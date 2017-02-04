Грамотно заданный вопрос несёт в себе половину ответа. Актив ЗАТО намерен сделать из города цветущий Железногорск В Железногорске состоялось заседание общественного совета при главе города, посвященное благоустройству города. В рамках года экологии эта тема особенно актуальна. Открывая заседание, глава Железногорска Вадим Медведев отметил: «Прошлые годы мы активно работали над развитием экономики Железногорска, образовательной части, и теперь, на наш взгляд, пришло время сосредоточиться на качестве жизни и благоустройстве родного города. Сегодня мы обсудим общую развернутую программу благоустройства Железногорска. Как видно из повестки, она состоит из десятка различных направлений. Это такие программы как «Посади своё дерево», «Цветущий Железногорск», «Мой двор – моя забота», «Эковозраст» и другие. Когда Решетнёв начинал строить наш город, помимо флагманов советской индустрии, у него было своё видение, каким должен быть Железногорск. Читая его воспоминания и его выступления, мы видим, что Железногорск должен быть уютным, ухоженным, зеленым. Таким мы и должны сделать его, продолжая дело первопроходцев. Идей много, они в разной степени проработаны, давайте их сегодня обсудим и примем». За главой города выступили руководители управления культуры, заместитель главы города по ЖКХ, директор детского эколого-биологического центра, директор Молодежного центра и многие другие. Завершая осуждение и подводя итог, Вадим Медведев сказал: «Мы видим, что железногорцы активно откликнулись на призыв губернатора улучшить своими идеями и делами облик родного города. Мы видим, что идей собрали много, и я уверен, что за их воплощением дело у нас не станет». Напомним, ранее Администрация Железногорска объявила о проведении конкурсного отбора проектов по благоустройству территорий, инициированных гражданами. 24rus.ru . Шизофрения в Нашгороде – штука заразная, как видите. Медведевские победы в экономике касаются всего лишь продолжения работы двух градообразующих предприятий. Больше никаких достижений продемонстрировать он не может. А теперь мы будем с шумом и треском заниматься тем, чем предыдущие шестьдесят лет занимались и прежде, только тихо и спокойно – сажать цветочки, подстригать деревья, красить лавочки – но отныне технические процедуры эти окажутся занесены в персональную заслугу г-ну Чебурашкину. А что делать? Такой уж это воздушный бизнес – навешивать лапшу на уши электоральной массе. Раз остановился и всё, пропал. Болтать нужно круглые сутки, двадцать четыре часа в неделю, год за годом, пока не придёт час сменить кабинет на более уютный. Взгляните, любой нормальный человек, не прошедший процедуру индивидуальной финансовой лоботомии, способен разглядеть сказку про белого бычка, что называется, невооружённым глазом. Грамотно сформулированный вопрос несёт в себе половину ответа. На это и надежда, собственно. Р.S. Простите меня, люди русские! Я со своим неумеренным оптимизмом опять попал впросак, рассказывая вам о неторопливом развитии проекта т.н. территорий опережающего развития. Если помните, ранее считалось, что своего рода управляющей компанией для них является фирма «АтомТОР», которая и заказала концепцию оценки заявок ЗАТО на налоговые и прочие льготы. Так вот, сегодня РИА «Новости» сообщило, что компания эта буквально только что получила соответствующие полномочия. То есть, сперва провела конкурс, а потом получила право его провести… Никому на слово нельзя верить, да. Буквально никому. Правда умерла на территории бывшего Советского Союза. «Правительство России утвердило создание компании "Атом-ТОР", которая будет управлять территориями социально-экономического развития на базе российских закрытых "атомных" городов, соответствующее постановление кабинета министров опубликовано в пятницу на официальном портале правовой информации. В настоящее время в России есть 10 ЗАТО Росатома: Саров, Озерск, Трехгорный, Снежинск, Железногорск, Зеленогорск, Лесной, Новоуральск, Заречный и Северск. По планам Росатома, создание в этих городах территорий опережающего развития будет способствовать их развитию. Для реализации проектов ТОР в атомградах Росатомом ранее была создана компания "Атом-ТОР". В "атомных" ЗАТО идет активная работа по подготовке и направлению в правительство РФ заявок на получение статуса ТОР. Ранее правительством был подготовлен проект постановления о компании, которая займется управлением этими ТОР. В апреле 2015 года совет директоров АО "Атомэнергопром" (входит в Росатом, консолидирует гражданские активы российской атомной отрасли) одобрил создание частного учреждения "Атом-ТОР" по сопровождению реализации территориальных проектов атомной отрасли РФ. Согласно нынешнему постановлению, управляющей компанией будущих ТОР определено АО "Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ" (город Саров, Нижегородская область), 100% акций которой находятся в федеральной собственности. Права акционера этой компании от имени РФ осуществляет министерство экономического развития. В соответствии с постановлением, по предложению Минэкономразвития АО "Инфраструктура и Строительство РФЯЦ-ВНИИЭФ" переименовывается в АО "Атом-ТОР" ( отсюда ). Короче, грузите апельсины бочками. Светлое будущее на подходе, но никто из вас до него не доживёт. Учитесь получать бонусы в процессе, иначе ничего не получится. Хотя бы у Вадима Викторовича учитесь.