Здесь совершенно очевидно, что авиация края будет государственным акционерным обществом – 100-процентным. Здесь нельзя найти пока рыночный интерес, потому что все маршруты, все рейсы, как правило, дотационные. Это та сфера ответственности, где кроме государства никто этим заниматься не сможет, не будет. Поэтому это просто акционерная форма, которая позволяет более качественно развиваться этому активу. Тоже самое и по аптекам: с ГУПом нельхя решать многие задачи с закупом препаратов, медикаментов, эффективного взаимодействия с розничной сферой. Это чисто бюрократические организационные преобразования, которые не меняют формы собственности. Здесь никаких планов по избавлению этих активов не строим». krasnews.com . *** Красноярская промышленность будет катать вату Правительство Красноярского края утвердило план по импортозамещению на 2017–2020 гг. Цели, прописанные в документе, весьма амбициозные. Первое – к 2020 г. сократить импорт на 20%, с $1,13 млрд до почти $0,9 млрд. Второе – увеличить экспорт краевых товаров на те же 20%, с нынешних $6,8 млрд до почти $8,3 млрд. Мероприятия в плане расписаны по трем направлениям: финансовая и информационная поддержка импортозамещающих предприятий, а также устранение административных барьеров. Как указано в тексте программы, сейчас край активно ввозит машины и оборудование, продукты химпроизводства и некоторые изделия из металлов. Авторы документа отмечают, что регион имеет высокие объемы экспорта, но действующая структура «экономики зависима от внешних экономи­ческих условий». Поэтому краю нужно ориентироваться на создание обрабатывающих производств,

ориентированных «на покупательский спрос». Кстати, число таких импортозамещающих предприятий должно к 2020 г. увеличиться в 4 раза – с 10 до 40. В число товаров, выпуск которых, как полагают власти, обладает «максимальным потенциалом» в крае, включены те же химические продукты, черные металлы, ядерные реакторы. Любопытными в этом списке смотрятся «звукозаписывающая и звуковоспроизводящая аппаратура, аппаратура для записи и воспроизведения телевизионного изображения и звука, их части и принадлежности», средства «наземного транспорта». Меньшим потенциалом обладают такие сферы, как производство игрушек, кофе, чая, «живых животных», «разных готовых изделий», эфирных масел, косметики, парфюмерии, фармацевтической продукции и даже ваты, войлока, пряжи, канатов, тросов и пр. dela.ru .