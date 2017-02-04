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|Пятница, 03 Февраль 2017
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«Мне не нужно придумывать истории для моих книг»
В программе «После новостей» журналист и писатель Людмила Кротова рассказала об издании своих книг.
Издательство «Эксмо» – самое крупное и авторитетное в нашей стране – сделало заказ на 10 детективов красноярскому автору, журналисту, руководителю телекомпании в Железногорске Людмиле Кротовой. «Журналист всегда должен пробовать себя в разных жанрах. Мало кто знает, что я пишу стихи со 2 класса. Мне кажется, что прозой тоже балуются многие мои коллеги. 2 года длилась переписка с издательством. Конечно, это успех для меня как журналиста, как писателя», – поделилась писательница.
Людмила Кротова рассказала, что в этом году выйдет целая серия ее книг под названием «Журналистское расследование». «10 книг я уже написала, теперь я пишу дальше. Книги уже сданы в издательство, теперь они буду выходить почти ежемесячно».
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