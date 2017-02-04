Миром самостийные республики с Украиной не разойдутся. Боевая ничья Под Донецком идут бои за контроль над «серой зоной». Обе стороны используют тяжелое вооружение, запрещенное Минскими соглашениями, и, кажется, не намерены останавливаться. Между позициями Вооруженных сил Украины и позициями подразделений «ЛДНР» есть так называемая «серая зона». Сами позиции тоже расположены в «серой зоне». Между ними есть линия разграничения, зафиксированная сотрудниками ОБСЕ по итогам Минска-2. Перестрелки между позициями друг друга не редкость, а обыденность, от позиции приходится идти по простреливаемой территории. Очередное обострение началось 19 декабря 2016 года на так называемой светлодарской дуге. Тогда 54-я бригада ВСУ пошла в наступление и заняла новые позиции внутри «серой зоны». Были бои, потери и пленные, обе стороны применяли тяжелое вооружение: противотанковые пушки «Рапира», самоходные артиллерийские установки (САУ), танки. В Народной милиции «ЛНР» тогда сказали, что высота потеряна, несколько дней еще после этого никто не мог зайти на нейтральную зону, чтобы забрать тела убитых в бою. Позже в интервью одному из украинских изданий военные 54-й бригады скажут: «Стабильно тяжело, но все позиции удерживаем — и старые, и новые». 21 декабря секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов посетил позиции 54-й бригады в зоне АТО. Он подтвердил в интервью журналистам, что новые позиции заняты, «несмотря на постоянные обстрелы и попытки прорвать нашу оборону, украинские военные мужественно и профессионально выполнили свой долг, остановив врага и нанеся ему значительные потери. Наши военные контратаковали, продвинулись вперед и заняли новые позиции, которые предоставили им дополнительное преимущество в этом секторе обороны». 23 декабря 2016 года комбат подразделения батальона «Донбасс-Украина» Вячеслав Власенко написал в фейсбуке, что населенный пункт Новолуганское полностью теперь под их контролем. «Ну, здравствуй, Светлодарская дуга. Сегодня батальоном Донбасс Украина успешно проведена дерзкая операция по освобождению города Новолуганское. Сразу. Без потерь. Привет, сепары», — говорится в его сообщении. Новолуганское находился в «серой зоне» и гарантий, что завтра оно не перейдет под контроль «ДНР», не было никаких. Сейчас населенный пункт находится под контролем украинских военных. Кроме того, по мнению самих военных, никто ничего не нарушал, происходило просто выравнивание линии соприкосновения. Но при этом получилось, что «серая зона» сократилась, и эта тенденция продолжилась в новом году. 27 декабря 2016 года Александр Турчинов, подводя итоги года, сказал журналистам, что в 2016 году Украина впервые не потеряла территорий в войне на востоке страны, ВСУ улучшили свои позиции, метр за метром украинская армия освобождает оккупированную территорию, а 2017 год и вовсе станет переломным. 22 января 2017 года украинская армия продвинулась на 500 метров в сторону города Кадиевка (Стаханов) и заняла позиции Народной милиции «ЛНР». Эта спецоперация получила название «Сухуми». Контроль над высотой был необходим для продвижения ВСУ вперед. По мнению украинских военных, эта высота должна быть под их контролем согласно Минским договоренностям. При взятии высоты в городе Кировск, находящемся под контролем «ЛНР», были ранены мирные жители. 27 января президент Украины Петр Порошенко наградил офицера Грузинского легиона Джабу Лелашвили за успешно проведенную боевую операцию. Спецоперация действительно была блестящая, потому что в результате ополченцы «ЛНР» потеряли контроль над пятикилометровым районом. 29 января появляются первые сообщения о том, что в районе Авдеевки начались бои. Они шли в районе Авдеевки, Опытного, Камянки, по данным ВСУ, наступление начала «ДНР», но позже, отбив атаку, ВСУ пошли в контрнаступление и отбили еще две позиции. На самом деле бои за трассу между Донецком и Горловкой готовились давно. В случае если украинским военным удастся взять трассу под контроль, Горловка (город в агломерации Донецка) оказывается практически в изоляции. Контрнаступление продолжилось практически до самого Донецка. Одновременно началось применение тяжелой артиллерии, обе стороны используют танки, САУ, «Грады». В Авдеевке прямое попадание в коксохимический комбинат привело к тому, что город остался без воды, света и тепла. В связи с этим президент Петр Порошенко прервал официальный визит в Берлин и выехал на место событий, а Украина обратилась в Совбез ООН. На момент публикации в Авдеевке уже работал Коксохимический комбинат, восстановилась подача тепла, но энергоснабжение восстановлено не было. В Донецке за последнюю ночь были обстреляны Петровский, Куйбышевский и Киевский районы, также попадания были по Макеевке. Киевский район города Донецк был некоторое время без электричества, Шахта им. Засядько, находящаяся в этом же районе, полностью обесточена, под землей осталось 207 шахтеров, которых экстренно начали эвакуировать. Также без электричества осталось село Яковлевка, находящееся под контролем «ДНР». Параллельно с тем, что происходит в районе Авдеевки, уже несколько дней идет перекрестный огонь в Луганской области. Под обстрелом Попасная и Золотое находящееся под контролем Украины, Первомайск и Ирмино — под контролем «ЛНР». Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что «самостийные отряды перешли линию соприкосновения при поддержке артиллерии, и ополченцам Донбасса пришлось давать отпор в районе Авдеевки, пришлось отбивать занятую территорию». «Вот это вторжение было пресечено», — заключил Песков (цитата по ТАСС). novayagazeta. *** Чем опасна Авдеевка Самое мощное противостояние со времен Дебальцевского котла происходит у северо-западного города-спутника Донецка. Несмотря на применение тяжелого вооружения, бои под Авдеевкой носят позиционный характер. Перестрелки между сторонами наблюдаются также вдоль всей линии соприкосновения. Но Авдеевский фронт остается самым напряженным из-за гуманитарных последствий. Спустя пять дней боев потери погибшими составляют около ста человек — мирных жителей и «людей с оружием». К 2014 году в Авдеевке проживало около 35 тысяч человек. С началом войны население сократилось вдвое. При этом Авдеевский коксохимический комбинат, главная производственная сила города, не останавливался ни на один день. Сегодняшняя Авдеевка — постоянная головная боль руководства пророссийской «ДНР». Это наиболее укрепленный и мощный плацдарм украинской армии вблизи Донецка. От линии соприкосновения до центра миллионного города — всего около 10 километров. В зоне поражения украинской артиллерии находятся почти все бюрократические структуры «ДНР», а, к примеру, высокоточным орудием из Авдеевки можно поразить и 11-этажный главный офис самопровозглашенной республики (здание Донецкой обладминистрации). Помимо этого, силы украинской армии простреливают с авдеевского плацдарма участок трассы Донецк — Горловка, делая невозможным прямое сообщение между двумя центрами сепаратистской республики. После возобновления тяжелых боев в начале этой недели Авдеевка, как и северные районы Донецка, оказалась под плотным огнем тяжелой артиллерии. Впервые за долгое время стороны применили «Грады» и тяжелую артиллерию калибром более 120 мм, запрещенную Минскими соглашениями. Силы «ДНР» артобстрелами перебили ЛЭП, снабжающие Авдеевку электричеством с Кураховской ТЭЦ. От ответных ударов ВСУ пострадала Верхнекальмиусская фильтровальная станция, от которой питаются водой Донецк и Макеевка. Оба города, а также Авдеевка до сих пор остаются без воды. Выбирая своими целями объекты инфраструктуры, стороны, очевидно, желают ослабить тылы друг друга, но одновременно усугубляют и без того тяжелейшую гуманитарную обстановку в регионе. Например, с началом эскалации Авдеевка оказалась в ситуации энергетического коллапса. Город живет без света, воды и тепла. Надо сказать, что коксохимический комбинат — стратегически важное предприятие для Авдеевки. Все энергетические и коммунальные системы города интегрированы в заводские циклы. Выработка тепла происходит именно на комбинате — завод производит коксовый газ, которым топят котельную. Впрочем, после обстрела территории Авдеевского коксохима вечером 30 января были перебиты основные ветки энергоснабжения завода (те самые ЛЭП), а все производство было остановлено, началась частичная консервация завода. Сейчас комбинат способен поддерживать свои мощности лишь на 20% — при этом температура в домах города находится на уровне 5–10 градусов. Полная консервация комбината в условиях зимы, по словам его гендиректора Мусы Магомедова, невозможна — завод в таком случае не удастся запустить уже никогда. Энергетический коллапс в Авдеевке ослабляет позиции ВСУ, базирующихся в городе. Одновременно с этим нарушается производственный цикл ведущих предприятий региона. Из-за остановки Авдеевского комбината может «встать» и крупнейший в Донбассе мариупольский металлургический завод имени Ильича, который работает на коксующемся угле. Оба предприятия являются основными налогоплательщиками и работодателями Донецкой области. Помимо гуманитарных и хозяйственных последствий нынешняя эскалация снова поставила под сомнение выполнимость т.н. вторых Минских соглашений. За два года, прошедших после подписания мирного плана, стороны не реализовали ни одного «политического» пункта. А с началом боев под Авдеевкой нарушили и все обязательства по отказу от применения тяжелого вооружения. Кремль обвинил Украину в срыве мирного процесса и «попытке проверить новую администрацию Трампа на лояльность». В Киеве же, напротив, обвинили в эскалации Москву «с целью расшатать единую позицию Запада в отношении агрессора». novayagazeta. *** Американский сенатор-республиканец Джон Маккейн обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой предоставить Украине летальное оружие. Текст письма опубликован на официальном сайте сенатора. В письме политик отметил, что за последние дни в Украине погибло около семи украинских военных и десятки получили ранения. "То, что этот всплеск атак начался на следующий день после разговора с вами, свидетельствует о том, что Владимир Путин испытывает вас в качестве главнокомандующего", – заявил Маккейн. "В свете последних российских атак и перспектив будущей агрессии против Украины я призываю вас осуществлять полномочия, предоставленные вам в соответствии с законом о национальной авторизации обороны за финансовый 2017 год, чтобы обеспечить оборонную летальную помощь Украине для защиты своей территории от дальнейших посягательств со стороны России и ее сепаратистских сторонников", – написал сенатор. Он также попросил Трампа оставить в силе санкции против РФ до тех пор, пока она не освободит Крым и не прекратит агрессию на Донбассе. "А учитывая попытки РФ вмешаться в выборы в США, я призываю вас расширить действующие санкции против России", – заявил сенатор. Украина с начала военной агрессии России весной 2014 года ведет переговоры с западными странами о поставках летального оружия. На данный момент США снабжают Киев только нелетальной помощью (в том числе бронированными автомобилями Humvee, беспилотниками RQ-11B Raven и контрбатарейными радарами ) и помогают в подготовке украинских военных. В феврале 2016 года в то время командующий силами НАТО в Европе генерал Филип Бридлав подал рекомендации правительству США о предоставлении Украине летального оружия. 8 декабря Сенат США большинством голосов утвердил бюджет США на 2017 год , который предусматривает $350 млн помощи Украине в оборонной сфере. Барак Обама подписал этот документ . gordonua.com .