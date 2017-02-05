Ассоциация атомных ЗАТО как она есть. Полезное чтение. О ПОЛЬЗЕ НЕПРЕРЫВНОСТИ ПРОЦЕССА ИЛИ СОКРОВИЩА АГРЫ Главное для чиновника в России – придумать себе фронт работ и непрерывно его расширять. Однажды некие мудрецы в ГК «Росатом», глядя на обзоры «Уран-Батора», судя по всему, решили создать нам конкуренцию за бюджетные деньги. Грустный опыт сайта газеты «Город и горожане» ни на какие здравые мысли их не навёл, что характерно. После огромной подготовительной работы и, помнится, даже некоего конкурса соответствующий ресурс был создан и осел, как говорится, в одном из закрытых городов России. Не знаю, обязали ли его владельцев самих собирать информацию из заколючинских СМИ, либо – напротив – делиться ею в приказном порядке должны были сами журнализды, но портал получил симптоматичное название zato.tv и исправно несёт в массы умное, доброе и вечное. Оставляя на нашу долю сугубую реальность. Впрочем, нельзя сказать, что это совершенно напрасно потраченные деньги. Иногда мы черпаем оттуда роскошные благоглупости и отдельную фактурку, осознать истинное значение и смысл которой авторы явно не в состоянии. Недавно, например, я вам приводил пару-тройку цитат, максимально просто объясняющих, отчего никак не возвращаются в бывшую ЦМСЧ-51 изъятые реформаторами денежки, а также – почему т.н. территории опережающего развития в развитии своём опережают только улиток (и то исключительно дохлых). Большое человеческое спасибо за невольную консультацию мы должны сказать ассоциации закрытых городов атомной промышленности. Именно из её отчёта и были взяты практически сенсационные данные о том, что против финансирования обоих проектов последовательно выступают минздрав и минфин России. Мне показалось, что такой полезный документ имеет самостоятельную историческую ценность для железных горцев ещё и потому, что Нашгород ежегодно платит реальные финансовые взносы за членство в упомянутой ассоциации. Господа градоначальники постоянно катаются в командировки на устраиваемые ею мероприятия. А почему маловато в наших СМИ триумфальных релизов о достижениях и рекордах после этих поездок, вы сейчас узнаете из документа, который мы приводим здесь с минимальными сокращениями – исключительно для удобства чтения. Итак, «Отчет о работе Ассоциации ЗАТО атомной промышленности в 2016 году»: «В целях реализации уставных задач Ассоциации, направленных на содействие усилиям органов МСУ ЗАТО по социально-экономическому развитию территорий ЗАТО и повышение эффективности взаимодействия в достижении указанной цели с руководством ГК «Росатом», Ассоциацией было организовано участие членов Ассоциации в ряде мероприятий, проводимых совместно с УРР ГК «Росатом» и Общественным Советом ГК «Росатом», основные из которых приведены в хронологическом порядке. 22-23 марта в Москве по инициативе ГК «Росатом» состоялся семинар-совещание с участием глав ЗАТО и глав городов АЭС по теме: «Актуальные вопросы взаимодействия ГК «Росатом» с территориями атомной промышленности». Приняты решения, направленные на повышения эффективности взаимодействия руководства и специалистов УРР Госкорпорации «Росатом» с руководителями органов местного самоуправления ЗАТО, установлены каналы систематического взаимного информирования сторон обо всех значимых событиях и проблемах. Намечены формы сотрудничества по успешному проведению на «территориях присутствия» предприятий ГК «Росатом» подготовительной работы по проведению единого дня голосования 18 сентября 2016 года. В рамках этого мероприятия вечером 22 марта Ассоциацией был организован концерт для участников семинара в рамках программы «Экология души» в «Царской башне» Казанского вокзала. 4-7 апреля в Новоуральске состоялся семинар-совещание организованный совместно Ассоциацией и РП РАЭП, с участием профактива ЗАТО и ФМБА, руководящих работников ФМБА и РП РАЭП и ряда глав ЗАТО в режиме видео-конференции с обсуждением актуальных проблем улучшения медицинского обслуживания населения ЗАТО. Достигнута договоренность о том, что для обеспечения гарантированного повышенного уровня финансирования медицины в ЗАТО необходимо вносить изменения в статью 7 закона о ЗАТО в части мер государственной поддержки. Заместитель руководителя ФМБА России Н.