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Не стреляйте в прокурора Печатать E-mail
Пятница, 03 Февраль 2017

Ещё один писатель образовался в ЗАТО. Soft-promotion.

«Мне не нужно придумывать истории для моих книг»

В программе «После новостей» журналист и писатель Людмила Кротова рассказала об издании своих книг.

Издательство «Эксмо» – самое крупное и авторитетное в нашей стране – сделало заказ на 10 детективов красноярскому автору, журналисту, руководителю телекомпании в Железногорске Людмиле Кротовой. «Журналист всегда должен пробовать себя в разных жанрах. Мало кто знает, что я пишу стихи со 2 класса. Мне кажется, что прозой тоже балуются многие мои коллеги. 2 года длилась переписка с издательством. Конечно, это успех для меня как журналиста, как писателя», – поделилась писательница.

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Людмила Кротова рассказала, что в этом году выйдет целая серия ее книг под названием «Журналистское расследование». «10 книг я уже написала, теперь я пишу дальше. Книги уже сданы в издательство, теперь они буду выходить почти ежемесячно».

tvk6.ru.

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