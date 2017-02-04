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"Ой, мама, не выдумывайте!" Печатать E-mail
Пятница, 03 Февраль 2017

Давненько жалоб у нас на Клиническую больницу не было, а?

Офигеть, какое письмо получил я намедни в «Одноклассниках». Попробую как-нибудь вытащить эту историю на свет божий в именах и подробностях, а пока сама эпистола:

«Знакомые у меня девочку родили полтора месяца назад. Там вообще беда. Слов нет((( поставили ей две недели назад прививку от туба. У нее через несколько дней отказала рука. Наши врачи, ой мол, мама, не выдумывайте, ну не шевелится ручка, ну не хочет она ей шевелить!!!!

Прикасаешься к руке, она плакала начинала как резаная. "Ой, у вас ребёнок капризный какой с характером" все хорошо у вас. Мать настояла, чтоб их в больницу положили, ниче не проходило. Положили:" ой, мама, вы не придумывайте". У девочки поднялась в больнице температура 39. Мама, ну заболел у вас ребёнок, все дети болеют, щас грипп.

Короче, когда уже ей вообще похужело конкретно, эти наши врачи сподобилась в край их передать. А там в первый день врачи охренели просто. У ребенка занесена от прививки инфекция в руку. Полный сустав плечевой гноя, откачали сразу. Идет поражение сустава, начался полиомиелит. Наверное, сейчас идет речь про спасение ее жизни...»

 
 
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