Н. Михайлова поддержала предложение и согласилась с тем, что проект соответствующего федерального закона будет подготовлен специалистами ФМБА России. В дельнейшем проект такого закона был подготовлен и направлен из ФМБА в Правительство РФ, но не был поддержан Минздравом России. В апреле 2016 совместно с ГК «Росатом» в городах ЗАТО был проведен комплекс мероприятий, посвященных 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС. Эти мероприятия координировались утвержденным приказом ГК «Росатом» оргкомитетом, в состав которого был включен и представитель Ассоциации ЗАТО. Оргкомитет положительно оценил проводимую в ЗАТО работу по указанному направлению. 12-13 мая в Мурманске проходил очередной IX региональный форум-диалог, организованный ГК «Росатом» с участием глав ЗАТО и глав городов АЭС, в рамках которого специальная секция была посвящена вопросам развития малого и среднего предпринимательства на территориях ЗАТО. Со стороны председателя рабочей группы Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» Ю.Б. Тебина было сформулировано и обосновано предложение о целесообразности создания специальной структуры (Бюро содействия развитию малого и среднего предпринимательства - МСП) для работы с территориями ЗАТО и городов АЭС. В целом главами ЗАТО – участниками Форума идея была поддержана. Кроме того, на площадке форума были подведены итоги проведенного ГК «Росатом» конкурса за звание лучшего «атомграда», победителем которого стал ЗАТО Железногорск. 18 мая в Москве в Центре Российско-Вьетнамского сотрудничества с участием премьер-министра Вьетнама проходил бизнес-форум, в котором приняли участие Президент и Исполнительный директор Ассоциации. По итогам бизнес-форума членам Ассоциации направлены информационные письма с приглашением принять участие в Российско-Вьетнамской промышленной выставке в Ханое в 2017 году. 30 мая на площадке организованного ГК «Росатом» VIII Международного форума «Атомэкспо» в Москве проходила специальная секция под председательством Ю.Б. Тебина, посвященная развитию МСП в ЗАТО с участием представителей Ассоциации. Был приведен ряд примеров успешного создания и функционирования объектов МСП на территориях отдельных малых городов Московской области. 3-5 июня в Москве во взаимодействии с ГК «Росатом» был проведен семинар-совещание глав ЗАТО и глав городов АЭС, в ходе которого был проведен тренинг по теме: «Убедительность публичных выступлений», а также совещание с главами ЗАТО по организации работы по созданию ТОСЭР в ЗАТО. Были намечены конкретные меры по интенсификации работы по разработке проектов документов по созданию ТОСЭР в каждом отдельном ЗАТО с установлением сроков исполнения. 23 июня Президент Ассоциации А.В. Голубев принял участие в проводимом МЧС России ежегодном совещании руководящего состава специальных подразделений федеральной противопожарной службы и выступил с докладом по вопросам совершенствования взаимодействия ОМСУ ЗАТО с руководством СП ФСП России при проведении аварийно-спасательных работ предупреждения и тушения пожаров. 24 июня в ГК «Росатом» состоялось заседание Общественного Совета ГК «Росатом» под председательством С.В. Кириенко, на котором с докладами по вопросам улучшения медицинского обслуживания населения ЗАТО выступили Президент Ассоциации А.В. Голубев и руководитель ФМБА России В.В. Уйба. Решением Общественного Совета, утвержденным С.В. Кириенко, по предложению Ассоциации, было признано необходимым подготовить и внести в Правительство РФ в установленном порядке проект федерального закона, обеспечивающий повышение уровня финансирования и качества медицинских услуг, предоставляемых населению ЗАТО медицинскими учреждениями ФМБА России. 24-26 июня члены Ассоциации приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 325-летию ЗАТО Саров. 14-15 июля в г. Обнинске проходил Форум «Города и ядерные технологии», посвященный 60-летию образования Обнинска – самого первого «наукограда» России. В ходе специальной сессии Форума, посвященной перспективам инновационного развития наукоградов и атомградов, с докладом выступил Президент Ассоциации А.В. Голубев. Достигнута договоренность с руководителем «Союза развития наукоградов России» о необходимости сотрудничества с Ассоциацией ЗАТО в части поддержки инновационного развития территорий ЗАТО и наукоградов. 