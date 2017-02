Чемодан от солнцевских Есть ли у Кремля компромат на венгерского премьера? Чемодан от солнцевских: у Путина есть видеокомпромат на лидера Венгрии? Владимир Путин с официальным визитом прибывает в Венгрию, где встретится с премьер-министром Виктором Орбаном, одним из наиболее лояльных Кремлю европейских лидеров. Как удалось выяснить The Insider, одной из причин лояльности может являться видеокомпромат на Орбана, полученный криминальным авторитетом Семеном Могилевичем еще в середине 90-х годов. И пока крепнет российско-венгерская дружба, деньги от совместных контрактов утекают в непрозрачные офшоры… Когда в 1998 году лидер партии Фидес Виктор Орбан был впервые избран на пост премьер-министра, он, в отличие от своих предшественников, избегал визитов в Москву и часто критиковал Россию, особенно после прихода к власти Владимира Путина. Скажем, в 2007 году Орбан (на тот момент в статусе лидера крупнейшей оппозиционной партии) жестко критиковал правительство за «слепоту» в отношении «растущего влияния» России на Венгрию посредством ее энергетических гигантов, предлагая ориентироваться на Европу. «То молодое поколение, которое нас поддерживает, должно не допустить, чтобы Венгрия стала самым веселым бараком Газпрома!», — заявлял Орбан, отсылая сторонников к советской шутке о том, что Венгрия – самый веселый барак социалистического лагеря. В 2008 году он продолжал критиковать Кремль, называя другие европейские правительства «путинскими марионетками», а поддержку предыдущим главой правительства проекта «Южный поток» —национальным предательством. И вдруг в 2009 году все резко изменилось. В ноябре Орбан неожиданно приехал в Санкт-Петербург на съезд «Единой России», где познакомился с Путиным. Критиковать Путина и Россию он перестал вовсе, а после того как через год стал премьер-министром Венгрии, прославился как один из ключевых апологетов Путина в Европе. Что же произошло с Орбаном в этот период? Возможно, повлиять на него могло событие, на первый взгляд никак с Венгрией не связанное – арест в Москве криминального авторитета Семена Могилевича. Чемодан с деньгами В действительности, сюжет этой истории начал развиваться намного раньше, еще в середине 90-х годов. И стал он известен благодаря немецкому журналисту Юргену Роту, которому удалось разговорить бизнесмена Дитмара Клодо (откровения которого попали в недавно изданную книгу Юргена Рота «Грязная демократия»). Клодо — гражданин Германии, в молодости входил в RAF («Фракция Красной Армии»), совершавшую теракты на территории ФРГ. Он также является основателем охранной фирмы SAS, которая занимается инкассаторскими и охранными услугами в Германии, Франции и России. В 90-е Клодо жил в Будапеште и был заведующим секцией Торгово-Промышленной палаты Венгрии. Клодо отсидел 8,5 лет в венгерской тюрьме за изготовление бомбы (сам он утверждает, что невиновен) и освободился в 2011 году. Ему также приписывают связи с различными разведками. А с Могилевичем его якобы познакомил племянник Сергея Михайлова (Михася, Солнцевская ОПГ), с которым они, в свою очередь познакомились в Афганистане. Вот что можно узнать из письменного свидетельства (так называемого аффидавита), подписанном Дитмаром Клодо (имеется в распоряжении The Insider): «В девяностых годах я жил в Будапеште, где занимался консалтингом и был владельцем частной охранной компании SAS. В Будапеште я познакомился с известным бизнесменом Семеном Могилевичем. Между нами возникли доверительные отношения, отчасти потому, что мы оба были иудеями. Из-за этих близких доверительных отношений он поручил мне в середине девяностых годов, это было в период между 1993 и 1996 годами, передавать деньги различным лицам. Один из них был человеком по имени Шандор Пинтер <нынешний министр внутренних дел Венгрии – The Insider>. В то время я знал о нем только, что он был какой-то большой чин в полиции и, конечно же, что он работал на г-на Могилевича. Я принимал его