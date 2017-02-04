Пьесу "Шалтай-Болтай" сочиняют явно несколько авторов. Кому шесть лет болтал «Шалтай»? Подозрения о связи руководства центра информационной безопасности ФСБ с американскими спецслужбами появились еще в 2011 году. Уголовное дело в отношении «анонимного интернационала» хакеров «Шалтай-Болтай» продолжает обрастать подробностями. В прессу информация просачивается очень дозировано. К примеру, 1 февраля ТАСС сообщил об арестованных еще в ноябре прошлого года шалтай-болтаевцах Александре Филинове и Константине Теплякове. В этот же день, 1 февраля, стало известно, что следователи предъявили обвинение в государственной измене сотрудникам Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ полковнику Сергею Михайлову, майору Дмитрию Докучаеву и главе отдела расследования компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслану Стоянову. В то же время адвокат Иван Павлов сообщил, что у защиты нет данных о том, что хакерская группа «Шалтай-Болтай» имеет отношение к «шпионскому делу», возбужденному в отношении сотрудников Центра информационной безопасности ФСБ России. И это, видимо, правда. Наши источники в ФСБ утверждают, что Управление собственной безопасности (УСБ) взяло в разработку Михайлова и Докучаева еще в конце 2015 года. Именно тогда была получена санкция директора ФСБ на тотальный контроль их телефонных разговоров, на установку прослушивающей аппаратуры в их рабочих кабинетах и квартирах, на отслеживание их выходов в интернет. В операцию были посвящены всего несколько человек. Прокололись Михайлов и Докучаев в сентябре прошлого года, когда США обвинили владельца компании King Servers россиянина Владимира Фоменко в кибератаке на избирательные системы в американских штатах Аризона и Иллинойс, которая якобы была произведена с восьми серверов, шесть из которых принадлежат компании King Servers. Наш источник утверждает, что проверка этих обвинений была поручена именно Сергею Михайлову. И якобы он подготовил справку с грифом «совершенно секретно, экземпляр единственный» на имя директора ФСБ Александра Бортникова. В этой справке якобы признавалось, что именно россияне произвели кибератаку на американские сайты. Поскольку Михайлов уже был под подозрением, проверку обвинений США проводило и другое подразделение ФСБ, имеющее отношение к кибербезопасности. Параллельное расследование показало, что Фоменко и его компания King Servers не причастны к преступлениям, в которых их обвинила американская пресса. Более того, спецслужбы США не проявили интереса к Фоменко, до сих пор нет международного ордера на его арест. В Алтайский край, где проживает IT-бизнесмен, потянулись только журналисты… Между тем в тени «шпионской истории» осталась подробность, на которую, признаюсь, мы тоже первоначально не обратили внимания. 1 февраля в публикации «Меченый хакер» я написал о комментарии арестов офицеров ЦИБ ФСБ, выложенном на своем сайте KrebsOnSecurity.com крупнейшим специалистом США в сфере компьютерной безопасности Брайаном Кребсом. В этом подробном комментарии Кребс опубликовал и скриншот электронного письма, написанного еще в сентябре 2010 года известным российским IT-бизнесменом, основателем и руководителем процессинговой компании Chronopay Павлом Врублевским. Переписка Врублевского была похищена в 2011 году. Тогда же она попала к Брайану Кребсу. Но обнародовал Кребс это письмо лишь 28 января 2017 года. Получается, что еще в 2010 году у того же Павла Врублевского возникли подозрения, что Сергей Михайлов сотрудничает со спецслужбами США. В 2011-м Кребс не стал обнародовать эту информацию. При этом очевидно, если бы в письме Врублевского была откровенная дезинформация, оно тут же появилось бы в открытом пространстве. Например, для дискредитации замруководителя ЦИБ ФСБ Сергея Михайлова. Но вместо этого началась кампания по дискредитации Павла Врублевского. С подачи Кребса за Врублевским закрепился статус «киберпреступника №1 в мире», а Сергей Михайлов инициировал в отношении Врублевского уголовное дело, по которому тот получил 2,5 года лишения свободы, которые отсидел в колонии в Рязанской области. Остается вопрос. Если о связях Сергея Михайлова со спецслужбами США Павел Врублевский «догадался» еще в сентябре 2010 года, почему ФСБ разоблачила