16 июля члены Ассоциации приняли участие в торжественных мероприятиях, посвященных 60-летию ЗАТО Зеленогорск. 22 сентября в ГК «Росатом» вновь состоялось заседание Общественного Совета ГК «Росатом» с обсуждением путей улучшения уровня медицинского обслуживания населения ЗАТО. В заседании приняли участие главы ЗАТО, с докладами выступили вновь А.В. Голубев и В.В. Уйба, приняты конкретные решения, призванные улучшить финансирование медицинского обслуживания населения ЗАТО, которые, к сожалению, до настоящего времени не реализованы. 22 сентября главы ЗАТО приняли участие в торжественных мероприятиях ГК «Росатом», посвященных Дню работника атомной промышленности. 23-25 сентября члены Ассоциации совместно с главами городов АЭС приняли участие в организованном ГК «Росатом» семинаре-совещании в Сочи, на котором была проанализирована работа органов МСУ по подготовке и проведению на своих территориях единого дня голосования 18 сентября . 4-13 ноября состоялся запланированный дружественный визит в Индию делегации членов Ассоциации ЗАТО и Ассоциации городов АЭС. Визит готовился с одобрения УРР Госкорпорации «Росатом», которая крайне заинтересована в развитии дружественных и деловых отношений с Индией, в которой намечена грандиозная программа строительства АЭС, участие в реализации которой крайне выгодно для ГК «Росатом» и России в целом. Планировалось участие в визите в качестве главы делегации руководителя УРР Госкорпорации «Росатом», который вынужден был по весьма уважительной причине остаться в Москве. Тем не менее, визит состоялся и был успешным, носил характер «народной дипломатии» и послужил укреплению дружественных отношений между народами Индии и России. В ходе визита делегация провела встречу и переговоры с руководством органа местного самоуправления города Агра, в ходе которой состоялась оживленная дискуссия и обмен информацией о работе органов местного самоуправления, специфике этой работы в Индии, проблемах и путях их решения. Достигнута договоренность о продолжении контактов и возможном обмене делегациями. Состоялась важная встреча в столице Индии Дели в Парламенте с руководителями Министерства городского развития Индии. В ходе беседы члены делегации из России получили полезную информацию о роли местного самоуправления в системе государственного управления Индии, системе планирования развития городов Индии и источниках финансирования этого развития, проблемах и путях их решения. Со своей стороны члены делегации получили возможность рассказать о своих проблемах и достижениях, предложить развивать сотрудничество по различным направлениям. Встреча носила весьма дружественный характер и была полезна с точки зрения укрепления дружбы и доверия. Весьма интересной и полезной была встреча в г. Дели российской делегации и ознакомление с работой Российского центра науки и культуры в Индии, который находится в ведении Россотрудничества. Сотрудники Центра рассказали членам делегации о той огромной работе, которая ведется ими для пропаганды в Индии достижений российской науки и культуры. В центре имеется институт русского языка, шахматная школа, лектории, залы для занятий танцами, киноконцертный зал, библиотека и многое другое. Все это пользуется большим спросом и интересом со стороны индийских граждан и несомненно способствует укреплению дружественных отношений между нашими народами. На Гоа члены делегации имели возможность воочию убедиться в значительных лечебно-оздоровительных возможностях этого благодатного региона Индии, с тем, чтобы обосновано рекомендовать поехать туда жителям своих городов. 22-23 ноября по приглашению Общественного Совета ГК «Росатом» члены Ассоциации приняли участие в XI Международном форуме-диалоге в Москве, в ходе которого с участием глав ЗАТО проведена специальная сессия «Роль органов местного самоуправления в формировании приемлемости атомной энергии» с выступлением президента Ассоциации А.В. Голубева. Необходимо особо отметить, что впервые форум был организован совместно с МАГАТЭ и Ростехнадзором России, в нем приняло участие более 430 человек из 18 стран мира. 14-15 декабря в подмосковном Нахабино в русле содействия социально-экономическому развитию территорий «присутствия» ГК «Росатом» Управлением по работе с регионами был подготовлен и проведен семинар-совещание по теме «Умные города атомной отрасли», в котором приняли участие руководители и специалисты ЗАТО. Подводя итоги 2016 года можно отметить что к числу значительных совместных достижений Ассоциации ЗАТО и ГК «Росатом» следует, несомненно, отнести принятие, после долгих усилий, федерального закона от 03.07.2016 г. №297-ФЗ, внесшего ряд поправок в закон о ЗАТО, в том числе устранивших проблему «двоеглавия» в ЗАТО, чего давно добивались члены Ассоциации. В этой связи следует особо отметить еще одно событие. 