и других людей в моем доме по адресу Meggy Uca 19, в 3-м районе Будапешта. Они брали деньги в конвертах. Это были по 10 000 немецких марок. Так продолжалось до 1996 года, а позже эти операции шли уже через кого-то другого. Один раз, это было весной 1994 незадолго до парламентских выборах, переводчик Могилевича принес мне чемодан, где было около миллиона марок. Он предназначался для молодого человека. Но этот молодой человек не хотел заходить в мой дом. Я сказал ему: «Слушайте. У меня есть чемодан с этими чертовыми деньгами. И я не собираюсь выходить с этим чемоданом на улицу. Так что, если вы отказываетесь, то я передаю это господину Могилевичу, и пусть он заберет с собой чемодан с миллионами. Мне все равно». И он все-таки поднялся ко мне вместе с еще одним пожилым джентльменом, и я принес чемодан с деньгами. Кто это был, мне в то время было неинтересно. Только после парламентских выборов я понял, что молодым человеком был Виктор Орбан из Фидес. Могилевич назвал это «поворотным вкладом в предвыборную кампанию». Среди других лиц, которые регулярно забирали свою лепту, среди других были также Тонхаузер Ласло, тогдашний глава отдела организованной преступности в Будапештской полиции Шандор Иштван, старший следователь полиции Юст Ласло, влиятельный человек в средствах массовой информации. Основной причиной, почему именно я должен был передавать эти деньги, было то, что у меня не было ничего общего с русскими, и в качестве председателя международной секции независимой венгерской торгово-промышленной палаты меня воспринимали довольно серьезно. Я заявляю под страхом наказания за лжесвидетельство, что я сообщил правду». Дитмар Клодо также дал интервью австрийскому телеканалу ORF, где заявил, что в 90-е Шандор Пинтер ежемесячно принимал 10 000 дойчмарок от Могилевича, чтобы «венгерская полиция закрывала глаза на его махинации с Украиной и Россией», в то время как основной офис преступного авторитета находился в Будапеште. Венгерский политик, экс-министр образования Балинт Мадьяр, автор нашумевшей книги «Посткоммунистическое мафиозное государство на примере Венгрии», разоблачающей коррупционные схемы, сообщил The Insider, что о связи Пинтера с Дитмаром Клодо было известно и ранее: «Мы подозревали об этих связях уже в 90-е. В 1998-м партия «Свободные демократы» даже проводила пресс-конференцию по поводу коррупционной связи Шандора Пинтера с Дитмаром Клодо». Сами венгерские политики и силовики какое-либо знакомство с Дитмаром Клодо отрицают. Так, Шандор Пинтер заявил еще в 1999 венгерской прессе, что был на деловых переговорах, где секретарем была супруга Дитмара Клодо, но это было случайностью. Мол, он слышал об этом человеке, но лично его не знает. Пресс-секретарь правительства Венгрии Золтан Ковач также отказался комментировать The Insider информацию об этих коррупционных связях. Обвинения Клодо легко игнорировать – ведь он человек с, мягко говоря, небезупречной репутацией. Совсем другое дело, если у этих обвинений найдется документальное подтверждение. И Могилевич – именно тот человек, который этим подтверждением может обладать. Реальной причиной, почему передача конвертов венгерским политикам должна была непременно происходить дома у Клодо, а не на улице, являлись отнюдь не его опасения за сохранность денег. Процесс передачи денег дома у Клодо снимала «для страховки» скрытая камера, а пленки передавались Могилевичу. Сделка Могилевича Семен Могилевич перебрался в Будапешт в 1990-м и прожил здесь до начала 2000-х (в 300 метрах от российского посольства). В период приватизации, он посредством различных махинаций заполучил контроль над заводом по производству оружия в Венгрии. Основной его деятельностью, по данным ФБР, было отмывание денег Солнцевской ОПГ. Сегодня Могилевич входит в десятку самых разыскиваемых преступников ФБР. Еще с 90-х им интересовалось ФБР, итальянская полиция, спецслужбы Швейцарии, а в 2003 он был объявлен в международный розыск Интерпола. Тогда ему пришлось переехать из Будапешта на подмосковную дачу и не