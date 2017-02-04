Давненько жалоб у нас на Клиническую больницу не было, а?

Офигеть, какое письмо получил я намедни в «Одноклассниках». Попробую как-нибудь вытащить эту историю на свет божий в именах и подробностях, а пока сама эпистола:

«Знакомые у меня девочку родили полтора месяца назад. Там вообще беда. Слов нет((( поставили ей две недели назад прививку от туба. У нее через несколько дней отказала рука. Наши врачи, ой мол, мама, не выдумывайте, ну не шевелится ручка, ну не хочет она ей шевелить!!!!

Прикасаешься к руке, она плакала начинала как резаная. "Ой, у вас ребёнок капризный какой с характером" все хорошо у вас. Мать настояла, чтоб их в больницу положили, ниче не проходило. Положили:" ой, мама, вы не придумывайте". У девочки поднялась в больнице температура 39. Мама, ну заболел у вас ребёнок, все дети болеют, щас грипп.