23 декабря 2015 года при содействии Ассоциации и УРР Госкорпорации «Росатом» в Общественной палате Российской Федерации состоялись общественные слушания на тему «Состояние общественной безопасности в городах ЗАТО атомной промышленности» в которых приняли участие и выступили практически все главы ЗАТО. По итогам общественных слушаний принят итоговый документ, содержащий ряд рекомендаций в адрес Правительства РФ с предложением принять ряд нормативно-правовых актов, обеспечивающих улучшение дел с обеспечением безопасности в ЗАТО. Эти рекомендации были направлены в адрес Правительства РФ с письмом за подписью первого заместителя секретаря Общественной палаты РФ от 7 апреля 2016 года. Рекомендации общественных слушаний частично нашли свое воплощение при подготовке и принятии упомянутого выше федерального закона от 3 июля 2016 года №297-ФЗ «О внесении изменений в закон о ЗАТО», который не только изменил процедуру выборов главы ЗАТО с наделением его полномочиями главы местной администрации, но также устранил противоречие между правом иметь в собственности объекты недвижимого имущества в ЗАТО и возможностью отказа в праве въезда и проживания в ЗАТО отдельным категориям граждан. В частности, в законе о ЗАТО появилась новая норма: статья 8 закона дополнена пунктом 2 ' следующего содержания: «Наличие для граждан ограничений во въезде на территорию ЗАТО и (или) в постоянном проживании на этой территории, в соответствии с перечнем оснований для отказа во въезде или постоянном проживании, а также несоответствие юридических лиц требованиям «особого режима»,… является основанием для отказа в совершении сделок с недвижимым имуществом на территории ЗАТО». Первый шаг сделан. Теперь, по мнению глав ЗАТО, следует добиваться возможности принудительного выселения из ЗАТО тех граждан, которым на законном основании, в соответствии с утвержденным перечнем, отказано в праве въезда и постоянного проживания на территории ЗАТО. Необходимо продолжить совместные усилия Ассоциации и ГК «Росатом» по улучшению медицинского обслуживания населения ЗАТО, хотя совместных решений на эту тему было принято уже немало, однако поддержки со стороны Минздрава России они пока не находят. Во взаимодействии с Госкорпорацией «Росатом» главами ЗАТО и их специалистами в течение 2016 года велась интенсивная работа по подготовке объемного пакета документов по созданию ТОСЭР в ЗАТО, хотя поддержки от Минфина России эти усилия пока не находят. К числу позитивных показателей взаимодействия Ассоциации и ГК «Росатом» следует отнести постоянное участие и учет мнения представителя Ассоциации ЗАТО в работе по подготовке ежегодных публичных отчетов ГК «Росатом», включение (приказом по ГК «Росатом») представителя Ассоциации в состав отраслевого Совета по профессиональным квалификациям, приглашение к участию в работе Общественного Совета ГК «Росатом» и Общественного Совета ФМБА России. Устанавливается конструктивное взаимодействие с руководством ОКМО, с их стороны также проявляется заинтересованность в сотрудничестве. В отчетном году в состав руководящих органов, палат и комиссий ОКМО включены 5 представителей Ассоциации ЗАТО. Сохранялось и укреплялось традиционно дружественное и взаимно полезное взаимодействие с руководством отраслевого профсоюза и отраслевого ветеранского движения. В отчетном году подготовлено и проведено 6 заседаний Общего собрания Ассоциации, все материалы Общих собраний своевременно доводились до членов Ассоциации. Неисполненных решений, принятых Общим собранием Ассоциации, не имеется…» Вот так, короче, функционирует сегодня государственная машина, аппарат ГК «Росатом» и как бы общественные организации православной мазохирии. Концерты, обмен опытом со Вьетнамом и Индией, партизанская война против двухглавого местного самоуправления... А почему нет, собственно, если оплачивается всё это не из личного кармана? Запомните и впредь больше ничему не удивляйтесь, пожалуйста.