выезжать из России. Разговор о Могилевиче попал на знаменитые пленки майора СБУ Мельниченко в 2000-м: по данным Леонида Деркача, Могилевич вообще-то жил в Венгрии, но «в данный момент стал соседом с Геннадием Зюгановым на Подмосковной даче». В ответ на удивление Леонида Кучмы, Деркач пояснил: «ну, он имел хорошие отношения с Путиным еще с Ленинграда» . Кучма заметил: «Как бы не влипнуть». При этом досье на Могилевича загадочным образом было уничтожено в СБУ в 2005 году. Поначалу с бизнесом в Москве у Могилевича проблем не было. По данным ФБР от 1998 года, ему принадлежала гостиница «Балчуг-Кемпински» в непосредственной близости от Кремля. Гостиница «Балчуг» сегодня принадлежит офшорам и ее, по данным Forbes, хочет купить словацкая компания. Швейцарская Служба анализа и профилактики (DAP, в настоящее время включена в Объединенную контрразведку Швейцарии), в свою очередь, подозревала Могилевича в сговоре со спецслужбами России. Вот что говорится в отчете спецслужбы, датированном июнем 2007 года. «Уже давно предполагается, что многочисленные представители ОПГ покрываются государственными органами, среди которых ФСБ. Это относится, например, к Семену Могилевичу, одной из самых могущественных фигур российской оргпреступности, который с 2003 года разыскивается ФБР за мошенничество и отмывание денег и которого никто не тревожит в России. Утверждается, что он даже присутствовал лично при российско-украинских газовых переговорах. Вплоть до настоящего времени ни один из лидеров ОПГ в России не был привлечен к ответственности, что едва ли можно объяснить недостаточными успехами в расследованиях. Речь, напротив, идет о том, что главари преступных организаций пользуются защитой на высоком уровне». Уже после составления этого доклада в 2008 году Могилевич все-таки был арестован в Москве, но не по запросу ФБР, а по делу компании «Арбат-Престиж» по подозрению в уклонении от уплаты налогов. Могилевич провел под стражей полтора года и в июле 2009 был выпущен под подписку о невыезде, а вскоре дело против него было прекращено «из-за отсутствия состава преступления». Чтобы выйти на свободу, по мнению Дитмара Клодо, Могилевичу пришлось расстаться с частью собственности и еще оказать услугу Кремлю в виде предоставления компромата на Виктора Орбана. «К моему сожалению, Орбан сегодня стал марионеткой, которая выполняет приказы Путина», — заявил Клодо The Insider. Бизнесмен уверен, что Могилевич в обмен на свою свободу мог передать компрометирующие пленки Николаю Патрушеву. Во всяком случае, Орбан был неожиданно приглашен в Москву как раз после ареста Могилевича и именно тогда Орбан совершил резкий разворот в своей позиции. Как солнцевские восстановили памятник подавлению Венгерского восстания Одним из свидетельств дружбы Орбана с Путиным стало восстановление в Будапеште памятников советским воинам, причем не только освобождавшим страну от фашистских захватчиков, но и «погибшим при подавлении Венгерского восстания 1956 года». Надо сказать, что то, что при просоветском режиме в Венгрии события 1956 года называлось «восстание», после падения коммунистического режима в Венгрии называют «революцией 1956 года». Для того чтобы понять, насколько значимо это событие для венгров, достаточно упомянуть, что в Конституции страны значится: «наша нынешняя свобода выросла на почве революции 1956 года». Сторонников «русского мира» в Будапеште корреспонденту The Insider обнаружить не удалось. После жестокого подавления массовых протестов советскими танками несколько сотен тысяч беженцев выехали в Европу и США, жили в лагерях для беженцев, трагедией оказалась затронута почти каждая семья. После 1989 года часть беженцев и их потомков вернулись в Венгрию. О «восстании» в Будапеште не сожалеют, хоть оно и оказалось безуспешным. Венгры любят рассказывать о «гуляш-социализме» при Яноше Кадаре: считается, что после кровавых событий 1956 диктатура была смягчена, и в Венгрии сохранились остатки рыночной экономики даже при коммунистах. Некоторые венгерские историки, такие как