своего коллегу лишь в декабре 2016-го? novayagazeta. *** Еще весной 2016-го года Михайлов заявлял, что ЦИБ ФСБ удалось выйти на след хакерской группировки. Этот факт подтверждает основную версию следствия. Якобы уже тогда Михайловым была подготовлена докладная записка для руководства ФСБ, но этой истории тогда не дали ход. Это должно было создать ощущение, что ситуация находится под контролем самых высокопоставленных лиц, а вместе с тем - уберечь от лишнего внимания будущих фигурантов уголовного дела. Как показали события последних дней – вполне вероятно, что это было сделано Михайловым осознанно, чтобы отвести от себя подозрение. tsargrad.tv . *** В рамках дела о хакерском проекте разыскивается 30-летняя гражданка Украины Ирина Шевченко. Она имела псевдоним Алиса. Как рассказал источник «Росбалта», знакомый с ситуацией, Ирина Шевченко работала в России инструктором в фитнес-центре, который посещал лидер группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев (Льюис). Они познакомились, постепенно из подруги девушка превратилась и в партнера. Именно она вместе с ноутбуком проводила время в ресторанах и кафе, в которых любили бывать чиновники. На компьютере было установлено настроенное специалистами проекта оборудование, создающее фальшсоты и лже-Wi-Fi. С его помощью скачивался контент с гаджетов посетителей заведений. Дальше Аникеев передавал его сообщнику (Шалтай), проживающему в Эстонии. А тот выискивал среди множества полученной информации ту, которая принадлежала крупным чиновникам и бизнесменам. Часть этой информации выставлялась на продажу за биткоины. Обналичкой криптовалюты на Украине также занималась Алиса. Сейчас она проживает в Киеве. rosbalt.ru . *** В 2016 году у сотрудников ФСБ оказался телефон, которым один из основателей хакерского проекта Владимир Аникеев одно время пользовался в Таиланде. Как рассказал «Росбалту» источник, знакомый с ситуацией, несмотря на предпринятые Льюисом меры безопасности и конспирации, контрразведчикам удалось получить доступ ко всем аккаунтам и мессенджерам, которые использовал Аникеев. Были установлены все участники «Шалтая-Болтая», подконтрольные им сайты, а также места нахождения подозреваемых. Более того, благодаря полученным данным, в Россию удалось заманить троих членов проекта — Владимира Аникеева, Константина Теплякова и Александра Филинова. Все они были задержаны. Что касается Теплякова и Филинова, то они имели в проекте псевдонимы Мартовский Заяц и Шляпник. Два айтишника, родом из российских регионов, со временем стали работать в Санкт-Петербурге и Москве. В какой-то момент с ними познакомился Аникеев. Вначале Тепляков и Филинов выполняли для него разовую работу. А потом они стали участниками проекта «Шалтай-Болтай». К тому времени молодые люди уже проживали в Таиланде, где часто бывал и Льюис. В задачи Мартовского Зайца и Шляпника входила различная техническая работа, в том числе — обрабатывать ворованный Алисой контент, вести бухгалтерию проекта. Попутно они вместе с Аникеевым создали агентство недвижимости Q Property (Тепляков числился гендиректором), которое предлагало в аренду и для продажи дома и квартиры в Таиланде. Последнее время Аникеев большую часть времени проводил на Украине, где и планировал окончательно осесть. Вслед за боссом о возможности остаться в этой стране также стал подумывать и Мартовский Заяц, который также там часто бывал. Однако этому помешала спецоперация ФСБ, в проведении которой сильно помогла таиландская телефонная трубка Льюиса, оказавшаяся в распоряжении спецслужб. rosbalt.ru . *** А вот как удалось повязать самого Аникеева — отдельный детектив. Прокололся он на … шляпе. Аникеев жутко секретился. В 2015 году он давал интервью порталу "Медуза", запретив себя фотографировать. Но журналист настаивал: кто же поверит, что интервью вообще было? Тогда Аникеев предложил сфотографировать его отдельно лежащую шляпу. Глупость хакера в том, что свои фото в этой же шляпе он выкладывал во ВКонтакте. Может ли быть у двух русских в Бангкоке одинаковая шляпа, подумали силовики, которые прочесали странички русских, живших в Таиланде. Так его и вычислили. Ирония еще и в том, что персонаж Шляпник - из повести «Алиса в стране чудес», откуда хакеры брали себе псевдонимы (сам Аникеев был Люисом Кэрроллом, то есть автором всего этого «произведения»). kp.