Андреас Оплатка, ведут отчет поворота к капитализму в Венгрии с 1956 года и утверждают, что «после этой революции социализм сохраняли только для виду». Важен не только сам факт восстановления советского памятника, но и то, кто именно этим занимался. А занимался этим «авторитетный» бизнесмен Андрей Скоч, имя которого, как и имя Могилевича, связывают с Солнцевской ОПГ. В 2012 год Скоч совместно с МИДом и Минобороны РФ восстановил в Будапеште памятники советским солдатам, «погибшим при подавлении Венгерского восстания 1956 года». В 2015 году Скоч добился, чтобы из документов спецслужбы DGSI (Главное управление внутренней безопасности Франции) при невыясненных обстоятельствах изъяли соответствующую информацию о нем как о связанном с организованной преступностью, однако в итоге это стало известным, и в ведомстве идет служебное расследование. В «Живом журнале» Скоча в записи от 2012 года, которая сейчас удалена, говорится о его высокой миссии в Будапеште: «По мнению обеих сторон, реставрируется не только кладбище, но и репутация российского государства. Возрождение мемориального комплекса станет символом полного взаимопонимания в сложнейших вопросах оценки исторических событий, а открытость венгерских властей непременно улучшит взаимоотношения на государственном уровне». Полное взаимопонимание, правда, пока пробуксовывает. Когда в 2015 году Путин возложил цветы к этому памятнику погибшим при подавлении «венгерского восстания», в Венгрии возник скандал . Венгерская пресса обвинила правительство Фидес, допустивших восстановление памятника, в нарушении конституции страны. Совместный бизнес Нельзя исключать, что Кремль не воспользовался компроматом Могилевича на Орбана или даже вообще не знал о нем, а визит Орбана в Москву просто совпал по времени. Однако у Кремля есть не только кнут, но и пряник. Россия активно развивает с Венгрией сотрудничество, бенефициаром которого являются не только налогоплательщики Венгрии и России. За время своего премьерства Виктор Орбан уже несколько раз встречался с Владимиром Путиным. По словам Орбана, «отношения с Россией нельзя строить на основе принципов, важна только выгода»; «Крым – это вопрос сложный»; ЕС нужно «общее пространство от Лиссабона до Владивостока». Такие заявления Орбан сделал в интервью Politico после визита Путина в Венгрию в 2015 году. Виктор Орбан заявил, что санкции ЕС против России надо отменять, хотя Венгрия пока и не собирается накладывать вето на их продление. Нынешний визит Путина в Будапешт должен пройти в том же русле обсуждения необходимости отмены антироссийских санкций, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Но будет и еще одна важная тема — проект расширения атомной электростанции в Пакше стоимостью 10 млрд евро. Причем проект финансирует сама Россия: официально эти средства являются кредитом. Чтобы обеспечить успех АЭС, в 2015 году в Венгрии даже был введен дополнительный налог на солнечные батареи. Балинт Мадьяр уверен: оба руководителя государств имеют долю в этой сделке. Когда правительство Венгрии выступило за расширение АЭС в Пакше, Росатом для этой стройки был выбран даже без проведения тендера , а документы сделки были засекречены на 30 лет, указывает Балинт Мадьяр. Когда Еврокомиссия начала расследование из-за непрозрачности сделки, венгерское правительство заявило о его «политическом подтексте». В итоге расследование окончилось ничем. Мадьяр напоминает: наднациональных органов по расследованию коррупции у ЕС нет: есть антикоррупционное бюро Евросоюза OLAF, однако оно лишь помогает национальным ведомствам бороться с коррупцией, то есть, в итоге за расследования Еврокомиссии отвечают сами венгерские чиновники. Те самые, которых подозревают в коррупции. Претензии вызывает не только сделка по АЭС, но и другие энергетические контракты с Венгрией. Скажем, за один только 2012 год около 50 млрд форинтов (161 млн евро) осело на счетах швейцарского посредника по торговле газом MET Holding AG, о реальных владельцах которого можно только догадываться.







